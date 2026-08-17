سعر GMX اليوم

السعر المباشر لمشروع GMX (GMX) اليوم هو $ 6.738، مع تغير بنسبة 0.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GMX الحالي إلى USD هو $ 6.738 لكل GMX.

يحتل GMX حاليًا المرتبة #352 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 70.18M، مع عرض متداول قدره 10.42M GMX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GMX بين $ 6.601 (أدنى) و$ 6.917 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 90.88797255032739، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 4.878502133196772.

على المدى القصير، تحرك GMX بمقدار +0.19% خلال الساعة الماضية و+6.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.76K.

معلومات سوق GMX (GMX)

التصنيف No.352 القيمة السوقية $ 70.18M$ 70.18M $ 70.18M الحجم (24 ساعة) $ 53.76K$ 53.76K $ 53.76K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 89.28M$ 89.28M $ 89.28M إمداد دورة التداول 10.42M 10.42M 10.42M الحد الأقصى للعرض 13,250,000 13,250,000 13,250,000 إجمالي العرض 10,415,338.94765688 10,415,338.94765688 10,415,338.94765688 معدل التداول 78.60% البلوكتشين العام ARB

القيمة السوقية الحالية لـ GMX هي $ 70.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.76K. العرض المتداول لـ GMX يبلغ 10.42M، مع إجمالي عرض 10415338.94765688. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 89.28M.