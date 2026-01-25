البورصةDEX+
سعر Wrapped eETH المباشر اليوم هو 3,216.15 USD. القيمة السوقية لـ WEETH هي 9,703,128,183.2723371455 USD. تابع تحديثات أسعار WEETH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد!

شعار Wrapped eETH

Wrapped eETH السعر(WEETH)

السعر المباشر لـ 1 WEETH إلى USD:

$3,216.15
+0.19%1D
USD
مخطط أسعار Wrapped eETH (WEETH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-01-25 04:07:46 (UTC+8)

سعر Wrapped eETH اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped eETH (WEETH) اليوم هو $ 3,216.15، مع تغير بنسبة 0.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WEETH الحالي إلى USD هو $ 3,216.15 لكل WEETH.

يحتل Wrapped eETH حاليًا المرتبة #8756 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9.70B، مع عرض متداول قدره 3.02M WEETH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WEETH بين $ 3,186.17 (أدنى) و$ 3,265.16 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5,298.907072826084، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1,500.4746650708223.

على المدى القصير، تحرك WEETH بمقدار -1.51% خلال الساعة الماضية و-10.79% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.08K.

معلومات سوق Wrapped eETH (WEETH)

No.8756

$ 9.70B
$ 7.08K
$ 9.70B
3.02M
3,017,001.12969617
ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped eETH هي $ 9.70B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.08K. العرض المتداول لـ WEETH يبلغ 3.02M، مع إجمالي عرض 3017001.12969617. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.70B.

سجل سعر Wrapped eETH بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 3,186.17
24 ساعة منخفض
$ 3,265.16
24 ساعة مرتفع

$ 3,186.17
$ 3,265.16
$ 5,298.907072826084
$ 1,500.4746650708223
-1.51%

+0.19%

-10.79%

-10.79%

سجل سعر Wrapped eETH (WEETH) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Wrapped eETH لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +6.0991+0.19%
30 يوم$ +21.82+0.68%
60 يوم$ +716.15+28.64%
90 يوم$ +716.15+28.64%
تغير سعر Wrapped eETH اليوم

سجل اليوم WEETH تغيرًا $ +6.0991 (+0.19%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Wrapped eETH لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +21.82 (+0.68%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Wrapped eETH لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد WEETH تغييرًا في $ +716.15 (+28.64%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Wrapped eETH لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +716.15 (+28.64%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Wrapped eETH (WEETH)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Wrapped eETH.

تحليل AI لـ Wrapped eETH

رؤى تعتمد على AI لتحليل أحدث تحركات الأسعار Wrapped eETH واتجاهات حجم التداول ومؤشرات معنويات السوق، مما يوفر تحديثات في الوقت الفعلي لتحديد فرص التداول ودعم اتخاذ القرارات المستنيرة.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Wrapped eETH؟

تتأثر أسعار WEETH بعدة عوامل رئيسية:

1. طلب الإيداع في إيثريوم - ارتفاع نشاط الإيداع في ETH يزيد من فائدة WEETH.
2. تحركات سعر ETH - تتبع WEETH بشكل وثيق قيمة إيثريوم.
3. مكافآت/عوائد الإيداع - المكافآت الأعلى تجعل WEETH أكثر جاذبية.
4. التكامل مع DeFi - زيادة البروتوكولات التي تقبل WEETH يعزز الطلب عليها.
5. المعنويات السوقية تجاه رموز الإيداع السائلة.
6. التطورات التنظيمية التي تؤثر على الإيداع.
7. المنافسة من مشتقات الإيداع السائلة الأخرى.
8. الظروف العامة لسوق الكريبتو والاعتماد المؤسسي.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Wrapped eETH اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر Wrapped eETH (WEETH) اليوم لعدة أسباب رئيسية:

1. اتخاذ قرارات التداول - يحتاج المتداولون النشطون إلى الأسعار الحالية لشراء/بيع الأصول في الأوقات المثلى.
2. تتبع المحفظة الاستثمارية - يراقب المستثمرون قيمة وأداء حيازاتهم.
3. تحليل السوق - تساعد بيانات الأسعار في تحديد الاتجاهات والأنماط.
4. أنشطة التمويل اللامركزي - يتم استخدام WEETH في بروتوكولات التمويل اللامركزية التي تتطلب أسعارًا دقيقة.
5. توقيت الاستثمار - تساعد معرفة السعر الحالي في تحديد نقاط الدخول والخروج.

