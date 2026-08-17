سعر dYdX المباشر اليوم هو 0.10032 USD. القيمة السوقية لـ DYDX هي 84,678,519.831013979376 USD. تابع تحديثات أسعار DYDX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر dYdX المباشر اليوم هو 0.10032 USD. القيمة السوقية لـ DYDX هي 84,678,519.831013979376 USD. تابع تحديثات أسعار DYDX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع dYdX (DYDX) اليوم هو $ 0.10032، مع تغير بنسبة 7.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DYDX الحالي إلى USD هو $ 0.10032 لكل DYDX.
يحتل dYdX حاليًا المرتبة #180 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 84.68M، مع عرض متداول قدره 844.08M DYDX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DYDX بين $ 0.09555 (أدنى) و$ 0.10852 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.52847355533478، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.06665020804323486.
على المدى القصير، تحرك DYDX بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و-12.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 115.59K.
معلومات سوق dYdX (DYDX)
No.180
$ 84.68M
$ 84.68M$ 84.68M
$ 115.59K
$ 115.59K$ 115.59K
$ 100.32M
$ 100.32M$ 100.32M
844.08M
844.08M 844.08M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
958,342,962.317931
958,342,962.317931 958,342,962.317931
84.40%
0.01%
NONE
القيمة السوقية الحالية لـ dYdX هي $ 84.68M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 115.59K. العرض المتداول لـ DYDX يبلغ 844.08M، مع إجمالي عرض 958342962.317931. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 100.32M.
سجل سعر dYdX بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.09555
$ 0.09555$ 0.09555
24 ساعة منخفض
$ 0.10852
$ 0.10852$ 0.10852
24 ساعة مرتفع
$ 0.09555
$ 0.09555$ 0.09555
$ 0.10852
$ 0.10852$ 0.10852
$ 4.52847355533478
$ 4.52847355533478$ 4.52847355533478
$ 0.06665020804323486
$ 0.06665020804323486$ 0.06665020804323486
+0.05%
-7.35%
-12.23%
-12.23%
سجل سعر dYdX (DYDX) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار dYdX لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.0079585
-7.35%
30 يوم
$ -0.02122
-17.46%
60 يوم
$ -0.01753
-14.88%
90 يوم
$ -0.04106
-29.05%
تغير سعر dYdX اليوم
سجل اليوم DYDX تغيرًا $ -0.0079585 (-7.35%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر dYdX لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.02122 (-17.46%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر dYdX لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DYDX تغييرًا في $ -0.01753 (-14.88%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر dYdX لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.04106 (-29.05%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة dYdX (DYDX)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار dYdX الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق dYdX اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق DYDX: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الذهبي
K > D
الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكاز
نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
بين نقطة ارتكاز-R1
مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI
> 80
منطقة ذروة الشراء
ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACD
التقاطع الذهبي
DIF > DEA
ظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA
3-4 شراء
40‑60% حيادي
تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)
وسط < السعر ≤ علوي
بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
3-4 شراء
40‑60% حيادي
تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
DYDX_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى 0.11117، حيث يقبع السعر فوق النقطة الوسطى البالغة 0.1108 ويقترب من مستوى المقاومة R1 عند 0.1112. تشير أنظمة التحليل إلى سيطرة المشترين على المدى القصير، إذ يشكّل النطاق بين S1 وR1 منطقة تذبذب رئيسية حالية. استقرار السعر فوق المحور المركزي يدل على اتجاه هيكلي نحو تصحيح صعودي، دون ظهور أي مؤشرات واضحة على اختراق واضح.
