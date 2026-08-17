سعر Gala (GALA)
السعر المباشر لمشروع Gala (GALA) اليوم هو $ 0.001633، مع تغير بنسبة 2.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GALA الحالي إلى USD هو $ 0.001633 لكل GALA.
يحتل Gala حاليًا المرتبة #156 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 79.35M، مع عرض متداول قدره 48.59B GALA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GALA بين $ 0.001618 (أدنى) و$ 0.001692 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.83668548784411206، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00015101.
على المدى القصير، تحرك GALA بمقدار +0.12% خلال الساعة الماضية و-10.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 161.61K.
No.156
97.18%
0.01%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Gala هي $ 79.35M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 161.61K. العرض المتداول لـ GALA يبلغ 48.59B، مع إجمالي عرض 48590527571.99544358. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 81.65M.
+0.12%
-2.03%
-10.03%
-10.03%
تتبع تغيرات أسعار Gala لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00003384
|-2.03%
|30 يوم
|$ -0.000453
|-21.72%
|60 يوم
|$ -0.000989
|-37.72%
|90 يوم
|$ -0.001691
|-50.88%
سجل اليوم GALA تغيرًا $ -0.00003384 (-2.03%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000453 (-21.72%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GALA تغييرًا في $ -0.000989 (-37.72%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.001691 (-50.88%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Gala الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق GALA: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
GALA_USDT يتحرك ضمن الدورة الزمنية 4 ساعات بين النقطة S1 والمركز. يبلغ السعر الحالي 0.001663، وهو يقع في النصف السفلي من نظام المركز. هناك مسافة قدرها 14 نقطة تذبذب صغيرة بين السعر الحالي ومركز النظام (0.001677). تشير مجموعة المتوسطات المتحركة على المدى القصير إلى إشارة شراء، كما يؤكد مؤشر EMA اتجاه الارتفاع. وقد شكل مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي، بينما يبقى مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة. ولا تُظهر قيم KDJ وStochRSI أي حالة شراء أو بيع مفرطة. كما أن عرض نطاق بولينجر يظل مستقراً، مع توزيع متوازن نسبياً لقوة الشراء والبيع. وتتجه المؤشرات السريعة والبطيئة نحو الارتفاع بشكل متناسق. لم تُظهر معدلات التقلبات أي مؤشرات واضحة على التوسع أو الانكماش. يقع مستوى المقاومة القريب عند 0.001689، على بعد 26 نقطة تذبذب صغيرة عن السعر الحالي، بينما يُعتبر المستوى المرجعي البعيد أعلى عند 0.001708. وعلى الجانب الآخر، يقع مستوى الدعم القريب عند 0.001658، على بعد 5 نقاط تذبذب صغيرة عن السعر الحالي، فيما يُعتبر المستوى المرجعي البعيد أدنى عند 0.001646. يتمركز السعر حالياً بين مستوى الدعم القريب والمقاومة المركزية.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Gala نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Gala، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
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|02-04 11:04:00
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مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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