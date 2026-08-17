سعر Rayls اليوم

السعر المباشر لمشروع Rayls (RLS) اليوم هو $ 0.001631، مع تغير بنسبة 2.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RLS الحالي إلى USD هو $ 0.001631 لكل RLS.

يحتل Rayls حاليًا المرتبة #1304 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.45M، مع عرض متداول قدره 1.50B RLS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RLS بين $ 0.001595 (أدنى) و$ 0.001686 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.07017523020678489، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00218515280606093.

على المدى القصير، تحرك RLS بمقدار +0.36% خلال الساعة الماضية و-8.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 63.60K.

معلومات سوق Rayls (RLS)

التصنيف No.1304 القيمة السوقية $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M الحجم (24 ساعة) $ 63.60K$ 63.60K $ 63.60K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.31M$ 16.31M $ 16.31M إمداد دورة التداول 1.50B 1.50B 1.50B الحد الأقصى للعرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 إجمالي العرض 9,971,791,866.8247195 9,971,791,866.8247195 9,971,791,866.8247195 معدل التداول 15.00% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Rayls هي $ 2.45M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 63.60K. العرض المتداول لـ RLS يبلغ 1.50B، مع إجمالي عرض 9971791866.8247195. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.31M.