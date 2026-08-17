سعر dYdX اليوم

السعر المباشر لمشروع dYdX (DYDX) اليوم هو $ 0.10032، مع تغير بنسبة 7.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DYDX الحالي إلى USD هو $ 0.10032 لكل DYDX.

يحتل dYdX حاليًا المرتبة #180 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 84.68M، مع عرض متداول قدره 844.08M DYDX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DYDX بين $ 0.09555 (أدنى) و$ 0.10852 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.52847355533478، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.06665020804323486.

على المدى القصير، تحرك DYDX بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و-12.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 115.59K.

معلومات سوق dYdX (DYDX)

التصنيف No.180 القيمة السوقية $ 84.68M$ 84.68M $ 84.68M الحجم (24 ساعة) $ 115.59K$ 115.59K $ 115.59K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 100.32M$ 100.32M $ 100.32M إمداد دورة التداول 844.08M 844.08M 844.08M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 958,342,962.317931 958,342,962.317931 958,342,962.317931 معدل التداول 84.40% الحصة السوقية 0.01% البلوكتشين العام NONE

القيمة السوقية الحالية لـ dYdX هي $ 84.68M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 115.59K. العرض المتداول لـ DYDX يبلغ 844.08M، مع إجمالي عرض 958342962.317931. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 100.32M.