تشير كلٌّ من المتوسطات المتحركة (MA) والمؤشرات الأسيّة (EMA) إلى إشارات شراء، كما أظهر مؤشر MACD تقاطعًا صاعدًا يؤكد قوة الزخم الصعودي على المدى القصير. يقع مؤشر RSI ضمن المنطقة الحيادية، بينما لا تُظهر قيم مؤشري KDJ وStochRSI أي حالة شراء مفرط أو بيع مفرط. تبقى فجوة بولينجر باند مستقرة، مع عدم وجود توسع ملحوظ في معدل التقلبات، فيما تشير المؤشرات السريعة والبطيئة إلى توجه مشترك يعكس تركّز الزخم ولكن بحدود محدودة.
من الناحية الفنية، يمثّل المستوى الرئيسي المهم في الاتجاه الصعودي هو مقاومة R1 عند 0.1112، والذي يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00003 فقط؛ ولتحقيق الاختراق، يجب التأكد من توافق كمية التداول. أما الدعم الأول في الأسفل فهو عند مستوى S1 عند 0.1101، الذي يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00107، وهو نقطة دفاع مهمة للتصحيحات القصيرة المدى. وعلى المدى الأبعد، يمكن اعتبار مستويي الدعم S2 عند 0.1097 والمقاومة R2 عند 0.1119 كحدود لتحديد نطاقات أوسع، حيث يميل السعر إلى الحفاظ على تقلبات ضيقة ضمن هذه الحدود.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار dYdX؟
تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز DYDX:
1. حجم التداول على منصة dYdX – فكلما ازدادت الحركة، زاد الطلب على الرمز. 2. إيرادات البروتوكول وعائدات الرسوم الناتجة عن تداول المشتقات. 3. مقترحات الحوكمة والتحديثات التي تُجرى على المنصة والتي تؤثر في مستوى الفائدة المرجوة من الرمز. 4. معنويات سوق DeFi بشكل عام ومدى اعتماده. 5. المنافسة من بورصات لامركزية أخرى. 6. مكافآت وعوائد رهن الرمز (الستيكينغ). 7. حوافز صانعي السوق وبرامج تعدين السيولة. 8. التطورات التنظيمية التي تؤثر في تداول المشتقات. 9. التكامل مع بروتوكولات DeFi الأخرى. 10. الاتجاهات العامة لسوق العملات الرقمية وارتباطها ببيتكوين.
لماذا يريد الناس معرفة سعر dYdX اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر dYdX (DYDX) اليوم لعدة أسباب رئيسية: قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحليل السوق، وتوقيت الاستثمار. وبصفته رمزًا لبورصة لامركزية، يؤثر سعر DYDX في استراتيجيات التداول وحسابات الأرباح. يتابع المستثمرون الأسعار اليومية لتقييم الأداء، وتحديد نقاط الدخول/الخروج، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء أو بيع أو الاحتفاظ بالاستثمارات.
توقعات أسعار dYdX
dYdX (DYDX) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DYDX في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرdYdX (DYDX) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر dYdX نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر dYdX الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار DYDX للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار dYdX.
كيفية شراء واستثمار dYdX في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع dYdX؟ شراء DYDX سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء dYdX. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء dYdX (DYDX).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة dYdX فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع dYdX
يسمح لك امتلاك dYdX بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
DYDX هو الأصل الأساسي في نظام سلسلة dYdX البيئي، وقد صُمم ليؤدي عدة وظائف جوهرية عبر المنصة. عمليًّا، يعمل كرمز متعدد الاستخدامات يمكّن من أشكال مختلفة من المشاركة. أولًا، يمكن لحاملي DYDX رهنه مع المُصدِّقين (Validators)، ما يعزز أمن الشبكة مع كسب المكافآت. ثانيًا، يمكنهم المشاركة في الحوكمة عبر التصويت على القرارات والتحديثات البروتوكولية المهمة. ثالثًا، يمكنهم الحصول على مكافآت إضافية من خلال مختلف الأنشطة والمساهمات في الشبكة. وتم تصميم نموذج التوزيع مع التركيز على الاستدامة على المدى الطويل. وتُشكّل خزينة المجتمع (Community Treasury) عنصرًا رئيسيًّا فيه، إذ تحتفظ بنسبة ٢٦,١٪ من العرض الكلي (حوالي ٢٦١ مليون رمز) وتُستخدم كحوض مشترك لتطوير النظام البيئي. وتُستخدَم موارد الخزينة لتمويل التحسينات الأساسية، والمبادرات المجتمعية، وتطوير المنصة. كما تستخدم السلسلة برنامج مكافآت التداول الذي يحفّز الاستخدام النشط: إذ يمكن للمتداولين كسب رموز DYDX استنادًا إلى حجم التداول ومستوى النشاط. ويتضمّن هذا النظام ضوابط تهدف إلى الحد من التلاعب، وتستخدم آلية حساب المكافآت عوامل متعددة لدعم التوزيع العادل والحد من المحاولات الرامية إلى التلاعب بالآلية. وقد أدخلت التحديثات الأخيرة طرقًا إضافية لكسب المكافآت وحسّنت خوارزميات التوزيع.
