ما هو جوكوين؟

جوكوين هي عملة مشفرة مصممة لتشغيل نظام بيئي يضفي الديمقراطية على الاستثمار العقاري. وهي توفر تعليمًا متاحًا وأدوات مبتكرة لسد الفجوة بين العقارات التقليدية والتمويل اللامركزي.

ما الذي يجعل جوكوين فريدة من نوعها؟

تتميز جوكوين بأنها وقود منصة التعلم لتحقيق الدخل ومركز للتوكنات، مما يجعل الاستثمار العقاري في متناول الجميع، وليس فقط الأثرياء.

ما هو السعر الحالي لـ GCoin؟

السعر المباشر لـ GCoin (GC) هو $ USD. يتم تحديث هذا التقييم في الوقت الحقيقي باستمرار، ويجمع الأسعار من بورصات عالمية رئيسية لضمان أن ترى سعرًا دقيقًا للسوق.

كيف يُصنَّف GCoin في السوق؟

تحتلّ GCoin حاليًا المرتبة #6347 في السوق، مدعومة برأس مال سوقي قدره $72429. يتأثر هذا التصنيف بعمق السيولة والطلب العام من المستثمرين وحجم المعروض المتداول من الرموز المميزة.

ما هو المعروض المتداول لـ GC؟

يبلغ المعروض المتداول لـ GC 100000000.0 رمزًا، وهو يمثل الكمية المتاحة في السوق المفتوح. يلعب هذا الرقم دورًا مهمًا في تحديد التقييم السوقي والندرة وديناميكيات التضخم على المدى الطويل.

ما هو نطاق سعر GCoin خلال 24 ساعة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت GCoin ضمن نطاق يتراوح بين $ (أدنى سعر خلال 24 ساعة) و$ (أعلى سعر خلال 24 ساعة). يساعد نطاق التقلب هذا المتداولين على فهم الزخم على المدى القصير وعدم اليقين في السوق.

كم يبعد GCoin عن أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

بلغت GCoin أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $0.064704، بينما كان أدنى سعر مسجل (ATL) هو $. تتيح هذه المستويات التاريخية للمتداولين تقييم إمكانات الأسعار على المدى الطويل ودورات الأسعار.

كم هو حجم تداول GC اليوم؟

يبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يعكس المشاركة الحالية في السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع الحجم إلى اهتمام أكبر من المستثمرين وسيولة سوقية أعمق.

ما الذي يؤثر على اتجاه الاتجاه الأخير لـ GCoin؟

إن التحرك الحالي في السعر بنسبة 1.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل بتأثير مشاعر السوق ونشاط التداول والعوامل الاقتصادية الكلية والتحديثات الخاصة بالنظام البيئي المتعلقة بـ Tokenized Real Estate,Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Hedera Ecosystem. كما يمكن أن تكون الزيادات المفاجئة في الحجم بمثابة محفزات لتحركات حادة في الأسعار.