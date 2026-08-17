سعر TRIA (TRIA)
السعر المباشر لمشروع TRIA (TRIA) اليوم هو $ 0.0084، مع تغير بنسبة 1.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRIA الحالي إلى USD هو $ 0.0084 لكل TRIA.
يحتل TRIA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- TRIA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRIA بين $ 0.00835 (أدنى) و$ 0.0086 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك TRIA بمقدار -0.36% خلال الساعة الماضية و+2.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 16.87K.
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ TRIA هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 16.87K. العرض المتداول لـ TRIA يبلغ --، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 84.00M.
-0.36%
-1.29%
+2.68%
+2.68%
تتبع تغيرات أسعار TRIA لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0001098
|-1.29%
|30 يوم
|$ -0.00055
|-6.15%
|60 يوم
|$ -0.01971
|-70.12%
|90 يوم
|$ -0.03626
|-81.20%
سجل اليوم TRIA تغيرًا $ -0.0001098 (-1.29%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00055 (-6.15%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TRIA تغييرًا في $ -0.01971 (-70.12%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.03626 (-81.20%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة TRIA (TRIA)؟
ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار TRIA.
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار TRIA الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق TRIA: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S2 ≤ السعر < S1
|بين S2-S1
|أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
TRIA_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات ضمن المنطقة السفلية للمركز عند مستوى 0.008553. السعر الحالي عند 0.0084 يقع بين محور المقاومة S2 عند 0.008393 ومحور الدعم S1 عند 0.008462، مما يشير إلى أن السعر يتداول داخل نطاق الدعم والمقاومة القصير الأجل. يشهد السوق توازنًا مؤقتًا بين المشترين والبائعين ضمن هذه المنطقة الضيقة، بينما لم يتمكن السعر من اختراق حدود جاذبية المركز حتى الآن. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) إلى وجود ترتيب لـ 3-4 إشارات شراء، فيما تؤكد مجموعة المتوسطات الأسية (EMA) على اتجاه صعودي واضح متمثّل في 5-6 إشارات شراء. كما يظهر مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي، بينما تبقى قراءة مؤشر RSI عند مستوى محايد. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر المؤشرات السريعة والبطيئة ترددًا متزامنًا، مما يعكس قوة دافعة مركزة لدى الجانب الصاعد. وتظل معدلات التقلبات مستقرة نسبيًا، مع سيطرة واضحة لقوة الشراء على المدى القصير. أما بالنسبة للمقاومات، فإن أقرب مقاومة تقع عند محور الدعم S1 عند 0.008462، وهي تبعد عن السعر الحالي بنحو 0.7%. أما المقاومة الثانوية فتقع عند مركز الجاذبية عند 0.008553. وعلى الجانب الآخر، فإن أقرب دعم يقع عند محور الدعم S2 عند 0.008393، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.08%. وبالنسبة للمستوى المرجعي البعيد R1، فهو يقع عند 0.008622. وبشكل عام، تتركز النقاط الرئيسية حول السعر الحالي.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر TRIA نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
هل أنت مستعد للبدء مع TRIA؟ شراء TRIA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء TRIA. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء TRIA (TRIA).
يسمح لك امتلاك TRIA بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
شراء TRIA (TRIA) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.
تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC
علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.
منصة Tria هي منصة مصرفية رقمية ذاتية الحفظ، توحّد الإنفاق والتداول والربح عبر جميع السلاسل، دون الحاجة إلى جسور أو رسوم غاز أو جهات حفظ. لقد تطورت الأموال الرقمية بوتيرة أسرع من البنية التحتية الداعمة لها. أصبحت العملات المستقرة والأصول المُرمّزة والمدفوعات على سلسلة الكتل مفهومة على نطاق واسع، لكن لا يزال استخدامها صعبًا على معظم الأفراد والشركات. فالخطوات المعقدة، مثل الربط بين سلاسل الكتل وإدارة رسوم الغاز والتحويل بينها، تخلق عوائق تجعل استخدام العملات الرقمية يبدو بطيئًا ومعقدًا بدلًا من أن يكون بسيطًا وسهل الاستخدام. تسدّ تريا هذه الفجوة من خلال إعادة بناء آلية تحويل الأموال على سلسلة الكتل. فهي تعمل كمنصة مصرفية رقمية ذاتية الحفظ للمستخدمين العاديين، وبنية تحتية للمدفوعات قابلة للتشغيل البيني للمطورين والمؤسسات - طبقتان مترابطتان تجعلان استخدام العملات الرقمية سلسًا لكل من المستهلكين والشركات.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ TRIA، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
قم بشراء أو بيع TRIA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود TRIA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.
استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر TRIA المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.
أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC
العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق
العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.