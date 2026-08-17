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سعر Rave المباشر اليوم هو 0,00158125 USD. القيمة السوقية لـ KRAV هي 1 350 644 USD. تابع تحديثات أسعار KRAV إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Rave المباشر اليوم هو 0,00158125 USD. القيمة السوقية لـ KRAV هي 1 350 644 USD. تابع تحديثات أسعار KRAV إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن KRAV

معلومات سعر KRAV

ما هو KRAV

الموقع الرسمي لـ KRAV

اقتصاد توكن KRAV

توقعات سعر KRAV

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سعر Rave (KRAV)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 KRAV إلى USD:

$0,00158125
$0,00158125$0,00158125
-0,40%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Rave (KRAV) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:03:08 (UTC+8)

سعر Rave اليوم

السعر المباشر لمشروع Rave (KRAV) اليوم هو $ 0,00158125، مع تغير بنسبة 0,00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KRAV الحالي إلى USD هو $ 0,00158125 لكل KRAV.

يحتل Rave حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1 350 644، مع عرض متداول قدره 854,16M KRAV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KRAV بين $ 0,0 (أدنى) و$ 0,0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,074706، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KRAV بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2,11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 72,96.

معلومات سوق Rave (KRAV)

$ 1,35M
$ 1,35M$ 1,35M

$ 72,96
$ 72,96$ 72,96

$ 1,35M
$ 1,35M$ 1,35M

854,16M
854,16M 854,16M

854 164 133,8607213
854 164 133,8607213 854 164 133,8607213

القيمة السوقية الحالية لـ Rave هي $ 1,35M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 72,96. العرض المتداول لـ KRAV يبلغ 854,16M، مع إجمالي عرض 854164133.8607213. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1,35M.

سجل سعر Rave بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
24 ساعة منخفض
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
24 ساعة مرتفع

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,074706
$ 0,074706$ 0,074706

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2,11%

-2,11%

سجل سعر Rave (KRAV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rave مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rave مقابل USD هو $ -0,0000111867 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rave مقابل USD هو $ +0,0001977753 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rave مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -0,0000111867-0,70%
60 يوم$ +0,0001977753+12,51%
90 يوم----

توقعات أسعار Rave

Rave (KRAV) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف KRAV في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0,00% معدل النمو.
توقع سعرRave (KRAV) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Rave نموًا 0,00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Rave الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار KRAV للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Rave.

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المصدر Rave (KRAV)

الموقع الرسمي

الفئة :

Base Ecosystem

نبذة عن Rave

ما هو راف؟

كراڤ هو بورصة كوانتو مشفرة مستدامة لامركزية.

ما الذي يجعل راف فريدًا؟

كراڤ هي أول بورصة كوانتو مستدامة لامركزية، تتيح للمتداولين الاستفادة من صفقات بيتكوين باستخدام أي عملة رقمية بديلة كضمان، مع تسوية المكاسب والخسائر بالعملات الرقمية البديلة. وتشمل الابتكارات الرئيسية: تُلبّي احتياجات كل من المتداولين ومقدمي السيولة (LPs)، إذ يسمح للمتداولين بفتح مراكز شراء أو بيع على بيتكوين (BTC) باستخدام العملات الرقمية البديلة كضمان، بينما يحصل مقدمو السيولة على رسوم المعاملات عندما يعدل المتداولون مراكزهم. أوامر حدودية توفر تحكمًا أفضل في استراتيجيات التداول وتسمح برسوم تنفيذ إضافية لتحسين الأرباح. تدابير للتخفيف من المخاطر، بما في ذلك آلية رسوم التمويل لتحقيق التوازن بين المراكز الطويلة والقصيرة، والتصفية القسرية عند 90% من الضمان المودع لحماية مجمع السيولة.

