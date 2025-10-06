سعر NVIDIA xStock المباشر اليوم هو 205.94 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي NVDAX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر NVDAX بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر NVIDIA xStock المباشر اليوم هو 205.94 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي NVDAX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر NVDAX بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن NVDAX

معلومات سعر NVDAX

الموقع الرسمي لـ NVDAX

اقتصاد توكن NVDAX

توقعات سعر NVDAX

سجل NVDAX

دليل شراء NVDAX

محول عملة NVDAX إلى الفيات

NVDAX العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار NVIDIA xStock

NVIDIA xStock السعر(NVDAX)

السعر المباشر لـ 1 NVDAX إلى USD:

$205.94
$205.94$205.94
+6.78%1D
USD
مخطط أسعار NVIDIA xStock (NVDAX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:56:04 (UTC+8)

معلومات سعر NVIDIA xStock (NVDAX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 190.24
$ 190.24$ 190.24
24 ساعة منخفض
$ 207.17
$ 207.17$ 207.17
24 ساعة مرتفع

$ 190.24
$ 190.24$ 190.24

$ 207.17
$ 207.17$ 207.17

$ 206.19775100747668
$ 206.19775100747668$ 206.19775100747668

$ 150.17117069595338
$ 150.17117069595338$ 150.17117069595338

-0.26%

+6.78%

+13.76%

+13.76%

سعر NVIDIA xStock (NVDAX) في الوقت الحقيقي هو $ 205.94. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NVDAX بين أدنى سعر $ 190.24 وأعلى سعر $ 207.17، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNVDAX على الإطلاق هو $ 206.19775100747668، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 150.17117069595338.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NVDAX -0.26% على مدار الساعة الماضية، +6.78% على مدار 24 ساعة، و +13.76% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق NVIDIA xStock (NVDAX)

No.903

$ 18.55M
$ 18.55M$ 18.55M

$ 64.44K
$ 64.44K$ 64.44K

$ 18.55M
$ 18.55M$ 18.55M

90.05K
90.05K 90.05K

--
----

90,053.8282451
90,053.8282451 90,053.8282451

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ NVIDIA xStock هي $ 18.55M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 64.44K. العرض المتداول لـ NVDAX يبلغ 90.05K، مع إجمالي عرض 90053.8282451. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.55M.

سجل سعر NVIDIA xStock (NVDAX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار NVIDIA xStock لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +13.0762+6.78%
30 يوم$ +27.3+15.28%
60 يوم$ +30.86+17.62%
90 يوم$ +22.62+12.33%
تغير سعر NVIDIA xStock اليوم

سجل اليوم NVDAX تغيرًا $ +13.0762 (+6.78%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر NVIDIA xStock لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +27.3 (+15.28%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر NVIDIA xStock لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NVDAX تغييرًا في $ +30.86 (+17.62%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر NVIDIA xStock لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +22.62 (+12.33%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة NVIDIA xStock (NVDAX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار NVIDIA xStock.

ما هو NVIDIA xStock ( NVDAX )

شهادة NVIDIA xStock (NVDAx) هي شهادة تتبع تُصدر كتوكن سولانا SPL وERC-20. يتتبع NVDAx سعر سهم NVIDIA Corp (الأصل). صُممت NVDAx لمنح المشاركين المؤهلين في سوق العملات المشفرة وصولاً متوافقًا مع اللوائح التنظيمية إلى سعر سهم NVIDIA Corp، مع الحفاظ على مزايا تقنية بلوكتشين.

متوفر NVIDIA xStock على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك NVIDIA xStock الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين NVDAXلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول NVIDIA xStock على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء NVIDIA xStock سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر NVIDIA xStock (USD)

كم ستكون قيمة NVIDIA xStock (NVDAX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك NVIDIA xStock (NVDAX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة NVIDIA xStock.

تحقق الآن من توقعات سعر NVIDIA xStock!

توكنوميكس NVIDIA xStock (NVDAX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس NVIDIA xStock (NVDAX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس NVDAX والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء NVIDIA xStock ( NVDAX )

هل تبحث عن كيفية شراء NVIDIA xStock؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء NVIDIA xStock على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة NVDAX إلى العملات المحلية

