سعر Programmable اليوم

السعر المباشر لمشروع Programmable (V4) اليوم هو $ 0.0004804، مع تغير بنسبة 26.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل V4 الحالي إلى USD هو $ 0.0004804 لكل V4.

يحتل Programmable حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- V4. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول V4 بين $ 0.0004774 (أدنى) و$ 0.000705 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك V4 بمقدار -6.96% خلال الساعة الماضية و-68.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.15K.

معلومات سوق Programmable (V4)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 56.15K$ 56.15K $ 56.15K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 480.40K$ 480.40K $ 480.40K إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Programmable هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.15K. العرض المتداول لـ V4 يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 480.40K.