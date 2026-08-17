سعر 114514 (114514)
السعر المباشر لمشروع 114514 (114514) اليوم هو $ 0.0004602، مع تغير بنسبة 1.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 114514 الحالي إلى USD هو $ 0.0004602 لكل 114514.
يحتل 114514 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- 114514. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 114514 بين $ 0.0004121 (أدنى) و$ 0.0004917 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك 114514 بمقدار -1.67% خلال الساعة الماضية و+4.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.83K.
SOL
القيمة السوقية الحالية لـ 114514 هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.83K. العرض المتداول لـ 114514 يبلغ --، مع إجمالي عرض 999755921.843922. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 460.09K.
-1.67%
+1.72%
+4.07%
+4.07%
تتبع تغيرات أسعار 114514 لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.000007775
|+1.72%
|30 يوم
|$ -0.0013437
|-74.49%
|60 يوم
|$ -0.0005135
|-52.74%
|90 يوم
|$ -0.0003889
|-45.81%
سجل اليوم 114514 تغيرًا $ +0.000007775 (+1.72%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0013437 (-74.49%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد 114514 تغييرًا في $ -0.0005135 (-52.74%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0003889 (-45.81%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار 114514 الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق 114514: صعودية، صعودية بنسبة 72% | هبوطية بنسبة 28%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|السعر > R2
|أعلى من R2
|أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
【هيكل السوق】 114514_USDT يتحرك ضمن إطار زمني 4 ساعات تحت نظام المراكز، ويتم تداوله عند سعر 2.6E-4، وهو أعلى بنسبة 3.14% من مركز التوحيد البالغ 2.521E-4. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) والمتوسطات الأسية المتحركة (EMA) إلى إشارات شراء بفارق 5-6 نقاط، كما أن النظام القصير الأجل للمتوسطات لا يزال مُرتبًا تصاعديًا. يقبع السعر فوق نقطة التوحيد، لكن الفارق بينه وبين مستوى المقاومة R1 عند 2.543E-4 لا يتجاوز 2.27%. 【حالة الزخم】 سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع ذهبي، مما يشير إلى بدء تراكم زخم الشراء. يقع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، دون ظهور أي حالات متطرفة في توزيع الزخم. تُظهر المؤشرات التقنية قصيرة المدى ميلًا واضحًا لصالح الجانب الصعودي، حيث تتسق اتجاهات المؤشرات السريعة مع اتجاهات المؤشرات الاتجاهية. 【مستويات الأسعار الرئيسية】 المقاومة العليا R1: 2.543E-4، وتبعد عن السعر الحالي بنسبة 2.27%. أما المقاومة الثانية R2: 2.577E-4، فتبعد عن السعر الحالي بنسبة 7.81%، وهي تمثل مستوىً بعيدًا للمرجعية. على الجانب الآخر، الدعم السفلي S1: 2.487E-4، يبعد عن السعر الحالي بنسبة 4.42%، بينما يمثل مركز التوحيد عند 2.521E-4، الذي يبعد عن السعر الحالي بنسبة 3.14%، مستويات دعم قريبة وحيوية.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر 114514 نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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يأتي اسم التوكن من ميم رقم الإنترنت الياباني "114514"، والذي غالباً ما يربطه المجتمع بنكات الثقافة الفرعية المتخصصة مثل ياجو سينباي.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ 114514، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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