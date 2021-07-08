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سعر Cobak Token المباشر اليوم هو 0.1555 USD. القيمة السوقية لـ CBK هي 15,550,000 USD. تابع تحديثات أسعار CBK إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Cobak Token المباشر اليوم هو 0.1555 USD. القيمة السوقية لـ CBK هي 15,550,000 USD. تابع تحديثات أسعار CBK إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن CBK

معلومات سعر CBK

ما هو CBK

الوثيقة البيضاء لـ CBK

الموقع الرسمي لـ CBK

اقتصاد توكن CBK

توقعات سعر CBK

سجل CBK

دليل شراء CBK

محول عملة CBK إلى الفيات

عقود CBK الفورية

CBK عقود USDT-M الآجلة

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سعر Cobak Token (CBK)

السعر المباشر لـ 1 CBK إلى USD:

$0.1555
$0.1555$0.1555
-1.26%1D
USD
مخطط أسعار Cobak Token (CBK) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:29:40 (UTC+8)

سعر Cobak Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Cobak Token (CBK) اليوم هو $ 0.1555، مع تغير بنسبة 1.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CBK الحالي إلى USD هو $ 0.1555 لكل CBK.

يحتل Cobak Token حاليًا المرتبة #730 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15.55M، مع عرض متداول قدره 100.00M CBK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CBK بين $ 0.1546 (أدنى) و$ 0.1582 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 16.31319095، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.18669116000503233.

على المدى القصير، تحرك CBK بمقدار +0.25% خلال الساعة الماضية و-6.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.15K.

معلومات سوق Cobak Token (CBK)

No.730

$ 15.55M
$ 15.55M$ 15.55M

$ 54.15K
$ 54.15K$ 54.15K

$ 15.55M
$ 15.55M$ 15.55M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000
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100,000,000
100,000,000 100,000,000

100.00%

2021-07-08 00:00:00

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Cobak Token هي $ 15.55M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.15K. العرض المتداول لـ CBK يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.55M.

سجل سعر Cobak Token بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.1546
$ 0.1546$ 0.1546
24 ساعة منخفض
$ 0.1582
$ 0.1582$ 0.1582
24 ساعة مرتفع

$ 0.1546
$ 0.1546$ 0.1546

$ 0.1582
$ 0.1582$ 0.1582

$ 16.31319095
$ 16.31319095$ 16.31319095

$ 0.18669116000503233
$ 0.18669116000503233$ 0.18669116000503233

+0.25%

-1.26%

-6.78%

-6.78%

سجل سعر Cobak Token (CBK) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Cobak Token لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.001984-1.26%
30 يوم$ -0.0238-13.28%
60 يوم$ -0.0371-19.27%
90 يوم$ -0.0919-37.15%
تغير سعر Cobak Token اليوم

سجل اليوم CBK تغيرًا $ -0.001984 (-1.26%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Cobak Token لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0238 (-13.28%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Cobak Token لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CBK تغييرًا في $ -0.0371 (-19.27%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Cobak Token لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0919 (-37.15%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Cobak Token (CBK)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Cobak Token.

تحليل Cobak Token

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Cobak Token الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Cobak Token؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز Cobak (CBK):

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة
2. حجم التداول والسيولة على البورصات
3. معدل اعتماد الرمز واستخدامه داخل منظومة منصة Cobak
4. فائدة الرمز ومكافآت الحوكمة
5. إعلانات الشراكات وتطورات المنصة
6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر في أسواق العملات المشفرة
7. ديناميات العرض والطلب
8. مستوى تفاعل المجتمع ونشاط وسائل التواصل الاجتماعي
9. أنماط التحليل الفني
10. الظروف الاقتصادية الأوسع وميل المستثمرين إلى المخاطرة

لماذا يريد الناس معرفة سعر Cobak Token اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر رمز كوباك (CBK) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، ومتابعة أداء المحفظة، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منه، وتقييم مكاسب/خسائر الاستثمار، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المتداولين على الاستفادة من التقلبات وإدارة المخاطر بفعالية.

توقعات أسعار Cobak Token

Cobak Token (CBK) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CBK في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCobak Token (CBK) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Cobak Token نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Cobak Token الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CBK للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Cobak Token.

كيفية شراء واستثمار Cobak Token في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Cobak Token؟ شراء CBK سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Cobak Token. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Cobak Token (CBK).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Cobak Token فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Cobak Token (CBK)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Cobak Token

يسمح لك امتلاك Cobak Token بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Cobak Token ( CBK )

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

Cobak Token المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Cobak Token، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Cobak Token الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Ethereum EcosystemPolygon Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Cobak Token

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:29:40 (UTC+8)

تحديثات Cobak Token (CBK) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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CBK USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع CBK باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود CBK USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Cobak Token (CBK) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Cobak Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCBK
$0.1551
$0.1551$0.1551
-1.77%
345.98K (USDT)

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