سعر Loopring اليوم

السعر المباشر لمشروع Loopring (LRC) اليوم هو $ 0.008414، مع تغير بنسبة 2.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LRC الحالي إلى USD هو $ 0.008414 لكل LRC.

يحتل Loopring حاليًا المرتبة #751 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11.51M، مع عرض متداول قدره 1.37B LRC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LRC بين $ 0.008389 (أدنى) و$ 0.008732 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.827154981643715، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01226669018623548.

على المدى القصير، تحرك LRC بمقدار +0.19% خلال الساعة الماضية و-13.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 52.28K.

معلومات سوق Loopring (LRC)

التصنيف No.751 القيمة السوقية $ 11.51M$ 11.51M $ 11.51M الحجم (24 ساعة) $ 52.28K$ 52.28K $ 52.28K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.56M$ 11.56M $ 11.56M إمداد دورة التداول 1.37B 1.37B 1.37B إجمالي العرض 1,373,873,397.44245744 1,373,873,397.44245744 1,373,873,397.44245744 تاريخ الإصدار 2017-08-01 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.053$ 0.053 $ 0.053 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Loopring هي $ 11.51M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 52.28K. العرض المتداول لـ LRC يبلغ 1.37B، مع إجمالي عرض 1373873397.44245744. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.56M.