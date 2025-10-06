سعر KGEN المباشر اليوم هو 0.2556 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KGEN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KGEN بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر KGEN المباشر اليوم هو 0.2556 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KGEN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KGEN بسهولة على موقع MEXC الآن.

KGEN السعر(KGEN)

السعر المباشر لـ 1 KGEN إلى USD:

$0.2551
$0.2551$0.2551
+2.36%1D
USD
مخطط أسعار KGEN (KGEN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:54:15 (UTC+8)

معلومات سعر KGEN (KGEN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.2423
$ 0.2423$ 0.2423
24 ساعة منخفض
$ 0.2965
$ 0.2965$ 0.2965
24 ساعة مرتفع

$ 0.2423
$ 0.2423$ 0.2423

$ 0.2965
$ 0.2965$ 0.2965

--
----

--
----

-0.24%

+2.36%

+9.41%

+9.41%

سعر KGEN (KGEN) في الوقت الحقيقي هو $ 0.2556. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KGEN بين أدنى سعر $ 0.2423 وأعلى سعر $ 0.2965، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKGEN على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KGEN -0.24% على مدار الساعة الماضية، +2.36% على مدار 24 ساعة، و +9.41% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق KGEN (KGEN)

--
----

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

$ 255.60M
$ 255.60M$ 255.60M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ KGEN هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.07M. العرض المتداول لـ KGEN يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 255.60M.

سجل سعر KGEN (KGEN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار KGEN لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.005882+2.36%
30 يوم$ +0.0556+27.80%
60 يوم$ +0.0556+27.80%
90 يوم$ +0.0556+27.80%
تغير سعر KGEN اليوم

سجل اليوم KGEN تغيرًا $ +0.005882 (+2.36%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر KGEN لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0556 (+27.80%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر KGEN لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد KGEN تغييرًا في $ +0.0556 (+27.80%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر KGEN لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0556 (+27.80%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة KGEN (KGEN)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار KGEN.

ما هو KGEN ( KGEN )

شبكة Kratos Gamer Network (KGeN) هي شبكة ألعاب عالمية لامركزية، صُممت لتمكين الجيل القادم من اللاعبين، بدءًا من الأسواق الناشئة في دول الجنوب. في جوهرها، تُقدم KGeN طبقة بيانات لامركزية للاعبين والناشرين على حد سواء، باستخدام محرك سمعة شفاف على السلسلة يُسمى "إثبات اللاعب" (PoG). تضمن هذه التقنية أصالة هوية كل لاعب وإنجازاته وروابطه المجتمعية وقابلية التحقق منها.

متوفر KGEN على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك KGEN الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين KGENلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول KGEN على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء KGEN سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر KGEN (USD)

كم ستكون قيمة KGEN (KGEN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك KGEN (KGEN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة KGEN.

تحقق الآن من توقعات سعر KGEN!

توكنوميكس KGEN (KGEN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس KGEN (KGEN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس KGEN والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء KGEN ( KGEN )

هل تبحث عن كيفية شراء KGEN؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء KGEN على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة KGEN إلى العملات المحلية

