سعر iShares Gold Trust المباشر اليوم هو 75.04 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي IAUON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر IAUON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار iShares Gold Trust

iShares Gold Trust السعر(IAUON)

السعر المباشر لـ 1 IAUON إلى USD:

$75.01
$75.01
+0.38%1D
USD
مخطط أسعار iShares Gold Trust (IAUON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:49:24 (UTC+8)

معلومات سعر iShares Gold Trust (IAUON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 73.23
$ 73.23
24 ساعة منخفض
$ 75.06
$ 75.06
24 ساعة مرتفع

$ 73.23
$ 73.23

$ 75.06
$ 75.06

$ 82.53676920433921
$ 82.53676920433921

$ 66.2823140111318
$ 66.2823140111318

+0.65%

+0.38%

-4.19%

-4.19%

سعر iShares Gold Trust (IAUON) في الوقت الحقيقي هو $ 75.04. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول IAUON بين أدنى سعر $ 73.23 وأعلى سعر $ 75.06، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـIAUON على الإطلاق هو $ 82.53676920433921، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 66.2823140111318.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير IAUON +0.65% على مدار الساعة الماضية، +0.38% على مدار 24 ساعة، و -4.19% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق iShares Gold Trust (IAUON)

No.1197

$ 8.97M
$ 8.97M

$ 58.90K
$ 58.90K

$ 8.97M
$ 8.97M

119.51K
119.51K

119,512.99506372
119,512.99506372

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ iShares Gold Trust هي $ 8.97M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.90K. العرض المتداول لـ IAUON يبلغ 119.51K، مع إجمالي عرض 119512.99506372. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.97M.

سجل سعر iShares Gold Trust (IAUON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار iShares Gold Trust لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.284+0.38%
30 يوم$ +3.14+4.36%
60 يوم$ +25.04+50.08%
90 يوم$ +25.04+50.08%
تغير سعر iShares Gold Trust اليوم

سجل اليوم IAUON تغيرًا $ +0.284 (+0.38%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر iShares Gold Trust لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +3.14 (+4.36%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر iShares Gold Trust لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد IAUON تغييرًا في $ +25.04 (+50.08%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر iShares Gold Trust لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +25.04 (+50.08%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة iShares Gold Trust (IAUON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار iShares Gold Trust.

ما هو iShares Gold Trust ( IAUON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر iShares Gold Trust على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك iShares Gold Trust الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين IAUONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول iShares Gold Trust على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء iShares Gold Trust سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر iShares Gold Trust (USD)

كم ستكون قيمة iShares Gold Trust (IAUON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك iShares Gold Trust (IAUON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة iShares Gold Trust.

تحقق الآن من توقعات سعر iShares Gold Trust!

توكنوميكس iShares Gold Trust (IAUON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس iShares Gold Trust (IAUON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس IAUON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء iShares Gold Trust ( IAUON )

هل تبحث عن كيفية شراء iShares Gold Trust؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء iShares Gold Trust على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة IAUON إلى العملات المحلية

