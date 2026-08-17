سعر Real World Services اليوم

السعر المباشر لمشروع Real World Services (RWS) اليوم هو $ 0.00788، مع تغير بنسبة 0.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RWS الحالي إلى USD هو $ 0.00788 لكل RWS.

يحتل Real World Services حاليًا المرتبة #4535 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 RWS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RWS بين $ 0.00778 (أدنى) و$ 0.00827 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01665614899622525، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01459725848294566.

على المدى القصير، تحرك RWS بمقدار -1.38% خلال الساعة الماضية و-5.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.72K.

معلومات سوق Real World Services (RWS)

التصنيف No.4535 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 11.72K$ 11.72K $ 11.72K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 780.85K$ 780.85K $ 780.85K إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 99,092,562 99,092,562 99,092,562 إجمالي العرض 99,092,562 99,092,562 99,092,562 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Real World Services هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.72K. العرض المتداول لـ RWS يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 99092562. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 780.85K.