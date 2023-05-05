AUC

يربط مشروع Advanced Project الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم بعالم تقنية البلوكتشين، ويربط بين تقنيات الويب 2.0 والويب 3.0 لخلق حلول مالية سلسة وآمنة وفعالة. ينصب تركيزنا الأساسي على دمج تقنية البلوك تشين والأصول الرقمية في التحويلات المالية العابرة للحدود والمدفوعات اليومية، وخاصةً لسكان العالم غير المتعاملين مع البنوك. من خلال تقديم خدمات دفع وتحويل مبتكرة، إلى جانب حلول دفع الأنظمة العامة، نمكّن الأفراد ذوي الوصول المحدود إلى الخدمات المصرفية التقليدية من الاستفادة من الأصول الرقمية لإجراء معاملات سريعة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة.

اسم العملة المشفرةAUC

التصنيفNo.4191

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض6,000,000,000

إجمالي العرض6,000,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.8690179155302579,2023-05-05

أدنى سعر0.000350091543170714,2025-05-26

البلوكتشين العامBASE

مقدمةيربط مشروع Advanced Project الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم بعالم تقنية البلوكتشين، ويربط بين تقنيات الويب 2.0 والويب 3.0 لخلق حلول مالية سلسة وآمنة وفعالة. ينصب تركيزنا الأساسي على دمج تقنية البلوك تشين والأصول الرقمية في التحويلات المالية العابرة للحدود والمدفوعات اليومية، وخاصةً لسكان العالم غير المتعاملين مع البنوك. من خلال تقديم خدمات دفع وتحويل مبتكرة، إلى جانب حلول دفع الأنظمة العامة، نمكّن الأفراد ذوي الوصول المحدود إلى الخدمات المصرفية التقليدية من الاستفادة من الأصول الرقمية لإجراء معاملات سريعة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
AUC/USDT
Advanced
--
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (AUC)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
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سجل المعاملات
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