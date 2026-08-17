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سعر dYdX المباشر اليوم هو 0.10032 USD. القيمة السوقية لـ DYDX هي 84,678,519.831013979376 USD. تابع تحديثات أسعار DYDX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر dYdX المباشر اليوم هو 0.10032 USD. القيمة السوقية لـ DYDX هي 84,678,519.831013979376 USD. تابع تحديثات أسعار DYDX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن DYDX

معلومات سعر DYDX

ما هو DYDX

الوثيقة البيضاء لـ DYDX

الموقع الرسمي لـ DYDX

اقتصاد توكن DYDX

توقعات سعر DYDX

سجل DYDX

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محول عملة DYDX إلى الفيات

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سعر dYdX (DYDX)

السعر المباشر لـ 1 DYDX إلى USD:

$0.10032
$0.10032$0.10032
-7.35%1D
USD
مخطط أسعار dYdX (DYDX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:21:30 (UTC+8)

سعر dYdX اليوم

السعر المباشر لمشروع dYdX (DYDX) اليوم هو $ 0.10032، مع تغير بنسبة 7.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DYDX الحالي إلى USD هو $ 0.10032 لكل DYDX.

يحتل dYdX حاليًا المرتبة #180 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 84.68M، مع عرض متداول قدره 844.08M DYDX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DYDX بين $ 0.09555 (أدنى) و$ 0.10852 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.52847355533478، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.06665020804323486.

على المدى القصير، تحرك DYDX بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و-12.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 115.59K.

معلومات سوق dYdX (DYDX)

No.180

$ 84.68M
$ 84.68M$ 84.68M

$ 115.59K
$ 115.59K$ 115.59K

$ 100.32M
$ 100.32M$ 100.32M

844.08M
844.08M 844.08M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

958,342,962.317931
958,342,962.317931 958,342,962.317931

84.40%

0.01%

NONE

القيمة السوقية الحالية لـ dYdX هي $ 84.68M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 115.59K. العرض المتداول لـ DYDX يبلغ 844.08M، مع إجمالي عرض 958342962.317931. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 100.32M.

سجل سعر dYdX بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.09555
$ 0.09555$ 0.09555
24 ساعة منخفض
$ 0.10852
$ 0.10852$ 0.10852
24 ساعة مرتفع

$ 0.09555
$ 0.09555$ 0.09555

$ 0.10852
$ 0.10852$ 0.10852

$ 4.52847355533478
$ 4.52847355533478$ 4.52847355533478

$ 0.06665020804323486
$ 0.06665020804323486$ 0.06665020804323486

+0.05%

-7.35%

-12.23%

-12.23%

سجل سعر dYdX (DYDX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار dYdX لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0079585-7.35%
30 يوم$ -0.02122-17.46%
60 يوم$ -0.01753-14.88%
90 يوم$ -0.04106-29.05%
تغير سعر dYdX اليوم

سجل اليوم DYDX تغيرًا $ -0.0079585 (-7.35%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر dYdX لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.02122 (-17.46%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر dYdX لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DYDX تغييرًا في $ -0.01753 (-14.88%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر dYdX لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.04106 (-29.05%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة dYdX (DYDX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار dYdX.

تحليل dYdX

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار dYdX الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق dYdX اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق DYDX: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

