سعر Boyz N The Hood اليوم

السعر المباشر لمشروع Boyz N The Hood (BOYZ) اليوم هو $ 0.0002193، مع تغير بنسبة 22.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOYZ الحالي إلى USD هو $ 0.0002193 لكل BOYZ.

يحتل Boyz N The Hood حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- BOYZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOYZ بين $ 0.0001597 (أدنى) و$ 0.00022 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك BOYZ بمقدار +4.57% خلال الساعة الماضية و-29.72% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.57K.

معلومات سوق Boyz N The Hood (BOYZ)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 56.57K$ 56.57K $ 56.57K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 219.30K$ 219.30K $ 219.30K إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام ROBINHOOD

القيمة السوقية الحالية لـ Boyz N The Hood هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.57K. العرض المتداول لـ BOYZ يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 219.30K.