سعر Loopring (LRC)
السعر المباشر لمشروع Loopring (LRC) اليوم هو $ 0.008414، مع تغير بنسبة 2.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LRC الحالي إلى USD هو $ 0.008414 لكل LRC.
يحتل Loopring حاليًا المرتبة #751 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11.51M، مع عرض متداول قدره 1.37B LRC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LRC بين $ 0.008389 (أدنى) و$ 0.008732 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.827154981643715، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01226669018623548.
على المدى القصير، تحرك LRC بمقدار +0.19% خلال الساعة الماضية و-13.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 52.28K.
No.751
2017-08-01 00:00:00
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Loopring هي $ 11.51M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 52.28K. العرض المتداول لـ LRC يبلغ 1.37B، مع إجمالي عرض 1373873397.44245744. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.56M.
+0.19%
-2.75%
-13.26%
-13.26%
تتبع تغيرات أسعار Loopring لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00023793
|-2.75%
|30 يوم
|$ -0.006136
|-42.18%
|60 يوم
|$ -0.004836
|-36.50%
|90 يوم
|$ -0.007896
|-48.42%
سجل اليوم LRC تغيرًا $ -0.00023793 (-2.75%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.006136 (-42.18%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد LRC تغييرًا في $ -0.004836 (-36.50%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.007896 (-48.42%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Loopring الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق LRC: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|S2 ≤ السعر < S1
|بين S2-S1
|أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|BOLL (20,2)
|السعر < النطاق الأدنى
|لمس أو قطع الشريط السفلي
|الدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
|RSI (14)
|ذروة البيع
|< 30
|قد ينخفض السعر قليلاً وبسرعة، لكن على المدى القصير قد ينتعش.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
LRC_USDT يتحرك ضمن الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 0.008413، ويقع بين محور S2 وS1. السعر يقبع تحت المحور الرئيسي 0.00851، بينما تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا يشير إلى إشارة شراء. يُظهر نظام المحاور كثافة في المقاومة العلوية، فيما تشير البنية الحالية إلى مرحلة تصحيح عند الحد الأدنى للنطاق. تشكل مؤشر MACD تقاطعًا صاعدًا، كما ظهرت إشارة تصحيح ناتجة عن تباعد سلبي في مؤشر القوة النسبية (RSI). يقع RSI في منطقة التشبع البيعي، مما يدل على انتهاء ضغط البيع على المدى القصير. ومع ذلك، لا يزال هناك عدم توافق في اتجاه المؤشرات السريعة والبطيئة، ما يعني أن قوة المشترين لم تسيطر بشكل كامل على السوق بعد. كما أن معدل التذبذب يبقى منخفضًا، مما يعكس حالة تصفية للمراكز مع استمرار التوحيد في نطاق ضيق. تقع الدعم القريب عند مستوى 0.00835، وهو يبعد بنسبة 0.9% عن السعر الحالي. أما المقاومة الأولى فتقع عند 0.00843، بفارق 0.2% عن السعر الحالي. وتتمثل المقاومة الرئيسية في المحور 0.00851، الذي يبعد بنسبة 1.1% عن السعر الحالي. أما المقاومة البعيدة فتقع عند 0.00859، وهي تبعد بنسبة 2.1% عن السعر الحالي. يتعين على المتداولين مراقبة الصراع حول مستوى S1 لتحديد ما إذا كان سيتم اختراق الضغط القصير الأمد بنجاح أم لا.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Loopring نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Loopring، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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