سعر MXN اليوم

السعر المباشر لمشروع MXN (MXN) اليوم هو $ 0.05544، مع تغير بنسبة 0.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MXN الحالي إلى USD هو $ 0.05544 لكل MXN.

يحتل MXN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- MXN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MXN بين $ 0.05537 (أدنى) و$ 0.05574 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك MXN بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-0.24% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.95K.

معلومات سوق MXN (MXN)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 54.95K$ 54.95K $ 54.95K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض ---- -- البلوكتشين العام NONE

القيمة السوقية الحالية لـ MXN هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.95K. العرض المتداول لـ MXN يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.