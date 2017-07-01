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سعر Tezos المباشر اليوم هو 0.1975 USD. القيمة السوقية لـ XTZ هي 214,855,036.026557825 USD. تابع تحديثات أسعار XTZ إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Tezos المباشر اليوم هو 0.1975 USD. القيمة السوقية لـ XTZ هي 214,855,036.026557825 USD. تابع تحديثات أسعار XTZ إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن XTZ

معلومات سعر XTZ

ما هو XTZ

الوثيقة البيضاء لـ XTZ

الموقع الرسمي لـ XTZ

اقتصاد توكن XTZ

توقعات سعر XTZ

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سعر Tezos (XTZ)

السعر المباشر لـ 1 XTZ إلى USD:

$0.1973
$0.1973$0.1973
-0.05%1D
USD
مخطط أسعار Tezos (XTZ) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:27:43 (UTC+8)

سعر Tezos اليوم

السعر المباشر لمشروع Tezos (XTZ) اليوم هو $ 0.1975، مع تغير بنسبة 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XTZ الحالي إلى USD هو $ 0.1975 لكل XTZ.

يحتل Tezos حاليًا المرتبة #115 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 214.86M، مع عرض متداول قدره 1.09B XTZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XTZ بين $ 0.1932 (أدنى) و$ 0.2033 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 9.17544816177055298، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.22509822175007219.

على المدى القصير، تحرك XTZ بمقدار +0.30% خلال الساعة الماضية و-0.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 82.88K.

معلومات سوق Tezos (XTZ)

No.115

$ 214.86M
$ 214.86M$ 214.86M

$ 82.88K
$ 82.88K$ 82.88K

$ 218.80M
$ 218.80M$ 218.80M

1.09B
1.09B 1.09B

--
----

1,107,859,255.153872
1,107,859,255.153872 1,107,859,255.153872

0.01%

2017-07-01 00:00:00

$ 0.47
$ 0.47$ 0.47

XTZ

القيمة السوقية الحالية لـ Tezos هي $ 214.86M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 82.88K. العرض المتداول لـ XTZ يبلغ 1.09B، مع إجمالي عرض 1107859255.153872. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 218.80M.

سجل سعر Tezos بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.1932
$ 0.1932$ 0.1932
24 ساعة منخفض
$ 0.2033
$ 0.2033$ 0.2033
24 ساعة مرتفع

$ 0.1932
$ 0.1932$ 0.1932

$ 0.2033
$ 0.2033$ 0.2033

$ 9.17544816177055298
$ 9.17544816177055298$ 9.17544816177055298

$ 0.22509822175007219
$ 0.22509822175007219$ 0.22509822175007219

+0.30%

-0.05%

-0.21%

-0.21%

سجل سعر Tezos (XTZ) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Tezos لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000099-0.05%
30 يوم$ -0.0229-10.40%
60 يوم$ -0.0294-12.96%
90 يوم$ -0.1369-40.94%
تغير سعر Tezos اليوم

سجل اليوم XTZ تغيرًا $ -0.000099 (-0.05%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Tezos لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0229 (-10.40%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Tezos لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد XTZ تغييرًا في $ -0.0294 (-12.96%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Tezos لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.1369 (-40.94%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Tezos (XTZ)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Tezos.

تحليل Tezos

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Tezos الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Tezos اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق XTZ: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

XTZ_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات فوق مركز 0.1971، وسعره الحالي 0.1974 قريب من مستوى المقاومة R1 عند 0.1977. يقع السعر في النصف العلوي من نطاق التوحيد بين مستويي S2 وR2، مما يعكس نمطاً قصير المدى يتسم بالتحركات الضيقة والتأرجحات المحدودة. وقد أتمّت القوى الشرائية والبيعية تبادلاً للسيولة حول مستوى 0.1971، دون أن يتمكن السعر حتى الآن من اختراق حدود النطاق بشكل فعّال. تشير كلٌّ من المتوسط المتحرك لخمسة أيام (MA5) ومتوسط الحركة الأسية لثلاثة أيام (EMA3) إلى إشارة شراء، كما شكل مؤشر MACD تقاطعاً صعودياً، مما يشير إلى تراكم قوي لزخم الشراء على المدى القصير. أما مؤشر القوة النسبية (RSI)، فهو ضمن المنطقة المحايدة، بينما تتجه مؤشرات KDJ وStochRSI نحو الأعلى بشكل متزامن، مع اتساق اتجاه الخطين السريع والبطيء. كما يبقى نطاق بولينجر مفتوحاً بشكل مستقر، دون ظهور توسع أو انكماش ملحوظ في معدل التذبذب، ما يدل على أن السوق يمر بمرحلة تراكم للزخم ضمن حركة منخفضة التقلب. تقع المقاومة القريبة من الجانب العلوي عند مستوى 0.1977، وعلى بعد 0.0003 من السعر الحالي؛ وفي حال تم كسر هذا المستوى، سيكون المستوى التالي المرجعي عند 0.1983. أما الدعم القريب من الجانب السفلي فيتواجد عند 0.1965، وعلى بعد 0.0009 من السعر الحالي؛ وإذا تم اختراق هذا الدعم، فقد يُختبر مستوى 0.1959. ويُعتبر مستوى 0.1971 نقطة محورية أساسية، حيث يوفر مرجعاً فوريًا لتحديد خطوط التقسيم بين المشترين والبائعين.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Tezos؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار تيزوس (XTZ):

1. اعتماد الشبكة ونشاط المطورين - فكلما زاد عدد التطبيقات اللامركزية والمشاريع المبنية على تيزوس، ارتفع الطلب عليها.
2. مكافآت الحوكمة - يجذب آلية إثبات الحصة في تيزوس المستثمرين الباحثين عن دخل سلبي.
3. التحديثات في مجال الحوكمة - يتيح بروتوكول تيزوس القابل للتعديل الذاتي إجراء تحديثات سلسة دون انقطاع.
4. معنويات السوق واتجاهات العملات المشفرة.
5. الشراكات المؤسسية والاعتماد من قبل الشركات.
6. المنافسة من منصات العقود الذكية الأخرى مثل إيثريوم.
7. التطورات التنظيمية التي تؤثر على تقنية البلوك تشين.
8. ظروف سوق العملات المشفرة بشكل عام وارتباطها ببيتكوين.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Tezos اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر تيزوس (XTZ) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء/البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. تساعد تحركات الأسعار في تقييم الربحية والمخاطر.

توقعات أسعار Tezos

Tezos (XTZ) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف XTZ في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرTezos (XTZ) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Tezos نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Tezos الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار XTZ للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Tezos.

كيفية شراء واستثمار Tezos في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Tezos؟ شراء XTZ سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Tezos. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Tezos (XTZ).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Tezos فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Tezos (XTZ)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Tezos

يسمح لك امتلاك Tezos بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Tezos ( XTZ )

Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

مستند تقني

Tezos المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Tezos، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Tezos الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance-Peg TokensBNB Chain EcosystemGovernance

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Tezos

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:27:43 (UTC+8)

تحديثات Tezos (XTZ) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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XTZ USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع XTZ باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود XTZ USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Tezos (XTZ) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Tezos المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTXTZ
$0.1973
$0.1973$0.1973
0.00%
418.60K (USDT)

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1 XTZ = 0.1975 USD