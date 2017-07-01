سعر Tezos المباشر اليوم هو 0.1975 USD. القيمة السوقية لـ XTZ هي 214,855,036.026557825 USD. تابع تحديثات أسعار XTZ إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Tezos المباشر اليوم هو 0.1975 USD. القيمة السوقية لـ XTZ هي 214,855,036.026557825 USD. تابع تحديثات أسعار XTZ إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Tezos (XTZ) اليوم هو $ 0.1975، مع تغير بنسبة 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XTZ الحالي إلى USD هو $ 0.1975 لكل XTZ.
يحتل Tezos حاليًا المرتبة #115 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 214.86M، مع عرض متداول قدره 1.09B XTZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XTZ بين $ 0.1932 (أدنى) و$ 0.2033 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 9.17544816177055298، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.22509822175007219.
على المدى القصير، تحرك XTZ بمقدار +0.30% خلال الساعة الماضية و-0.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 82.88K.
معلومات سوق Tezos (XTZ)
No.115
$ 214.86M
$ 214.86M$ 214.86M
$ 82.88K
$ 82.88K$ 82.88K
$ 218.80M
$ 218.80M$ 218.80M
1.09B
1.09B 1.09B
--
----
1,107,859,255.153872
1,107,859,255.153872 1,107,859,255.153872
0.01%
2017-07-01 00:00:00
$ 0.47
$ 0.47$ 0.47
XTZ
القيمة السوقية الحالية لـ Tezos هي $ 214.86M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 82.88K. العرض المتداول لـ XTZ يبلغ 1.09B، مع إجمالي عرض 1107859255.153872. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 218.80M.
سجل سعر Tezos بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.1932
$ 0.1932$ 0.1932
24 ساعة منخفض
$ 0.2033
$ 0.2033$ 0.2033
24 ساعة مرتفع
$ 0.1932
$ 0.1932$ 0.1932
$ 0.2033
$ 0.2033$ 0.2033
$ 9.17544816177055298
$ 9.17544816177055298$ 9.17544816177055298
$ 0.22509822175007219
$ 0.22509822175007219$ 0.22509822175007219
+0.30%
-0.05%
-0.21%
-0.21%
سجل سعر Tezos (XTZ) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Tezos لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.000099
-0.05%
30 يوم
$ -0.0229
-10.40%
60 يوم
$ -0.0294
-12.96%
90 يوم
$ -0.1369
-40.94%
تغير سعر Tezos اليوم
سجل اليوم XTZ تغيرًا $ -0.000099 (-0.05%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Tezos لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0229 (-10.40%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Tezos لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد XTZ تغييرًا في $ -0.0294 (-12.96%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Tezos لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.1369 (-40.94%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Tezos (XTZ)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Tezos الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق Tezos اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق XTZ: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الميت
K < D
انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكاز
نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
بين نقطة ارتكاز-R1
مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI
20‑80
المنطقة المحايدة
وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACD
التقاطع الذهبي
DIF > DEA
ظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA
5-6 شراء
60‑80% شراء
أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)
وسط < السعر ≤ علوي
بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
3-4 شراء
40‑60% حيادي
تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
XTZ_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات فوق مركز 0.1971، وسعره الحالي 0.1974 قريب من مستوى المقاومة R1 عند 0.1977. يقع السعر في النصف العلوي من نطاق التوحيد بين مستويي S2 وR2، مما يعكس نمطاً قصير المدى يتسم بالتحركات الضيقة والتأرجحات المحدودة. وقد أتمّت القوى الشرائية والبيعية تبادلاً للسيولة حول مستوى 0.1971، دون أن يتمكن السعر حتى الآن من اختراق حدود النطاق بشكل فعّال.
