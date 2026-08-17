شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر Gala المباشر اليوم هو 0.001633 USD. القيمة السوقية لـ GALA هي 79,348,331.52506855936614 USD. تابع تحديثات أسعار GALA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Gala المباشر اليوم هو 0.001633 USD. القيمة السوقية لـ GALA هي 79,348,331.52506855936614 USD. تابع تحديثات أسعار GALA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن GALA

معلومات سعر GALA

ما هو GALA

الوثيقة البيضاء لـ GALA

الموقع الرسمي لـ GALA

اقتصاد توكن GALA

توقعات سعر GALA

سجل GALA

دليل شراء GALA

محول عملة GALA إلى الفيات

عقود GALA الفورية

GALA عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Gala

سعر Gala (GALA)

السعر المباشر لـ 1 GALA إلى USD:

$0.001633
$0.001633$0.001633
-2.03%1D
USD
مخطط أسعار Gala (GALA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:56:27 (UTC+8)

سعر Gala اليوم

السعر المباشر لمشروع Gala (GALA) اليوم هو $ 0.001633، مع تغير بنسبة 2.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GALA الحالي إلى USD هو $ 0.001633 لكل GALA.

يحتل Gala حاليًا المرتبة #156 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 79.35M، مع عرض متداول قدره 48.59B GALA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GALA بين $ 0.001618 (أدنى) و$ 0.001692 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.83668548784411206، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00015101.

على المدى القصير، تحرك GALA بمقدار +0.12% خلال الساعة الماضية و-10.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 161.61K.

معلومات سوق Gala (GALA)

No.156

$ 79.35M
$ 79.35M$ 79.35M

$ 161.61K
$ 161.61K$ 161.61K

$ 81.65M
$ 81.65M$ 81.65M

48.59B
48.59B 48.59B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

48,590,527,571.99544358
48,590,527,571.99544358 48,590,527,571.99544358

97.18%

0.01%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Gala هي $ 79.35M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 161.61K. العرض المتداول لـ GALA يبلغ 48.59B، مع إجمالي عرض 48590527571.99544358. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 81.65M.

سجل سعر Gala بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.001618
$ 0.001618$ 0.001618
24 ساعة منخفض
$ 0.001692
$ 0.001692$ 0.001692
24 ساعة مرتفع

$ 0.001618
$ 0.001618$ 0.001618

$ 0.001692
$ 0.001692$ 0.001692

$ 0.83668548784411206
$ 0.83668548784411206$ 0.83668548784411206

$ 0.00015101
$ 0.00015101$ 0.00015101

+0.12%

-2.03%

-10.03%

-10.03%

سجل سعر Gala (GALA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Gala لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00003384-2.03%
30 يوم$ -0.000453-21.72%
60 يوم$ -0.000989-37.72%
90 يوم$ -0.001691-50.88%
تغير سعر Gala اليوم

سجل اليوم GALA تغيرًا $ -0.00003384 (-2.03%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Gala لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000453 (-21.72%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Gala لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GALA تغييرًا في $ -0.000989 (-37.72%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Gala لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.001691 (-50.88%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Gala (GALA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Gala.

تحليل Gala

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Gala الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Gala اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق GALA: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

GALA_USDT يتحرك ضمن الدورة الزمنية 4 ساعات بين النقطة S1 والمركز. يبلغ السعر الحالي 0.001663، وهو يقع في النصف السفلي من نظام المركز. هناك مسافة قدرها 14 نقطة تذبذب صغيرة بين السعر الحالي ومركز النظام (0.001677). تشير مجموعة المتوسطات المتحركة على المدى القصير إلى إشارة شراء، كما يؤكد مؤشر EMA اتجاه الارتفاع. وقد شكل مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي، بينما يبقى مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة. ولا تُظهر قيم KDJ وStochRSI أي حالة شراء أو بيع مفرطة. كما أن عرض نطاق بولينجر يظل مستقراً، مع توزيع متوازن نسبياً لقوة الشراء والبيع. وتتجه المؤشرات السريعة والبطيئة نحو الارتفاع بشكل متناسق. لم تُظهر معدلات التقلبات أي مؤشرات واضحة على التوسع أو الانكماش. يقع مستوى المقاومة القريب عند 0.001689، على بعد 26 نقطة تذبذب صغيرة عن السعر الحالي، بينما يُعتبر المستوى المرجعي البعيد أعلى عند 0.001708. وعلى الجانب الآخر، يقع مستوى الدعم القريب عند 0.001658، على بعد 5 نقاط تذبذب صغيرة عن السعر الحالي، فيما يُعتبر المستوى المرجعي البعيد أدنى عند 0.001646. يتمركز السعر حالياً بين مستوى الدعم القريب والمقاومة المركزية.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Gala؟

تتأثر أسعار رمز GALA بعدة عوامل رئيسية:

اعتماد الألعاب: يُحفِّز نمو عدد المستخدمين على منصة Gala Games وإطلاق ألعاب جديدة الطلب.

فائدة الرمز: تؤثِّر استخدامات رمز GALA في مجال الحوكمة وشراء NFTs والمعاملات داخل اللعبة في قيمته.

معنويات السوق: تُحدِّد اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وأداء قطاع GameFi.

الشراكات: التعاون مع مطوِّري الألعاب ومشاريع البلوك تشين.

ديناميكيات العرض: عمليات حرق الرموز ومكافآت المشاركة في الحفظ (الستاكنغ) وتغييرات المعروض المتداول.

المنافسة: الأداء مقارنةً بالرموز الأخرى الخاصة بالألعاب مثل AXS وSAND.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Gala اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر GALA اليوم لأنهم مستثمرون أو متداولون يحتاجون إلى بيانات السوق الحالية لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء أو بيع أو الاحتفاظ بمراكزهم. تساعد أسعار التداول في الوقت الفعلي على تقييم قيمة المحفظة، وتحديد فرص التداول، وتتبع أداء الاستثمار في سوق رموز الألعاب المتقلّب هذا.

توقعات أسعار Gala

Gala (GALA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GALA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرGala (GALA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Gala نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Gala الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار GALA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Gala.

كيفية شراء واستثمار Gala في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Gala؟ شراء GALA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Gala. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Gala (GALA).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Gala فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Gala (GALA)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Gala

يسمح لك امتلاك Gala بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء Gala (GALA) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو Gala ( GALA )

Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy.

Gala المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Gala، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Gala الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Ethereum EcosystemGalaChain EcosystemGaming (GameFi)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Gala

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:56:27 (UTC+8)

تحديثات Gala (GALA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Gala

GALA USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع GALA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود GALA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Gala (GALA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Gala المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGALA
$0.001632
$0.001632$0.001632
-2.04%
98.01M (USDT)
/USDCGALA
$0.00163
$0.00163$0.00163
-2.04%
31.99M (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.8080
$0.8080$0.8080

+2,593.33%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01389
$0.01389$0.01389

+247.25%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.034728
$0.034728$0.034728

+109.21%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06508
$0.06508$0.06508

-8.56%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.8080
$0.8080$0.8080

+2,593.33%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.034728
$0.034728$0.034728

+109.21%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01070
$0.01070$0.01070

+52.63%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002150
$0.0002150$0.0002150

+42.38%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.0033
$1.0033$1.0033

+32.01%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة GALA إلى USD

المبلغ

GALA
GALA
USD
USD

1 GALA = 0.001633 USD