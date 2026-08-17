سعر SILVER اليوم

السعر المباشر لمشروع SILVER (KAG) اليوم هو $ 50.92، مع تغير بنسبة 1.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KAG الحالي إلى USD هو $ 50.92 لكل KAG.

يحتل SILVER حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- KAG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KAG بين $ 48.72 (أدنى) و$ 52.5 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك KAG بمقدار +0.13% خلال الساعة الماضية و-0.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 111.61K.

معلومات سوق SILVER (KAG)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 111.61K$ 111.61K $ 111.61K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض ---- -- البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ SILVER هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 111.61K. العرض المتداول لـ KAG يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.