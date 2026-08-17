سعر Rayls (RLS)
السعر المباشر لمشروع Rayls (RLS) اليوم هو $ 0.001631، مع تغير بنسبة 2.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RLS الحالي إلى USD هو $ 0.001631 لكل RLS.
يحتل Rayls حاليًا المرتبة #1304 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.45M، مع عرض متداول قدره 1.50B RLS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RLS بين $ 0.001595 (أدنى) و$ 0.001686 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.07017523020678489، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00218515280606093.
على المدى القصير، تحرك RLS بمقدار +0.36% خلال الساعة الماضية و-8.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 63.60K.
No.1304
15.00%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Rayls هي $ 2.45M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 63.60K. العرض المتداول لـ RLS يبلغ 1.50B، مع إجمالي عرض 9971791866.8247195. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.31M.
+0.36%
-2.21%
-8.99%
-8.99%
تتبع تغيرات أسعار Rayls لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00003686
|-2.21%
|30 يوم
|$ -0.000439
|-21.21%
|60 يوم
|$ -0.000851
|-34.29%
|90 يوم
|$ -0.003527
|-68.38%
سجل اليوم RLS تغيرًا $ -0.00003686 (-2.21%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000439 (-21.21%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد RLS تغييرًا في $ -0.000851 (-34.29%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.003527 (-68.38%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Rayls الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق RLS: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S2 ≤ السعر < S1
|بين S2-S1
|أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
RLS_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.001661. يقع السعر تحت نقطة التحول S1 عند 0.001665، بينما تشكّل منطقة المقاومة المركزية عند 0.00168 حاجزًا مباشرًا من جهة الأعلى. أما دعم S2 عند 0.001648 فيوفّر مساحةً للتصحيح الهبوطي القريب. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة للفريقين إشارات شراء واضحة، فيما يظل مؤشر MACD في وضع التقاطع السلبي، مما يشير إلى انفصال في الزخم. كما أن قراءة مؤشر RSI تقبع ضمن المنطقة المحايدة دون أي انحرافات حادة. ونتيجة لتباين اتجاهات المؤشرات السريعة والبطيئة، يبقى الاتجاه على المدى القصير غير واضح. يشير تراجع التقلبات إلى اقتراب نقطة تحول محتملة في الحركة السعرية. ومن الجهة العليا، تمثل منطقة 0.00168 أقرب مقاومة يمكن الرجوع إليها، وهي تبعد عن السعر الحالي بنحو 1.1%. أما مستهدف المقاومة R1 فهو عند 0.001697، وهو هدف بعيد نسبيًا. وعلى الجهة السفلية، يُعد مستوى الدعم 0.001648 أقرب مرجع للدعم، ويبعد عن السعر الحالي بنحو 0.8%. وأخيرًا، يمثّل دعم S2 عند 0.001612 خط الدفاع البعيد.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Rayls نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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مشروع Rayls هو نظام بلوكتشين معياري للأسواق المالية، يجمع بين الامتثال والخصوصية والحوكمة في التمويل التقليدي (TradFi) مع قابلية البرمجة والسيولة في التمويل اللامركزي (DeFi). تجمع تقنية Rayls بين عقد الخصوصية المؤسسية، والشبكات الخاصة المرخصة، وسلسلة L1 العامة غير المرخصة، والمؤمنة بمراسي ثقة الإيثريوم لتمكين ترميز الأصول المالية بشكل قابل للتوسع ومتوافق.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Rayls، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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