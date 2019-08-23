شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر Ontology Gas المباشر اليوم هو 0.05759 USD. القيمة السوقية لـ ONG هي 27,211,914.07623 USD. تابع تحديثات أسعار ONG إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Ontology Gas المباشر اليوم هو 0.05759 USD. القيمة السوقية لـ ONG هي 27,211,914.07623 USD. تابع تحديثات أسعار ONG إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ONG

معلومات سعر ONG

ما هو ONG

الوثيقة البيضاء لـ ONG

الموقع الرسمي لـ ONG

اقتصاد توكن ONG

توقعات سعر ONG

سجل ONG

دليل شراء ONG

محول عملة ONG إلى الفيات

عقود ONG الفورية

ONG عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Ontology Gas

سعر Ontology Gas (ONG)

السعر المباشر لـ 1 ONG إلى USD:

$0.05766
$0.05766$0.05766
+10.52%1D
USD
مخطط أسعار Ontology Gas (ONG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:14:12 (UTC+8)

سعر Ontology Gas اليوم

السعر المباشر لمشروع Ontology Gas (ONG) اليوم هو $ 0.05759، مع تغير بنسبة 10.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ONG الحالي إلى USD هو $ 0.05759 لكل ONG.

يحتل Ontology Gas حاليًا المرتبة #672 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27.21M، مع عرض متداول قدره 472.51M ONG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ONG بين $ 0.05066 (أدنى) و$ 0.06473 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.59254، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0393381415969.

على المدى القصير، تحرك ONG بمقدار -0.76% خلال الساعة الماضية و+33.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 137.85K.

معلومات سوق Ontology Gas (ONG)

No.672

$ 27.21M
$ 27.21M$ 27.21M

$ 137.85K
$ 137.85K$ 137.85K

$ 57.59M
$ 57.59M$ 57.59M

472.51M
472.51M 472.51M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

800,000,000
800,000,000 800,000,000

47.25%

2019-08-23

$ 1.43
$ 1.43$ 1.43

ONT

القيمة السوقية الحالية لـ Ontology Gas هي $ 27.21M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 137.85K. العرض المتداول لـ ONG يبلغ 472.51M، مع إجمالي عرض 800000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 57.59M.

سجل سعر Ontology Gas بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.05066
$ 0.05066$ 0.05066
24 ساعة منخفض
$ 0.06473
$ 0.06473$ 0.06473
24 ساعة مرتفع

$ 0.05066
$ 0.05066$ 0.05066

$ 0.06473
$ 0.06473$ 0.06473

$ 4.59254
$ 4.59254$ 4.59254

$ 0.0393381415969
$ 0.0393381415969$ 0.0393381415969

-0.76%

+10.52%

+33.65%

+33.65%

سجل سعر Ontology Gas (ONG) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Ontology Gas لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0054884+10.52%
30 يوم$ +0.01123+24.22%
60 يوم$ +0.01195+26.18%
90 يوم$ -0.00984-14.60%
تغير سعر Ontology Gas اليوم

سجل اليوم ONG تغيرًا $ +0.0054884 (+10.52%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Ontology Gas لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.01123 (+24.22%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Ontology Gas لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ONG تغييرًا في $ +0.01195 (+26.18%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Ontology Gas لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00984 (-14.60%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Ontology Gas (ONG)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Ontology Gas.

تحليل Ontology Gas

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Ontology Gas الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Ontology Gas اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ONG: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)السعر > النطاق الأعلىلمس أو كسر الشريط العلويالدخول إلى منطقة "غالي"، وتزايد التقلبات.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)ذروة الشراء> 70قد يرتفع السعر بسرعة طفيفة، وقد يتوقف مؤقتاً على المدى القصير.

