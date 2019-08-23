سعر Ontology Gas (ONG)
السعر المباشر لمشروع Ontology Gas (ONG) اليوم هو $ 0.05759، مع تغير بنسبة 10.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ONG الحالي إلى USD هو $ 0.05759 لكل ONG.
يحتل Ontology Gas حاليًا المرتبة #672 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27.21M، مع عرض متداول قدره 472.51M ONG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ONG بين $ 0.05066 (أدنى) و$ 0.06473 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.59254، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0393381415969.
على المدى القصير، تحرك ONG بمقدار -0.76% خلال الساعة الماضية و+33.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 137.85K.
No.672
47.25%
2019-08-23
ONT
القيمة السوقية الحالية لـ Ontology Gas هي $ 27.21M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 137.85K. العرض المتداول لـ ONG يبلغ 472.51M، مع إجمالي عرض 800000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 57.59M.
-0.76%
+10.52%
+33.65%
+33.65%
تتبع تغيرات أسعار Ontology Gas لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0054884
|+10.52%
|30 يوم
|$ +0.01123
|+24.22%
|60 يوم
|$ +0.01195
|+26.18%
|90 يوم
|$ -0.00984
|-14.60%
سجل اليوم ONG تغيرًا $ +0.0054884 (+10.52%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.01123 (+24.22%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ONG تغييرًا في $ +0.01195 (+26.18%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00984 (-14.60%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Ontology Gas الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق ONG: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|السعر > R2
|أعلى من R2
|أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|BOLL (20,2)
|السعر > النطاق الأعلى
|لمس أو كسر الشريط العلوي
|الدخول إلى منطقة "غالي"، وتزايد التقلبات.
|مجموعة EMA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|RSI (14)
|ذروة الشراء
|> 70
|قد يرتفع السعر بسرعة طفيفة، وقد يتوقف مؤقتاً على المدى القصير.
ONG_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.05431. وقد تجاوز السعر نقطة المحورية R2 عند 0.05359، ليظل ضمن نطاق التمدد فوق المستوى المركزي 0.05168. يسيطر الاتجاه الصعودي على المشهد، بينما تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل انحرافًا يشير إلى إشارة شراء صفرية. كما تُظهر مؤشرات التوافق ملامح ركود في الارتفاع عند مستويات مرتفعة، مع انحراف السعر عن مسار المتوسط. سجل مؤشر MACD حالة التقاطع الإيجابي، فيما يستمر اتساع أعمدة قوة الحركة. ودخل مؤشر RSI منطقة التشبع الشرائي، حيث تجاوز قيمة العتبة 70. أما مؤشرات KDJ وStochRSI فتعمل بشكل متدرج، دون تحقيق تزامن أو تردد متناغم بين الخطوط السريعة والبطيئة. كما توسعت فتحة بولينجر باند، مما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في معدل التذبذب. وتبدو توزيعات القوة الحركية مبعثرة، ما يشير إلى تراجع قوة الدفع الصعودي. تتمثل المستويات المرجعية القريبة في نقطة المحورية R2 عند 0.05359، والتي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00073. أما أول دعم أسفل السعر فهو عند نقطة المحورية S1 عند 0.05092، وبفارق 0.00339 عن السعر الحالي. ومن جهة أخرى، تم تحديد مستوى الدفاع البعيد عند نقطة المحورية S2 عند 0.04978، أي بفارق 0.00453 عن السعر الحالي. وفي الجانب العلوي، لا توجد علامات مقاومة واضحة بعد، لذا ينبغي مراقبة توافق حجم التداول مع أي ارتفاع جديد.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Ontology Gas نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Ontology Gas، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
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|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
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|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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