ما هو راف؟

كراڤ هو بورصة كوانتو مشفرة مستدامة لامركزية.

ما الذي يجعل راف فريدًا؟

كراڤ هي أول بورصة كوانتو مستدامة لامركزية، تتيح للمتداولين الاستفادة من صفقات بيتكوين باستخدام أي عملة رقمية بديلة كضمان، مع تسوية المكاسب والخسائر بالعملات الرقمية البديلة. وتشمل الابتكارات الرئيسية: تُلبّي احتياجات كل من المتداولين ومقدمي السيولة (LPs)، إذ يسمح للمتداولين بفتح مراكز شراء أو بيع على بيتكوين (BTC) باستخدام العملات الرقمية البديلة كضمان، بينما يحصل مقدمو السيولة على رسوم المعاملات عندما يعدل المتداولون مراكزهم. أوامر حدودية توفر تحكمًا أفضل في استراتيجيات التداول وتسمح برسوم تنفيذ إضافية لتحسين الأرباح. تدابير للتخفيف من المخاطر، بما في ذلك آلية رسوم التمويل لتحقيق التوازن بين المراكز الطويلة والقصيرة، والتصفية القسرية عند 90% من الضمان المودع لحماية مجمع السيولة.

ما هو تاريخ راف؟

إن سوق العملات المشفرة، الذي تبلغ قيمته أكثر من تريليون دولار ويضم 10,000 عملة فريدة، يبرز تباينًا بين العملات الراسخة ذات الفائدة الواضحة وبين غالبية العملات الرقمية البديلة التي تفتقر إلى حالات استخدام جوهرية. لا تزال العديد من العملات الرقمية البديلة خاملة، مما يحد من قيمتها وتنوعها. تعالج كراڤ هذه المشكلة بإدخال التقلبات من بيتكوين وإيثريوم إلى العملات الرقمية البديلة الأقل حجمًا، وتحويلها إلى أصول أساسية للمنتجات المشتقة من نوع الكوانتو. وهذا يزيد من حجم التداول وفوائدها، مما يخلق سوقًا ديناميكيًا للعملات الرقمية البديلة التي كانت غير مستغلة سابقًا.

ماذا ينتظر راف في المستقبل؟

تشمل التطورات المستقبلية إدخال الأصول المدعومة بالعالم الحقيقي كأزواج تداول، وتوسيع أزواج العملات الرقمية البديلة مع بيتكوين/إيثريوم، وتنفيذ دعم متعدد السلاسل.

ما الذي يمكن استخدام راف لأجله؟

إن وضع رموز KRAV في الحِفظ يوفر ثلاثة أنواع من المكافآت: KRAV المحفوظة، ونقاط المضاعف، ومكافآت KRAV. يتم تحويل 30% من رسوم المقايضة والتداول بالرافعة المالية إلى KRAV وتوزيعها على الرموز المحفوظة، بعد خصم مكافآت الإحالات وتكاليف الشبكة. يضمن الحِفظ حماية مصالح الداعمين الأوائل، ويمنع تخفيف قيمة الرموز من قبل أصحاب الحيازات الكبيرة، ويضمن فرصًا متساوية لجميع المشاركين. لوضع رموز KRAV في الحِفظ، يرجى زيارة: https://krav.trade/dashboard/stake

ما هو السعر الحالي لـ Rave؟

السعر المباشر لـ Rave (KRAV) هو $0.00158125 USD. يتم تحديث هذا التقييم في الوقت الحقيقي باستمرار، ويجمع الأسعار من بورصات عالمية رئيسية لضمان أن ترى سعرًا دقيقًا للسوق.

كيف يُصنَّف Rave في السوق؟

تحتلّ Rave حاليًا المرتبة #2587 في السوق، مدعومة برأس مال سوقي قدره $1350644. يتأثر هذا التصنيف بعمق السيولة والطلب العام من المستثمرين وحجم المعروض المتداول من الرموز المميزة.

ما هو المعروض المتداول لـ KRAV؟

يبلغ المعروض المتداول لـ KRAV 854164133.8607213 رمزًا، وهو يمثل الكمية المتاحة في السوق المفتوح. يلعب هذا الرقم دورًا مهمًا في تحديد التقييم السوقي والندرة وديناميكيات التضخم على المدى الطويل.

ما هو نطاق سعر Rave خلال 24 ساعة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت Rave ضمن نطاق يتراوح بين $0.0 (أدنى سعر خلال 24 ساعة) و$0.0 (أعلى سعر خلال 24 ساعة). يساعد نطاق التقلب هذا المتداولين على فهم الزخم على المدى القصير وعدم اليقين في السوق.

كم يبعد Rave عن أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

بلغت Rave أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $0.074706، بينما كان أدنى سعر مسجل (ATL) هو $. تتيح هذه المستويات التاريخية للمتداولين تقييم إمكانات الأسعار على المدى الطويل ودورات الأسعار.

كم هو حجم تداول KRAV اليوم؟

يبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يعكس المشاركة الحالية في السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع الحجم إلى اهتمام أكبر من المستثمرين وسيولة سوقية أعمق.

ما الذي يؤثر على اتجاه الاتجاه الأخير لـ Rave؟

إن التحرك الحالي في السعر بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل بتأثير مشاعر السوق ونشاط التداول والعوامل الاقتصادية الكلية والتحديثات الخاصة بالنظام البيئي المتعلقة بـ Base Ecosystem. كما يمكن أن تكون الزيادات المفاجئة في الحجم بمثابة محفزات لتحركات حادة في الأسعار.