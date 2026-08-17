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سعر The9bit المباشر اليوم هو 0.050047 USD. القيمة السوقية لـ 9BIT هي -- USD. تابع تحديثات أسعار 9BIT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر The9bit المباشر اليوم هو 0.050047 USD. القيمة السوقية لـ 9BIT هي -- USD. تابع تحديثات أسعار 9BIT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن 9BIT

معلومات سعر 9BIT

ما هو 9BIT

الوثيقة البيضاء لـ 9BIT

الموقع الرسمي لـ 9BIT

اقتصاد توكن 9BIT

توقعات سعر 9BIT

سجل 9BIT

دليل شراء 9BIT

محول عملة 9BIT إلى الفيات

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شعار The9bit

سعر The9bit (9BIT)

السعر المباشر لـ 1 9BIT إلى USD:

$0.050047
$0.050047$0.050047
+0.02%1D
USD
مخطط أسعار The9bit (9BIT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:02:13 (UTC+8)

سعر The9bit اليوم

السعر المباشر لمشروع The9bit (9BIT) اليوم هو $ 0.050047، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 9BIT الحالي إلى USD هو $ 0.050047 لكل 9BIT.

يحتل The9bit حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- 9BIT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 9BIT بين $ 0.049986 (أدنى) و$ 0.050157 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك 9BIT بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و-0.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 741.08K.

معلومات سوق The9bit (9BIT)

--
----

$ 741.08K
$ 741.08K$ 741.08K

$ 500.47M
$ 500.47M$ 500.47M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ The9bit هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 741.08K. العرض المتداول لـ 9BIT يبلغ --، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 500.47M.

سجل سعر The9bit بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.049986
$ 0.049986$ 0.049986
24 ساعة منخفض
$ 0.050157
$ 0.050157$ 0.050157
24 ساعة مرتفع

$ 0.049986
$ 0.049986$ 0.049986

$ 0.050157
$ 0.050157$ 0.050157

--
----

--
----

+0.07%

+0.02%

-0.06%

-0.06%

سجل سعر The9bit (9BIT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار The9bit لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00001001+0.02%
30 يوم$ +0.003769+8.14%
60 يوم$ +0.013651+37.50%
90 يوم$ +0.014492+40.75%
تغير سعر The9bit اليوم

سجل اليوم 9BIT تغيرًا $ +0.00001001 (+0.02%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر The9bit لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.003769 (+8.14%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر The9bit لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد 9BIT تغييرًا في $ +0.013651 (+37.50%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر The9bit لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.014492 (+40.75%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل The9bit

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار The9bit الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار The9bit؟

يتأثر سعر 9BIT (9BIT) بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق واتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام
2. حجم التداول والسيولة في البورصات
3. ديناميات العرض والطلب
4. تحديثات التطوير وتقدم خارطة طريق المشروع
5. إعلانات الشراكات والتعاونات
6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على مجال العملات المشفرة
7. تحركات أسعار البيتكوين والعملات البديلة الرئيسية
8. مستوى المشاركة المجتمعية ونشاط وسائل التواصل الاجتماعي
9. عمليات الإدراج والإزالة من البورصات
10. صفقات كبار الملاك وتحركات الحائزين الكبار

تتفاعل هذه العوامل لتُحدِث تقلبات في الأسعار، وهو أمر شائع في العملات المشفرة الأصغر حجمًا.

لماذا يريد الناس معرفة سعر The9bit اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر The9bit (9BIT) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات الاستثمار، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وفرص التداول، وتحليل السوق، وتحديد توقيت طلبات الشراء/البيع. تساعد أسعار التسعير في الوقت الفعلي على تقييم الربحية، وإدارة المخاطر، والاستفادة من تقلبات سوق العملات المشفرة الناشئ هذا.

توقعات أسعار The9bit

The9bit (9BIT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف 9BIT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرThe9bit (9BIT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر The9bit نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر The9bit الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار 9BIT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار The9bit.

كيفية شراء واستثمار The9bit في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع The9bit؟ شراء 9BIT سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء The9bit. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء The9bit (9BIT).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة The9bit فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء The9bit (9BIT)

ماذا يمكنك أن تفعل مع The9bit

يسمح لك امتلاك The9bit بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو The9bit ( 9BIT )

مشروع the9bit هو نظام بيئي متطور للألعاب والمكافآت الاجتماعية، يدمج تجارة ألعاب الويب 2 مع اقتصاديات Web3 القائمة على التوكنات الرقمية. تدمج المنصة توزيع الألعاب، والتفاعل المجتمعي، وتعدين مكافآت التوكن ضمن واجهة واحدة، مما يربط ملايين اللاعبين العاديين بخلق القيمة المدعومة بتقنية البلوكتشين.

The9bit المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ The9bit، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب The9bit الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Gaming (GameFi)Gaming MarketplaceSolana Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول The9bit

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:02:13 (UTC+8)

تحديثات The9bit (9BIT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن The9bit

9BIT USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع 9BIT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود 9BIT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق The9bit (9BIT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر The9bit المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDT9BIT
$0.050032
$0.050032$0.050032
0.00%
14.86M (USDT)

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9BIT
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1 9BIT = 0.050047 USD