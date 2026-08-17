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سعر Infrared المباشر اليوم هو 0.009573 USD. القيمة السوقية لـ IR هي -- USD. تابع تحديثات أسعار IR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Infrared المباشر اليوم هو 0.009573 USD. القيمة السوقية لـ IR هي -- USD. تابع تحديثات أسعار IR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن IR

معلومات سعر IR

ما هو IR

الوثيقة البيضاء لـ IR

الموقع الرسمي لـ IR

اقتصاد توكن IR

توقعات سعر IR

سجل IR

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سعر Infrared (IR)

السعر المباشر لـ 1 IR إلى USD:

$0.009573
$0.009573$0.009573
-2.12%1D
USD
مخطط أسعار Infrared (IR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:39:12 (UTC+8)

سعر Infrared اليوم

السعر المباشر لمشروع Infrared (IR) اليوم هو $ 0.009573، مع تغير بنسبة 2.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IR الحالي إلى USD هو $ 0.009573 لكل IR.

يحتل Infrared حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- IR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IR بين $ 0.009498 (أدنى) و$ 0.009793 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك IR بمقدار -0.11% خلال الساعة الماضية و-16.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 51.04K.

معلومات سوق Infrared (IR)

--
----

$ 51.04K
$ 51.04K$ 51.04K

$ 9.57M
$ 9.57M$ 9.57M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BERACHAIN

القيمة السوقية الحالية لـ Infrared هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 51.04K. العرض المتداول لـ IR يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.57M.

سجل سعر Infrared بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.009498
$ 0.009498$ 0.009498
24 ساعة منخفض
$ 0.009793
$ 0.009793$ 0.009793
24 ساعة مرتفع

$ 0.009498
$ 0.009498$ 0.009498

$ 0.009793
$ 0.009793$ 0.009793

--
----

--
----

-0.11%

-2.12%

-16.59%

-16.59%

سجل سعر Infrared (IR) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Infrared لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00020734-2.12%
30 يوم$ -0.002267-19.15%
60 يوم$ -0.007507-43.96%
90 يوم$ -0.008757-47.78%
تغير سعر Infrared اليوم

سجل اليوم IR تغيرًا $ -0.00020734 (-2.12%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Infrared لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.002267 (-19.15%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Infrared لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد IR تغييرًا في $ -0.007507 (-43.96%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Infrared لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.008757 (-47.78%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Infrared (IR)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Infrared.

تحليل Infrared

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Infrared الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Infrared اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق IR: صعودية، صعودية بنسبة 72% | هبوطية بنسبة 28%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)ذروة البيع< 30قد ينخفض ​​السعر قليلاً وبسرعة، لكن على المدى القصير قد ينتعش.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

**هيكل السوق** في إطار زمني 4 ساعات لزوج IR_USDT، يبلغ السعر الحالي 0.0307، وهو يقع أعلى المركز المركزي عند 0.02921 بنسبة 5.1%، ويتمركز بين مستوى المقاومة R1 عند 0.02967 ومستوى المقاومة R2 عند 0.03016. كما تُظهر أنظمة المتوسط المتحرك (MA) والمؤشر الأسي للمتوسط المتحرك (EMA) في الفترات من 5 إلى 6 إشارات شراء، فيما يتحرك السعر في النصف العلوي من نظام التمركز. **حالة الزخم** يظهر مؤشر MACD نمط تقاطع إيجابي، بينما يقبع مؤشر RSI في منطقة التشبع البيعي. وتظهر تباينات واضحة بين المؤشرات السريعة والبطيئة، حيث يميل تركيز الزخم نحو الجانب الصاعد، لكنه لم يصل بعد إلى حالة التوافق الكامل. **المستويات الرئيسية** تتمثل مستويات المقاومة العليا في R2 عند 0.03016 (أي أقل من السعر الحالي بنسبة 1.8%)، وR1 عند 0.02967 (أقل من السعر الحالي بنسبة 3.4%). أما على الجانب الآخر، فيمثل المركز المركزي عند 0.02921 دعمًا قريبًا (أقل من السعر الحالي بنسبة 4.9%)، بينما يقع مستوى الدعم الأول S1 عند 0.02872 (أقل من السعر الحالي بنسبة 6.4%).

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Infrared؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار عملات التشفير بالأشعة تحت الحمراء (IR):

1. معنويات السوق وثقة المستثمرين
2. حجم التداول ومستويات السيولة
3. اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وارتباطها ببيتكوين
4. تحديثات تطوير المشروع وتقدم خارطة الطريق
5. إعلانات الشراكات واعتماد النظام البيئي
6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على مجال العملات المشفرة بشكل عام
7. ديناميات العرض والطلب
8. إدراج العملات في البورصات وسهولة الوصول إليها
9. تفاعل المجتمع والضجة على وسائل التواصل الاجتماعي
10. العوامل الاقتصادية الكلية مثل التضخم وأسعار الفائدة

لماذا يريد الناس معرفة سعر Infrared اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر الـ IR اليوم لعدة أسباب رئيسية: قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. يساعد التسعير في الوقت الفعلي المتداولين على تحديد نقاط الدخول/الخروج، وتتبع الأرباح/الخسائر، واتخاذ قرارات شراء/بيع مستنيرة.

توقعات أسعار Infrared

Infrared (IR) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف IR في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرInfrared (IR) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Infrared نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Infrared الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار IR للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Infrared.

كيفية شراء واستثمار Infrared في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Infrared؟ شراء IR سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Infrared. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Infrared (IR).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Infrared فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Infrared (IR)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Infrared

يسمح لك امتلاك Infrared بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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    تداول ما قبل السوق MEXC

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شراء Infrared (IR) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو Infrared ( IR )

مشروع rared هو عبارة عن البنية التحتية الكاملة للسيولة والتخزين التي تدعم نظام إثبات السيولة الخاص بـ Bereachain، حيث توفر التخزين السائل، وتحسين المدقق، وخزائن إثبات السيولة الآلية التي تفتح السيولة والعائد والحوكمة بنقرة واحدة.

Infrared المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Infrared، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Infrared الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Berachain EcosystemBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Infrared

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:39:12 (UTC+8)

تحديثات Infrared (IR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Infrared

IR USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع IR باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود IR USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Infrared (IR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Infrared المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTIR
$0.009575
$0.009575$0.009575
-2.07%
5.33M (USDT)

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1 IR = 0.009573 USD