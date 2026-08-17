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سعر GMX المباشر اليوم هو 6.738 USD. القيمة السوقية لـ GMX هي 70,178,553.82931205744 USD. تابع تحديثات أسعار GMX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر GMX المباشر اليوم هو 6.738 USD. القيمة السوقية لـ GMX هي 70,178,553.82931205744 USD. تابع تحديثات أسعار GMX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن GMX

معلومات سعر GMX

ما هو GMX

الوثيقة البيضاء لـ GMX

الموقع الرسمي لـ GMX

اقتصاد توكن GMX

توقعات سعر GMX

سجل GMX

دليل شراء GMX

محول عملة GMX إلى الفيات

عقود GMX الفورية

GMX عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

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شعار GMX

سعر GMX (GMX)

السعر المباشر لـ 1 GMX إلى USD:

$6.739
$6.739$6.739
+0.14%1D
USD
مخطط أسعار GMX (GMX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:06:35 (UTC+8)

سعر GMX اليوم

السعر المباشر لمشروع GMX (GMX) اليوم هو $ 6.738، مع تغير بنسبة 0.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GMX الحالي إلى USD هو $ 6.738 لكل GMX.

يحتل GMX حاليًا المرتبة #352 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 70.18M، مع عرض متداول قدره 10.42M GMX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GMX بين $ 6.601 (أدنى) و$ 6.917 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 90.88797255032739، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 4.878502133196772.

على المدى القصير، تحرك GMX بمقدار +0.19% خلال الساعة الماضية و+6.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.76K.

معلومات سوق GMX (GMX)

No.352

$ 70.18M
$ 70.18M$ 70.18M

$ 53.76K
$ 53.76K$ 53.76K

$ 89.28M
$ 89.28M$ 89.28M

10.42M
10.42M 10.42M

13,250,000
13,250,000 13,250,000

10,415,338.94765688
10,415,338.94765688 10,415,338.94765688

78.60%

ARB

القيمة السوقية الحالية لـ GMX هي $ 70.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.76K. العرض المتداول لـ GMX يبلغ 10.42M، مع إجمالي عرض 10415338.94765688. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 89.28M.

سجل سعر GMX بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 6.601
$ 6.601$ 6.601
24 ساعة منخفض
$ 6.917
$ 6.917$ 6.917
24 ساعة مرتفع

$ 6.601
$ 6.601$ 6.601

$ 6.917
$ 6.917$ 6.917

$ 90.88797255032739
$ 90.88797255032739$ 90.88797255032739

$ 4.878502133196772
$ 4.878502133196772$ 4.878502133196772

+0.19%

+0.14%

+6.88%

+6.88%

سجل سعر GMX (GMX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار GMX لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00942+0.14%
30 يوم$ +0.565+9.15%
60 يوم$ +0.991+17.24%
90 يوم$ +0.11+1.65%
تغير سعر GMX اليوم

سجل اليوم GMX تغيرًا $ +0.00942 (+0.14%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر GMX لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.565 (+9.15%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر GMX لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GMX تغييرًا في $ +0.991 (+17.24%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر GMX لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.11 (+1.65%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة GMX (GMX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار GMX.

تحليل GMX

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار GMX الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق GMX اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق GMX: هبوطية، صعودية بنسبة 40% | هبوطية بنسبة 60%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

