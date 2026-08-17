سعر Graph Token (GRT)
السعر المباشر لمشروع Graph Token (GRT) اليوم هو $ 0.0133، مع تغير بنسبة 1.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GRT الحالي إلى USD هو $ 0.0133 لكل GRT.
يحتل Graph Token حاليًا المرتبة #130 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 144.33M، مع عرض متداول قدره 10.85B GRT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GRT بين $ 0.01318 (أدنى) و$ 0.01357 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.87513516، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.
على المدى القصير، تحرك GRT بمقدار -0.45% خلال الساعة الماضية و-9.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.17K.
No.130
0.01%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Graph Token هي $ 144.33M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.17K. العرض المتداول لـ GRT يبلغ 10.85B، مع إجمالي عرض 11562299506.067268. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 153.78M.
-0.45%
-1.32%
-9.22%
-9.22%
تتبع تغيرات أسعار Graph Token لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0001794
|-1.32%
|30 يوم
|$ -0.00362
|-21.40%
|60 يوم
|$ -0.00595
|-30.91%
|90 يوم
|$ -0.01147
|-46.31%
سجل اليوم GRT تغيرًا $ -0.0001794 (-1.32%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00362 (-21.40%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GRT تغييرًا في $ -0.00595 (-30.91%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.01147 (-46.31%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Graph Token (GRT)؟
ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Graph Token.
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Graph Token الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق GRT: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|R1 < السعر ≤ R2
|بين R1-R2
|فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
GRT_USDT يتحرك خلال فترة 4 ساعات فوق مركز 0.01355. السعر الحالي عند 0.01367 قد تجاوز مستوى المقاومة R1 عند 0.01362. يقع هيكل السعر في النصف العلوي من نظام التجمعات السعرية. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة ومجموعة EMA ترتيبًا صعوديًا، فيما تشير مؤشرات التوافق إلى تفوق الشراء على المدى القصير. يواصل السوق التداول ضمن قناة توسعية. تشير مؤشر MACD إلى حالة تقاطع ذهبي، حيث تتباعد الخطوط السريعة والبطيئة بنفس الاتجاه، مع تركّز قوة الزخم نحو الارتفاع. يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة دون ظهور قيم متطرفة للشراء أو البيع. كما تتماشى قيم KDJ وStochRSI مع حركة السعر، بينما تبقى معدلات التقلبات مستقرة. وتظهر شرائط بولينجر فتحًا ناعمًا، مما يعكس توازنًا مؤقتًا بين قوى الشراء والبيع عند المستوى الحالي، دون وجود أي إشارات واضحة لتسارع اتجاهي واضح. يقع الدعم القريب عند مستوى S1 عند 0.01346، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.5%. أما الدعم الأقوى في الأسفل فهو عند مستوى S2 عند 0.01339، والذي يبعد حوالي 2.0% عن السعر الحالي. وعلى الجانب الآخر، تقع أقرب مقاومة عند مستوى R2 عند 0.01371، وهي لا تبعد سوى أقل من 0.3% عن السعر الحالي. أما المستويات المرجعية الأبعد فتتطلب مراقبة بنية الذروة السابقة. يظل السعر الحالي قريبًا جدًا من نقطة R2 الحاسمة، مما يجعل الفضاء المتاح أعلى وأسفل غير متكافئ. وبالتالي، تتركز عمليات المضاربة على المدى القصير ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 0.01362 و0.01371.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Graph Token نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
هل أنت مستعد للبدء مع Graph Token؟ شراء GRT سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Graph Token. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Graph Token (GRT).
يسمح لك امتلاك Graph Token بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
شراء Graph Token (GRT) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.
تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC
علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.
The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Graph Token، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
قم بشراء أو بيع GRT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود GRT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.
استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Graph Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.
أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC
العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق
العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.