تشير كلٌّ من المتوسط المتحرك لخمسة أيام (MA5) ومتوسط الحركة الأسية لثلاثة أيام (EMA3) إلى إشارة شراء، كما شكل مؤشر MACD تقاطعاً صعودياً، مما يشير إلى تراكم قوي لزخم الشراء على المدى القصير. أما مؤشر القوة النسبية (RSI)، فهو ضمن المنطقة المحايدة، بينما تتجه مؤشرات KDJ وStochRSI نحو الأعلى بشكل متزامن، مع اتساق اتجاه الخطين السريع والبطيء. كما يبقى نطاق بولينجر مفتوحاً بشكل مستقر، دون ظهور توسع أو انكماش ملحوظ في معدل التذبذب، ما يدل على أن السوق يمر بمرحلة تراكم للزخم ضمن حركة منخفضة التقلب.
تقع المقاومة القريبة من الجانب العلوي عند مستوى 0.1977، وعلى بعد 0.0003 من السعر الحالي؛ وفي حال تم كسر هذا المستوى، سيكون المستوى التالي المرجعي عند 0.1983. أما الدعم القريب من الجانب السفلي فيتواجد عند 0.1965، وعلى بعد 0.0009 من السعر الحالي؛ وإذا تم اختراق هذا الدعم، فقد يُختبر مستوى 0.1959. ويُعتبر مستوى 0.1971 نقطة محورية أساسية، حيث يوفر مرجعاً فوريًا لتحديد خطوط التقسيم بين المشترين والبائعين.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Tezos؟
تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار تيزوس (XTZ):
1. اعتماد الشبكة ونشاط المطورين - فكلما زاد عدد التطبيقات اللامركزية والمشاريع المبنية على تيزوس، ارتفع الطلب عليها. 2. مكافآت الحوكمة - يجذب آلية إثبات الحصة في تيزوس المستثمرين الباحثين عن دخل سلبي. 3. التحديثات في مجال الحوكمة - يتيح بروتوكول تيزوس القابل للتعديل الذاتي إجراء تحديثات سلسة دون انقطاع. 4. معنويات السوق واتجاهات العملات المشفرة. 5. الشراكات المؤسسية والاعتماد من قبل الشركات. 6. المنافسة من منصات العقود الذكية الأخرى مثل إيثريوم. 7. التطورات التنظيمية التي تؤثر على تقنية البلوك تشين. 8. ظروف سوق العملات المشفرة بشكل عام وارتباطها ببيتكوين.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Tezos اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر تيزوس (XTZ) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء/البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. تساعد تحركات الأسعار في تقييم الربحية والمخاطر.
توقعات أسعار Tezos
Tezos (XTZ) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف XTZ في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرTezos (XTZ) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Tezos نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Tezos الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار XTZ للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Tezos.
كيفية شراء واستثمار Tezos في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Tezos؟ شراء XTZ سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Tezos. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Tezos (XTZ).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Tezos فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Tezos
يسمح لك امتلاك Tezos بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
يعمل نظام تيكسوز (Tezos) على عملة رقمية أصلية تُسمى «تيز» (tez)، ويُرمز لها بالرمز ꜩ، وهي التي تدعم الأنشطة الأساسية في جميع أنحاء النظام البيئي. وتُستخدم عملة التيز لدفع تكاليف المعاملات، وتنفيذ العقود الذكية، والمشاركة في التصويت الخاص بإدارة الشبكة. ويمكن للمستخدمين أيضًا كسب مكافآت الإيداع (staking rewards) عبر تجميد عملاتهم لفترة محددة، وهي آلية تُقارن عادةً بكسب الفوائد في حساب توفيرٍ مع المساهمة في أمن الشبكة. وعادةً ما تتراوح مكافآت الإيداع السنوية بين ٥٪ و٦٪، وهذه المكافآت تخلق تضخمًا داخليًّا يُراد أن يظل قابلاً للتنبؤ به ومستدامًا. وبدل الاعتماد على معدات تعدين باهظة الثمن، يسمح تيكسوز لأي شخص يمتلك عددًا كافيًا من عملات التيز بالمساعدة في تأمين الشبكة، وقد تم خفض الحد الأدنى المطلوب من العملات ليصبح ٦٠٠٠ تيز من أجل تشجيع مشاركة أوسع. ولدعم الكفاءة، يتعامل تيكسوز أيضًا مع حالة عدم النشاط: فإذا بقي عنوانٌ ما غير نشطٍ لفترة طويلة، فإنه يفقد حقوق الإيداع الخاصة به حتى يعود إلى النشاط مجددًا، مما يضمن أن يعتمد أمن الشبكة وإدارتها على مشاركين فعليًّا نشيطين.
