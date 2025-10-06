سعر GOAT Network المباشر اليوم هو 0.10919 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GOATED إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GOATED بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر GOAT Network المباشر اليوم هو 0.10919 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GOATED إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GOATED بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار GOAT Network

GOAT Network السعر(GOATED)

السعر المباشر لـ 1 GOATED إلى USD:

$0.10891
$0.10891$0.10891
-0.13%1D
USD
مخطط أسعار GOAT Network (GOATED) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:47:48 (UTC+8)

معلومات سعر GOAT Network (GOATED) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.10483
$ 0.10483$ 0.10483
24 ساعة منخفض
$ 0.12213
$ 0.12213$ 0.12213
24 ساعة مرتفع

$ 0.10483
$ 0.10483$ 0.10483

$ 0.12213
$ 0.12213$ 0.12213

$ 0.19772632791076053
$ 0.19772632791076053$ 0.19772632791076053

$ 0.052417385027545234
$ 0.052417385027545234$ 0.052417385027545234

+0.93%

-0.13%

+51.44%

+51.44%

سعر GOAT Network (GOATED) في الوقت الحقيقي هو $ 0.10919. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GOATED بين أدنى سعر $ 0.10483 وأعلى سعر $ 0.12213، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGOATED على الإطلاق هو $ 0.19772632791076053، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.052417385027545234.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GOATED +0.93% على مدار الساعة الماضية، -0.13% على مدار 24 ساعة، و +51.44% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق GOAT Network (GOATED)

No.1107

$ 11.39M
$ 11.39M$ 11.39M

$ 90.99K
$ 90.99K$ 90.99K

$ 109.19M
$ 109.19M$ 109.19M

104.35M
104.35M 104.35M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.43%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ GOAT Network هي $ 11.39M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 90.99K. العرض المتداول لـ GOATED يبلغ 104.35M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 109.19M.

سجل سعر GOAT Network (GOATED) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار GOAT Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0001418-0.13%
30 يوم$ +0.01639+17.66%
60 يوم$ +0.05919+118.38%
90 يوم$ +0.05919+118.38%
تغير سعر GOAT Network اليوم

سجل اليوم GOATED تغيرًا $ -0.0001418 (-0.13%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر GOAT Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.01639 (+17.66%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر GOAT Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GOATED تغييرًا في $ +0.05919 (+118.38%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر GOAT Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.05919 (+118.38%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة GOAT Network (GOATED)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار GOAT Network.

ما هو GOAT Network ( GOATED )

شبكة GOAT Network هي عبارة عن ZK Rollup أصلية من البيتكوين تم تصميمها لتقديم عائد BTC أصلي مستدام من خلال مزيج مبتكر من zkMIPS الداخلي (أسرع zkVM جاهز للإنتاج)، ونموذج تحدي BitVM2 العملي (يقلل فترة التحدي من 14 يومًا إلى أقل من يوم واحد)، وشبكة Sequencer اللامركزية الأولى من البيتكوين.

متوفر GOAT Network على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك GOAT Network الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين GOATEDلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول GOAT Network على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء GOAT Network سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر GOAT Network (USD)

كم ستكون قيمة GOAT Network (GOATED) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك GOAT Network (GOATED) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة GOAT Network.

تحقق الآن من توقعات سعر GOAT Network!

توكنوميكس GOAT Network (GOATED)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس GOAT Network (GOATED) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GOATED والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء GOAT Network ( GOATED )

هل تبحث عن كيفية شراء GOAT Network؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء GOAT Network على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة GOATED إلى العملات المحلية