ONG_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.05431. وقد تجاوز السعر نقطة المحورية R2 عند 0.05359، ليظل ضمن نطاق التمدد فوق المستوى المركزي 0.05168. يسيطر الاتجاه الصعودي على المشهد، بينما تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل انحرافًا يشير إلى إشارة شراء صفرية. كما تُظهر مؤشرات التوافق ملامح ركود في الارتفاع عند مستويات مرتفعة، مع انحراف السعر عن مسار المتوسط. سجل مؤشر MACD حالة التقاطع الإيجابي، فيما يستمر اتساع أعمدة قوة الحركة. ودخل مؤشر RSI منطقة التشبع الشرائي، حيث تجاوز قيمة العتبة 70. أما مؤشرات KDJ وStochRSI فتعمل بشكل متدرج، دون تحقيق تزامن أو تردد متناغم بين الخطوط السريعة والبطيئة. كما توسعت فتحة بولينجر باند، مما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في معدل التذبذب. وتبدو توزيعات القوة الحركية مبعثرة، ما يشير إلى تراجع قوة الدفع الصعودي. تتمثل المستويات المرجعية القريبة في نقطة المحورية R2 عند 0.05359، والتي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00073. أما أول دعم أسفل السعر فهو عند نقطة المحورية S1 عند 0.05092، وبفارق 0.00339 عن السعر الحالي. ومن جهة أخرى، تم تحديد مستوى الدفاع البعيد عند نقطة المحورية S2 عند 0.04978، أي بفارق 0.00453 عن السعر الحالي. وفي الجانب العلوي، لا توجد علامات مقاومة واضحة بعد، لذا ينبغي مراقبة توافق حجم التداول مع أي ارتفاع جديد.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Ontology Gas؟

تتأثر أسعار ONG بعدة عوامل رئيسية:

1. استخدام شبكة Ontology: يزيد حجم المعاملات المرتفع من الطلب على ONG بسبب رسوم الغاز.
2. تطورات نظام NEO البيئي: يتم إنشاء ONG من خلال امتلاك رموز NEO.
3. معنويات السوق تجاه الرموز ذات المنفعة والمشاريع المالية اللامركزية (DeFi).
4. الاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة وارتباطها ببيتكوين.
5. إدراجات البورصات وحجم التداول.
6. نشاط المطورين وتحديثات الشبكة.
7. مكافآت الحوكمة وتغييرات الاقتصاديات الخاصة بالرموز.
8. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على الرموز ذات المنفعة.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Ontology Gas اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر صندوق الاستثمار المتداول (ETF) اليوم لعدة أسباب رئيسية:

1. اتخاذ قرارات التداول: يحتاج المستثمرون إلى الأسعار الحالية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بالاستثمارات بشكل فعّال.
2. تتبع المحافظ الاستثمارية: لمراقبة أداء الاستثمارات وحساب الأرباح والخسائر.
3. تحديد توقيت السوق: تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى بناءً على حركة الأسعار.
4. إدارة المخاطر: تقييم مستوى التعرض للمخاطر واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حجم المراكز الاستثمارية.

توقعات أسعار Ontology Gas

Ontology Gas (ONG) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ONG في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرOntology Gas (ONG) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Ontology Gas نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Ontology Gas الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ONG للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Ontology Gas.

كيفية شراء واستثمار Ontology Gas في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Ontology Gas؟ شراء ONG سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Ontology Gas. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Ontology Gas (ONG).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Ontology Gas فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Ontology Gas (ONG)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Ontology Gas

يسمح لك امتلاك Ontology Gas بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء Ontology Gas (ONG) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو Ontology Gas ( ONG )

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

Ontology Gas المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Ontology Gas، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Ontology Gas الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Layer 1 (L1)Smart Contract Platform

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Ontology Gas

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:14:12 (UTC+8)

تحديثات Ontology Gas (ONG) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Ontology Gas

ONG USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ONG باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ONG USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Ontology Gas (ONG) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Ontology Gas المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTONG
$0.05742
$0.05742$0.05742
+9.58%
2.44M (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.5800
$0.5800$0.5800

+1,833.33%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01486
$0.01486$0.01486

+271.50%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.041002
$0.041002$0.041002

+147.01%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06740
$0.06740$0.06740

-5.31%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.5800
$0.5800$0.5800

+1,833.33%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.041002
$0.041002$0.041002

+147.01%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002430
$0.0002430$0.0002430

+60.92%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$0.9871
$0.9871$0.9871

+29.88%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.00880
$0.00880$0.00880

+25.53%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة ONG إلى USD

المبلغ

ONG
ONG
USD
USD

1 ONG = 0.05759 USD