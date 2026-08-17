سعر Graph Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Graph Token (GRT) اليوم هو $ 0.0133، مع تغير بنسبة 1.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GRT الحالي إلى USD هو $ 0.0133 لكل GRT.

يحتل Graph Token حاليًا المرتبة #130 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 144.33M، مع عرض متداول قدره 10.85B GRT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GRT بين $ 0.01318 (أدنى) و$ 0.01357 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.87513516، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GRT بمقدار -0.45% خلال الساعة الماضية و-9.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.17K.

معلومات سوق Graph Token (GRT)

التصنيف No.130 القيمة السوقية $ 144.33M$ 144.33M $ 144.33M الحجم (24 ساعة) $ 60.17K$ 60.17K $ 60.17K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 153.78M$ 153.78M $ 153.78M إمداد دورة التداول 10.85B 10.85B 10.85B إجمالي العرض 11,562,299,506.067268 11,562,299,506.067268 11,562,299,506.067268 الحصة السوقية 0.01% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Graph Token هي $ 144.33M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.17K. العرض المتداول لـ GRT يبلغ 10.85B، مع إجمالي عرض 11562299506.067268. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 153.78M.