سعر 114514 اليوم

السعر المباشر لمشروع 114514 (114514) اليوم هو $ 0.0004602، مع تغير بنسبة 1.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 114514 الحالي إلى USD هو $ 0.0004602 لكل 114514.

يحتل 114514 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- 114514. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 114514 بين $ 0.0004121 (أدنى) و$ 0.0004917 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك 114514 بمقدار -1.67% خلال الساعة الماضية و+4.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.83K.

معلومات سوق 114514 (114514)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 55.83K$ 55.83K $ 55.83K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 460.09K$ 460.09K $ 460.09K إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 999,755,921.843922 999,755,921.843922 999,755,921.843922 البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ 114514 هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.83K. العرض المتداول لـ 114514 يبلغ --، مع إجمالي عرض 999755921.843922. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 460.09K.