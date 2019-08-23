سعر Ontology Gas اليوم

السعر المباشر لمشروع Ontology Gas (ONG) اليوم هو $ 0.05759، مع تغير بنسبة 10.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ONG الحالي إلى USD هو $ 0.05759 لكل ONG.

يحتل Ontology Gas حاليًا المرتبة #672 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27.21M، مع عرض متداول قدره 472.51M ONG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ONG بين $ 0.05066 (أدنى) و$ 0.06473 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.59254، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0393381415969.

على المدى القصير، تحرك ONG بمقدار -0.76% خلال الساعة الماضية و+33.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 137.85K.

معلومات سوق Ontology Gas (ONG)

التصنيف No.672 القيمة السوقية $ 27.21M$ 27.21M $ 27.21M الحجم (24 ساعة) $ 137.85K$ 137.85K $ 137.85K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 57.59M$ 57.59M $ 57.59M إمداد دورة التداول 472.51M 472.51M 472.51M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 800,000,000 800,000,000 800,000,000 معدل التداول 47.25% تاريخ الإصدار 2019-08-23 سعر الإصدار $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 البلوكتشين العام ONT

القيمة السوقية الحالية لـ Ontology Gas هي $ 27.21M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 137.85K. العرض المتداول لـ ONG يبلغ 472.51M، مع إجمالي عرض 800000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 57.59M.