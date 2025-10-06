سعر Snowflake المباشر اليوم هو 268.09 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SNOWON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SNOWON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Snowflake المباشر اليوم هو 268.09 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SNOWON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SNOWON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Snowflake

Snowflake السعر(SNOWON)

السعر المباشر لـ 1 SNOWON إلى USD:

$268.09
$268.09$268.09
-0.82%1D
USD
مخطط أسعار Snowflake (SNOWON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:42:31 (UTC+8)

معلومات سعر Snowflake (SNOWON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 264.71
$ 264.71$ 264.71
24 ساعة منخفض
$ 270.91
$ 270.91$ 270.91
24 ساعة مرتفع

$ 264.71
$ 264.71$ 264.71

$ 270.91
$ 270.91$ 270.91

$ 270.5080256271163
$ 270.5080256271163$ 270.5080256271163

$ 214.69891424490774
$ 214.69891424490774$ 214.69891424490774

-0.03%

-0.82%

+8.32%

+8.32%

سعر Snowflake (SNOWON) في الوقت الحقيقي هو $ 268.09. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SNOWON بين أدنى سعر $ 264.71 وأعلى سعر $ 270.91، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSNOWON على الإطلاق هو $ 270.5080256271163، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 214.69891424490774.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SNOWON -0.03% على مدار الساعة الماضية، -0.82% على مدار 24 ساعة، و +8.32% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Snowflake (SNOWON)

No.2264

$ 884.10K
$ 884.10K$ 884.10K

$ 58.67K
$ 58.67K$ 58.67K

$ 884.10K
$ 884.10K$ 884.10K

3.30K
3.30K 3.30K

3,297.758597
3,297.758597 3,297.758597

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Snowflake هي $ 884.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.67K. العرض المتداول لـ SNOWON يبلغ 3.30K، مع إجمالي عرض 3297.758597. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 884.10K.

سجل سعر Snowflake (SNOWON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Snowflake لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -2.2165-0.82%
30 يوم$ +41.28+18.20%
60 يوم$ +88.09+48.93%
90 يوم$ +88.09+48.93%
تغير سعر Snowflake اليوم

سجل اليوم SNOWON تغيرًا $ -2.2165 (-0.82%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Snowflake لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +41.28 (+18.20%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Snowflake لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SNOWON تغييرًا في $ +88.09 (+48.93%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Snowflake لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +88.09 (+48.93%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Snowflake (SNOWON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Snowflake.

ما هو Snowflake ( SNOWON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر Snowflake على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Snowflake الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين SNOWONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Snowflake على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Snowflake سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Snowflake (USD)

كم ستكون قيمة Snowflake (SNOWON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Snowflake (SNOWON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Snowflake.

تحقق الآن من توقعات سعر Snowflake!

توكنوميكس Snowflake (SNOWON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Snowflake (SNOWON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SNOWON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Snowflake ( SNOWON )

هل تبحث عن كيفية شراء Snowflake؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Snowflake على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة SNOWON إلى العملات المحلية

