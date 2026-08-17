سعر Infrared اليوم

السعر المباشر لمشروع Infrared (IR) اليوم هو $ 0.009573، مع تغير بنسبة 2.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IR الحالي إلى USD هو $ 0.009573 لكل IR.

يحتل Infrared حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- IR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IR بين $ 0.009498 (أدنى) و$ 0.009793 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك IR بمقدار -0.11% خلال الساعة الماضية و-16.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 51.04K.

معلومات سوق Infrared (IR)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 51.04K$ 51.04K $ 51.04K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.57M$ 9.57M $ 9.57M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BERACHAIN

القيمة السوقية الحالية لـ Infrared هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 51.04K. العرض المتداول لـ IR يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.57M.