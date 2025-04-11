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SCARCITY السعر(SCARCITY)

USD

مخطط أسعار SCARCITY (SCARCITY) المباشر

$0.2442
$0.2442$0.2442
-0.81%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول SCARCITY

السعر الحالي لـ SCARCITY (SCARCITY) اليوم هو 0.2442 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من SCARCITY إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق SCARCITY:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 155.61K USD
- تغير سعر SCARCITY خلال اليوم هو -0.81%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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SCARCITY أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار SCARCITY لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.001994-0.80%
30 يوم$ +0.0942+62.80%
60 يوم$ +0.0942+62.80%
90 يوم$ +0.0942+62.80%
تغير سعر SCARCITY اليوم

سجل اليوم SCARCITY تغيرًا $ -0.001994 (-0.80%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر SCARCITY لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0942 (+62.80%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر SCARCITY لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SCARCITY تغييرًا في $ +0.0942 (+62.80%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر SCARCITY لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0942 (+62.80%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

SCARCITY معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار SCARCITY: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.231
$ 0.231$ 0.231

$ 0.506
$ 0.506$ 0.506

$ 1
$ 1$ 1

-4.47%

-0.80%

+62.80%

SCARCITY معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 155.61K
$ 155.61K$ 155.61K

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ما هو SCARCITY ( SCARCITY )

مشروع Scarcity هي DESOC، أو منصة التواصل الاجتماعي اللامركزية. تم تصميمها وتطويرها لحل المشاكل الكامنة في التطبيقات والوسائط الاجتماعية المركزية الموجودة من خلال إنشاء وسائط اجتماعية بدون كيان مركزي.

متوفر SCARCITY على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك SCARCITY الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

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توقع سعر SCARCITY

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل SCARCITY، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ SCARCITY؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارSCARCITY.

سجل أسعار SCARCITY

يوفر تتبع مسار سعر SCARCITY معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ SCARCITY. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار SCARCITY.

كيفية شراء SCARCITY ( SCARCITY )

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عملة SCARCITY إلى العملات المحلية

1 SCARCITY إلى VND
6,261.5322
1 SCARCITY إلى AUD
A$0.388278
1 SCARCITY إلى GBP
0.185592
1 SCARCITY إلى EUR
0.214896
1 SCARCITY إلى USD
$0.2442
1 SCARCITY إلى MYR
RM1.079364
1 SCARCITY إلى TRY
9.260064
1 SCARCITY إلى JPY
¥35.045142
1 SCARCITY إلى RUB
20.312556
1 SCARCITY إلى INR
20.991432
1 SCARCITY إلى IDR
Rp4,069.998372
1 SCARCITY إلى KRW
346.87389
1 SCARCITY إلى PHP
13.963356
1 SCARCITY إلى EGP
￡E.12.522576
1 SCARCITY إلى BRL
R$1.431012
1 SCARCITY إلى CAD
C$0.336996
1 SCARCITY إلى BDT
29.60925
1 SCARCITY إلى NGN
388.234044
1 SCARCITY إلى UAH
10.087902
1 SCARCITY إلى VES
Bs17.3382
1 SCARCITY إلى PKR
Rs68.324718
1 SCARCITY إلى KZT
125.938824
1 SCARCITY إلى THB
฿8.173374
1 SCARCITY إلى TWD
NT$7.904754
1 SCARCITY إلى AED
د.إ0.896214
1 SCARCITY إلى CHF
Fr0.197802
1 SCARCITY إلى HKD
HK$1.89255
1 SCARCITY إلى MAD
.د.م2.266176
1 SCARCITY إلى MXN
$4.95726

SCARCITY المورد

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مستند تقني
موقع الويب SCARCITY الرسمي
مستكشف الكتل

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المبلغ

SCARCITY
USD

1 SCARCITY = 0.2442 USD

تداول

USDTSCARCITY
$0.2442
$0.2442$0.2442
-13.72%

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