سعر AINFT المباشر اليوم هو 0.000000282 USD. القيمة السوقية لـ NFT هي 279,209,777.22117067025745 USD. تابع تحديثات أسعار NFT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر AINFT المباشر اليوم هو 0.000000282 USD. القيمة السوقية لـ NFT هي 279,209,777.22117067025745 USD. تابع تحديثات أسعار NFT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع AINFT (NFT) اليوم هو $ 0.000000282، مع تغير بنسبة 0.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NFT الحالي إلى USD هو $ 0.000000282 لكل NFT.
يحتل AINFT حاليًا المرتبة #113 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 279.21M، مع عرض متداول قدره 990.11T NFT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NFT بين $ 0.000000276 (أدنى) و$ 0.0000002879 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00000764، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00000025909455596.
على المدى القصير، تحرك NFT بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و+1.51% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 52.60K.
القيمة السوقية الحالية لـ AINFT هي $ 279.21M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 52.60K. العرض المتداول لـ NFT يبلغ 990.11T، مع إجمالي عرض 990105592982874.717225. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 282.00M.
سجل سعر AINFT بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.000000276
$ 0.000000276$ 0.000000276
24 ساعة منخفض
$ 0.0000002879
$ 0.0000002879$ 0.0000002879
24 ساعة مرتفع
$ 0.000000276
$ 0.000000276$ 0.000000276
$ 0.0000002879
$ 0.0000002879$ 0.0000002879
$ 0.00000764
$ 0.00000764$ 0.00000764
$ 0.00000025909455596
$ 0.00000025909455596$ 0.00000025909455596
-0.04%
+0.24%
+1.51%
+1.51%
سجل سعر AINFT (NFT) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار AINFT لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ +0.000000000675
+0.24%
30 يوم
$ +0.0000000176
+6.65%
60 يوم
$ +0.0000000168
+6.33%
90 يوم
$ -0.0000000037
-1.30%
تغير سعر AINFT اليوم
سجل اليوم NFT تغيرًا $ +0.000000000675 (+0.24%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر AINFT لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0000000176 (+6.65%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر AINFT لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NFT تغييرًا في $ +0.0000000168 (+6.33%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر AINFT لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0000000037 (-1.30%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة AINFT (NFT)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار AINFT الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار AINFT؟
تتأثر أسعار NFT بعدة عوامل رئيسية:
1. الفائدة والوظائف – التطبيقات والحالات الاستخدامية في العالم الحقيقي 2. الندرة والقيود – فكلما انخفض العرض، ارتفعت القيمة 3. سمعة الفنان وحجم الجماهير المتابعة له 4. معنويات السوق ودورات الضجة والحماس 5. اعتماد المنصات ونمو النظام البيئي 6. الابتكار التقني وجودة دمج الذكاء الاصطناعي 7. حجم التداول والسيولة 8. اتجاهات سوق NFT بشكل عام 9. طلب الهواة والمضاربة 10. التطورات التنظيمية التي تؤثر على NFT
لماذا يريد الناس معرفة سعر AINFT اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر AINFT اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد فرص الشراء/البيع، وتقييم اتجاهات السوق، وإدارة مخاطر الاستثمار. يساعد التسعير في الوقت الفعلي المتداولين على الاستفادة من التقلبات.
توقعات أسعار AINFT
AINFT (NFT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف NFT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAINFT (NFT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر AINFT نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر AINFT الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار NFT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار AINFT.
كيفية شراء واستثمار AINFT في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع AINFT؟ شراء NFT سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء AINFT. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء AINFT (NFT).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة AINFT فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع AINFT
يسمح لك امتلاك AINFT بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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AINFT هو نظام بيئي لامركزي قائم على TRON يجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي من الجيل التالي. تم ترقية المشروع من APENFT في أكتوبر 2025، وتم دمج ذكاء اصطناعي متعدد الأنماط لتمكين التوليد الذاتي للمحتوى وترميز الأصول، مما يحول الأصول الرقمية إلى مكوّنات ذكية وديناميكية تدعم ابتكارات مثل SunLumi وBanana King AI وSunGenX.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
الرمز الأصلي لـ APENFT هو NFT، ويعمل بشكلٍ كبيرٍ كبطاقة عضوية داخل النظام البيئي. ووفقاً للورقة البيضاء، فإن العرض الكلي مُحدَّد عند ٩٩٩,٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ رمز NFT، مع توزيعات تخصيص مُحدَّثة تعكس ديناميكيات السوق. ومن هذا العرض، يُخصص ٣٠٪ للشركاء الفنانين، و١٩٪ مُخصَّص لمكافآت DeFi، و١٩٪ تذهب إلى الفريق مع فترات اكتساب ممتدة، و٢٠٪ محفوظة لشراء أعمال NFT؛ بينما يدعم الجزء المتبقي مختلف الشراكات وتطوير النظام البيئي على نطاق أوسع. ويمكن لحاملي الرموز NFT الانضمام إلى نظام حوكمة مُحسَّن يسمح لهم بالتصويت على عمليات شراء الأعمال الفنية، وترقيات المنصة، والمبادرات المجتمعية. كما وسَّع المشروع الحوافز لتشمل مكافآت التخزين (staking rewards)، وفرص الزراعة العائدية (yield farming)، والوصول الحصري إلى إصدارات NFT المرموقة. بالإضافة إلى ذلك، تتضمَّن المنصة آلية حرق (burn mechanism) مُصمَّمة لمساعدة إدارة عرض الرمز ودعم قيمته على المدى الطويل.