GMX_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات فوق مركز التذبذب عند مستوى 6.638، بينما يقع السعر الحالي عند 6.7، بين مستويات المقاومة R1 وR2. لقد تجاوز السعر مستوى المقاومة الأول، ليصبح ضمن المنطقة العلوية لنظام التمركز. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة إلى إشارة شراء صفرية، فيما تُظهر مؤشرات التوافق أن هيكل السوق الصاعد لم يكتمل بعد. كما أن السعر الحالي أعلى من نقطة المحور، مما يضع السوق في نطاق تذبذب يميل نحو القوة. تشير مؤشر MACD إلى حدوث تقاطع هبوطي، حيث تتفرق الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأسفل، ما يعكس ضعف الزخم على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة، دون ظهور قيم متطرفة تدل على حالة الشراء المفرط أو البيع المفرط. كما أن مؤشرات KDJ وStochRSI تدور حول مستويات منخفضة، مما يؤكد وجود ضغط تصحيحي. وبالنسبة لمؤشر بولينجر باند، فقد تقلصت الفجوة بين خطوطه، ما يشير إلى انخفاض معدل التذبذب ودخول السوق مرحلة التصفية. تتمثل قوة الدعم القريبة عند مستوى S1 (6.606)، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.4%. أما المستوى الدفاعي الرئيسي الأدنى فهو S2 (6.574)، الذي يبعد حوالي 1.9% عن السعر الحالي. وعلى الجانب العلوي، يمثل مستوى المقاومة المباشرة R2 (6.702) حاجزًا يبعد أقل من 0.5% عن السعر الحالي. ومن الضروري مراقبة اختراق المستويات السابقة كمرجع بعيد المدى. وإذا فشل السعر في الاستقرار فوق مستوى R2، فمن المتوقع أن يعود لاختبار مركز التذبذب عند 6.638. وبذلك، يظهر نطاق التداول واضحًا مع مساحة حركية محدودة صعودًا وهبوطًا.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار GMX؟

تتأثر أسعار توكن GMX بعدة عوامل رئيسية:

1. حجم التداول على منصة GMX – فكلما ازداد استخدام منصة DEX، زاد الطلب على التوكن.
2. إيرادات البروتوكول وتوزيع الرسوم على حاملي رموز GMX المعدَّنين.
3. إجمالي القيمة المُغلَقة (TVL) في سبُّورات GMX.
4. معنويات السوق تجاه منصات DeFi والعقود الآجلة الدائمة.
5. المنافسة من بورصات المشتقات اللامركزية الأخرى.
6. فائدة التوكن ومكافآت الحوكمة.
7. الأوضاع العامة لسوق العملات المشفرة ودرجة تحمل المخاطر.
8. تحديثات المنصة والميزات الجديدة والشراكات.
9. التطورات التنظيمية التي تؤثر على بروتوكولات DeFi.
10. مشاركة المجتمع في الحوكمة وتقديم المقترحات.

تتحد هذه العوامل لتحديد القيمة السوقية لـ GMX وديناميكيات التداول الخاصة به.

لماذا يريد الناس معرفة سعر GMX اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر GMX اليوم لأنه أحد رموز التبادل اللامركزي الشائعة على شبكتي Arbitrum وAvalanche. يحتاج المتداولون إلى الأسعار الحالية لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع، ومتابعة محافظهم الاستثمارية، وحساب الأرباح والخسائر. يقدّم GMX ميزات فريدة مثل التداول الدائم وزراعة العوائد، مما يجعل مراقبة الأسعار أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجيات الاستثمار.

توقعات أسعار GMX

GMX (GMX) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GMX في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرGMX (GMX) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر GMX نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر GMX الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار GMX للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار GMX.

كيفية شراء واستثمار GMX في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع GMX؟ شراء GMX سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء GMX. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء GMX (GMX).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة GMX فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء GMX (GMX)

ماذا يمكنك أن تفعل مع GMX

يسمح لك امتلاك GMX بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو GMX ( GMX )

GMX is a decentralized spot and perpetual exchange that supports low swap fees and zero price impact trades.

GMX المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ GMX، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب GMX الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemDerivatives

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول GMX

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:06:35 (UTC+8)

تحديثات GMX (GMX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن GMX

GMX USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع GMX باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود GMX USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق GMX (GMX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر GMX المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGMX
$6.748
$6.748$6.748
+0.22%
8.03K (USDT)

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حاسبة GMX إلى USD

المبلغ

GMX
GMX
USD
USD

1 GMX = 6.738 USD