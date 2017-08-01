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سعر Loopring المباشر اليوم هو 0.008414 USD. القيمة السوقية لـ LRC هي 11,513,776.48538400776038 USD. تابع تحديثات أسعار LRC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Loopring المباشر اليوم هو 0.008414 USD. القيمة السوقية لـ LRC هي 11,513,776.48538400776038 USD. تابع تحديثات أسعار LRC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن LRC

معلومات سعر LRC

ما هو LRC

الوثيقة البيضاء لـ LRC

الموقع الرسمي لـ LRC

اقتصاد توكن LRC

توقعات سعر LRC

سجل LRC

دليل شراء LRC

محول عملة LRC إلى الفيات

عقود LRC الفورية

LRC عقود USDT-M الآجلة

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شعار Loopring

سعر Loopring (LRC)

السعر المباشر لـ 1 LRC إلى USD:

$0.008414
$0.008414$0.008414
-2.75%1D
USD
مخطط أسعار Loopring (LRC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:15:46 (UTC+8)

سعر Loopring اليوم

السعر المباشر لمشروع Loopring (LRC) اليوم هو $ 0.008414، مع تغير بنسبة 2.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LRC الحالي إلى USD هو $ 0.008414 لكل LRC.

يحتل Loopring حاليًا المرتبة #751 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11.51M، مع عرض متداول قدره 1.37B LRC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LRC بين $ 0.008389 (أدنى) و$ 0.008732 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.827154981643715، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01226669018623548.

على المدى القصير، تحرك LRC بمقدار +0.19% خلال الساعة الماضية و-13.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 52.28K.

معلومات سوق Loopring (LRC)

No.751

$ 11.51M
$ 11.51M$ 11.51M

$ 52.28K
$ 52.28K$ 52.28K

$ 11.56M
$ 11.56M$ 11.56M

1.37B
1.37B 1.37B

1,373,873,397.44245744
1,373,873,397.44245744 1,373,873,397.44245744

2017-08-01 00:00:00

$ 0.053
$ 0.053$ 0.053

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Loopring هي $ 11.51M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 52.28K. العرض المتداول لـ LRC يبلغ 1.37B، مع إجمالي عرض 1373873397.44245744. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.56M.

سجل سعر Loopring بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.008389
$ 0.008389$ 0.008389
24 ساعة منخفض
$ 0.008732
$ 0.008732$ 0.008732
24 ساعة مرتفع

$ 0.008389
$ 0.008389$ 0.008389

$ 0.008732
$ 0.008732$ 0.008732

$ 3.827154981643715
$ 3.827154981643715$ 3.827154981643715

$ 0.01226669018623548
$ 0.01226669018623548$ 0.01226669018623548

+0.19%

-2.75%

-13.26%

-13.26%

سجل سعر Loopring (LRC) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Loopring لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00023793-2.75%
30 يوم$ -0.006136-42.18%
60 يوم$ -0.004836-36.50%
90 يوم$ -0.007896-48.42%
تغير سعر Loopring اليوم

سجل اليوم LRC تغيرًا $ -0.00023793 (-2.75%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Loopring لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.006136 (-42.18%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Loopring لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد LRC تغييرًا في $ -0.004836 (-36.50%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Loopring لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.007896 (-48.42%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Loopring.

تحليل Loopring

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Loopring الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Loopring اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق LRC: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)السعر < النطاق الأدنىلمس أو قطع الشريط السفليالدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)ذروة البيع< 30قد ينخفض ​​السعر قليلاً وبسرعة، لكن على المدى القصير قد ينتعش.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

LRC_USDT يتحرك ضمن الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 0.008413، ويقع بين محور S2 وS1. السعر يقبع تحت المحور الرئيسي 0.00851، بينما تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا يشير إلى إشارة شراء. يُظهر نظام المحاور كثافة في المقاومة العلوية، فيما تشير البنية الحالية إلى مرحلة تصحيح عند الحد الأدنى للنطاق. تشكل مؤشر MACD تقاطعًا صاعدًا، كما ظهرت إشارة تصحيح ناتجة عن تباعد سلبي في مؤشر القوة النسبية (RSI). يقع RSI في منطقة التشبع البيعي، مما يدل على انتهاء ضغط البيع على المدى القصير. ومع ذلك، لا يزال هناك عدم توافق في اتجاه المؤشرات السريعة والبطيئة، ما يعني أن قوة المشترين لم تسيطر بشكل كامل على السوق بعد. كما أن معدل التذبذب يبقى منخفضًا، مما يعكس حالة تصفية للمراكز مع استمرار التوحيد في نطاق ضيق. تقع الدعم القريب عند مستوى 0.00835، وهو يبعد بنسبة 0.9% عن السعر الحالي. أما المقاومة الأولى فتقع عند 0.00843، بفارق 0.2% عن السعر الحالي. وتتمثل المقاومة الرئيسية في المحور 0.00851، الذي يبعد بنسبة 1.1% عن السعر الحالي. أما المقاومة البعيدة فتقع عند 0.00859، وهي تبعد بنسبة 2.1% عن السعر الحالي. يتعين على المتداولين مراقبة الصراع حول مستوى S1 لتحديد ما إذا كان سيتم اختراق الضغط القصير الأمد بنجاح أم لا.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Loopring؟

تتأثر أسعار LRC (Loopring) بعدة عوامل رئيسية:

1. نشاط شبكة Ethereum، إذ يعمل LRC على شبكة Ethereum.
2. حجم تداول الـ DEX واعتماد بروتوكول Loopring.
3. الطلب على حلول التوسع في الطبقة الثانية والمنافسة في هذا المجال.
4. المزاج العام لسوق العملات المشفرة وارتباطه ببيتكوين.
5. تحديثات البروتوكول والتحسينات التقنية.
6. إعلانات الشراكات ونمو النظام البيئي.
7. التطورات التنظيمية التي تؤثر على بروتوكولات DeFi.
8. فائدة الرمز المميز ومكافآت الحوكمة.
9. سيولة السوق وتوافر أزواج التداول.
10. اعتماد المؤسسات للبورصات اللامركزية.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Loopring اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر LRC اليوم لعدة أسباب: اتخاذ قرارات التداول، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء/البيع، وتحليل الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم بقيمة حيازاتهم. إن تقلّب أسعار LRC يجعل المراقبة في الوقت الفعلي أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين والمستثمرين النشطين.

توقعات أسعار Loopring

Loopring (LRC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LRC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرLoopring (LRC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Loopring نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Loopring الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار LRC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Loopring.

كيفية شراء واستثمار Loopring في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Loopring؟ شراء LRC سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Loopring. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Loopring (LRC).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Loopring فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Loopring (LRC)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Loopring

يسمح لك امتلاك Loopring بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Loopring ( LRC )

Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

Loopring المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Loopring، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Loopring الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Arbitrum EcosystemDecentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Loopring

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:15:46 (UTC+8)

تحديثات Loopring (LRC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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LRC USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع LRC باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود LRC USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Loopring (LRC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Loopring المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTLRC
$0.008403
$0.008403$0.008403
-2.86%
6.14M (USDT)

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USD

1 LRC = 0.008414 USD