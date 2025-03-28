AMI

بصفتها المشروع الأول في التخزين السيولة على Aptos، تقدم Amnis Finance بروتوكول تخزين سيولة آمن ومبتكر يتيح لمستخدمي APTOS تحقيق أقصى العوائد على توكن APT الخاصة بهم عند تخزينها، مع الحفاظ على السيولة مفتوحة.

اسم العملة المشفرةAMI

التصنيفNo.4015

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.10011449484185739,2025-04-03

أدنى سعر0.03606617548471026,2025-03-28

البلوكتشين العامAPTOS

مقدمةبصفتها المشروع الأول في التخزين السيولة على Aptos، تقدم Amnis Finance بروتوكول تخزين سيولة آمن ومبتكر يتيح لمستخدمي APTOS تحقيق أقصى العوائد على توكن APT الخاصة بهم عند تخزينها، مع الحفاظ على السيولة مفتوحة.

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