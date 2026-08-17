سعر AINFT اليوم

السعر المباشر لمشروع AINFT (NFT) اليوم هو $ 0.000000282، مع تغير بنسبة 0.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NFT الحالي إلى USD هو $ 0.000000282 لكل NFT.

يحتل AINFT حاليًا المرتبة #113 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 279.21M، مع عرض متداول قدره 990.11T NFT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NFT بين $ 0.000000276 (أدنى) و$ 0.0000002879 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00000764، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00000025909455596.

على المدى القصير، تحرك NFT بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و+1.51% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 52.60K.

معلومات سوق AINFT (NFT)

التصنيف No.113 القيمة السوقية $ 279.21M$ 279.21M $ 279.21M الحجم (24 ساعة) $ 52.60K$ 52.60K $ 52.60K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 282.00M$ 282.00M $ 282.00M إمداد دورة التداول 990.11T 990.11T 990.11T الحد الأقصى للعرض 999,990,000,000,000 999,990,000,000,000 999,990,000,000,000 إجمالي العرض 990,105,592,982,874.717225 990,105,592,982,874.717225 990,105,592,982,874.717225 معدل التداول 99.01% الحصة السوقية 0.01% البلوكتشين العام TRX

القيمة السوقية الحالية لـ AINFT هي $ 279.21M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 52.60K. العرض المتداول لـ NFT يبلغ 990.11T، مع إجمالي عرض 990105592982874.717225. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 282.00M.