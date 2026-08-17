سعر RE اليوم

السعر المباشر لمشروع RE (RE) اليوم هو $ 0.41553، مع تغير بنسبة 7.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RE الحالي إلى USD هو $ 0.41553 لكل RE.

يحتل RE حاليًا المرتبة #291 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 66.32M، مع عرض متداول قدره 159.60M RE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RE بين $ 0.40771 (أدنى) و$ 0.45756 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.5914719985653581، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.3940713865220335.

على المدى القصير، تحرك RE بمقدار -0.64% خلال الساعة الماضية و-3.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 182.73K.

معلومات سوق RE (RE)

التصنيف No.291 القيمة السوقية $ 66.32M$ 66.32M $ 66.32M الحجم (24 ساعة) $ 182.73K$ 182.73K $ 182.73K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 415.53M$ 415.53M $ 415.53M إمداد دورة التداول 159.60M 159.60M 159.60M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 15.96% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ RE هي $ 66.32M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 182.73K. العرض المتداول لـ RE يبلغ 159.60M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 415.53M.