ما هو تاريخ راف؟

إن سوق العملات المشفرة، الذي تبلغ قيمته أكثر من تريليون دولار ويضم 10,000 عملة فريدة، يبرز تباينًا بين العملات الراسخة ذات الفائدة الواضحة وبين غالبية العملات الرقمية البديلة التي تفتقر إلى حالات استخدام جوهرية. لا تزال العديد من العملات الرقمية البديلة خاملة، مما يحد من قيمتها وتنوعها. تعالج كراڤ هذه المشكلة بإدخال التقلبات من بيتكوين وإيثريوم إلى العملات الرقمية البديلة الأقل حجمًا، وتحويلها إلى أصول أساسية للمنتجات المشتقة من نوع الكوانتو. وهذا يزيد من حجم التداول وفوائدها، مما يخلق سوقًا ديناميكيًا للعملات الرقمية البديلة التي كانت غير مستغلة سابقًا.

ماذا ينتظر راف في المستقبل؟

تشمل التطورات المستقبلية إدخال الأصول المدعومة بالعالم الحقيقي كأزواج تداول، وتوسيع أزواج العملات الرقمية البديلة مع بيتكوين/إيثريوم، وتنفيذ دعم متعدد السلاسل.

ما الذي يمكن استخدام راف لأجله؟

إن وضع رموز KRAV في الحِفظ يوفر ثلاثة أنواع من المكافآت: KRAV المحفوظة، ونقاط المضاعف، ومكافآت KRAV. يتم تحويل 30% من رسوم المقايضة والتداول بالرافعة المالية إلى KRAV وتوزيعها على الرموز المحفوظة، بعد خصم مكافآت الإحالات وتكاليف الشبكة. يضمن الحِفظ حماية مصالح الداعمين الأوائل، ويمنع تخفيف قيمة الرموز من قبل أصحاب الحيازات الكبيرة، ويضمن فرصًا متساوية لجميع المشاركين. لوضع رموز KRAV في الحِفظ، يرجى زيارة: https://krav.trade/dashboard/stake

ما هو السعر الحالي لـ Rave؟

السعر المباشر لـ Rave (KRAV) هو $0.00158125 USD. يتم تحديث هذا التقييم في الوقت الحقيقي باستمرار، ويجمع الأسعار من بورصات عالمية رئيسية لضمان أن ترى سعرًا دقيقًا للسوق.

كيف يُصنَّف Rave في السوق؟

تحتلّ Rave حاليًا المرتبة #2587 في السوق، مدعومة برأس مال سوقي قدره $1350644. يتأثر هذا التصنيف بعمق السيولة والطلب العام من المستثمرين وحجم المعروض المتداول من الرموز المميزة.

ما هو المعروض المتداول لـ KRAV؟

يبلغ المعروض المتداول لـ KRAV 854164133.8607213 رمزًا، وهو يمثل الكمية المتاحة في السوق المفتوح. يلعب هذا الرقم دورًا مهمًا في تحديد التقييم السوقي والندرة وديناميكيات التضخم على المدى الطويل.

ما هو نطاق سعر Rave خلال 24 ساعة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت Rave ضمن نطاق يتراوح بين $0.0 (أدنى سعر خلال 24 ساعة) و$0.0 (أعلى سعر خلال 24 ساعة). يساعد نطاق التقلب هذا المتداولين على فهم الزخم على المدى القصير وعدم اليقين في السوق.

كم يبعد Rave عن أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

بلغت Rave أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $0.074706، بينما كان أدنى سعر مسجل (ATL) هو $. تتيح هذه المستويات التاريخية للمتداولين تقييم إمكانات الأسعار على المدى الطويل ودورات الأسعار.

كم هو حجم تداول KRAV اليوم؟

يبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يعكس المشاركة الحالية في السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع الحجم إلى اهتمام أكبر من المستثمرين وسيولة سوقية أعمق.

ما الذي يؤثر على اتجاه الاتجاه الأخير لـ Rave؟

إن التحرك الحالي في السعر بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل بتأثير مشاعر السوق ونشاط التداول والعوامل الاقتصادية الكلية والتحديثات الخاصة بالنظام البيئي المتعلقة بـ Base Ecosystem. كما يمكن أن تكون الزيادات المفاجئة في الحجم بمثابة محفزات لتحركات حادة في الأسعار.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Rave

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:03:08 (UTC+8)

تحديثات Rave (KRAV) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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