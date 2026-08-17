سعر Spring Dev Bank اليوم

السعر المباشر لمشروع Spring Dev Bank (SDB) اليوم هو $ 0.001242، مع تغير بنسبة 0.97% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SDB الحالي إلى USD هو $ 0.001242 لكل SDB.

يحتل Spring Dev Bank حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- SDB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SDB بين $ 0.001228 (أدنى) و$ 0.001262 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك SDB بمقدار -0.88% خلال الساعة الماضية و+0.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.73K.

معلومات سوق Spring Dev Bank (SDB)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 10.73K$ 10.73K $ 10.73K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 124.20M$ 124.20M $ 124.20M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 البلوكتشين العام MATIC

القيمة السوقية الحالية لـ Spring Dev Bank هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.73K. العرض المتداول لـ SDB يبلغ --، مع إجمالي عرض 100000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 124.20M.