سعر Wrapped eETH اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped eETH (WEETH) اليوم هو $ 3,216.15، مع تغير بنسبة 0.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WEETH الحالي إلى USD هو $ 3,216.15 لكل WEETH.

يحتل Wrapped eETH حاليًا المرتبة #8756 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9.70B، مع عرض متداول قدره 3.02M WEETH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WEETH بين $ 3,186.17 (أدنى) و$ 3,265.16 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5,298.907072826084، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1,500.4746650708223.

على المدى القصير، تحرك WEETH بمقدار -1.51% خلال الساعة الماضية و-10.79% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.08K.

معلومات سوق Wrapped eETH (WEETH)

التصنيف No.8756 القيمة السوقية $ 9.70B$ 9.70B $ 9.70B الحجم (24 ساعة) $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.70B$ 9.70B $ 9.70B إمداد دورة التداول 3.02M 3.02M 3.02M إجمالي العرض 3,017,001.12969617 3,017,001.12969617 3,017,001.12969617 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped eETH هي $ 9.70B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.08K. العرض المتداول لـ WEETH يبلغ 3.02M، مع إجمالي عرض 3017001.12969617. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.70B.