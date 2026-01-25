سعر Wrapped eETH المباشر اليوم هو 3,216.15 USD. القيمة السوقية لـ WEETH هي 9,703,128,183.2723371455 USD. تابع تحديثات أسعار WEETH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد!سعر Wrapped eETH المباشر اليوم هو 3,216.15 USD. القيمة السوقية لـ WEETH هي 9,703,128,183.2723371455 USD. تابع تحديثات أسعار WEETH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد!
السعر المباشر لمشروع Wrapped eETH (WEETH) اليوم هو $ 3,216.15، مع تغير بنسبة 0.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WEETH الحالي إلى USD هو $ 3,216.15 لكل WEETH.
يحتل Wrapped eETH حاليًا المرتبة #8756 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9.70B، مع عرض متداول قدره 3.02M WEETH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WEETH بين $ 3,186.17 (أدنى) و$ 3,265.16 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5,298.907072826084، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1,500.4746650708223.
على المدى القصير، تحرك WEETH بمقدار -1.51% خلال الساعة الماضية و-10.79% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.08K.
معلومات سوق Wrapped eETH (WEETH)
No.8756
$ 9.70B
$ 7.08K
$ 9.70B
3.02M
3,017,001.12969617
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped eETH هي $ 9.70B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.08K. العرض المتداول لـ WEETH يبلغ 3.02M، مع إجمالي عرض 3017001.12969617. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.70B.
سجل سعر Wrapped eETH بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 3,186.17
24 ساعة منخفض
$ 3,265.16
24 ساعة مرتفع
$ 3,186.17
$ 3,265.16
$ 5,298.907072826084
$ 1,500.4746650708223
-1.51%
+0.19%
-10.79%
-10.79%
سجل سعر Wrapped eETH (WEETH) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Wrapped eETH لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ +6.0991
+0.19%
30 يوم
$ +21.82
+0.68%
60 يوم
$ +716.15
+28.64%
90 يوم
$ +716.15
+28.64%
تغير سعر Wrapped eETH اليوم
سجل اليوم WEETH تغيرًا $ +6.0991 (+0.19%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Wrapped eETH لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +21.82 (+0.68%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Wrapped eETH لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد WEETH تغييرًا في $ +716.15 (+28.64%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Wrapped eETH لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +716.15 (+28.64%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Wrapped eETH (WEETH)؟
رؤى تعتمد على AI لتحليل أحدث تحركات الأسعار Wrapped eETH واتجاهات حجم التداول ومؤشرات معنويات السوق، مما يوفر تحديثات في الوقت الفعلي لتحديد فرص التداول ودعم اتخاذ القرارات المستنيرة.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Wrapped eETH؟
تتأثر أسعار WEETH بعدة عوامل رئيسية:
1. طلب الإيداع في إيثريوم - ارتفاع نشاط الإيداع في ETH يزيد من فائدة WEETH. 2. تحركات سعر ETH - تتبع WEETH بشكل وثيق قيمة إيثريوم. 3. مكافآت/عوائد الإيداع - المكافآت الأعلى تجعل WEETH أكثر جاذبية. 4. التكامل مع DeFi - زيادة البروتوكولات التي تقبل WEETH يعزز الطلب عليها. 5. المعنويات السوقية تجاه رموز الإيداع السائلة. 6. التطورات التنظيمية التي تؤثر على الإيداع. 7. المنافسة من مشتقات الإيداع السائلة الأخرى. 8. الظروف العامة لسوق الكريبتو والاعتماد المؤسسي.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Wrapped eETH اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر Wrapped eETH (WEETH) اليوم لعدة أسباب رئيسية:
1. اتخاذ قرارات التداول - يحتاج المتداولون النشطون إلى الأسعار الحالية لشراء/بيع الأصول في الأوقات المثلى. 2. تتبع المحفظة الاستثمارية - يراقب المستثمرون قيمة وأداء حيازاتهم. 3. تحليل السوق - تساعد بيانات الأسعار في تحديد الاتجاهات والأنماط. 4. أنشطة التمويل اللامركزي - يتم استخدام WEETH في بروتوكولات التمويل اللامركزية التي تتطلب أسعارًا دقيقة. 5. توقيت الاستثمار - تساعد معرفة السعر الحالي في تحديد نقاط الدخول والخروج.
توقعات أسعار Wrapped eETH
Wrapped eETH (WEETH) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WEETH في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرWrapped eETH (WEETH) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Wrapped eETH نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Wrapped eETH الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار WEETH للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Wrapped eETH.
كيفية شراء واستثمار Wrapped eETH
هل أنت مستعد للبدء مع Wrapped eETH؟ شراء WEETH سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Wrapped eETH. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Wrapped eETH (WEETH).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Wrapped eETH فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Wrapped eETH
يسمح لك امتلاك Wrapped eETH بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
استكشف سوق MEXC الفوري
تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.
تداول العقود الآجلة
تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.
MEXC Launchpool
قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.
تداول ما قبل السوق MEXC
قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.
التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC
شراء Wrapped eETH (WEETH) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.
إذا كان Wrapped eETH سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Wrapped eETH المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Wrapped eETH اليوم؟
سعر Wrapped eETH اليوم هو $ 3,216.15. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Wrapped eETH استثمارًا جيدًا؟
لا تزال Wrapped eETH عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في WEETH، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Wrapped eETH؟
تم تداول Wrapped eETH بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Wrapped eETH؟
يتم تحديث سعر WEETH المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Wrapped eETH بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر WEETH لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Wrapped eETH؟
يتأثر سعر WEETH بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
89,386
+0.10%
ETH
2,955.73
-0.04%
USDC
1.0012
0.00%
SOL
127.35
+0.39%
XMR
508.32
-0.20%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ WEETH على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج WEETH/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Wrapped eETH ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Wrapped eETH هذا العام؟
قد يرتفع سعر Wrapped eETH هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Wrapped eETH (WEETH) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-01-25 04:07:46 (UTC+8)
تحديثات Wrapped eETH (WEETH) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
01-22 19:16:51
تحديثات المجال
خيارات العملات المشفرة بقيمة تزيد عن 2.1 مليار دولار تنتهي غدًا، نقطة الألم القصوى لـ BTC عند 92,000 دولار
01-22 13:05:02
تحديثات المجال
شهدت صناديق الإيثيريوم الفورية المتداولة في البورصة الأمريكية تدفقات خارجية صافية بقيمة 287 مليون دولار أمس، مسجلة يومي تداول متتاليين من التدفقات الخارجية الصافية
01-22 12:06:30
تحديثات المجال
تتزايد معنويات إيداع البيتكوين، مع تدفق داخلي صافٍ قدره 7,111.20 BTC إلى CEX في الـ 24 ساعة الماضية
01-20 22:09:49
تحديثات المجال
ارتفع الذهب الفوري بشكل حاد على المدى القصير، متجاوزًا 4,740 دولار/أونصة، محققًا أعلى مستوى جديد على الإطلاق
01-20 13:14:57
تحديثات المجال
تعليقات ترامب على الرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي، الذهب يحقق أعلى مستوى على الإطلاق جديد، البيتكوين ينخفض لفترة وجيزة
01-19 16:31:41
تحديثات المجال
قطاع الخصوصية يشهد صعودًا متتابعًا، DUSK يرتفع بأكثر من 120% في يوم واحد
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر.
يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.