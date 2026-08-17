سعر Singularry AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Singularry AI (SINGULARRY) اليوم هو $ 0.00928، مع تغير بنسبة 0.21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SINGULARRY الحالي إلى USD هو $ 0.00928 لكل SINGULARRY.

يحتل Singularry AI حاليًا المرتبة #4367 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 SINGULARRY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SINGULARRY بين $ 0.00919 (أدنى) و$ 0.00939 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.05201130212531027، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0056886663114255.

على المدى القصير، تحرك SINGULARRY بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-13.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.48K.

معلومات سوق Singularry AI (SINGULARRY)

التصنيف No.4367 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 2.48K$ 2.48K $ 2.48K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.28M$ 9.28M $ 9.28M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Singularry AI هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.48K. العرض المتداول لـ SINGULARRY يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.28M.