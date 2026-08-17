سعر TRIA اليوم

السعر المباشر لمشروع TRIA (TRIA) اليوم هو $ 0.0084، مع تغير بنسبة 1.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRIA الحالي إلى USD هو $ 0.0084 لكل TRIA.

يحتل TRIA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- TRIA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRIA بين $ 0.00835 (أدنى) و$ 0.0086 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك TRIA بمقدار -0.36% خلال الساعة الماضية و+2.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 16.87K.

معلومات سوق TRIA (TRIA)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 16.87K$ 16.87K $ 16.87K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 84.00M$ 84.00M $ 84.00M إمداد دورة التداول ---- -- الحد الأقصى للعرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 إجمالي العرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ TRIA هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 16.87K. العرض المتداول لـ TRIA يبلغ --، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 84.00M.