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سعر Graph Token المباشر اليوم هو 0.0133 USD. القيمة السوقية لـ GRT هي 144,329,930.9306974574 USD. تابع تحديثات أسعار GRT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Graph Token المباشر اليوم هو 0.0133 USD. القيمة السوقية لـ GRT هي 144,329,930.9306974574 USD. تابع تحديثات أسعار GRT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن GRT

معلومات سعر GRT

ما هو GRT

الوثيقة البيضاء لـ GRT

الموقع الرسمي لـ GRT

اقتصاد توكن GRT

توقعات سعر GRT

سجل GRT

دليل شراء GRT

محول عملة GRT إلى الفيات

عقود GRT الفورية

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سعر Graph Token (GRT)

السعر المباشر لـ 1 GRT إلى USD:

$0.01331
$0.01331$0.01331
-1.33%1D
USD
مخطط أسعار Graph Token (GRT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:13:56 (UTC+8)

سعر Graph Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Graph Token (GRT) اليوم هو $ 0.0133، مع تغير بنسبة 1.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GRT الحالي إلى USD هو $ 0.0133 لكل GRT.

يحتل Graph Token حاليًا المرتبة #130 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 144.33M، مع عرض متداول قدره 10.85B GRT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GRT بين $ 0.01318 (أدنى) و$ 0.01357 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.87513516، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GRT بمقدار -0.45% خلال الساعة الماضية و-9.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.17K.

معلومات سوق Graph Token (GRT)

No.130

$ 144.33M
$ 144.33M$ 144.33M

$ 60.17K
$ 60.17K$ 60.17K

$ 153.78M
$ 153.78M$ 153.78M

10.85B
10.85B 10.85B

11,562,299,506.067268
11,562,299,506.067268 11,562,299,506.067268

0.01%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Graph Token هي $ 144.33M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.17K. العرض المتداول لـ GRT يبلغ 10.85B، مع إجمالي عرض 11562299506.067268. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 153.78M.

سجل سعر Graph Token بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01318
$ 0.01318$ 0.01318
24 ساعة منخفض
$ 0.01357
$ 0.01357$ 0.01357
24 ساعة مرتفع

$ 0.01318
$ 0.01318$ 0.01318

$ 0.01357
$ 0.01357$ 0.01357

$ 2.87513516
$ 2.87513516$ 2.87513516

$ 0
$ 0$ 0

-0.45%

-1.32%

-9.22%

-9.22%

سجل سعر Graph Token (GRT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Graph Token لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0001794-1.32%
30 يوم$ -0.00362-21.40%
60 يوم$ -0.00595-30.91%
90 يوم$ -0.01147-46.31%
تغير سعر Graph Token اليوم

سجل اليوم GRT تغيرًا $ -0.0001794 (-1.32%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Graph Token لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00362 (-21.40%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Graph Token لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GRT تغييرًا في $ -0.00595 (-30.91%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Graph Token لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.01147 (-46.31%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Graph Token (GRT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Graph Token.

تحليل Graph Token

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Graph Token الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Graph Token اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق GRT: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

GRT_USDT يتحرك خلال فترة 4 ساعات فوق مركز 0.01355. السعر الحالي عند 0.01367 قد تجاوز مستوى المقاومة R1 عند 0.01362. يقع هيكل السعر في النصف العلوي من نظام التجمعات السعرية. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة ومجموعة EMA ترتيبًا صعوديًا، فيما تشير مؤشرات التوافق إلى تفوق الشراء على المدى القصير. يواصل السوق التداول ضمن قناة توسعية. تشير مؤشر MACD إلى حالة تقاطع ذهبي، حيث تتباعد الخطوط السريعة والبطيئة بنفس الاتجاه، مع تركّز قوة الزخم نحو الارتفاع. يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة دون ظهور قيم متطرفة للشراء أو البيع. كما تتماشى قيم KDJ وStochRSI مع حركة السعر، بينما تبقى معدلات التقلبات مستقرة. وتظهر شرائط بولينجر فتحًا ناعمًا، مما يعكس توازنًا مؤقتًا بين قوى الشراء والبيع عند المستوى الحالي، دون وجود أي إشارات واضحة لتسارع اتجاهي واضح. يقع الدعم القريب عند مستوى S1 عند 0.01346، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.5%. أما الدعم الأقوى في الأسفل فهو عند مستوى S2 عند 0.01339، والذي يبعد حوالي 2.0% عن السعر الحالي. وعلى الجانب الآخر، تقع أقرب مقاومة عند مستوى R2 عند 0.01371، وهي لا تبعد سوى أقل من 0.3% عن السعر الحالي. أما المستويات المرجعية الأبعد فتتطلب مراقبة بنية الذروة السابقة. يظل السعر الحالي قريبًا جدًا من نقطة R2 الحاسمة، مما يجعل الفضاء المتاح أعلى وأسفل غير متكافئ. وبالتالي، تتركز عمليات المضاربة على المدى القصير ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 0.01362 و0.01371.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Graph Token؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رموز GRT:

1. اعتماد الشبكة – فكلما زاد عدد المخططات الفرعية والاستعلامات، ارتفع الطلب على GRT.
2. مشاركة المؤشرات – تؤثر زيادة نشاط الحوكمة والتفويض في حجم المعروض.
3. الترقيات والتطورات في البروتوكول.
4. معنويات سوق العملات المشفرة بشكل عام وارتباطها ببيتكوين.
5. أداء قطاع DeFi، إذ يدعم Graph العديد من بروتوكولات DeFi.
6. المنافسة من حلول الفهرسة الأخرى.
7. جداول فتح قيود الرموز وفترات الالتزام.
8. إعلانات الشراكات مع مشروعات البلوك تشين الكبرى.
9. حجم التداول والسيولة في البورصات.
10. التطورات التنظيمية التي تؤثر في أسواق العملات المشفرة.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Graph Token اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر GRT اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. وبما أن GRT يُعَدّ القوة الدافعة لبروتوكول The Graph الخاص بفهرسة بيانات البلوك تشين، فإن تقلبات الأسعار تؤثر في أرباح التداول، واستراتيجيات التمويل اللامركزي (DeFi)، وقيمة الحيازات طويلة الأجل.

توقعات أسعار Graph Token

Graph Token (GRT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GRT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرGraph Token (GRT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Graph Token نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Graph Token الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار GRT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Graph Token.

كيفية شراء واستثمار Graph Token في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Graph Token؟ شراء GRT سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Graph Token. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Graph Token (GRT).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Graph Token فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Graph Token (GRT)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Graph Token

يسمح لك امتلاك Graph Token بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Graph Token ( GRT )

The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.

Graph Token المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Graph Token، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Graph Token الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AnalyticsArbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Graph Token

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:13:56 (UTC+8)

تحديثات Graph Token (GRT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Graph Token

GRT USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع GRT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود GRT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Graph Token (GRT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Graph Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGRT
$0.01331
$0.01331$0.01331
-1.26%
4.48M (USDT)
/USDCGRT
$0.0133
$0.0133$0.0133
-1.18%
4.27M (USDT)

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USD

1 GRT = 0.0133 USD