1 Snowflake (SNOWON) إلى VND
7,054,788.35
1 Snowflake (SNOWON) إلى AUD
A$404.8159
1 Snowflake (SNOWON) إلى GBP
201.0675
1 Snowflake (SNOWON) إلى EUR
227.8765
1 Snowflake (SNOWON) إلى USD
$268.09
1 Snowflake (SNOWON) إلى MYR
RM1,123.2971
1 Snowflake (SNOWON) إلى TRY
11,246.3755
1 Snowflake (SNOWON) إلى JPY
¥40,749.68
1 Snowflake (SNOWON) إلى ARS
ARS$394,829.5475
1 Snowflake (SNOWON) إلى RUB
21,243.4516
1 Snowflake (SNOWON) إلى INR
23,650.8998
1 Snowflake (SNOWON) إلى IDR
Rp4,468,164.8794
1 Snowflake (SNOWON) إلى PHP
15,750.2875
1 Snowflake (SNOWON) إلى EGP
￡E.12,704.7851
1 Snowflake (SNOWON) إلى BRL
R$1,434.2815
1 Snowflake (SNOWON) إلى CAD
C$372.6451
1 Snowflake (SNOWON) إلى BDT
32,819.5778
1 Snowflake (SNOWON) إلى NGN
390,231.804
1 Snowflake (SNOWON) إلى COP
$1,031,114.3535
1 Snowflake (SNOWON) إلى ZAR
R.4,592.3817
1 Snowflake (SNOWON) إلى UAH
11,289.2699
1 Snowflake (SNOWON) إلى TZS
T.Sh.660,319.0745
1 Snowflake (SNOWON) إلى VES
Bs58,175.53
1 Snowflake (SNOWON) إلى CLP
$252,272.69
1 Snowflake (SNOWON) إلى PKR
Rs76,008.8768
1 Snowflake (SNOWON) إلى KZT
143,055.5049
1 Snowflake (SNOWON) إلى THB
฿8,648.5834
1 Snowflake (SNOWON) إلى TWD
NT$8,195.5113
1 Snowflake (SNOWON) إلى AED
د.إ983.8903
1 Snowflake (SNOWON) إلى CHF
Fr211.7911
1 Snowflake (SNOWON) إلى HKD
HK$2,083.0593
1 Snowflake (SNOWON) إلى AMD
֏102,716.0026
1 Snowflake (SNOWON) إلى MAD
.د.م2,474.4707
1 Snowflake (SNOWON) إلى MXN
$4,943.5796
1 Snowflake (SNOWON) إلى SAR
ريال1,002.6566
1 Snowflake (SNOWON) إلى ETB
Br40,661.2103
1 Snowflake (SNOWON) إلى KES
KSh34,634.5471
1 Snowflake (SNOWON) إلى JOD
د.أ190.07581
1 Snowflake (SNOWON) إلى PLN
973.1667
1 Snowflake (SNOWON) إلى RON
лв1,168.8724
1 Snowflake (SNOWON) إلى SEK
kr2,509.3224
1 Snowflake (SNOWON) إلى BGN
лв450.3912
1 Snowflake (SNOWON) إلى HUF
Ft89,480.3993
1 Snowflake (SNOWON) إلى CZK
5,600.4001
1 Snowflake (SNOWON) إلى KWD
د.ك82.03554
1 Snowflake (SNOWON) إلى ILS
871.2925
1 Snowflake (SNOWON) إلى BOB
Bs1,852.5019
1 Snowflake (SNOWON) إلى AZN
455.753
1 Snowflake (SNOWON) إلى TJS
SM2,477.1516
1 Snowflake (SNOWON) إلى GEL
729.2048
1 Snowflake (SNOWON) إلى AOA
Kz244,382.8013
1 Snowflake (SNOWON) إلى BHD
.د.ب100.80184
1 Snowflake (SNOWON) إلى BMD
$268.09
1 Snowflake (SNOWON) إلى DKK
kr1,718.4569
1 Snowflake (SNOWON) إلى HNL
L7,061.4906
1 Snowflake (SNOWON) إلى MUR
12,200.7759
1 Snowflake (SNOWON) إلى NAD
$4,629.9143
1 Snowflake (SNOWON) إلى NOK
kr2,675.5382
1 Snowflake (SNOWON) إلى NZD
$461.1148
1 Snowflake (SNOWON) إلى PAB
B/.268.09
1 Snowflake (SNOWON) إلى PGK
K1,128.6589
1 Snowflake (SNOWON) إلى QAR
ر.ق975.8476
1 Snowflake (SNOWON) إلى RSD
дин.27,010.0675
1 Snowflake (SNOWON) إلى UZS
soʻm3,229,999.2571
1 Snowflake (SNOWON) إلى ALL
L22,270.2363
1 Snowflake (SNOWON) إلى ANG
ƒ479.8811
1 Snowflake (SNOWON) إلى AWG
ƒ482.562
1 Snowflake (SNOWON) إلى BBD
$536.18
1 Snowflake (SNOWON) إلى BAM
KM447.7103
