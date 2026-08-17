سعر Dione Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Dione Protocol (DIONE) اليوم هو $ 0.00005055، مع تغير بنسبة 1.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DIONE الحالي إلى USD هو $ 0.00005055 لكل DIONE.

يحتل Dione Protocol حاليًا المرتبة #2219 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 613.63K، مع عرض متداول قدره 12.14B DIONE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DIONE بين $ 0.000047 (أدنى) و$ 0.00005511 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01920373300757032، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0000156027253228.

على المدى القصير، تحرك DIONE بمقدار -4.74% خلال الساعة الماضية و-13.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.57K.

معلومات سوق Dione Protocol (DIONE)

التصنيف No.2219 القيمة السوقية $ 613.63K$ 613.63K $ 613.63K الحجم (24 ساعة) $ 1.57K$ 1.57K $ 1.57K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 679.07K$ 679.07K $ 679.07K إمداد دورة التداول 12.14B 12.14B 12.14B الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 13,433,600,526 13,433,600,526 13,433,600,526 البلوكتشين العام NONE

القيمة السوقية الحالية لـ Dione Protocol هي $ 613.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.57K. العرض المتداول لـ DIONE يبلغ 12.14B، مع إجمالي عرض 13433600526. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 679.07K.