1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى VND
1,974,677.6
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى AUD
A$113.3104
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى GBP
56.28
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى EUR
63.784
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى USD
$75.04
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى MYR
RM314.4176
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى TRY
3,147.928
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى JPY
¥11,406.08
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى ARS
ARS$110,515.16
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى RUB
5,945.4192
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى INR
6,623.0304
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى IDR
Rp1,250,666.1664
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى PHP
4,405.5984
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى EGP
￡E.3,554.6448
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى BRL
R$401.464
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى CAD
C$104.3056
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى BDT
9,186.3968
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى NGN
109,228.224
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى COP
$289,729.44
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى ZAR
R.1,285.4352
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى UAH
3,159.9344
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى TZS
T.Sh.184,827.272
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى VES
Bs16,283.68
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى CLP
$70,612.64
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى PKR
Rs21,275.3408
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى KZT
40,042.0944
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى THB
฿2,424.5424
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى TWD
NT$2,293.2224
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى AED
د.إ275.3968
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى CHF
Fr59.2816
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى HKD
HK$583.0608
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى AMD
֏28,750.8256
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى MAD
.د.م692.6192
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى MXN
$1,383.7376
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى SAR
ريال281.4
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى ETB
Br11,381.3168
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى KES
KSh9,694.4176
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى JOD
د.أ53.20336
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى PLN
272.3952
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى RON
лв327.9248
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى SEK
kr704.6256
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى BGN
лв126.0672
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى HUF
Ft25,046.1008
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى CZK
1,568.336
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى KWD
د.ك22.96224
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى ILS
243.88
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى BOB
Bs518.5264
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى AZN
127.568
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى TJS
SM693.3696
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى GEL
204.1088
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى AOA
Kz68,404.2128
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى BHD
.د.ب28.21504
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى BMD
$75.04
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى DKK
kr481.7568
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى HNL
L1,976.5536
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى MUR
3,415.0704
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى NAD
$1,295.9408
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى NOK
kr748.8992
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى NZD
$129.0688
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى PAB
B/.75.04
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى PGK
K315.9184
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى QAR
ر.ق273.1456
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى RSD
дин.7,559.5296
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى UZS
soʻm904,096.1776
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى ALL
L6,233.5728
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى ANG
ƒ134.3216
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى AWG
ƒ135.072
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى BBD
$150.08
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى BAM
KM125.3168
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى BIF
Fr221,292.96
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى BND
$96.8016
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى BSD
$75.04
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى JMD
$12,042.4192
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى KHR
302,580.04
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى KMF
Fr31,591.84
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى LAK
1,631,304.3152
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى LKR
රු22,856.4336
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى MDL
L1,275.68
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى MGA
Ar334,999.5712
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى MOP
P601.0704
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى MVR
1,148.112
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى MWK
MK130,277.6944
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى MZN
MT4,795.056
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى NPR
रु10,603.152
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى PYG
532,183.68
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى RWF
Fr109,033.12
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى SBD
$616.8288
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى SCR
1,041.5552
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى SRD
$2,967.0816
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى SVC
$656.6
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى SZL
L1,295.9408
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى TMT
m262.64
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى TND
د.ت220.31744
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى TTD
$509.5216
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى UGX
Sh261,439.36
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى XAF
Fr42,322.56
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى XCD
$202.608
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى XOF
Fr42,322.56
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى XPF
Fr7,654.08
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى BWP
P1,067.8192
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى BZD
$150.8304
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى CVE
$7,104.0368
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى DJF
Fr13,357.12
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى DOP
$4,807.0624
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى DZD
د.ج9,747.696
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى FJD
$168.84
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى GNF
Fr652,472.8
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى GTQ
Q574.8064
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى GYD
$15,714.8768
1 iShares Gold Trust (IAUON) إلى ISK
kr9,229.92

iShares Gold Trust المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ iShares Gold Trust، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب iShares Gold Trust الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول iShares Gold Trust

كم يساوي iShares Gold Trust (IAUON) اليوم؟
سعر IAUON المباشر في USD هو USD 75.04، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر IAUON إلى USD الحالي؟
سعر IAUON إلى USD الحالي هو $ 75.04. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ iShares Gold Trust ؟
القيمة السوقية لعملة IAUON هي $ 8.97M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن IAUON؟
العرض المتداول لتوكن IAUON هو 119.51K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ IAUON؟
حقق IAUON سعرًا قياسيًا قدره 82.53676920433921 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ IAUON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 66.2823140111318 IAUON.
ما هو حجم تداول IAUON؟
حجم تداول IAUON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 58.90K USD.
هل سترتفع IAUON هذا العام؟
قد يرتفع IAUON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر IAUON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:49:24 (UTC+8)

تحديثات iShares Gold Trust (IAUON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة IAUON إلى USD

المبلغ

IAUON
IAUON
USD
USD

1 IAUON = 75.04 USD

تداول IAUON

/USDTIAUON
$75.01
$75.01
+0.59%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,186.07
$113,186.07

-1.26%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,024.75
$4,024.75

-1.75%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04335
$0.04335

-6.65%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.39
$195.39

-1.76%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4498
$3.4498

-10.56%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,024.75
$4,024.75

-1.75%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,186.07
$113,186.07

-1.26%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.39
$195.39

-1.76%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6279
$2.6279

-0.30%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19409
$0.19409

-2.84%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000330
$0.0000000330

+283.72%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.335
$2.335

+211.33%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001886
$0.00001886

+190.15%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000091
$0.0000000000000000091

+102.22%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008739
$0.0008739

+89.68%