1 Snowflake (SNOWON) إلى BIF
Fr790,597.41
1 Snowflake (SNOWON) إلى BND
$345.8361
1 Snowflake (SNOWON) إلى BSD
$268.09
1 Snowflake (SNOWON) إلى JMD
$43,023.0832
1 Snowflake (SNOWON) إلى KHR
1,081,005.9025
1 Snowflake (SNOWON) إلى KMF
Fr112,865.89
1 Snowflake (SNOWON) إلى LAK
5,828,043.3617
1 Snowflake (SNOWON) إلى LKR
රු81,657.5331
1 Snowflake (SNOWON) إلى MDL
L4,546.8064
1 Snowflake (SNOWON) إلى MGA
Ar1,196,828.8252
1 Snowflake (SNOWON) إلى MOP
P2,147.4009
1 Snowflake (SNOWON) إلى MVR
4,101.777
1 Snowflake (SNOWON) إلى MWK
MK465,433.7299
1 Snowflake (SNOWON) إلى MZN
MT17,130.951
1 Snowflake (SNOWON) إلى NPR
रु37,881.117
1 Snowflake (SNOWON) إلى PYG
1,901,294.28
1 Snowflake (SNOWON) إلى RWF
Fr389,534.77
1 Snowflake (SNOWON) إلى SBD
$2,203.6998
1 Snowflake (SNOWON) إلى SCR
3,721.0892
1 Snowflake (SNOWON) إلى SRD
$10,600.2786
1 Snowflake (SNOWON) إلى SVC
$2,345.7875
1 Snowflake (SNOWON) إلى SZL
L4,629.9143
1 Snowflake (SNOWON) إلى TMT
m938.315
1 Snowflake (SNOWON) إلى TND
د.ت787.11224
1 Snowflake (SNOWON) إلى TTD
$1,820.3311
1 Snowflake (SNOWON) إلى UGX
Sh934,025.56
1 Snowflake (SNOWON) إلى XAF
Fr150,934.67
1 Snowflake (SNOWON) إلى XCD
$723.843
1 Snowflake (SNOWON) إلى XOF
Fr150,934.67
1 Snowflake (SNOWON) إلى XPF
Fr27,345.18
1 Snowflake (SNOWON) إلى BWP
P3,814.9207
1 Snowflake (SNOWON) إلى BZD
$538.8609
1 Snowflake (SNOWON) إلى CVE
$25,380.0803
1 Snowflake (SNOWON) إلى DJF
Fr47,720.02
1 Snowflake (SNOWON) إلى DOP
$17,173.8454
1 Snowflake (SNOWON) إلى DZD
د.ج34,824.891
1 Snowflake (SNOWON) إلى FJD
$603.2025
1 Snowflake (SNOWON) إلى GNF
Fr2,331,042.55
1 Snowflake (SNOWON) إلى GTQ
Q2,053.5694
1 Snowflake (SNOWON) إلى GYD
$56,143.4078
1 Snowflake (SNOWON) إلى ISK
kr32,975.07

Snowflake المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Snowflake، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Snowflake الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Snowflake

كم يساوي Snowflake (SNOWON) اليوم؟
سعر SNOWON المباشر في USD هو USD 268.09، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SNOWON إلى USD الحالي؟
سعر SNOWON إلى USD الحالي هو $ 268.09. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Snowflake ؟
القيمة السوقية لعملة SNOWON هي $ 884.10K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SNOWON؟
العرض المتداول لتوكن SNOWON هو 3.30K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SNOWON؟
حقق SNOWON سعرًا قياسيًا قدره 270.5080256271163 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SNOWON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 214.69891424490774 SNOWON.
ما هو حجم تداول SNOWON؟
حجم تداول SNOWON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 58.67K USD.
هل سترتفع SNOWON هذا العام؟
قد يرتفع SNOWON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SNOWON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:42:31 (UTC+8)

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

