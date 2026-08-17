سعر PMG اليوم

السعر المباشر لمشروع PMG (PMG) اليوم هو $ 0.0011271، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PMG الحالي إلى USD هو $ 0.0011271 لكل PMG.

يحتل PMG حاليًا المرتبة #7464 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 PMG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PMG بين $ 0.0011271 (أدنى) و$ 0.0011271 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.4041552722486123، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.000217239097694816.

على المدى القصير، تحرك PMG بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-2.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق PMG (PMG)

التصنيف No.7464 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 إجمالي العرض 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام PMG

القيمة السوقية الحالية لـ PMG هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ PMG يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 2000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.25M.