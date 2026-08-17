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سعر Rayls المباشر اليوم هو 0.001631 USD. القيمة السوقية لـ RLS هي 2,446,500 USD. تابع تحديثات أسعار RLS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Rayls المباشر اليوم هو 0.001631 USD. القيمة السوقية لـ RLS هي 2,446,500 USD. تابع تحديثات أسعار RLS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن RLS

معلومات سعر RLS

ما هو RLS

الوثيقة البيضاء لـ RLS

الموقع الرسمي لـ RLS

اقتصاد توكن RLS

توقعات سعر RLS

سجل RLS

دليل شراء RLS

محول عملة RLS إلى الفيات

عقود RLS الفورية

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شعار Rayls

سعر Rayls (RLS)

السعر المباشر لـ 1 RLS إلى USD:

$0.001631
$0.001631$0.001631
-2.21%1D
USD
مخطط أسعار Rayls (RLS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:14:43 (UTC+8)

سعر Rayls اليوم

السعر المباشر لمشروع Rayls (RLS) اليوم هو $ 0.001631، مع تغير بنسبة 2.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RLS الحالي إلى USD هو $ 0.001631 لكل RLS.

يحتل Rayls حاليًا المرتبة #1304 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.45M، مع عرض متداول قدره 1.50B RLS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RLS بين $ 0.001595 (أدنى) و$ 0.001686 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.07017523020678489، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00218515280606093.

على المدى القصير، تحرك RLS بمقدار +0.36% خلال الساعة الماضية و-8.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 63.60K.

معلومات سوق Rayls (RLS)

No.1304

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

$ 63.60K
$ 63.60K$ 63.60K

$ 16.31M
$ 16.31M$ 16.31M

1.50B
1.50B 1.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,971,791,866.8247195
9,971,791,866.8247195 9,971,791,866.8247195

15.00%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Rayls هي $ 2.45M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 63.60K. العرض المتداول لـ RLS يبلغ 1.50B، مع إجمالي عرض 9971791866.8247195. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.31M.

سجل سعر Rayls بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.001595
$ 0.001595$ 0.001595
24 ساعة منخفض
$ 0.001686
$ 0.001686$ 0.001686
24 ساعة مرتفع

$ 0.001595
$ 0.001595$ 0.001595

$ 0.001686
$ 0.001686$ 0.001686

$ 0.07017523020678489
$ 0.07017523020678489$ 0.07017523020678489

$ 0.00218515280606093
$ 0.00218515280606093$ 0.00218515280606093

+0.36%

-2.21%

-8.99%

-8.99%

سجل سعر Rayls (RLS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Rayls لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00003686-2.21%
30 يوم$ -0.000439-21.21%
60 يوم$ -0.000851-34.29%
90 يوم$ -0.003527-68.38%
تغير سعر Rayls اليوم

سجل اليوم RLS تغيرًا $ -0.00003686 (-2.21%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Rayls لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000439 (-21.21%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Rayls لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد RLS تغييرًا في $ -0.000851 (-34.29%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Rayls لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.003527 (-68.38%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Rayls (RLS)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Rayls.

تحليل Rayls

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Rayls الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Rayls اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق RLS: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

RLS_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.001661. يقع السعر تحت نقطة التحول S1 عند 0.001665، بينما تشكّل منطقة المقاومة المركزية عند 0.00168 حاجزًا مباشرًا من جهة الأعلى. أما دعم S2 عند 0.001648 فيوفّر مساحةً للتصحيح الهبوطي القريب. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة للفريقين إشارات شراء واضحة، فيما يظل مؤشر MACD في وضع التقاطع السلبي، مما يشير إلى انفصال في الزخم. كما أن قراءة مؤشر RSI تقبع ضمن المنطقة المحايدة دون أي انحرافات حادة. ونتيجة لتباين اتجاهات المؤشرات السريعة والبطيئة، يبقى الاتجاه على المدى القصير غير واضح. يشير تراجع التقلبات إلى اقتراب نقطة تحول محتملة في الحركة السعرية. ومن الجهة العليا، تمثل منطقة 0.00168 أقرب مقاومة يمكن الرجوع إليها، وهي تبعد عن السعر الحالي بنحو 1.1%. أما مستهدف المقاومة R1 فهو عند 0.001697، وهو هدف بعيد نسبيًا. وعلى الجهة السفلية، يُعد مستوى الدعم 0.001648 أقرب مرجع للدعم، ويبعد عن السعر الحالي بنحو 0.8%. وأخيرًا، يمثّل دعم S2 عند 0.001612 خط الدفاع البعيد.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Rayls؟

تتأثر أسعار رايلز (RLS) بعدة عوامل رئيسية:

1. ديناميات العرض والطلب في السوق
2. حجم التداول والسيولة على البورصات
3. معنويات سوق العملات المشفرة بشكل عام
4. تحركات أسعار البيتكوين والعملات البديلة الرئيسية
5. تحديثات تطوير المشروع وتطور خارطة الطريق
6. إعلانات الشراكات وأخبار التبني
7. التطورات التنظيمية التي تؤثر على أسواق العملات المشفرة
8. مستوى المشاركة المجتمعية ونشاط وسائل التواصل الاجتماعي
9. أنماط التحليل الفني والتشكيلات البيانية
10. الأوضاع الاقتصادية العامة وميل المستثمرين نحو المخاطرة

لماذا يريد الناس معرفة سعر Rayls اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر رايلز (RLS) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، ومراقبة قيمة المحفظة، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منه، وتقييم الأرباح والخسائر على الحيازات، ومقارنة الأداء مع العملات المشفرة الأخرى، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق.

توقعات أسعار Rayls

Rayls (RLS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف RLS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرRayls (RLS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Rayls نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Rayls الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار RLS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Rayls.

كيفية شراء واستثمار Rayls في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Rayls؟ شراء RLS سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Rayls. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Rayls (RLS).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Rayls فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Rayls (RLS)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Rayls

يسمح لك امتلاك Rayls بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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شراء Rayls (RLS) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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ما هو Rayls ( RLS )

مشروع Rayls هو نظام بلوكتشين معياري للأسواق المالية، يجمع بين الامتثال والخصوصية والحوكمة في التمويل التقليدي (TradFi) مع قابلية البرمجة والسيولة في التمويل اللامركزي (DeFi). تجمع تقنية Rayls بين عقد الخصوصية المؤسسية، والشبكات الخاصة المرخصة، وسلسلة L1 العامة غير المرخصة، والمؤمنة بمراسي ثقة الإيثريوم لتمكين ترميز الأصول المالية بشكل قابل للتوسع ومتوافق.

Rayls المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Rayls، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Rayls الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemEthereum Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Rayls

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:14:43 (UTC+8)

تحديثات Rayls (RLS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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RLS USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع RLS باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود RLS USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Rayls (RLS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Rayls المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRLS
$0.00163
$0.00163$0.00163
-2.16%
38.97M (USDT)

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RLS
USD
USD

1 RLS = 0.001631 USD