سعر GMX (GMX)
السعر المباشر لمشروع GMX (GMX) اليوم هو $ 6.738، مع تغير بنسبة 0.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GMX الحالي إلى USD هو $ 6.738 لكل GMX.
يحتل GMX حاليًا المرتبة #352 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 70.18M، مع عرض متداول قدره 10.42M GMX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GMX بين $ 6.601 (أدنى) و$ 6.917 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 90.88797255032739، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 4.878502133196772.
على المدى القصير، تحرك GMX بمقدار +0.19% خلال الساعة الماضية و+6.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.76K.
No.352
78.60%
ARB
القيمة السوقية الحالية لـ GMX هي $ 70.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.76K. العرض المتداول لـ GMX يبلغ 10.42M، مع إجمالي عرض 10415338.94765688. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 89.28M.
+0.19%
+0.14%
+6.88%
+6.88%
تتبع تغيرات أسعار GMX لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00942
|+0.14%
|30 يوم
|$ +0.565
|+9.15%
|60 يوم
|$ +0.991
|+17.24%
|90 يوم
|$ +0.11
|+1.65%
سجل اليوم GMX تغيرًا $ +0.00942 (+0.14%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.565 (+9.15%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GMX تغييرًا في $ +0.991 (+17.24%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.11 (+1.65%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة GMX (GMX)؟
ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار GMX.
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار GMX الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق GMX: هبوطية، صعودية بنسبة 40% | هبوطية بنسبة 60%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|R1 < السعر ≤ R2
|بين R1-R2
|فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
|StochRSI
|< 20
|منطقة البيع المفرط
|هبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|مجموعة MA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|مجموعة EMA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
GMX_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات فوق مركز التذبذب عند مستوى 6.638، بينما يقع السعر الحالي عند 6.7، بين مستويات المقاومة R1 وR2. لقد تجاوز السعر مستوى المقاومة الأول، ليصبح ضمن المنطقة العلوية لنظام التمركز. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة إلى إشارة شراء صفرية، فيما تُظهر مؤشرات التوافق أن هيكل السوق الصاعد لم يكتمل بعد. كما أن السعر الحالي أعلى من نقطة المحور، مما يضع السوق في نطاق تذبذب يميل نحو القوة. تشير مؤشر MACD إلى حدوث تقاطع هبوطي، حيث تتفرق الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأسفل، ما يعكس ضعف الزخم على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة، دون ظهور قيم متطرفة تدل على حالة الشراء المفرط أو البيع المفرط. كما أن مؤشرات KDJ وStochRSI تدور حول مستويات منخفضة، مما يؤكد وجود ضغط تصحيحي. وبالنسبة لمؤشر بولينجر باند، فقد تقلصت الفجوة بين خطوطه، ما يشير إلى انخفاض معدل التذبذب ودخول السوق مرحلة التصفية. تتمثل قوة الدعم القريبة عند مستوى S1 (6.606)، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.4%. أما المستوى الدفاعي الرئيسي الأدنى فهو S2 (6.574)، الذي يبعد حوالي 1.9% عن السعر الحالي. وعلى الجانب العلوي، يمثل مستوى المقاومة المباشرة R2 (6.702) حاجزًا يبعد أقل من 0.5% عن السعر الحالي. ومن الضروري مراقبة اختراق المستويات السابقة كمرجع بعيد المدى. وإذا فشل السعر في الاستقرار فوق مستوى R2، فمن المتوقع أن يعود لاختبار مركز التذبذب عند 6.638. وبذلك، يظهر نطاق التداول واضحًا مع مساحة حركية محدودة صعودًا وهبوطًا.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر GMX نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
هل أنت مستعد للبدء مع GMX؟ شراء GMX سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء GMX. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء GMX (GMX).
يسمح لك امتلاك GMX بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
شراء GMX (GMX) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.
تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC
علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.
GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ GMX، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
قم بشراء أو بيع GMX باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود GMX USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.
استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر GMX المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.
أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC
العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق
العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.