1 GOAT Network (GOATED) إلى VND
2,873.33485
1 GOAT Network (GOATED) إلى AUD
A$0.1648769
1 GOAT Network (GOATED) إلى GBP
0.0818925
1 GOAT Network (GOATED) إلى EUR
0.0928115
1 GOAT Network (GOATED) إلى USD
$0.10919
1 GOAT Network (GOATED) إلى MYR
RM0.4575061
1 GOAT Network (GOATED) إلى TRY
4.5805205
1 GOAT Network (GOATED) إلى JPY
¥16.59688
1 GOAT Network (GOATED) إلى ARS
ARS$160.8095725
1 GOAT Network (GOATED) إلى RUB
8.6511237
1 GOAT Network (GOATED) إلى INR
9.6371094
1 GOAT Network (GOATED) إلى IDR
Rp1,819.8326054
1 GOAT Network (GOATED) إلى PHP
6.4105449
1 GOAT Network (GOATED) إلى EGP
￡E.5.1723303
1 GOAT Network (GOATED) إلى BRL
R$0.5841665
1 GOAT Network (GOATED) إلى CAD
C$0.1517741
1 GOAT Network (GOATED) إلى BDT
13.3670398
1 GOAT Network (GOATED) إلى NGN
158.936964
1 GOAT Network (GOATED) إلى COP
$421.58259
1 GOAT Network (GOATED) إلى ZAR
R.1.8704247
1 GOAT Network (GOATED) إلى UAH
4.5979909
1 GOAT Network (GOATED) إلى TZS
T.Sh.268.9404295
1 GOAT Network (GOATED) إلى VES
Bs23.69423
1 GOAT Network (GOATED) إلى CLP
$102.74779
1 GOAT Network (GOATED) إلى PKR
Rs30.9575488
1 GOAT Network (GOATED) إلى KZT
58.2648759
1 GOAT Network (GOATED) إلى THB
฿3.5279289
1 GOAT Network (GOATED) إلى TWD
NT$3.3368464
1 GOAT Network (GOATED) إلى AED
د.إ0.4007273
1 GOAT Network (GOATED) إلى CHF
Fr0.0862601
1 GOAT Network (GOATED) إلى HKD
HK$0.8484063
1 GOAT Network (GOATED) إلى AMD
֏41.8350566
1 GOAT Network (GOATED) إلى MAD
.د.م1.0078237
1 GOAT Network (GOATED) إلى MXN
$2.0134636
1 GOAT Network (GOATED) إلى SAR
ريال0.4094625
1 GOAT Network (GOATED) إلى ETB
Br16.5608473
1 GOAT Network (GOATED) إلى KES
KSh14.1062561
1 GOAT Network (GOATED) إلى JOD
د.أ0.07741571
1 GOAT Network (GOATED) إلى PLN
0.3963597
1 GOAT Network (GOATED) إلى RON
лв0.4771603
1 GOAT Network (GOATED) إلى SEK
kr1.0252941
1 GOAT Network (GOATED) إلى BGN
лв0.1834392
1 GOAT Network (GOATED) إلى HUF
Ft36.4443463
1 GOAT Network (GOATED) إلى CZK
2.282071
1 GOAT Network (GOATED) إلى KWD
د.ك0.03341214
1 GOAT Network (GOATED) إلى ILS
0.3548675
1 GOAT Network (GOATED) إلى BOB
Bs0.7545029
1 GOAT Network (GOATED) إلى AZN
0.185623
1 GOAT Network (GOATED) إلى TJS
SM1.0089156
1 GOAT Network (GOATED) إلى GEL
0.2969968
1 GOAT Network (GOATED) إلى AOA
Kz99.5343283
1 GOAT Network (GOATED) إلى BHD
.د.ب0.04105544
1 GOAT Network (GOATED) إلى BMD
$0.10919
1 GOAT Network (GOATED) إلى DKK
kr0.7009998
1 GOAT Network (GOATED) إلى HNL
L2.8760646
1 GOAT Network (GOATED) إلى MUR
4.9692369
1 GOAT Network (GOATED) إلى NAD
$1.8857113
1 GOAT Network (GOATED) إلى NOK
kr1.0897162
1 GOAT Network (GOATED) إلى NZD
$0.1878068
1 GOAT Network (GOATED) إلى PAB
B/.0.10919
1 GOAT Network (GOATED) إلى PGK
K0.4596899
1 GOAT Network (GOATED) إلى QAR
ر.ق0.3974516
1 GOAT Network (GOATED) إلى RSD
дин.10.9998006
1 GOAT Network (GOATED) إلى UZS
soʻm1,315.5418661
1 GOAT Network (GOATED) إلى ALL
L9.0704133
1 GOAT Network (GOATED) إلى ANG
ƒ0.1954501
1 GOAT Network (GOATED) إلى AWG
ƒ0.196542
1 GOAT Network (GOATED) إلى BBD
$0.21838
1 GOAT Network (GOATED) إلى BAM