DYDX_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى 0.11117، حيث يقبع السعر فوق النقطة الوسطى البالغة 0.1108 ويقترب من مستوى المقاومة R1 عند 0.1112. تشير أنظمة التحليل إلى سيطرة المشترين على المدى القصير، إذ يشكّل النطاق بين S1 وR1 منطقة تذبذب رئيسية حالية. استقرار السعر فوق المحور المركزي يدل على اتجاه هيكلي نحو تصحيح صعودي، دون ظهور أي مؤشرات واضحة على اختراق واضح. تشير كلٌّ من المتوسطات المتحركة (MA) والمؤشرات الأسيّة (EMA) إلى إشارات شراء، كما أظهر مؤشر MACD تقاطعًا صاعدًا يؤكد قوة الزخم الصعودي على المدى القصير. يقع مؤشر RSI ضمن المنطقة الحيادية، بينما لا تُظهر قيم مؤشري KDJ وStochRSI أي حالة شراء مفرط أو بيع مفرط. تبقى فجوة بولينجر باند مستقرة، مع عدم وجود توسع ملحوظ في معدل التقلبات، فيما تشير المؤشرات السريعة والبطيئة إلى توجه مشترك يعكس تركّز الزخم ولكن بحدود محدودة. من الناحية الفنية، يمثّل المستوى الرئيسي المهم في الاتجاه الصعودي هو مقاومة R1 عند 0.1112، والذي يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00003 فقط؛ ولتحقيق الاختراق، يجب التأكد من توافق كمية التداول. أما الدعم الأول في الأسفل فهو عند مستوى S1 عند 0.1101، الذي يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00107، وهو نقطة دفاع مهمة للتصحيحات القصيرة المدى. وعلى المدى الأبعد، يمكن اعتبار مستويي الدعم S2 عند 0.1097 والمقاومة R2 عند 0.1119 كحدود لتحديد نطاقات أوسع، حيث يميل السعر إلى الحفاظ على تقلبات ضيقة ضمن هذه الحدود.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار dYdX؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز DYDX:

1. حجم التداول على منصة dYdX – فكلما ازدادت الحركة، زاد الطلب على الرمز.
2. إيرادات البروتوكول وعائدات الرسوم الناتجة عن تداول المشتقات.
3. مقترحات الحوكمة والتحديثات التي تُجرى على المنصة والتي تؤثر في مستوى الفائدة المرجوة من الرمز.
4. معنويات سوق DeFi بشكل عام ومدى اعتماده.
5. المنافسة من بورصات لامركزية أخرى.
6. مكافآت وعوائد رهن الرمز (الستيكينغ).
7. حوافز صانعي السوق وبرامج تعدين السيولة.
8. التطورات التنظيمية التي تؤثر في تداول المشتقات.
9. التكامل مع بروتوكولات DeFi الأخرى.
10. الاتجاهات العامة لسوق العملات الرقمية وارتباطها ببيتكوين.

لماذا يريد الناس معرفة سعر dYdX اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر dYdX (DYDX) اليوم لعدة أسباب رئيسية: قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحليل السوق، وتوقيت الاستثمار. وبصفته رمزًا لبورصة لامركزية، يؤثر سعر DYDX في استراتيجيات التداول وحسابات الأرباح. يتابع المستثمرون الأسعار اليومية لتقييم الأداء، وتحديد نقاط الدخول/الخروج، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء أو بيع أو الاحتفاظ بالاستثمارات.

توقعات أسعار dYdX

dYdX (DYDX) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DYDX في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرdYdX (DYDX) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر dYdX نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر dYdX الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار DYDX للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار dYdX.

كيفية شراء واستثمار dYdX في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع dYdX؟ شراء DYDX سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء dYdX. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء dYdX (DYDX).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة dYdX فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء dYdX (DYDX)

ماذا يمكنك أن تفعل مع dYdX

يسمح لك امتلاك dYdX بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو dYdX ( DYDX )

DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

مستند تقني

dYdX المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ dYdX، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب dYdX الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AppchainsBridged-TokensCosmos Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول dYdX

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:21:30 (UTC+8)

تحديثات dYdX (DYDX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن dYdX

DYDX USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع DYDX باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود DYDX USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق dYdX (DYDX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر dYdX المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDYDX
$0.10037
$0.10037$0.10037
-7.32%
1.14M (USDT)
/USDCDYDX
$0.10024
$0.10024$0.10024
-7.48%
532.07K (USDT)

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حاسبة DYDX إلى USD

المبلغ

DYDX
DYDX
USD
USD

1 DYDX = 0.10032 USD