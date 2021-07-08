سعر Cobak Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Cobak Token (CBK) اليوم هو $ 0.1555، مع تغير بنسبة 1.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CBK الحالي إلى USD هو $ 0.1555 لكل CBK.

يحتل Cobak Token حاليًا المرتبة #730 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15.55M، مع عرض متداول قدره 100.00M CBK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CBK بين $ 0.1546 (أدنى) و$ 0.1582 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 16.31319095، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.18669116000503233.

على المدى القصير، تحرك CBK بمقدار +0.25% خلال الساعة الماضية و-6.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.15K.

معلومات سوق Cobak Token (CBK)

التصنيف No.730 القيمة السوقية $ 15.55M$ 15.55M $ 15.55M الحجم (24 ساعة) $ 54.15K$ 54.15K $ 54.15K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.55M$ 15.55M $ 15.55M إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M الحد الأقصى للعرض 100,000,000 100,000,000 100,000,000 إجمالي العرض 100,000,000 100,000,000 100,000,000 معدل التداول 100.00% تاريخ الإصدار 2021-07-08 00:00:00 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Cobak Token هي $ 15.55M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.15K. العرض المتداول لـ CBK يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.55M.