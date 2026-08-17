سعر GoldZip اليوم

السعر المباشر لمشروع GoldZip (XGZ) اليوم هو $ 142.07، مع تغير بنسبة 0.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XGZ الحالي إلى USD هو $ 142.07 لكل XGZ.

يحتل GoldZip حاليًا المرتبة #4031 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 XGZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XGZ بين $ 140.03 (أدنى) و$ 142.16 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 269.7016410914292، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 116.86605494273000709.

على المدى القصير، تحرك XGZ بمقدار +0.29% خلال الساعة الماضية و+1.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 362.13K.

معلومات سوق GoldZip (XGZ)

التصنيف No.4031 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 362.13K$ 362.13K $ 362.13K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.56M$ 2.56M $ 2.56M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 18,000 18,000 18,000 إجمالي العرض 39,000 39,000 39,000 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ GoldZip هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 362.13K. العرض المتداول لـ XGZ يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 39000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.56M.