سعر Irys اليوم

السعر المباشر لمشروع Irys (IRYS) اليوم هو $ 0.01554، مع تغير بنسبة 3.89% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IRYS الحالي إلى USD هو $ 0.01554 لكل IRYS.

يحتل Irys حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 31.08M، مع عرض متداول قدره 2.00B IRYS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IRYS بين $ 0.01515 (أدنى) و$ 0.01633 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك IRYS بمقدار +0.51% خلال الساعة الماضية و+0.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.73K.

معلومات سوق Irys (IRYS)

القيمة السوقية $ 31.08M$ 31.08M $ 31.08M الحجم (24 ساعة) $ 56.73K$ 56.73K $ 56.73K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 155.40M$ 155.40M $ 155.40M إمداد دورة التداول 2.00B 2.00B 2.00B إجمالي العرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Irys هي $ 31.08M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.73K. العرض المتداول لـ IRYS يبلغ 2.00B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 155.40M.