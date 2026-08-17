سعر Akita اليوم

السعر المباشر لمشروع Akita (AKITA) اليوم هو $ 0.0095، مع تغير بنسبة 1.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AKITA الحالي إلى USD هو $ 0.0095 لكل AKITA.

يحتل Akita حاليًا المرتبة #4724 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 AKITA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AKITA بين $ 0.009356 (أدنى) و$ 0.0095 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.017919750732977066، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.004379325666888505.

على المدى القصير، تحرك AKITA بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+2.49% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 734.60.

معلومات سوق Akita (AKITA)

التصنيف No.4724 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 734.60$ 734.60 $ 734.60 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 950.00K$ 950.00K $ 950.00K إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 100,000,000 100,000,000 100,000,000 إجمالي العرض 100,000,000 100,000,000 100,000,000 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Akita هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 734.60. العرض المتداول لـ AKITA يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 950.00K.