1 KGEN (KGEN) إلى VND
6,726.114
1 KGEN (KGEN) إلى AUD
A$0.385956
1 KGEN (KGEN) إلى GBP
0.1917
1 KGEN (KGEN) إلى EUR
0.21726
1 KGEN (KGEN) إلى USD
$0.2556
1 KGEN (KGEN) إلى MYR
RM1.068408
1 KGEN (KGEN) إلى TRY
10.724976
1 KGEN (KGEN) إلى JPY
¥38.8512
1 KGEN (KGEN) إلى ARS
ARS$376.4349
1 KGEN (KGEN) إلى RUB
20.3841
1 KGEN (KGEN) إلى INR
22.546476
1 KGEN (KGEN) إلى IDR
Rp4,259.998296
1 KGEN (KGEN) إلى PHP
14.993496
1 KGEN (KGEN) إلى EGP
￡E.12.087324
1 KGEN (KGEN) إلى BRL
R$1.36746
1 KGEN (KGEN) إلى CAD
C$0.355284
1 KGEN (KGEN) إلى BDT
31.290552
1 KGEN (KGEN) إلى NGN
371.509488
1 KGEN (KGEN) إلى COP
$986.8716
1 KGEN (KGEN) إلى ZAR
R.4.375872
1 KGEN (KGEN) إلى UAH
10.763316
1 KGEN (KGEN) إلى TZS
T.Sh.629.55558
1 KGEN (KGEN) إلى VES
Bs55.4652
1 KGEN (KGEN) إلى CLP
$240.5196
1 KGEN (KGEN) إلى PKR
Rs72.467712
1 KGEN (KGEN) إلى KZT
136.390716
1 KGEN (KGEN) إلى THB
฿8.260992
1 KGEN (KGEN) إلى TWD
NT$7.823916
1 KGEN (KGEN) إلى AED
د.إ0.938052
1 KGEN (KGEN) إلى CHF
Fr0.201924
1 KGEN (KGEN) إلى HKD
HK$1.986012
1 KGEN (KGEN) إلى AMD
֏97.930584
1 KGEN (KGEN) إلى MAD
.د.م2.359188
1 KGEN (KGEN) إلى MXN
$4.713264
1 KGEN (KGEN) إلى SAR
ريال0.9585
1 KGEN (KGEN) إلى ETB
Br38.766852
1 KGEN (KGEN) إلى KES
KSh33.008184
1 KGEN (KGEN) إلى JOD
د.أ0.1812204
1 KGEN (KGEN) إلى PLN
0.930384
1 KGEN (KGEN) إلى RON
лв1.114416
1 KGEN (KGEN) إلى SEK
kr2.392416
1 KGEN (KGEN) إلى BGN
лв0.426852
1 KGEN (KGEN) إلى HUF
Ft85.339728
1 KGEN (KGEN) إلى CZK
5.34204
1 KGEN (KGEN) إلى KWD
د.ك0.0782136
1 KGEN (KGEN) إلى ILS
0.8307
1 KGEN (KGEN) إلى BOB
Bs1.766196
1 KGEN (KGEN) إلى AZN
0.43452
1 KGEN (KGEN) إلى TJS
SM2.361744
1 KGEN (KGEN) إلى GEL
0.695232
1 KGEN (KGEN) إلى AOA
Kz232.997292
1 KGEN (KGEN) إلى BHD
.د.ب0.0961056
1 KGEN (KGEN) إلى BMD
$0.2556
1 KGEN (KGEN) إلى DKK
kr1.638396
1 KGEN (KGEN) إلى HNL
L6.732504
1 KGEN (KGEN) إلى MUR
11.632356
1 KGEN (KGEN) إلى NAD
$4.414212
1 KGEN (KGEN) إلى NOK
kr2.553444
1 KGEN (KGEN) إلى NZD
$0.442188
1 KGEN (KGEN) إلى PAB
B/.0.2556
1 KGEN (KGEN) إلى PGK
K1.076076
1 KGEN (KGEN) إلى QAR
ر.ق0.930384
1 KGEN (KGEN) إلى RSD
дин.25.756812
1 KGEN (KGEN) إلى UZS
soʻm3,079.517364
1 KGEN (KGEN) إلى ALL
L21.232692
1 KGEN (KGEN) إلى ANG
ƒ0.457524
1 KGEN (KGEN) إلى AWG
ƒ0.46008
1 KGEN (KGEN) إلى BBD
$0.5112
1 KGEN (KGEN) إلى BAM
KM0.426852
1 KGEN (KGEN) إلى BIF
Fr753.7644
1 KGEN (KGEN) إلى BND
$0.329724
1 KGEN (KGEN) إلى BSD
$0.2556
1 KGEN (KGEN) إلى JMD
$41.018688
1 KGEN (KGEN) إلى KHR
1,030.6431
1 KGEN (KGEN) إلى KMF
Fr107.6076
1 KGEN (KGEN) إلى LAK
5,556.521628
1 KGEN (KGEN) إلى LKR
රු77.853204
1 KGEN (KGEN) إلى MDL
L4.342644
1 KGEN (KGEN) إلى MGA
Ar1,141.069968
1 KGEN (KGEN) إلى MOP
P2.047356
1 KGEN (KGEN) إلى MVR
3.91068
1 KGEN (KGEN) إلى MWK
MK443.749716
1 KGEN (KGEN) إلى MZN
MT16.33284
1 KGEN (KGEN) إلى NPR
रु36.11628
1 KGEN (KGEN) إلى PYG
1,812.7152
1 KGEN (KGEN) إلى RWF
Fr371.3868
1 KGEN (KGEN) إلى SBD
$2.101032
1 KGEN (KGEN) إلى SCR
3.547728
1 KGEN (KGEN) إلى SRD
$10.106424
1 KGEN (KGEN) إلى SVC
$2.2365
1 KGEN (KGEN) إلى SZL
L4.414212
1 KGEN (KGEN) إلى TMT
m0.8946
1 KGEN (KGEN) إلى TND
د.ت0.7504416
1 KGEN (KGEN) إلى TTD
$1.735524
1 KGEN (KGEN) إلى UGX
Sh890.5104
1 KGEN (KGEN) إلى XAF
Fr143.9028
1 KGEN (KGEN) إلى XCD
$0.69012
1 KGEN (KGEN) إلى XOF
Fr143.9028
1 KGEN (KGEN) إلى XPF
Fr26.0712
1 KGEN (KGEN) إلى BWP
P3.637188
1 KGEN (KGEN) إلى BZD
$0.513756
1 KGEN (KGEN) إلى CVE
$24.197652
1 KGEN (KGEN) إلى DJF
Fr45.4968
1 KGEN (KGEN) إلى DOP
$16.373736
1 KGEN (KGEN) إلى DZD
د.ج33.15132
1 KGEN (KGEN) إلى FJD
$0.5751
1 KGEN (KGEN) إلى GNF
Fr2,222.442
1 KGEN (KGEN) إلى GTQ
Q1.957896
1 KGEN (KGEN) إلى GYD
$53.527752
1 KGEN (KGEN) إلى ISK
kr31.4388

KGEN المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ KGEN، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب KGEN الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول KGEN

كم يساوي KGEN (KGEN) اليوم؟
سعر KGEN المباشر في USD هو USD 0.2556، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر KGEN إلى USD الحالي؟
سعر KGEN إلى USD الحالي هو $ 0.2556. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ KGEN ؟
القيمة السوقية لعملة KGEN هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن KGEN؟
العرض المتداول لتوكن KGEN هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ KGEN؟
حقق KGEN سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ KGEN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- KGEN.
ما هو حجم تداول KGEN؟
حجم تداول KGEN المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 1.07M USD.
هل سترتفع KGEN هذا العام؟
قد يرتفع KGEN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر KGEN لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:54:15 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة KGEN إلى USD

المبلغ

KGEN
KGEN
USD
USD

1 KGEN = 0.2556 USD

تداول KGEN

/USDTKGEN
$0.2551
$0.2551$0.2551
+2.65%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