KM0.1823473
1 GOAT Network (GOATED) إلى BIF
Fr322.00131
1 GOAT Network (GOATED) إلى BND
$0.1408551
1 GOAT Network (GOATED) إلى BSD
$0.10919
1 GOAT Network (GOATED) إلى JMD
$17.5228112
1 GOAT Network (GOATED) إلى KHR
440.2813775
1 GOAT Network (GOATED) إلى KMF
Fr45.96899
1 GOAT Network (GOATED) إلى LAK
2,373.6956047
1 GOAT Network (GOATED) إلى LKR
රු33.2581821
1 GOAT Network (GOATED) إلى MDL
L1.85623
1 GOAT Network (GOATED) إلى MGA
Ar487.4547332
1 GOAT Network (GOATED) إلى MOP
P0.8746119
1 GOAT Network (GOATED) إلى MVR
1.670607
1 GOAT Network (GOATED) إلى MWK
MK189.5658509
1 GOAT Network (GOATED) إلى MZN
MT6.977241
1 GOAT Network (GOATED) إلى NPR
रु15.428547
1 GOAT Network (GOATED) إلى PYG
774.37548
1 GOAT Network (GOATED) إلى RWF
Fr158.65307
1 GOAT Network (GOATED) إلى SBD
$0.8975418
1 GOAT Network (GOATED) إلى SCR
1.5155572
1 GOAT Network (GOATED) إلى SRD
$4.3173726
1 GOAT Network (GOATED) إلى SVC
$0.9554125
1 GOAT Network (GOATED) إلى SZL
L1.8857113
1 GOAT Network (GOATED) إلى TMT
m0.382165
1 GOAT Network (GOATED) إلى TND
د.ت0.32058184
1 GOAT Network (GOATED) إلى TTD
$0.7414001
1 GOAT Network (GOATED) إلى UGX
Sh380.41796
1 GOAT Network (GOATED) إلى XAF
Fr61.58316
1 GOAT Network (GOATED) إلى XCD
$0.294813
1 GOAT Network (GOATED) إلى XOF
Fr61.58316
1 GOAT Network (GOATED) إلى XPF
Fr11.13738
1 GOAT Network (GOATED) إلى BWP
P1.5537737
1 GOAT Network (GOATED) إلى BZD
$0.2194719
1 GOAT Network (GOATED) إلى CVE
$10.3370173
1 GOAT Network (GOATED) إلى DJF
Fr19.43582
1 GOAT Network (GOATED) إلى DOP
$6.9947114
1 GOAT Network (GOATED) إلى DZD
د.ج14.183781
1 GOAT Network (GOATED) إلى FJD
$0.2456775
1 GOAT Network (GOATED) إلى GNF
Fr949.40705
1 GOAT Network (GOATED) إلى GTQ
Q0.8363954
1 GOAT Network (GOATED) إلى GYD
$22.8665698
1 GOAT Network (GOATED) إلى ISK
kr13.43037

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ GOAT Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب GOAT Network الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول GOAT Network

كم يساوي GOAT Network (GOATED) اليوم؟
سعر GOATED المباشر في USD هو USD 0.10919، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر GOATED إلى USD الحالي؟
سعر GOATED إلى USD الحالي هو $ 0.10919. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ GOAT Network ؟
القيمة السوقية لعملة GOATED هي $ 11.39M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن GOATED؟
العرض المتداول لتوكن GOATED هو 104.35M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GOATED؟
حقق GOATED سعرًا قياسيًا قدره 0.19772632791076053 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GOATED؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.052417385027545234 GOATED.
ما هو حجم تداول GOATED؟
حجم تداول GOATED المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 90.99K USD.
هل سترتفع GOATED هذا العام؟
قد يرتفع GOATED هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GOATED لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:47:48 (UTC+8)

تحديثات GOAT Network (GOATED) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

