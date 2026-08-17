سعر OP اليوم

السعر المباشر لمشروع OP (OP) اليوم هو $ 0.08383، مع تغير بنسبة 1.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OP الحالي إلى USD هو $ 0.08383 لكل OP.

يحتل OP حاليًا المرتبة #123 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 180.45M، مع عرض متداول قدره 2.15B OP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OP بين $ 0.08235 (أدنى) و$ 0.08567 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.851507085185996، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.08882946500927605.

على المدى القصير، تحرك OP بمقدار -0.56% خلال الساعة الماضية و-7.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.54K.

معلومات سوق OP (OP)

التصنيف No.123 القيمة السوقية $ 180.45M$ 180.45M $ 180.45M الحجم (24 ساعة) $ 54.54K$ 54.54K $ 54.54K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 360.05M$ 360.05M $ 360.05M إمداد دورة التداول 2.15B 2.15B 2.15B الحد الأقصى للعرض 4,294,967,296 4,294,967,296 4,294,967,296 إجمالي العرض 4,294,967,296 4,294,967,296 4,294,967,296 معدل التداول 50.11% الحصة السوقية 0.01% البلوكتشين العام NONE

القيمة السوقية الحالية لـ OP هي $ 180.45M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.54K. العرض المتداول لـ OP يبلغ 2.15B، مع إجمالي عرض 4294967296. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 360.05M.