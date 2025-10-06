ما هو GOAT Network ( GOATED )

شبكة GOAT Network هي عبارة عن ZK Rollup أصلية من البيتكوين تم تصميمها لتقديم عائد BTC أصلي مستدام من خلال مزيج مبتكر من zkMIPS الداخلي (أسرع zkVM جاهز للإنتاج)، ونموذج تحدي BitVM2 العملي (يقلل فترة التحدي من 14 يومًا إلى أقل من يوم واحد)، وشبكة Sequencer اللامركزية الأولى من البيتكوين. شبكة GOAT Network هي عبارة عن ZK Rollup أصلية من البيتكوين تم تصميمها لتقديم عائد BTC أصلي مستدام من خلال مزيج مبتكر من zkMIPS الداخلي (أسرع zkVM جاهز للإنتاج)، ونموذج تحدي BitVM2 العملي (يقلل فترة التحدي من 14 يومًا إلى أقل من يوم واحد)، وشبكة Sequencer اللامركزية الأولى من البيتكوين.

متوفر GOAT Network على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك GOAT Network الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:

- التحقق من توفر تخزين GOATEDلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.

- اقرأ المراجعات والتحليلات حول GOAT Network على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء GOAT Network سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر GOAT Network (USD)

كم ستكون قيمة GOAT Network (GOATED) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك GOAT Network (GOATED) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة GOAT Network.

تحقق الآن من توقعات سعر GOAT Network!

توكنوميكس GOAT Network (GOATED)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس GOAT Network (GOATED) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GOATED والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء GOAT Network ( GOATED )

هل تبحث عن كيفية شراء GOAT Network؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء GOAT Network على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة GOATED إلى العملات المحلية

جرب المحول

GOAT Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ GOAT Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول GOAT Network كم يساوي GOAT Network (GOATED) اليوم؟ سعر GOATED المباشر في USD هو USD 0.10919 ، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق. ما هو سعر GOATED إلى USD الحالي؟ $ 0.10919 . راجع سعر GOATED إلى USD الحالي هو. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة. ما هي القيمة السوقية لـ GOAT Network ؟ القيمة السوقية لعملة GOATED هي $ 11.39M USD . القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها. ما هو العرض المتداول لتوكن GOATED؟ العرض المتداول لتوكن GOATED هو 104.35M USD . ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GOATED؟ حقق GOATED سعرًا قياسيًا قدره 0.19772632791076053 USD . ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GOATED؟ أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.052417385027545234 GOATED . ما هو حجم تداول GOATED؟ حجم تداول GOATED المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 90.99K USD . هل سترتفع GOATED هذا العام؟ قد يرتفع GOATED هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GOATED لمزيد من التحليل المتعمق.

تحديثات GOAT Network (GOATED) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8) نوع معلومات 10-28 21:35:49 تحديثات المجال بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد 10-28 14:23:33 تحديثات المجال عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89% 10-27 21:40:25 تحديثات المجال كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي 10-27 16:29:31 تحديثات المجال رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق 10-26 23:17:37 تحديثات المجال البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار 10-26 19:10:22 تحديثات المجال مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025