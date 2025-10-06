سعر Griffin AI المباشر اليوم هو 0.007281 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GAIN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GAIN بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Griffin AI المباشر اليوم هو 0.007281 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GAIN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GAIN بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Griffin AI

Griffin AI السعر(GAIN)

السعر المباشر لـ 1 GAIN إلى USD:

$0.007281
$0.007281
+5.26%1D
USD
مخطط أسعار Griffin AI (GAIN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:46:53 (UTC+8)

معلومات سعر Griffin AI (GAIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.006664
$ 0.006664
24 ساعة منخفض
$ 0.00838
$ 0.00838
24 ساعة مرتفع

$ 0.006664
$ 0.006664

$ 0.00838
$ 0.00838

--
----

--
----

-4.24%

+5.26%

-15.12%

-15.12%

سعر Griffin AI (GAIN) في الوقت الحقيقي هو $ 0.007281. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GAIN بين أدنى سعر $ 0.006664 وأعلى سعر $ 0.00838، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGAIN على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GAIN -4.24% على مدار الساعة الماضية، +5.26% على مدار 24 ساعة، و -15.12% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Griffin AI (GAIN)

--
--

$ 57.18K
$ 57.18K

$ 7.28M
$ 7.28M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Griffin AI هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.18K. العرض المتداول لـ GAIN يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.28M.

سجل سعر Griffin AI (GAIN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Griffin AI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00036384+5.26%
30 يوم$ -0.012519-63.23%
60 يوم$ -0.012719-63.60%
90 يوم$ -0.012719-63.60%
تغير سعر Griffin AI اليوم

سجل اليوم GAIN تغيرًا $ +0.00036384 (+5.26%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Griffin AI لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.012519 (-63.23%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Griffin AI لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GAIN تغييرًا في $ -0.012719 (-63.60%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Griffin AI لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.012719 (-63.60%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Griffin AI (GAIN)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Griffin AI.

ما هو Griffin AI ( GAIN )

مشروع Griffin AI هو أسرع منشئ وكلاء بدون كود نموًا في مجال التمويل اللامركزي (DeFi)، حيث يدعم أكثر من 15,000 وكيل مباشر. ميزته الرئيسية بسيطة: وكلاء فعالون - مثل وكيل تنفيذ المعاملات (TEA)، الذي ينفذ عمليات المبادلة واستراتيجيات العائد بسلاسة عبر السلاسل والمحافظ الرئيسية. بُنيَت وأُديرَت من قِبل فريق هندسي متميز بقيادة أوليفر فيلدمير، مؤسس إحدى أوائل بورصات الأصول الرقمية المنظمة في أوروبا، وطرحها للاكتتاب العام في بورصة ناسداك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي. يجمع Griffin AI بين الريادة المُثبتة والتنفيذ التقني المتعمق. يستهدف المشروع سوق التمويل اللامركزي (DeFi) الذي تبلغ قيمته تريليون دولار أمريكي، حيث تفتقر 95% من المشاريع إلى قدرات الذكاء الاصطناعي، من خلال توفير وكلاء فائقي الذكاء يعملون مباشرةً على السلسلة. وكلاء Griffin AI مُدمجون بالفعل مع سلسلة BNB، وبروتوكول NEAR، ومؤسسة Cardano، وArbitrum، و1inch، وUniswap، ومحفظة Burrito من Bithumb، ويحظون بثقة هذه الشركات، مع انضمام المزيد من المشاريع الرائدة إلى النظام البيئي. في قلب هذا المستقبل يوجد GAIN$، التوكن الأصلي لـ Griffin AI - غاز DeFi الوكيل وواحدة من أكبر الفرص في مجال العملات المشفرة اليوم.

متوفر Griffin AI على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Griffin AI الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين GAINلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Griffin AI على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Griffin AI سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Griffin AI (USD)

كم ستكون قيمة Griffin AI (GAIN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Griffin AI (GAIN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Griffin AI.

تحقق الآن من توقعات سعر Griffin AI!

توكنوميكس Griffin AI (GAIN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Griffin AI (GAIN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GAIN والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Griffin AI ( GAIN )

هل تبحث عن كيفية شراء Griffin AI؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Griffin AI على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

Griffin AI المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Griffin AI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Griffin AI الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Griffin AI

كم يساوي Griffin AI (GAIN) اليوم؟
سعر GAIN المباشر في USD هو USD 0.007281، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر GAIN إلى USD الحالي؟
سعر GAIN إلى USD الحالي هو $ 0.007281. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Griffin AI ؟
القيمة السوقية لعملة GAIN هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن GAIN؟
العرض المتداول لتوكن GAIN هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GAIN؟
حقق GAIN سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GAIN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- GAIN.
ما هو حجم تداول GAIN؟
حجم تداول GAIN المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 57.18K USD.
هل سترتفع GAIN هذا العام؟
قد يرتفع GAIN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GAIN لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:46:53 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

$0.007281
$113,131.12

$4,023.19

$0.04330

$195.23

$3.4740

$4,023.19

$113,131.12

$195.23

$2.6261

$0.19395

