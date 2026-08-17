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سعر 114514 المباشر اليوم هو 0.0004602 USD. القيمة السوقية لـ 114514 هي -- USD. تابع تحديثات أسعار 114514 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر 114514 المباشر اليوم هو 0.0004602 USD. القيمة السوقية لـ 114514 هي -- USD. تابع تحديثات أسعار 114514 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن 114514

معلومات سعر 114514

ما هو 114514

اقتصاد توكن 114514

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سجل 114514

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سعر 114514 (114514)

السعر المباشر لـ 1 114514 إلى USD:

$0.0004598
$0.0004598$0.0004598
+1.72%1D
USD
مخطط أسعار 114514 (114514) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 14:55:34 (UTC+8)

سعر 114514 اليوم

السعر المباشر لمشروع 114514 (114514) اليوم هو $ 0.0004602، مع تغير بنسبة 1.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 114514 الحالي إلى USD هو $ 0.0004602 لكل 114514.

يحتل 114514 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- 114514. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 114514 بين $ 0.0004121 (أدنى) و$ 0.0004917 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك 114514 بمقدار -1.67% خلال الساعة الماضية و+4.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.83K.

معلومات سوق 114514 (114514)

--
----

$ 55.83K
$ 55.83K$ 55.83K

$ 460.09K
$ 460.09K$ 460.09K

--
----

999,755,921.843922
999,755,921.843922 999,755,921.843922

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ 114514 هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.83K. العرض المتداول لـ 114514 يبلغ --، مع إجمالي عرض 999755921.843922. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 460.09K.

سجل سعر 114514 بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0004121
$ 0.0004121$ 0.0004121
24 ساعة منخفض
$ 0.0004917
$ 0.0004917$ 0.0004917
24 ساعة مرتفع

$ 0.0004121
$ 0.0004121$ 0.0004121

$ 0.0004917
$ 0.0004917$ 0.0004917

--
----

--
----

-1.67%

+1.72%

+4.07%

+4.07%

سجل سعر 114514 (114514) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار 114514 لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000007775+1.72%
30 يوم$ -0.0013437-74.49%
60 يوم$ -0.0005135-52.74%
90 يوم$ -0.0003889-45.81%
تغير سعر 114514 اليوم

سجل اليوم 114514 تغيرًا $ +0.000007775 (+1.72%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر 114514 لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0013437 (-74.49%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر 114514 لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد 114514 تغييرًا في $ -0.0005135 (-52.74%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر 114514 لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0003889 (-45.81%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار 114514.

تحليل 114514

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار 114514 الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق 114514 اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق 114514: صعودية، صعودية بنسبة 72% | هبوطية بنسبة 28%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

【هيكل السوق】 114514_USDT يتحرك ضمن إطار زمني 4 ساعات تحت نظام المراكز، ويتم تداوله عند سعر 2.6E-4، وهو أعلى بنسبة 3.14% من مركز التوحيد البالغ 2.521E-4. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) والمتوسطات الأسية المتحركة (EMA) إلى إشارات شراء بفارق 5-6 نقاط، كما أن النظام القصير الأجل للمتوسطات لا يزال مُرتبًا تصاعديًا. يقبع السعر فوق نقطة التوحيد، لكن الفارق بينه وبين مستوى المقاومة R1 عند 2.543E-4 لا يتجاوز 2.27%. 【حالة الزخم】 سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع ذهبي، مما يشير إلى بدء تراكم زخم الشراء. يقع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، دون ظهور أي حالات متطرفة في توزيع الزخم. تُظهر المؤشرات التقنية قصيرة المدى ميلًا واضحًا لصالح الجانب الصعودي، حيث تتسق اتجاهات المؤشرات السريعة مع اتجاهات المؤشرات الاتجاهية. 【مستويات الأسعار الرئيسية】 المقاومة العليا R1: 2.543E-4، وتبعد عن السعر الحالي بنسبة 2.27%. أما المقاومة الثانية R2: 2.577E-4، فتبعد عن السعر الحالي بنسبة 7.81%، وهي تمثل مستوىً بعيدًا للمرجعية. على الجانب الآخر، الدعم السفلي S1: 2.487E-4، يبعد عن السعر الحالي بنسبة 4.42%، بينما يمثل مركز التوحيد عند 2.521E-4، الذي يبعد عن السعر الحالي بنسبة 3.14%، مستويات دعم قريبة وحيوية.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار 114514؟

يبدو أن الرمز المميز "114514" هو ميم أو عملة مشفرة قائمة على المجتمع. تشمل عوامل السعر عادةً: ديناميات العرض والطلب، ومشاعر المجتمع والضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحجم التداول في البورصات، وأنشطة صانعي السوق، واتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام، وتأثير الأخبار التنظيمية، وسلوك التداول التخميني.

لماذا يريد الناس معرفة سعر 114514 اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر رمز 114514 اليوم لعدة أسباب: تتبع أداء الاستثمار، واتخاذ قرارات الشراء/البيع، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحليل السوق، والبقاء على اطلاع دائم بتحركات الأسعار. يراقب المتداولون الأسعار اليومية لتحديد الاتجاهات، وتقييم الربحية، وتوقيت صفقاتهم بشكل فعّال.

توقعات أسعار 114514

114514 (114514) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف 114514 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعر114514 (114514) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر 114514 نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر 114514 الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار 114514 للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار 114514.

كيفية شراء واستثمار 114514 في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع 114514؟ شراء 114514 سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء 114514. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء 114514 (114514).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة 114514 فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء 114514 (114514)

ماذا يمكنك أن تفعل مع 114514

يسمح لك امتلاك 114514 بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو 114514 ( 114514 )

يأتي اسم التوكن من ميم رقم الإنترنت الياباني "114514"، والذي غالباً ما يربطه المجتمع بنكات الثقافة الفرعية المتخصصة مثل ياجو سينباي.

114514 المورد

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مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول 114514

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 14:55:34 (UTC+8)

تحديثات 114514 (114514) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن 114514

114514 USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع 114514 باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود 114514 USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق 114514 (114514) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر 114514 المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDT114514
$0.0004602
$0.0004602$0.0004602
+1.92%
124.50M (USDT)

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1 114514 = 0.0004602 USD