AUC

يربط مشروع Advanced Project الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم بعالم تقنية البلوكتشين، ويربط بين تقنيات الويب 2.0 والويب 3.0 لخلق حلول مالية سلسة وآمنة وفعالة. ينصب تركيزنا الأساسي على دمج تقنية البلوك تشين والأصول الرقمية في التحويلات المالية العابرة للحدود والمدفوعات اليومية، وخاصةً لسكان العالم غير المتعاملين مع البنوك. من خلال تقديم خدمات دفع وتحويل مبتكرة، إلى جانب حلول دفع الأنظمة العامة، نمكّن الأفراد ذوي الوصول المحدود إلى الخدمات المصرفية التقليدية من الاستفادة من الأصول الرقمية لإجراء معاملات سريعة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة.

اسم العملة المشفرةAUC

التصنيفNo.4191

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض6,000,000,000

إجمالي العرض6,000,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.8690179155302579,2023-05-05

أدنى سعر0.000350091543170714,2025-05-26

البلوكتشين العامBASE

مقدمةيربط مشروع Advanced Project الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم بعالم تقنية البلوكتشين، ويربط بين تقنيات الويب 2.0 والويب 3.0 لخلق حلول مالية سلسة وآمنة وفعالة. ينصب تركيزنا الأساسي على دمج تقنية البلوك تشين والأصول الرقمية في التحويلات المالية العابرة للحدود والمدفوعات اليومية، وخاصةً لسكان العالم غير المتعاملين مع البنوك. من خلال تقديم خدمات دفع وتحويل مبتكرة، إلى جانب حلول دفع الأنظمة العامة، نمكّن الأفراد ذوي الوصول المحدود إلى الخدمات المصرفية التقليدية من الاستفادة من الأصول الرقمية لإجراء معاملات سريعة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة.

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