سعر Pocket Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Pocket Network (POKT) اليوم هو $ 0.006805، مع تغير بنسبة 0.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل POKT الحالي إلى USD هو $ 0.006805 لكل POKT.

يحتل Pocket Network حاليًا المرتبة #734 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15.92M، مع عرض متداول قدره 2.34B POKT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول POKT بين $ 0.006569 (أدنى) و$ 0.006869 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.099854645224399، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00725345717630424.

على المدى القصير، تحرك POKT بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-0.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.17K.

معلومات سوق Pocket Network (POKT)

التصنيف No.734 القيمة السوقية $ 15.92M$ 15.92M $ 15.92M الحجم (24 ساعة) $ 2.17K$ 2.17K $ 2.17K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.17M$ 16.17M $ 16.17M إمداد دورة التداول 2.34B 2.34B 2.34B إجمالي العرض 2,376,545,548.808835 2,376,545,548.808835 2,376,545,548.808835 البلوكتشين العام NONE

القيمة السوقية الحالية لـ Pocket Network هي $ 15.92M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.17K. العرض المتداول لـ POKT يبلغ 2.34B، مع إجمالي عرض 2376545548.808835. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.17M.