التكنولوجيا
بصفته سوقًا متخصّصًا مُحسَّنًا للتداول عالي الأداء، لا يعتمد سلسلة dYdX على مشغّل مركزي بالطريقة التي تعتمد بها البورصات التقليدية. وهي تستخدم آلية إثبات الحصة (Proof-of-Stake)، ما يعني أن حاملي رمز DYDX يمكنهم المشاركة في تأمين الشبكة وإدارتها، وقد بُنِيَت على عنصرين رئيسيين: إطار عمل تطوير البلوكشين «كوسموس SDK» (Cosmos SDK) وآلية الإجماع «كوميت بي إف تي» (CometBFT). ومعًا، تدعم هذه الأساسيات معالجة أسرع للمعاملات وموثوقية محسَّنة مقارنةً بالعديد من أنظمة البلوكشين التقليدية. ومن أبرز القدرات المميِّزة لها محرك التداول المزوَّد بسجل أوامر (Orderbook) يعمل في الذاكرة، ومصمَّم ليؤدي دور دفتر أستاذ فائق السرعة قادرٍ على معالجة آلاف الصفقات في الثانية الواحدة مع تأخير منخفض جدًّا. وفي الإصدار الرابع (v4)، تحقِّق هذه البنية بنية زمنية استجابة دون ثانية واحدة (sub-second latency)، ما يقرِّب أدائها من أداء البورصات المالية التقليدية. وللحفاظ على الأداء والمرونة، تتضمَّن السلسلة حدود طلبات ديناميكية تستند إلى حصص الرموز المملوكة، إلى جانب أنظمة متقدِّمة لمنع الرسائل غير المرغوب فيها (Spam). كما تدمج أدوات إدارة المخاطر الآلية المصمَّمة لمساعدة المتداولين خلال فترات تقلُّب السوق. ويُعتبر الأمن أولوية قصوى عبر طبقات متعددة: حيث تعمل العُقد المُحقِّقة (Validators) كحرّاس للشبكة وتُدار وفق قواعد صارمة، مع فرض عقوبات على أي سلوك غير لائق. وتشمل الحمايات الإضافية التشفير وضوابط الوصول القوية، مع دعمها من عمليات تدقيق أمنية دورية ومراقبة مستمرة للحفاظ على المعايير الأمنية العالية.
الفريق
تُدار سلسلة dYdX كمنصة لا مركزية تشكّلها حوكمة المجتمع وتُدار بواسطة شبكة من المُحقِّقين (validators)، وبالتالي لا تمتلك أي جهة واحدة السيطرة على اتجاه البروتوكول. ويتم تعزيز وضع أمانها من خلال عمليات تدقيق تقوم بها شركات راسخة مثل Informal Systems. وعلى الرغم من أن البرنامج الأصلي تم تطويره بواسطة شركة dYdX Trading Inc.، فإن الشبكة يُديرها ويؤمنها الآن مُحقِّقون مستقلون. وتدعم مؤسسة dYdX النظام البيئي الأوسع من خلال التركيز على بناء المجتمع والمبادرات التعليمية والتوثيق التقني. وقد وسّعت برامج دعمها لتشجيع مشاركة المطورين ونمو النظام البيئي بشكل عام. ويشمل العمل الأخير تحسين المواد التعليمية وتوسيع أدوات المطورين، إلى جانب الجهود المستمرة لبناء الشراكات والتعاون الذي يعزّز قدرات المنصة أكثر فأكثر.