توقعات أسعار Wrapped eETH

Wrapped eETH (WEETH) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WEETH في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرWrapped eETH (WEETH) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Wrapped eETH نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Wrapped eETH الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار WEETH للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Wrapped eETH.

كيفية شراء واستثمار Wrapped eETH

هل أنت مستعد للبدء مع Wrapped eETH؟ شراء WEETH سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Wrapped eETH. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Wrapped eETH (WEETH).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Wrapped eETH فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Wrapped eETH (WEETH)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Wrapped eETH

يسمح لك امتلاك Wrapped eETH بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

ما هو Wrapped eETH ( WEETH )

weETH is the first native liquid restaking token on Ethereum.

Wrapped eETH المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Wrapped eETH، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Wrapped eETH الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Wrapped eETH

آخر تحديث للصفحة: 2026-01-25 04:07:46 (UTC+8)

تحديثات Wrapped eETH (WEETH) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
01-22 19:16:51تحديثات المجال
خيارات العملات المشفرة بقيمة تزيد عن 2.1 مليار دولار تنتهي غدًا، نقطة الألم القصوى لـ BTC عند 92,000 دولار
01-22 13:05:02تحديثات المجال
شهدت صناديق الإيثيريوم الفورية المتداولة في البورصة الأمريكية تدفقات خارجية صافية بقيمة 287 مليون دولار أمس، مسجلة يومي تداول متتاليين من التدفقات الخارجية الصافية
01-22 12:06:30تحديثات المجال
تتزايد معنويات إيداع البيتكوين، مع تدفق داخلي صافٍ قدره 7,111.20 BTC إلى CEX في الـ 24 ساعة الماضية
01-20 22:09:49تحديثات المجال
ارتفع الذهب الفوري بشكل حاد على المدى القصير، متجاوزًا 4,740 دولار/أونصة، محققًا أعلى مستوى جديد على الإطلاق
01-20 13:14:57تحديثات المجال
تعليقات ترامب على الرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي، الذهب يحقق أعلى مستوى على الإطلاق جديد، البيتكوين ينخفض ​​لفترة وجيزة
01-19 16:31:41تحديثات المجال
قطاع الخصوصية يشهد صعودًا متتابعًا، DUSK يرتفع بأكثر من 120% في يوم واحد

Wrapped eETH أهم الأخبار

رئيس الشرطة يتحدى إدارة الهجرة والجمارك بينما يحاول العملاء منع الشرطة المحلية من موقع إطلاق النار الأخير في مينيابوليس

رئيس الشرطة يتحدى إدارة الهجرة والجمارك بينما يحاول العملاء منع الشرطة المحلية من موقع إطلاق النار الأخير في مينيابوليس

January 25, 2026
ETHZilla تشتري محركات طائرات نفاثة بقيمة 12 مليون دولار في دفعة ترميز RWA

ETHZilla تشتري محركات طائرات نفاثة بقيمة 12 مليون دولار في دفعة ترميز RWA

January 25, 2026
السعودية تؤجل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في تروجينا

السعودية تؤجل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في تروجينا

January 25, 2026
اكتشف المزيد عن Wrapped eETH

WEETH USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع WEETH باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود WEETH USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Wrapped eETH (WEETH) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Wrapped eETH المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTWEETH
$3,216.15
$3,216.15$3,216.15
+0.19%
0.00% (USDT)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك.

