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سعر Spring Dev Bank المباشر اليوم هو 0.001242 USD. القيمة السوقية لـ SDB هي -- USD. تابع تحديثات أسعار SDB إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Spring Dev Bank المباشر اليوم هو 0.001242 USD. القيمة السوقية لـ SDB هي -- USD. تابع تحديثات أسعار SDB إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن SDB

معلومات سعر SDB

ما هو SDB

الموقع الرسمي لـ SDB

اقتصاد توكن SDB

توقعات سعر SDB

سجل SDB

دليل شراء SDB

محول عملة SDB إلى الفيات

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سعر Spring Dev Bank (SDB)

السعر المباشر لـ 1 SDB إلى USD:

$0.001242
$0.001242$0.001242
+0.97%1D
USD
مخطط أسعار Spring Dev Bank (SDB) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:29:01 (UTC+8)

سعر Spring Dev Bank اليوم

السعر المباشر لمشروع Spring Dev Bank (SDB) اليوم هو $ 0.001242، مع تغير بنسبة 0.97% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SDB الحالي إلى USD هو $ 0.001242 لكل SDB.

يحتل Spring Dev Bank حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- SDB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SDB بين $ 0.001228 (أدنى) و$ 0.001262 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك SDB بمقدار -0.88% خلال الساعة الماضية و+0.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.73K.

معلومات سوق Spring Dev Bank (SDB)

--
----

$ 10.73K
$ 10.73K$ 10.73K

$ 124.20M
$ 124.20M$ 124.20M

--
----

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

MATIC

القيمة السوقية الحالية لـ Spring Dev Bank هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.73K. العرض المتداول لـ SDB يبلغ --، مع إجمالي عرض 100000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 124.20M.

سجل سعر Spring Dev Bank بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.001228
$ 0.001228$ 0.001228
24 ساعة منخفض
$ 0.001262
$ 0.001262$ 0.001262
24 ساعة مرتفع

$ 0.001228
$ 0.001228$ 0.001228

$ 0.001262
$ 0.001262$ 0.001262

--
----

--
----

-0.88%

+0.97%

+0.97%

+0.97%

سجل سعر Spring Dev Bank (SDB) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Spring Dev Bank لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00001193+0.97%
30 يوم$ +0.000012+0.97%
60 يوم$ +0.00001+0.81%
90 يوم$ -0.000015-1.20%
تغير سعر Spring Dev Bank اليوم

سجل اليوم SDB تغيرًا $ +0.00001193 (+0.97%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Spring Dev Bank لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000012 (+0.97%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Spring Dev Bank لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SDB تغييرًا في $ +0.00001 (+0.81%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Spring Dev Bank لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.000015 (-1.20%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Spring Dev Bank (SDB)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Spring Dev Bank.

تحليل Spring Dev Bank

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Spring Dev Bank الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Spring Dev Bank؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رموز Spring Dev Bank (SDB):

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة
2. حجم التداول والسيولة على البورصات
3. فائدة الرمز واعتماده داخل منظومة Spring
4. إعلانات الشراكات وتطورات المنصة
5. آليات العرض بما في ذلك مكافآت الحوكمة وعمليات حرق الرموز
6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على مشروعات DeFi
7. المنافسة من بروتوكولات المصارف/DeFi المماثلة
8. تحديثات الفريق وتقدم خارطة الطريق
9. تحركات كبار المستثمرين وسلوك أصحاب الحيازات الكبيرة
10. التكامل مع منصات DeFi أخرى والتوافق عبر السلاسل

تتفاعل هذه العوامل لتُحدِث تقلبات في الأسعار، وهي سمة شائعة للرموز الناشئة في مجال DeFi.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Spring Dev Bank اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر بنك سبرينغ ديف (SDB) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، ومراقبة أداء المحفظة، وتحديد توقيت أوامر الشراء/البيع، وتقييم اتجاهات السوق، وحساب الأرباح/الخسائر، والبقاء على اطلاع دائم بتقلبات الأسعار لأغراض إدارة المخاطر.

توقعات أسعار Spring Dev Bank

Spring Dev Bank (SDB) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SDB في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSpring Dev Bank (SDB) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Spring Dev Bank نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Spring Dev Bank الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SDB للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Spring Dev Bank.

كيفية شراء واستثمار Spring Dev Bank في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Spring Dev Bank؟ شراء SDB سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Spring Dev Bank. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Spring Dev Bank (SDB).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Spring Dev Bank فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Spring Dev Bank (SDB)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Spring Dev Bank

يسمح لك امتلاك Spring Dev Bank بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Spring Dev Bank ( SDB )

مشروع DeFi/البنية التحتية - منصة الخدمات البنكية الجديدة التي تركز على الهاتف المحمول، تجمع بين الخدمات البنكية التقليدية والمنتجات المالية المدعومة بتقنية البلوكتشين لسكان جنوب شرق آسيا الذين لا يحصلون على الخدمات البنكية الكافية

Spring Dev Bank المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Spring Dev Bank، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Spring Dev Bank الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Spring Dev Bank

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:29:01 (UTC+8)

تحديثات Spring Dev Bank (SDB) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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SDB USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع SDB باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود SDB USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Spring Dev Bank (SDB) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Spring Dev Bank المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSDB
$0.001242
$0.001242$0.001242
+0.97%
8.65M (USDT)

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1 SDB = 0.001242 USD