التكنولوجيا
تيزوس يعمل كدفتر أستاذ رقمي مُصمَّم للتطوير المستمر، ما يسمح لأعضاء المجتمع بتقديم أفكار التحديثات واتخاذ قرارات جماعية بشأن تلك التي ينبغي اعتمادها. ومن العناصر المهمة فيه "غلاف الشبكة" (network shell)، وهو طبقة توافقية تساعد في تشغيل إصدارات البروتوكول المختلفة بسلاسة أثناء عمليات التحديث، وتقلل من الصعوبات عند الانتقال من إصدار إلى آخر. ولضمان الأمان، يستخدم تيزوس آلية الإثبات بالحصة (proof-of-stake): حيث يقوم المستخدمون "بحجز" عملاتهم كنوع من الضمان الأمني، ويؤدي أي محاولة للتصرف بعدم نزاهة إلى خسارة هذا الضمان، بينما يُكافأ المشاركة النزيهة. وبالمقارنة مع التعدين التقليدي، فإن هذه النموذج أكثر كفاءةً في استهلاك الطاقة، ومُرتَّب ليتماشى الحوافز مع حماية الشبكة. ويتضمَّن تيزوس عقودًا ذكيةً تعمل تلقائيًّا عند استيفاء الشروط المحددة مسبقًا. وتُكتب هذه العقود بلغات برمجية متخصصة أُنشئت خصيصًا لتيزوس، مع التركيز على الأمان والموثوقية، كما أن المنصة تدعم عدة أطر عمل برمجية لتوفير خيارات أوسع للمطورين. ومن الميزات الأساسية الأخرى طريقة التحقق من التحديثات: فبعد اعتماد أي تغيير، يمرّ بفترة اختبار مخصصة على شبكة منفصلة قبل أن يصل إلى السلسلة الرئيسية، مما يقلل من المخاطر التقنية ويساعد في حماية أصول المستخدمين.
الفريق
تم التفكير في بروتوكول تيزيوس (Tezos) لأول مرة من قِبل ل.م. غودمان (L.M. Goodman)، الذي نشر الورقة البيضاء الأصلية عام 2014. واليوم، يُطوَّر بروتوكول تيزيوس ويُدار بواسطة مجتمع عالمي من المطورين والباحثين والمستخدمين، بدلًا من أن تديره فريق مركزي واحد. وتتم دعم عملية التطوير المستمرة من قِبل عدة منظمات، ومن بينها مؤسسة تيزيوس (Tezos Foundation)، التي تقدِّم منحًا لدعم التطوير التقني والبحث والمبادرات المجتمعية. ومع مرور الوقت، اتسعت البيئة الإيكولوجية لتشمل العديد من شركات ومؤسسات التطوير حول العالم. ومن السمات الأساسية لتيزيوس أن لا منظمة واحدة تتحكم في تطوره؛ بل يوجِّه حاملو الرموز (Tokens) اتجاه المشروع من خلال نظام الحوكمة الخاص به. وقد جذبت هذه البنية اللامركزية العديد من فرق التطوير والمؤسسات البحثية والشركات التي تبني حلولها على منصة تيزيوس، ما ساعد في ضمان تقدُّم المنصة وفقًا لاحتياجات المستخدمين بدلًا من أولويات أي مجموعة واحدة.