خارطة الطريق
يقدّم خارطة طريق سلسلة dYdX خطة طموحة لمواصلة تطوير التداول اللامركزي من خلال تحديثات متكررة وتحسينات مستمرة للوظائف الأساسية. وتُعَدّ توسيع السوق إحدى المحاور المركزية، بما في ذلك خطط لإضافة أزواج تداول جديدة وتحسين الأسواق الحالية. ويستخدم التصميم الحالي للسوق عدة طبقات تصنِّف الأصول وفقًا لسيولتها وقيمتها السوقية، وقد وسَّعت التحديثات الأخيرة مجموعة خيارات التداول مع تحسين عمق السوق في الوقت نفسه. وتُعَدّ الإدارة المجتمعية المحرك الرئيسي لتنفيذ خارطة الطريق هذه. ف holders DYDX قادرون على اقتراح أسواق جديدة وتحديثات الميزات وتحسينات البروتوكول والتصويت عليها، وتركّز النشاط الإداري الأخير على ترقية ميزات التداول وتوسيع نطاق العروض السوقية. وتركّز خارطة الطريق أيضًا على تجربة المستخدم، بما في ذلك واجهات تداول أفضل، وتوثيق أقوى، وتنقّل أكثر سهولةً ووضوحًا. وفيما يتعلّق بالتطويرات المستقبلية المخططة، فهي تشمل الوظائف المتعددة السلاسل (cross-chain)، والأدوات المتقدمة للتداول، بالإضافة إلى الميزات المصممة للمؤسسات وإدارة المخاطر المحسَّنة.
نظرة عامة
سلسلة dYdX هي شبكة بلوك تشين تعمل وفق آلية إثبات الحصة (Proof-of-Stake)، صُمّمت لإعادة تشكيل التداول اللامركزي. وقد تم تطويرها باستخدام إطار عمل Cosmos SDK، وتعمل على بروتوكول CometBFT لتحقيق التوافق، بهدف تقديم بيئة تداول أكثر أمانًا وكفاءة. ويشكّل الرمز الأصلي DYDX حجر الزاوية في تشغيل الشبكة، ويتم استخدامه في ثلاث وظائف رئيسية: الإيداع (Staking) لدعم أمن السلسلة، والتصويت في إدارة الشبكة (Governance)، ومكافأة المُحقِّقين (Validators). وقد تطور المنتج إلى الإصدار الرابع (v4)، ويعمل كمنصة تداول دائم (Perpetual Trading) تمامًا لامركزية.
dYdX المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ dYdX، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان dYdX سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار dYdX المحتملة وعائد ROI.
كم سعر dYdX اليوم؟
سعر dYdX اليوم هو $ 0.10032. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال dYdX استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال dYdX عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في DYDX، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ dYdX في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول dYdX بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ dYdX في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر DYDX المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ dYdX بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر DYDX لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر dYdX في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر DYDX بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,417.8
+0.41%
ETH
1,896.76
+0.66%
GOLD(XAUT)
4,381.52
+0.49%
USDC
1.00093
0.00%
SOL
75.35
-0.29%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ DYDX على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج DYDX/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر dYdX ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر dYdX هذا العام؟
قد يرتفع سعر dYdX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر dYdX (DYDX) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:21:30 (UTC+8)
تحديثات dYdX (DYDX) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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