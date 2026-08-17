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سعر Irys المباشر اليوم هو 0.01554 USD. القيمة السوقية لـ IRYS هي 31,080,000 USD. تابع تحديثات أسعار IRYS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Irys المباشر اليوم هو 0.01554 USD. القيمة السوقية لـ IRYS هي 31,080,000 USD. تابع تحديثات أسعار IRYS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن IRYS

معلومات سعر IRYS

ما هو IRYS

الوثيقة البيضاء لـ IRYS

الموقع الرسمي لـ IRYS

اقتصاد توكن IRYS

توقعات سعر IRYS

سجل IRYS

دليل شراء IRYS

محول عملة IRYS إلى الفيات

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سعر Irys (IRYS)

السعر المباشر لـ 1 IRYS إلى USD:

$0.01554
$0.01554$0.01554
-3.89%1D
USD
مخطط أسعار Irys (IRYS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:40:24 (UTC+8)

سعر Irys اليوم

السعر المباشر لمشروع Irys (IRYS) اليوم هو $ 0.01554، مع تغير بنسبة 3.89% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IRYS الحالي إلى USD هو $ 0.01554 لكل IRYS.

يحتل Irys حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 31.08M، مع عرض متداول قدره 2.00B IRYS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IRYS بين $ 0.01515 (أدنى) و$ 0.01633 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك IRYS بمقدار +0.51% خلال الساعة الماضية و+0.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.73K.

معلومات سوق Irys (IRYS)

$ 31.08M
$ 31.08M$ 31.08M

$ 56.73K
$ 56.73K$ 56.73K

$ 155.40M
$ 155.40M$ 155.40M

2.00B
2.00B 2.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Irys هي $ 31.08M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.73K. العرض المتداول لـ IRYS يبلغ 2.00B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 155.40M.

سجل سعر Irys بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01515
$ 0.01515$ 0.01515
24 ساعة منخفض
$ 0.01633
$ 0.01633$ 0.01633
24 ساعة مرتفع

$ 0.01515
$ 0.01515$ 0.01515

$ 0.01633
$ 0.01633$ 0.01633

--
----

--
----

+0.51%

-3.88%

+0.71%

+0.71%

سجل سعر Irys (IRYS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Irys لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000629-3.88%
30 يوم$ +0.00286+22.55%
60 يوم$ -0.00256-14.15%
90 يوم$ -0.01851-54.37%
تغير سعر Irys اليوم

سجل اليوم IRYS تغيرًا $ -0.000629 (-3.88%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Irys لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00286 (+22.55%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Irys لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد IRYS تغييرًا في $ -0.00256 (-14.15%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Irys لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.01851 (-54.37%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Irys (IRYS)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Irys.

تحليل Irys

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Irys الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Irys اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق IRYS: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.

IRYS_USDT يتحرك في الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 0.01668، ويقع فوق نقطة التحول S2 عند 0.01666. السعر يقبع ضمن النطاق السفلي للوسط المركزي عند 0.01703. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا شراءً واضحًا. مؤشر EMA يؤكد إشارة صعودية متجهة في نفس الاتجاه. كما أن مؤشر MACD قد شكّل نموذج تقاطع ذهبي. قراءة مؤشر RSI لا تزال ضمن المنطقة المحايدة، بينما لا تُظهر قيم KDJ وStochRSI أي حالة شراء مفرطة بشكل كبير. نطاق بولينجر يبقى مستقرًا مع فتح جانبي معتدل. توزيع الزخم يتركز على ارتداد قصير الأجل. مؤشرات الحركة السريعة والبطيئة تسير في اتجاه واحد. لم يُلاحظ أي توسع ملحوظ في معدل التقلبات. الدعم القريب يقع عند 0.01666، وبفارق 0.00002 عن السعر الحالي. أما المقاومة الأولى فتقع عند 0.01680، وبفارق 0.00012 عن السعر الحالي. مقاومة الوسط المركزي عند 0.01703، وبفارق 0.00035 عن السعر الحالي. أما المستوى المرجعي البعيد R1 فيقع عند 0.01717. النقطة الرئيسية التي تستحق المتابعة هي ما إذا كان السعر قادرًا على الثبات فوق مستوى S2 واختبار الوسط المركزي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Irys؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز Irys (IRYS):

1. اعتماد الشبكة: يؤثر استخدام خدمات تخزين واسترجاع البيانات التي يوفرها Irys بشكل مباشر على الطلب على الرمز، إذ يتم استخدام IRYS لدفع رسوم المعاملات.

2. نمو سوق تخزين البيانات: يؤدي توسع احتياجات التخزين اللامركزي إلى زيادة قيمة المنفعة.

3. منفعة الرمز: يعمل IRYS كوسيلة للدفع مقابل تخزين البيانات بشكل دائم، مما يخلق طلبًا داخليًا عليه.

4. معنويات السوق: تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة العامة وثقة المستثمرين في تحديد حركة الأسعار.

5. المنافسة: تُقيَّم أداء Irys مقارنةً بحلول التخزين اللامركزية الأخرى مثل Arweave وFilecoin وIPFS.

6. التطورات التقنية: تشمل ترقيات البروتوكول والشراكات وتحسينات النظام البيئي.

7. ديناميكيات العرض: توزيع الرمز، وآليات الحجب، وتغييرات المعروض المتداول.

8. الاعتماد المؤسسي: يؤدي استخدام الشركات لحلول تخزين البيانات الدائمة إلى دفع الطلب على المدى الطويل.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Irys اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر عملة إيريس (IRYS) اليوم لعدة أسباب رئيسية: قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحليل السوق، وتوقيت الاستثمار. وبصفتها رمزًا للتخزين اللامركزي للبيانات، فإن سعر IRYS يؤثر في أرباح التداول، وتخصيص الأصول، واستراتيجيات الدخول والخروج لدى المستثمرين والمتداولين.

توقعات أسعار Irys

Irys (IRYS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف IRYS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرIrys (IRYS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Irys نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Irys الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار IRYS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Irys.

كيفية شراء واستثمار Irys في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Irys؟ شراء IRYS سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Irys. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Irys (IRYS).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Irys فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Irys (IRYS)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Irys

يسمح لك امتلاك Irys بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Irys ( IRYS )

مشروع Irys هو سلسلة بيانات من الطبقة الأولى تعمل على إطلاق قيمة البيانات - مما يتيح لك تخزين بيانات الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية واستخدامها وتحقيق الدخل منها.

Irys المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Irys، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Irys الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDOEthereum Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Irys

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:40:24 (UTC+8)

تحديثات Irys (IRYS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Irys

IRYS USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع IRYS باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود IRYS USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Irys (IRYS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Irys المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTIRYS
$0.0155
$0.0155$0.0155
-4.20%
3.60M (USDT)
/USDCIRYS
$0.01551
$0.01551$0.01551
-4.49%
3.51M (USDT)

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IRYS
USD
USD

1 IRYS = 0.01554 USD