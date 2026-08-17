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سعر TRIA المباشر اليوم هو 0.0084 USD. القيمة السوقية لـ TRIA هي -- USD. تابع تحديثات أسعار TRIA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر TRIA المباشر اليوم هو 0.0084 USD. القيمة السوقية لـ TRIA هي -- USD. تابع تحديثات أسعار TRIA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن TRIA

معلومات سعر TRIA

ما هو TRIA

الموقع الرسمي لـ TRIA

اقتصاد توكن TRIA

توقعات سعر TRIA

سجل TRIA

دليل شراء TRIA

محول عملة TRIA إلى الفيات

عقود TRIA الفورية

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سعر TRIA (TRIA)

السعر المباشر لـ 1 TRIA إلى USD:

$0.0084
$0.0084$0.0084
-1.29%1D
USD
مخطط أسعار TRIA (TRIA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:26:58 (UTC+8)

سعر TRIA اليوم

السعر المباشر لمشروع TRIA (TRIA) اليوم هو $ 0.0084، مع تغير بنسبة 1.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRIA الحالي إلى USD هو $ 0.0084 لكل TRIA.

يحتل TRIA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- TRIA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRIA بين $ 0.00835 (أدنى) و$ 0.0086 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك TRIA بمقدار -0.36% خلال الساعة الماضية و+2.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 16.87K.

معلومات سوق TRIA (TRIA)

--
----

$ 16.87K
$ 16.87K$ 16.87K

$ 84.00M
$ 84.00M$ 84.00M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ TRIA هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 16.87K. العرض المتداول لـ TRIA يبلغ --، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 84.00M.

سجل سعر TRIA بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00835
$ 0.00835$ 0.00835
24 ساعة منخفض
$ 0.0086
$ 0.0086$ 0.0086
24 ساعة مرتفع

$ 0.00835
$ 0.00835$ 0.00835

$ 0.0086
$ 0.0086$ 0.0086

--
----

--
----

-0.36%

-1.29%

+2.68%

+2.68%

سجل سعر TRIA (TRIA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار TRIA لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0001098-1.29%
30 يوم$ -0.00055-6.15%
60 يوم$ -0.01971-70.12%
90 يوم$ -0.03626-81.20%
تغير سعر TRIA اليوم

سجل اليوم TRIA تغيرًا $ -0.0001098 (-1.29%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر TRIA لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00055 (-6.15%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر TRIA لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TRIA تغييرًا في $ -0.01971 (-70.12%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر TRIA لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.03626 (-81.20%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة TRIA (TRIA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار TRIA.

تحليل TRIA

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار TRIA الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق TRIA اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق TRIA: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

TRIA_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات ضمن المنطقة السفلية للمركز عند مستوى 0.008553. السعر الحالي عند 0.0084 يقع بين محور المقاومة S2 عند 0.008393 ومحور الدعم S1 عند 0.008462، مما يشير إلى أن السعر يتداول داخل نطاق الدعم والمقاومة القصير الأجل. يشهد السوق توازنًا مؤقتًا بين المشترين والبائعين ضمن هذه المنطقة الضيقة، بينما لم يتمكن السعر من اختراق حدود جاذبية المركز حتى الآن. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) إلى وجود ترتيب لـ 3-4 إشارات شراء، فيما تؤكد مجموعة المتوسطات الأسية (EMA) على اتجاه صعودي واضح متمثّل في 5-6 إشارات شراء. كما يظهر مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي، بينما تبقى قراءة مؤشر RSI عند مستوى محايد. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر المؤشرات السريعة والبطيئة ترددًا متزامنًا، مما يعكس قوة دافعة مركزة لدى الجانب الصاعد. وتظل معدلات التقلبات مستقرة نسبيًا، مع سيطرة واضحة لقوة الشراء على المدى القصير. أما بالنسبة للمقاومات، فإن أقرب مقاومة تقع عند محور الدعم S1 عند 0.008462، وهي تبعد عن السعر الحالي بنحو 0.7%. أما المقاومة الثانوية فتقع عند مركز الجاذبية عند 0.008553. وعلى الجانب الآخر، فإن أقرب دعم يقع عند محور الدعم S2 عند 0.008393، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.08%. وبالنسبة للمستوى المرجعي البعيد R1، فهو يقع عند 0.008622. وبشكل عام، تتركز النقاط الرئيسية حول السعر الحالي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار TRIA

TRIA (TRIA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TRIA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرTRIA (TRIA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر TRIA نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر TRIA الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار TRIA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار TRIA.

كيفية شراء واستثمار TRIA في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع TRIA؟ شراء TRIA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء TRIA. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء TRIA (TRIA).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة TRIA فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء TRIA (TRIA)

ماذا يمكنك أن تفعل مع TRIA

يسمح لك امتلاك TRIA بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو TRIA ( TRIA )

منصة Tria هي منصة مصرفية رقمية ذاتية الحفظ، توحّد الإنفاق والتداول والربح عبر جميع السلاسل، دون الحاجة إلى جسور أو رسوم غاز أو جهات حفظ. لقد تطورت الأموال الرقمية بوتيرة أسرع من البنية التحتية الداعمة لها. أصبحت العملات المستقرة والأصول المُرمّزة والمدفوعات على سلسلة الكتل مفهومة على نطاق واسع، لكن لا يزال استخدامها صعبًا على معظم الأفراد والشركات. فالخطوات المعقدة، مثل الربط بين سلاسل الكتل وإدارة رسوم الغاز والتحويل بينها، تخلق عوائق تجعل استخدام العملات الرقمية يبدو بطيئًا ومعقدًا بدلًا من أن يكون بسيطًا وسهل الاستخدام. تسدّ تريا هذه الفجوة من خلال إعادة بناء آلية تحويل الأموال على سلسلة الكتل. فهي تعمل كمنصة مصرفية رقمية ذاتية الحفظ للمستخدمين العاديين، وبنية تحتية للمدفوعات قابلة للتشغيل البيني للمطورين والمؤسسات - طبقتان مترابطتان تجعلان استخدام العملات الرقمية سلسًا لكل من المستهلكين والشركات.

TRIA المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ TRIA، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب TRIA الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول TRIA

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:26:58 (UTC+8)

تحديثات TRIA (TRIA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن TRIA

TRIA USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع TRIA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود TRIA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق TRIA (TRIA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر TRIA المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTRIA
$0.0084
$0.0084$0.0084
-1.29%
2.00M (USDT)

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1 TRIA = 0.0084 USD