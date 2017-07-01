سعر Tezos اليوم

السعر المباشر لمشروع Tezos (XTZ) اليوم هو $ 0.1975، مع تغير بنسبة 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XTZ الحالي إلى USD هو $ 0.1975 لكل XTZ.

يحتل Tezos حاليًا المرتبة #115 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 214.86M، مع عرض متداول قدره 1.09B XTZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XTZ بين $ 0.1932 (أدنى) و$ 0.2033 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 9.17544816177055298، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.22509822175007219.

على المدى القصير، تحرك XTZ بمقدار +0.30% خلال الساعة الماضية و-0.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 82.88K.

معلومات سوق Tezos (XTZ)

التصنيف No.115 القيمة السوقية $ 214.86M$ 214.86M $ 214.86M الحجم (24 ساعة) $ 82.88K$ 82.88K $ 82.88K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 218.80M$ 218.80M $ 218.80M إمداد دورة التداول 1.09B 1.09B 1.09B الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 1,107,859,255.153872 1,107,859,255.153872 1,107,859,255.153872 الحصة السوقية 0.01% تاريخ الإصدار 2017-07-01 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.47$ 0.47 $ 0.47 البلوكتشين العام XTZ

القيمة السوقية الحالية لـ Tezos هي $ 214.86M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 82.88K. العرض المتداول لـ XTZ يبلغ 1.09B، مع إجمالي عرض 1107859255.153872. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 218.80M.