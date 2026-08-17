سعر OP (OP)
السعر المباشر لمشروع OP (OP) اليوم هو $ 0.08383، مع تغير بنسبة 1.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OP الحالي إلى USD هو $ 0.08383 لكل OP.
يحتل OP حاليًا المرتبة #123 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 180.45M، مع عرض متداول قدره 2.15B OP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OP بين $ 0.08235 (أدنى) و$ 0.08567 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.851507085185996، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.08882946500927605.
على المدى القصير، تحرك OP بمقدار -0.56% خلال الساعة الماضية و-7.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.54K.
No.123
50.11%
0.01%
NONE
القيمة السوقية الحالية لـ OP هي $ 180.45M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.54K. العرض المتداول لـ OP يبلغ 2.15B، مع إجمالي عرض 4294967296. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 360.05M.
-0.56%
-1.94%
-7.38%
-7.38%
تتبع تغيرات أسعار OP لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0016585
|-1.94%
|30 يوم
|$ -0.0113
|-11.88%
|60 يوم
|$ -0.01999
|-19.26%
|90 يوم
|$ -0.04287
|-33.84%
سجل اليوم OP تغيرًا $ -0.0016585 (-1.94%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0113 (-11.88%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد OP تغييرًا في $ -0.01999 (-19.26%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.04287 (-33.84%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار OP الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق OP: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|السعر < S2
|أقل من S2
|أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
OP_USDT يتحرك في الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 0.08497، وهو يقع أسفل النطاق المركزي البالغ 0.086. السعر يتواجد بين محور S2 ومحور S1، مما يشير إلى انحراف عن نطاق التذبذب الأساسي. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة ترتيبًا صاعدًا، مع تركز نسبة الشراء على المدى القصير. شكل مؤشر MACD تقاطعًا هبوطيًا، حيث تتجه الخطوط السريعة والبطيئة نحو الانفصال. يقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة، دون ظهور أي انحرافات متطرفة في الزخم. أما بولينجر باند، فتشهد تقاربًا، مما يعكس استمرار حالة التذبذب المنخفض. يقع المقاومة القريبة عند مستوى 0.0853، وبفارق 0.00033 عن السعر الحالي. أما المستوى الرئيسي الأعلى فهو 0.086، والذي يبعد مسافة 0.00103 عن السعر الحالي. من ناحية الدعم، يتركز الدعم القريب حول مستوى 0.0845، ويتعين مراقبة قوة الاستيعاب عند هذا المستوى. أما المستوى المرجعي البعيد فهو 0.0867، وهو الحد الأعلى السابق لحركة السعر. يشير الوضع الحالي إلى أن السعر يشهد عملية تنظيم داخل النطاق المركزي المنخفض، حيث يدور الصراع بين المشترين والبائعين ضمن هذه الفجوة الضيقة، في انتظار تأكيد كسر الاتجاه لتحديد المسار المستقبلي.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر OP نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Ethereum’s layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol’s new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset’s total supply.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ OP، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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