التكنولوجيا
رمز APENFT يُحوِّل الأعمال الفنية إلى رموز رقمية باستخدام شبكتين رئيسيتين للبلوكشين: إيثريوم (Ethereum) وترون (TRON). ويتم تحويل كل عمل فني إلى شهادة رقمية فريدة على السلسلة (on-chain)، ما يجعل تزويرها أو تعديلها أصعب بكثير مقارنةً بالتوثيق الورقي التقليدي. ولضمان توافر المعلومات المتعلقة بالأعمال الفنية على المدى الطويل، يعتمد المشروع على نظام BTFS (نظام ملفات بيت تورنت) لتخزين دائم، يعمل كمستودع رقمي آمن للبيانات المرتبطة بكل قطعة فنية. وعند سك العمل الفني عبر منصة APENFT، يُصدَر له رمز رقمي من نوع ERC-721/TRC-721 يشكّل علامةً فريدةً تثبت أصالة القطعة، ويدعم عمليات التداول الأكثر شفافيةً والأمانًا. وبدلًا من الاعتماد فقط على الخبراء للتحقق من أصالة العمل، يمكن للمستخدمين الاطلاع مباشرةً على سجل التاريخ والملكية الخاص بالقطعة على البلوكشين. كما أن التحديثات التكنولوجية الأخيرة قد قدّمت ميزات أمان أقوى وتحسينات في التوافق بين السلاسل المختلفة (cross-chain compatibility)، ما يجعل تداول الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) عبر شبكات البلوكشين المختلفة أكثر سهولة.
الفريق
تُدار شركة APENFT من قِبل ستيف ز. ليو، الذي يمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال التمويل الدولي، بما في ذلك شغله مناصب في شركة «فيدليتي إنترناشونال» و«مجموعة أنتم فايننشال». وقد نما الفريق ليشمل متخصصين إضافيين من دور المزادات الكبرى مثل «كريستيز» و«سوثبيز»، ما أضاف خبرةً في سوق الفن التقليدي إلى البيئة المشفرة. كما عززت APENFT قدراتها التقنية باستقطاب مهندسي بلوك تشين من شركات تكنولوجيا كبرى وإضافة مستشارين من أبرز منصات الـNFT. وتستمر عمليات التوظيف والتوسّع لتشمل محترفين متخصصين في تنسيق الفن الرقمي، وتطوير العقود الذكية، وإدارة المجتمع. ومن أحدث الإضافات إلى الفريق خبراء في تطوير الميتافيرس والتكنولوجيا عبر السلاسل (cross-chain)، مما يعكس التزام المشروع المستمر بالابتكار في مجال الفن الرقمي.
خارطة الطريق
يتبع مشروع APENFT خارطة طريق مكوّنة من أربع مراحل، وقد تم بالفعل إنجاز عدة معالم رئيسية. ركزت المرحلة الأولى على بناء البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك الأنظمة التقنية اللازمة لإنشاء وإدارة الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). أما المرحلة الثانية فقد شهدت إدراج الرمز المميز (Token) على أهم البورصات وطرح آليات تداول محسَّنة. وتُنفَّذ حاليًّا المرحلة الثالثة التي تركز على توسيع المجموعة عبر الشراكات مع فنانين ومؤسسات مرموقة، بما في ذلك تعاونات بارزة عديدة وإطلاق رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) لمشاهير. أما المرحلة الرابعة فهي لا تزال تتطور باستمرار بهدف تعزيز مكانة APENFT في العالم الرقمي، مع دمجها في الميتافيرس (Metaverse)، وتحقيق التوافق بين المنصات المختلفة، وتقديم فوائد فعلية في العالم الحقيقي لأصحاب الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT holders).
نظرة عامة
تُبنى منصة APENFT لتوسيع نطاق الوصول إلى الفن عبر تسجيل أعمال فنية عالمية المستوى على سلسلة الكتل (blockchain) على هيئة رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs). وبربط سوق الفن التقليدي بتقنية سلسلة الكتل، تُعالج هذه المنصة المشكلات المتعلقة بالأصالة، وتعزِّز تتبع الملكية، وتشجِّع التداول العادل. وبشكلٍ فعّال، فإنها تُدخل التحف الفنية المادية المعترف بها والأعمال الرقمية إلى فضاء العملات المشفرة، مما يسمح بشرائها وبيعها والتحقق منها بسهولةٍ أكبر. ومنذ إطلاقها، وسَّعت APENFT نظامها البيئي عبر إبرام شراكات مع مؤسسات فنية وصالات عرض كبرى حول العالم.
AINFT المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ AINFT، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان AINFT سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار AINFT المحتملة وعائد ROI.
كم سعر AINFT اليوم؟
سعر AINFT اليوم هو $ 0.000000282. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال AINFT استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال AINFT عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في NFT، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ AINFT في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول AINFT بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ AINFT في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر NFT المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ AINFT بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر NFT لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر AINFT في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر NFT بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,652.8
+0.79%
ETH
1,905
+1.10%
GOLD(XAUT)
4,378.64
+0.43%
USDC
1.00096
0.00%
SOL
75.78
+0.27%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ NFT على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج NFT/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر AINFT ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر AINFT هذا العام؟
قد يرتفع سعر AINFT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر AINFT (NFT) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:54:34 (UTC+8)
تحديثات AINFT (NFT) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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