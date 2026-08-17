شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر Pocket Network المباشر اليوم هو 0.006805 USD. القيمة السوقية لـ POKT هي 15,923,108.484294510845 USD. تابع تحديثات أسعار POKT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Pocket Network المباشر اليوم هو 0.006805 USD. القيمة السوقية لـ POKT هي 15,923,108.484294510845 USD. تابع تحديثات أسعار POKT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن POKT

معلومات سعر POKT

ما هو POKT

الوثيقة البيضاء لـ POKT

الموقع الرسمي لـ POKT

اقتصاد توكن POKT

توقعات سعر POKT

سجل POKT

دليل شراء POKT

محول عملة POKT إلى الفيات

عقود POKT الفورية

POKT عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Pocket Network

سعر Pocket Network (POKT)

السعر المباشر لـ 1 POKT إلى USD:

$0.006805
$0.006805$0.006805
-0.16%1D
USD
مخطط أسعار Pocket Network (POKT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:41:30 (UTC+8)

سعر Pocket Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Pocket Network (POKT) اليوم هو $ 0.006805، مع تغير بنسبة 0.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل POKT الحالي إلى USD هو $ 0.006805 لكل POKT.

يحتل Pocket Network حاليًا المرتبة #734 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15.92M، مع عرض متداول قدره 2.34B POKT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول POKT بين $ 0.006569 (أدنى) و$ 0.006869 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.099854645224399، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00725345717630424.

على المدى القصير، تحرك POKT بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-0.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.17K.

معلومات سوق Pocket Network (POKT)

No.734

$ 15.92M
$ 15.92M$ 15.92M

$ 2.17K
$ 2.17K$ 2.17K

$ 16.17M
$ 16.17M$ 16.17M

2.34B
2.34B 2.34B

2,376,545,548.808835
2,376,545,548.808835 2,376,545,548.808835

NONE

القيمة السوقية الحالية لـ Pocket Network هي $ 15.92M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.17K. العرض المتداول لـ POKT يبلغ 2.34B، مع إجمالي عرض 2376545548.808835. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.17M.

سجل سعر Pocket Network بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.006569
$ 0.006569$ 0.006569
24 ساعة منخفض
$ 0.006869
$ 0.006869$ 0.006869
24 ساعة مرتفع

$ 0.006569
$ 0.006569$ 0.006569

$ 0.006869
$ 0.006869$ 0.006869

$ 3.099854645224399
$ 3.099854645224399$ 3.099854645224399

$ 0.00725345717630424
$ 0.00725345717630424$ 0.00725345717630424

0.00%

-0.16%

-0.82%

-0.82%

سجل سعر Pocket Network (POKT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Pocket Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00001091-0.16%
30 يوم$ -0.00136-16.66%
60 يوم$ -0.001219-15.20%
90 يوم$ -0.003698-35.21%
تغير سعر Pocket Network اليوم

سجل اليوم POKT تغيرًا $ -0.00001091 (-0.16%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Pocket Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00136 (-16.66%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Pocket Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد POKT تغييرًا في $ -0.001219 (-15.20%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Pocket Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.003698 (-35.21%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Pocket Network (POKT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Pocket Network.

تحليل Pocket Network

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Pocket Network الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Pocket Network؟

تتأثر أسعار POKT بعدة عوامل رئيسية:

1. استخدام الشبكة والطلب على خدمات البنية التحتية اللامركزية
2. عدد التطبيقات والعقد المشاركة في الشبكة
3. ديناميكيات المعروض من الرموز ومكافآت الحوكمة (الستاكينغ)
4. المنافسة من مزوّدي بنية تحتية Web3 الآخرين
5. معنويات واتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام
6. الشراكات مع مشاريع وتطويرات البلوك تشين
7. ترقيات البروتوكول وقرارات الحوكمة
8. اعتماد التطبيقات اللامركزية التي تتطلب خدمات RPC

لماذا يريد الناس معرفة سعر Pocket Network اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر POKT اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. وبصفته رمزًا للبنية التحتية يدعم خدمات واجهات برمجة التطبيقات اللامركزية، يعكس سعر POKT مدى تبني الشبكة والطلب على البنية التحتية لـ Web3، مما يجعل تحديد السعر في الوقت الفعلي أمرًا بالغ الأهمية.

توقعات أسعار Pocket Network

Pocket Network (POKT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف POKT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرPocket Network (POKT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Pocket Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Pocket Network الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار POKT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Pocket Network.

كيفية شراء واستثمار Pocket Network في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Pocket Network؟ شراء POKT سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Pocket Network. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Pocket Network (POKT).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Pocket Network فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Pocket Network (POKT)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Pocket Network

يسمح لك امتلاك Pocket Network بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء Pocket Network (POKT) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو Pocket Network ( POKT )

Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT.

Pocket Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Pocket Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Pocket Network الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemBase Native

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Pocket Network

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:41:30 (UTC+8)

تحديثات Pocket Network (POKT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Pocket Network

POKT USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع POKT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود POKT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Pocket Network (POKT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Pocket Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPOKT
$0.006805
$0.006805$0.006805
-0.16%
319.00K (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.6385
$0.6385$0.6385

+2,028.33%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01585
$0.01585$0.01585

+296.25%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.041190
$0.041190$0.041190

+148.14%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06699
$0.06699$0.06699

-5.88%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.6385
$0.6385$0.6385

+2,028.33%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.041190
$0.041190$0.041190

+148.14%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.1253
$1.1253$1.1253

+48.06%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002192
$0.0002192$0.0002192

+45.16%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.00823
$0.00823$0.00823

+17.40%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة POKT إلى USD

المبلغ

POKT
POKT
USD
USD

1 POKT = 0.006805 USD