خارطة الطريق
تتقدّم منصة تيكسوز (Tezos) عبر إيقاع حوكمة على السلسلة يعتمد على دورات تصويت متكررة تدوم ما يقارب ثلاثة أشهر. وتُنظَّم كل دورة في أربع مراحل: مرحلة الاقتراح، ومرحلة التصويت، ومرحلة الاختبار، ومرحلة التفعيل؛ بحيث تنتقل التحديثات من مجرد اقتراح إلى التنفيذ ضمن تسلسل خاضع للرقابة. وفي مرحلة الاقتراح، يمكن لأي شخص تقديم أفكارٍ تهدف إلى تحسين المنصة. وخلال مرحلة التصويت، يقرّر المستخدمون أي الاقتراحات يجب أن تتقدّم إلى المرحلة التالية. أما الاقتراحات التي تحصل على موافقة الأغلبية فتدخل بعد ذلك مرحلة الاختبار على شبكة منفصلة، ثم تُجرى جولة تصويت نهائية للتأكيد قبل التفعيل على الشبكة الرئيسية. وقد صُمِّمت هذه الطريقة المُنظَّمة لضمان اختبار التحديثات بشكلٍ شامل ودعمها بموافقة قوية من المجتمع. كما يمكن لنظام الحوكمة تعديل متطلبات المشاركة مع مرور الوقت استنادًا إلى نسبة الإقبال الفعلية على التصويت، مما يساعد العملية على البقاء مرنة ومستجيبة. ومنذ إطلاقها، نفّذت منصة تيكسوز عدة تحديثات، منها تحسينات في العقود الذكية، وتخفيض الرسوم، وتسريع المعاملات، وهي لا تزال تتطور باستمرار لتتماشى مع احتياجات المجتمع والتقدّم التكنولوجي.
نظرة عامة
تيزوس هو منصة بلوكشين مُصمَّمة لتتغيَّر وتتحسَّن دون الحاجة إلى انقساماتٍ جذرية في السلسلة، وذلك باستخدام نهج التعديل الذاتي الذي يسمح للبروتوكول بالتحديث الذاتي تدريجيًّا. ويُشار إليه غالبًا على أنه هاتف ذكي يمكنه تثبيت إصدارات جديدة واختبارها، لكن ذلك لا يحدث إلا بعد موافقة المستخدمين على التحديث. ويتم تأمين الشبكة باستخدام آلية الإثبات على الحصة (Proof-of-Stake)، ما يعني أن المشاركين يُجمِّدون عملاتهم لمساعدة تشغيل السلسلة والدفاع عنها، كما تدعم تيزوس العقود الذكية لبناء التطبيقات. أما ميزة تيزوس البارزة فهي الحكم عبر حاملي العملة: فالأشخاص الذين يمتلكون تيزوس يمكنهم التصويت على التعديلات المقترحة لقواعد الشبكة، مما يضمن بقاء السيطرة في أيدي المجتمع. ومنذ إطلاقها عام 2018، أتمَّت تيزوس عدة عمليات تحديث للبروتوكول عبر هذه الآلية الحاكمة على السلسلة، ما يُظهر أن نموذج التعديل الذاتي يعمل فعليًّا في ظروف العالم الحقيقي.
Tezos المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Tezos، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان Tezos سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Tezos المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Tezos اليوم؟
سعر Tezos اليوم هو $ 0.1975. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Tezos استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Tezos عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في XTZ، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Tezos في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Tezos بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Tezos في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر XTZ المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Tezos بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر XTZ لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Tezos في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر XTZ بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,832.08
+1.07%
ETH
1,905.15
+1.11%
GOLD(XAUT)
4,402.89
+0.98%
USDC
1.00088
-0.01%
SOL
75.87
+0.39%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ XTZ على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج XTZ/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Tezos ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Tezos هذا العام؟
قد يرتفع سعر Tezos هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Tezos (XTZ) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:27:43 (UTC+8)
تحديثات Tezos (XTZ) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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