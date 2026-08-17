سعر Gala اليوم

السعر المباشر لمشروع Gala (GALA) اليوم هو $ 0.001633، مع تغير بنسبة 2.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GALA الحالي إلى USD هو $ 0.001633 لكل GALA.

يحتل Gala حاليًا المرتبة #156 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 79.35M، مع عرض متداول قدره 48.59B GALA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GALA بين $ 0.001618 (أدنى) و$ 0.001692 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.83668548784411206، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00015101.

على المدى القصير، تحرك GALA بمقدار +0.12% خلال الساعة الماضية و-10.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 161.61K.

معلومات سوق Gala (GALA)

التصنيف No.156 القيمة السوقية $ 79.35M$ 79.35M $ 79.35M الحجم (24 ساعة) $ 161.61K$ 161.61K $ 161.61K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 81.65M$ 81.65M $ 81.65M إمداد دورة التداول 48.59B 48.59B 48.59B الحد الأقصى للعرض 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 إجمالي العرض 48,590,527,571.99544358 48,590,527,571.99544358 48,590,527,571.99544358 معدل التداول 97.18% الحصة السوقية 0.01% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Gala هي $ 79.35M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 161.61K. العرض المتداول لـ GALA يبلغ 48.59B، مع إجمالي عرض 48590527571.99544358. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 81.65M.