1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى VND
5,419,311.1
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى AUD
A$310.9694
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى GBP
154.455
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى EUR
175.049
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى USD
$205.94
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى MYR
RM862.8886
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى TRY
8,639.183
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى JPY
¥31,302.88
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى ARS
ARS$303,298.135
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى RUB
16,316.6262
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى INR
18,176.2644
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى IDR
Rp3,432,331.9604
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى PHP
12,090.7374
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى EGP
￡E.9,755.3778
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى BRL
R$1,101.779
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى CAD
C$286.2566
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى BDT
25,211.1748
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى NGN
299,766.264
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى COP
$795,134.34
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى ZAR
R.3,527.7522
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى UAH
8,672.1334
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى TZS
T.Sh.507,240.517
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى VES
Bs44,688.98
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى CLP
$193,789.54
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى PKR
Rs58,388.1088
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى KZT
109,891.6434
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى THB
฿6,653.9214
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى TWD
NT$6,293.5264
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى AED
د.إ755.7998
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى CHF
Fr162.6926
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى HKD
HK$1,600.1538
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى AMD
֏78,903.8516
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى MAD
.د.م1,900.8262
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى MXN
$3,797.5336
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى SAR
ريال772.275
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى ETB
Br31,234.9198
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى KES
KSh26,605.3886
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى JOD
د.أ146.01146
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى PLN
747.5622
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى RON
лв899.9578
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى SEK
kr1,933.7766
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى BGN
лв345.9792
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى HUF
Ft68,736.5938
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى CZK
4,304.146
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى KWD
د.ك63.01764
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى ILS
669.305
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى BOB
Bs1,423.0454
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى AZN
350.098
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى TJS
SM1,902.8856
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى GEL
560.1568
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى AOA
Kz187,728.7258
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى BHD
.د.ب77.43344
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى BMD
$205.94
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى DKK
kr1,322.1348
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى HNL
L5,424.4596
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى MUR
9,372.3294
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى NAD
$3,556.5838
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى NOK
kr2,055.2812
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى NZD
$354.2168
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى PAB
B/.205.94
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى PGK
K867.0074
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى QAR
ر.ق749.6216
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى RSD
дин.20,746.3956
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى UZS
soʻm2,481,204.2486
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى ALL
L17,107.4358
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى ANG
ƒ368.6326
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى AWG
ƒ370.692
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى BBD
$411.88
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى BAM
KM343.9198
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى BIF
Fr607,317.06
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى BND
$265.6626
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى BSD
$205.94
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى JMD
$33,049.2512
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى KHR
830,401.565
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى KMF
Fr86,700.74
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى LAK
4,476,956.4322
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى LKR
රු62,727.2646
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى MDL
L3,500.98
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى MGA
Ar919,373.8232
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى MOP
P1,649.5794
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى MVR
3,150.882
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى MWK
MK357,534.4934
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى MZN
MT13,159.566
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى NPR
रु29,099.322
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى PYG
1,460,526.48
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى RWF
Fr299,230.82
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى SBD
$1,692.8268
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى SCR
2,858.4472
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى SRD
$8,142.8676
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى SVC
$1,801.975
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى SZL
L3,556.5838
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى TMT
m720.79
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى TND
د.ت604.63984
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى TTD
$1,398.3326
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى UGX
Sh717,494.96
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى XAF
Fr116,150.16
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى XCD
$556.038
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى XOF
Fr116,150.16
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى XPF
Fr21,005.88
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى BWP
P2,930.5262
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى BZD
$413.9394
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى CVE
$19,496.3398
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى DJF
Fr36,657.32
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى DOP
$13,192.5164
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى DZD
د.ج26,751.606
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى FJD
$463.365
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى GNF
Fr1,790,648.3
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى GTQ
Q1,577.5004
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى GYD
$43,127.9548
1 NVIDIA xStock (NVDAX) إلى ISK
kr25,330.62

NVIDIA xStock المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ NVIDIA xStock، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب NVIDIA xStock الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول NVIDIA xStock

كم يساوي NVIDIA xStock (NVDAX) اليوم؟
سعر NVDAX المباشر في USD هو USD 205.94، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر NVDAX إلى USD الحالي؟
سعر NVDAX إلى USD الحالي هو $ 205.94. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ NVIDIA xStock ؟
القيمة السوقية لعملة NVDAX هي $ 18.55M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن NVDAX؟
العرض المتداول لتوكن NVDAX هو 90.05K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ NVDAX؟
حقق NVDAX سعرًا قياسيًا قدره 206.19775100747668 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ NVDAX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 150.17117069595338 NVDAX.
ما هو حجم تداول NVDAX؟
حجم تداول NVDAX المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 64.44K USD.
هل سترتفع NVDAX هذا العام؟
قد يرتفع NVDAX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر NVDAX لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:56:04 (UTC+8)

تحديثات NVIDIA xStock (NVDAX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة NVDAX إلى USD

المبلغ

NVDAX
NVDAX
USD
USD

1 NVDAX = 205.94 USD

تداول NVDAX

/USDTNVDAX
$205.94
$205.94$205.94
+6.72%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,336.22
$113,336.22$113,336.22

-1.13%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,027.95
$4,027.95$4,027.95

-1.68%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04377
$0.04377$0.04377

-5.74%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.71
$195.71$195.71

-1.60%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4369
$3.4369$3.4369

-10.90%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,027.95
$4,027.95$4,027.95

-1.68%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,336.22
$113,336.22$113,336.22

-1.13%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.71
$195.71$195.71

-1.60%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6330
$2.6330$2.6330

-0.11%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19432
$0.19432$0.19432

-2.72%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.311
$2.311$2.311

+208.13%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001810
$0.00001810$0.00001810

+178.46%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000195
$0.0000000195$0.0000000195

+126.74%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000096
$0.0000000000000000096$0.0000000000000000096

+113.33%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008568
$0.0008568$0.0008568

+85.97%