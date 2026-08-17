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سعر Dione Protocol المباشر اليوم هو 0.00005055 USD. القيمة السوقية لـ DIONE هي 613,627.7498922658926 USD. تابع تحديثات أسعار DIONE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Dione Protocol المباشر اليوم هو 0.00005055 USD. القيمة السوقية لـ DIONE هي 613,627.7498922658926 USD. تابع تحديثات أسعار DIONE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن DIONE

معلومات سعر DIONE

ما هو DIONE

الوثيقة البيضاء لـ DIONE

الموقع الرسمي لـ DIONE

اقتصاد توكن DIONE

توقعات سعر DIONE

سجل DIONE

دليل شراء DIONE

محول عملة DIONE إلى الفيات

عقود DIONE الفورية

DIONE عقود USDT-M الآجلة

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شعار Dione Protocol

سعر Dione Protocol (DIONE)

السعر المباشر لـ 1 DIONE إلى USD:

$0.00005055
$0.00005055$0.00005055
+1.16%1D
USD
مخطط أسعار Dione Protocol (DIONE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:11:49 (UTC+8)

سعر Dione Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Dione Protocol (DIONE) اليوم هو $ 0.00005055، مع تغير بنسبة 1.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DIONE الحالي إلى USD هو $ 0.00005055 لكل DIONE.

يحتل Dione Protocol حاليًا المرتبة #2219 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 613.63K، مع عرض متداول قدره 12.14B DIONE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DIONE بين $ 0.000047 (أدنى) و$ 0.00005511 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01920373300757032، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0000156027253228.

على المدى القصير، تحرك DIONE بمقدار -4.74% خلال الساعة الماضية و-13.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.57K.

معلومات سوق Dione Protocol (DIONE)

No.2219

$ 613.63K
$ 613.63K$ 613.63K

$ 1.57K
$ 1.57K$ 1.57K

$ 679.07K
$ 679.07K$ 679.07K

12.14B
12.14B 12.14B

--
----

13,433,600,526
13,433,600,526 13,433,600,526

NONE

القيمة السوقية الحالية لـ Dione Protocol هي $ 613.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.57K. العرض المتداول لـ DIONE يبلغ 12.14B، مع إجمالي عرض 13433600526. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 679.07K.

سجل سعر Dione Protocol بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.000047
$ 0.000047$ 0.000047
24 ساعة منخفض
$ 0.00005511
$ 0.00005511$ 0.00005511
24 ساعة مرتفع

$ 0.000047
$ 0.000047$ 0.000047

$ 0.00005511
$ 0.00005511$ 0.00005511

$ 0.01920373300757032
$ 0.01920373300757032$ 0.01920373300757032

$ 0.0000156027253228
$ 0.0000156027253228$ 0.0000156027253228

-4.74%

+1.16%

-13.93%

-13.93%

سجل سعر Dione Protocol (DIONE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Dione Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0000005797+1.16%
30 يوم$ +0.00002758+120.06%
60 يوم$ +0.00001155+29.61%
90 يوم$ +0.00000255+5.31%
تغير سعر Dione Protocol اليوم

سجل اليوم DIONE تغيرًا $ +0.0000005797 (+1.16%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Dione Protocol لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00002758 (+120.06%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Dione Protocol لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DIONE تغييرًا في $ +0.00001155 (+29.61%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Dione Protocol لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00000255 (+5.31%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Dione Protocol (DIONE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Dione Protocol.

تحليل Dione Protocol

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Dione Protocol الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Dione Protocol؟

تتأثر أسعار بروتوكول DIONE بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة
2. حجم التداول والسيولة في البورصات
3. اعتماد البروتوكول ونمو عدد المستخدمين
4. تحديثات التطوير وتقدم خارطة الطريق
5. إعلانات الشراكات
6. فائدة الرمز المميز ومكافآت الحوكمة
7. ديناميات العرض والطلب
8. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على بروتوكولات DeFi
9. المنافسة من مشاريع البلوك تشين المماثلة
10. الأوضاع الاقتصادية العامة ودرجة تحمل المستثمرين للمخاطر

لماذا يريد الناس معرفة سعر Dione Protocol اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر بروتوكول DIONE اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد الاتجاهات السوقية، وتوقيت أوامر الشراء/البيع، وتقييم فرص الاستثمار، والبقاء على اطلاع دائم بتقلبات السوق لأغراض إدارة المخاطر.

توقعات أسعار Dione Protocol

Dione Protocol (DIONE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DIONE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرDione Protocol (DIONE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Dione Protocol نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Dione Protocol الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار DIONE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Dione Protocol.

كيفية شراء واستثمار Dione Protocol في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Dione Protocol؟ شراء DIONE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Dione Protocol. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Dione Protocol (DIONE).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Dione Protocol فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Dione Protocol (DIONE)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Dione Protocol

يسمح لك امتلاك Dione Protocol بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Dione Protocol ( DIONE )

Dione is the native token for the Dione Protocol; an ecosystem with the goal of improving the ease of the purchase of Decentralized tokens for the general public. Dione puts major focus on the development of bridging the gap between real world issues and the DeFi space - creating a system powered by renewable energy. Combining convenience and a safer decentralized future both have the common denominator of people. Dione Protocol puts people first, by first building a strong community to come along into a powerful decentralized future.

Dione Protocol المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Dione Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Dione Protocol الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

EnergyEthereum EcosystemLayer 1 (L1)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Dione Protocol

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:11:49 (UTC+8)

تحديثات Dione Protocol (DIONE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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DIONE USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع DIONE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود DIONE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Dione Protocol (DIONE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Dione Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDIONE
$0.00005199
$0.00005199$0.00005199
+4.04%
31.50M (USDT)

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