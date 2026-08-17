سعر The9bit اليوم

السعر المباشر لمشروع The9bit (9BIT) اليوم هو $ 0.050047، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 9BIT الحالي إلى USD هو $ 0.050047 لكل 9BIT.

يحتل The9bit حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- 9BIT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 9BIT بين $ 0.049986 (أدنى) و$ 0.050157 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك 9BIT بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و-0.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 741.08K.

معلومات سوق The9bit (9BIT)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 741.08K$ 741.08K $ 741.08K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 500.47M$ 500.47M $ 500.47M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ The9bit هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 741.08K. العرض المتداول لـ 9BIT يبلغ --، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 500.47M.