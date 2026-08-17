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سعر Real World Services المباشر اليوم هو 0.00788 USD. القيمة السوقية لـ RWS هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار RWS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Real World Services المباشر اليوم هو 0.00788 USD. القيمة السوقية لـ RWS هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار RWS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن RWS

معلومات سعر RWS

ما هو RWS

الموقع الرسمي لـ RWS

اقتصاد توكن RWS

توقعات سعر RWS

سجل RWS

دليل شراء RWS

محول عملة RWS إلى الفيات

عقود RWS الفورية

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شعار Real World Services

سعر Real World Services (RWS)

السعر المباشر لـ 1 RWS إلى USD:

$0.00788
$0.00788$0.00788
-0.25%1D
USD
مخطط أسعار Real World Services (RWS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:21:57 (UTC+8)

سعر Real World Services اليوم

السعر المباشر لمشروع Real World Services (RWS) اليوم هو $ 0.00788، مع تغير بنسبة 0.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RWS الحالي إلى USD هو $ 0.00788 لكل RWS.

يحتل Real World Services حاليًا المرتبة #4535 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 RWS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RWS بين $ 0.00778 (أدنى) و$ 0.00827 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01665614899622525، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01459725848294566.

على المدى القصير، تحرك RWS بمقدار -1.38% خلال الساعة الماضية و-5.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.72K.

معلومات سوق Real World Services (RWS)

No.4535

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 11.72K
$ 11.72K$ 11.72K

$ 780.85K
$ 780.85K$ 780.85K

0.00
0.00 0.00

99,092,562
99,092,562 99,092,562

99,092,562
99,092,562 99,092,562

0.00%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Real World Services هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.72K. العرض المتداول لـ RWS يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 99092562. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 780.85K.

سجل سعر Real World Services بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00778
$ 0.00778$ 0.00778
24 ساعة منخفض
$ 0.00827
$ 0.00827$ 0.00827
24 ساعة مرتفع

$ 0.00778
$ 0.00778$ 0.00778

$ 0.00827
$ 0.00827$ 0.00827

$ 0.01665614899622525
$ 0.01665614899622525$ 0.01665614899622525

$ 0.01459725848294566
$ 0.01459725848294566$ 0.01459725848294566

-1.38%

-0.25%

-5.97%

-5.97%

سجل سعر Real World Services (RWS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Real World Services لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0000197-0.25%
30 يوم$ -0.00369-31.90%
60 يوم$ -0.00756-48.97%
90 يوم$ -0.01076-57.73%
تغير سعر Real World Services اليوم

سجل اليوم RWS تغيرًا $ -0.0000197 (-0.25%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Real World Services لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00369 (-31.90%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Real World Services لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد RWS تغييرًا في $ -0.00756 (-48.97%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Real World Services لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.01076 (-57.73%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Real World Services (RWS)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Real World Services.

تحليل Real World Services

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Real World Services الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Real World Services؟

تتأثر أسعار RWS بعدة عوامل رئيسية:

1. الطلب في السوق ومعدلات التبني
2. فائدة الرمز المميز وحالات استخدامه داخل النظام البيئي
3. معنويات سوق العملات المشفرة بشكل عام
4. حجم التداول والسيولة
5. إعلانات الشراكات والتطورات على المنصة
6. الأخبار التنظيمية التي تؤثر في أسواق العملات المشفرة
7. المنافسة من مشاريع خدمات البلوك تشين المماثلة
8. التحليل الفني وتوقعات المستثمرين
9. الظروف الاقتصادية العامة ومستوى تحمل المخاطر

لماذا يريد الناس معرفة سعر Real World Services اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر RWS اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، ومتابعة أداء المحفظة، وتحديد الاتجاهات السوقية، وتوقيت أوامر الشراء والبيع. وتساعد بيانات الأسعار الحالية المستثمرين على تقييم الربحية وإدارة المخاطر والاستفادة من فرص التقلبات.

توقعات أسعار Real World Services

Real World Services (RWS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف RWS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرReal World Services (RWS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Real World Services نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Real World Services الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار RWS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Real World Services.

كيفية شراء واستثمار Real World Services في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Real World Services؟ شراء RWS سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Real World Services. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Real World Services (RWS).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من 0.00 من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Real World Services فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Real World Services (RWS)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Real World Services

يسمح لك امتلاك Real World Services بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Real World Services ( RWS )

RWS هو رمز منفعي يدعم بنية تحتية قائمة على القياسات الحيوية لتوفير وصول آمن، وحفظ الأصول، وخدمات رقمية في العالم الحقيقي. يُمكّن من تفاعل سلس بين الهوية والمدفوعات وترميز الأصول الواقعية، مما يشكل الأساس لاعتماد Web3 المتوافق مع الأنظمة.

Real World Services المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Real World Services، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Real World Services الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

BNB Chain EcosystemPayment SolutionsStorage

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Real World Services

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:21:57 (UTC+8)

تحديثات Real World Services (RWS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Real World Services

RWS USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع RWS باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود RWS USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Real World Services (RWS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Real World Services المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRWS
$0.00788
$0.00788$0.00788
-0.25%
1.47M (USDT)

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1 RWS = 0.00788 USD