MAT

مشروع Matchain هو BNB عالي الأداء يعتمد على الذكاء الاصطناعي من الطبقة 2 يركز على الهوية وسيادة البيانات من خلال دمج مئات الملايين من المستخدمين غير المشفرين من خلال تجربة مستخدم بسيطة - بدءًا من مشجعي باريس سان جيرمان البالغ عددهم 550 مليونًا - من خلال MatchID (هوية لامركزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي)، وMatchHUB (تطبيق دمج سهل الاستخدام)، والشراكات العالمية للعلامات التجارية، مع جذب المستخدمين والبيانات وتحقيق الدخل منها على نطاق واسع.

اسم العملة المشفرةMAT

التصنيفNo.1349

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)133.51%

المعروض المتداول7,230,000

إجمالي العرض100,000,000

إجمالي العرض40,000,000

معدل التداول0.0723%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق6.672668572600626,2025-06-19

أدنى سعر0.5976657220031634,2025-06-26

البلوكتشين العامBSC

مقدمةمشروع Matchain هو BNB عالي الأداء يعتمد على الذكاء الاصطناعي من الطبقة 2 يركز على الهوية وسيادة البيانات من خلال دمج مئات الملايين من المستخدمين غير المشفرين من خلال تجربة مستخدم بسيطة - بدءًا من مشجعي باريس سان جيرمان البالغ عددهم 550 مليونًا - من خلال MatchID (هوية لامركزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي)، وMatchHUB (تطبيق دمج سهل الاستخدام)، والشراكات العالمية للعلامات التجارية، مع جذب المستخدمين والبيانات وتحقيق الدخل منها على نطاق واسع.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.