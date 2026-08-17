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سعر Yei Finance المباشر اليوم هو 0.1161 USD. القيمة السوقية لـ CLO هي 14,988,510 USD. تابع تحديثات أسعار CLO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Yei Finance المباشر اليوم هو 0.1161 USD. القيمة السوقية لـ CLO هي 14,988,510 USD. تابع تحديثات أسعار CLO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Yei Finance (CLO)

السعر المباشر لـ 1 CLO إلى USD:

$0.11621
$0.11621$0.11621
-0.03%1D
USD
مخطط أسعار Yei Finance (CLO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:41:19 (UTC+8)

سعر Yei Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Yei Finance (CLO) اليوم هو $ 0.1161، مع تغير بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLO الحالي إلى USD هو $ 0.1161 لكل CLO.

يحتل Yei Finance حاليًا المرتبة #602 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14.99M، مع عرض متداول قدره 129.10M CLO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLO بين $ 0.11569 (أدنى) و$ 0.11687 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.9109493178810242، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.05372445202247966.

على المدى القصير، تحرك CLO بمقدار -0.19% خلال الساعة الماضية و+16.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 70.66K.

معلومات سوق Yei Finance (CLO)

No.602

$ 14.99M
$ 14.99M$ 14.99M

$ 70.66K
$ 70.66K$ 70.66K

$ 116.10M
$ 116.10M$ 116.10M

129.10M
129.10M 129.10M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,919,717.4101555
999,919,717.4101555 999,919,717.4101555

12.91%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Yei Finance هي $ 14.99M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 70.66K. العرض المتداول لـ CLO يبلغ 129.10M، مع إجمالي عرض 999919717.4101555. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 116.10M.

سجل سعر Yei Finance بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.11569
$ 0.11569$ 0.11569
24 ساعة منخفض
$ 0.11687
$ 0.11687$ 0.11687
24 ساعة مرتفع

$ 0.11569
$ 0.11569$ 0.11569

$ 0.11687
$ 0.11687$ 0.11687

$ 0.9109493178810242
$ 0.9109493178810242$ 0.9109493178810242

$ 0.05372445202247966
$ 0.05372445202247966$ 0.05372445202247966

-0.19%

-0.03%

+16.85%

+16.85%

سجل سعر Yei Finance (CLO) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Yei Finance لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0000349-0.03%
30 يوم$ -0.05495-32.13%
60 يوم$ -0.09718-45.57%
90 يوم$ +0.05747+98.02%
تغير سعر Yei Finance اليوم

سجل اليوم CLO تغيرًا $ -0.0000349 (-0.03%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Yei Finance لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.05495 (-32.13%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Yei Finance لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CLO تغييرًا في $ -0.09718 (-45.57%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Yei Finance لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.05747 (+98.02%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل Yei Finance

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Yei Finance الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Yei Finance اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق CLO: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

CLO_USDT في إطار زمني 4 ساعات، يتحرك السعر عند مستوى 0.1159، ضمن نطاق ضيق بين مستوى الدعم S1 والمركز المركزي 0.1161. تشير منظومة الترابط إلى أن مستوى المقاومة R1 يقع عند 0.1164، بينما يقع مستوى الدعم S2 عند 0.1153، مما يجعل السعر يتذبذب بالقرب من الحد الأدنى للمركز. تشير مؤشرات المتوسطات المتحركة MA وEMA إلى إشارة شراء، كما يظهر مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي، مما يعكس اتجاهًا قويًا نحو الجانب الصاعد على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة، ولا تُظهر قيم مؤشري KDJ وStochRSI أي حالة شراء مفرطة أو بيع مفرطة. كما تشير علامات انغلاق بولينجر باند إلى تقلص حجم التقلبات، فيما تسير المؤشرات السريعة والبطيئة في نفس الاتجاه دون تباعد واضح، مما يدل على تركّز قوة الزخم بشكل معتدل. تتمثل المستويات الرئيسية القريبة في المستوى العلوي 0.1164 (بفارق +0.43% عن السعر الحالي) والمستوى السفلي 0.1156 (بفارق -0.26% عن السعر الحالي). أما المستويات المرجعية البعيدة فتشمل المستوى العلوي 0.1169 والمستوى السفلي 0.1153. يبعد السعر الحالي عن المركز المركزي 0.1161 بمقدار 0.17% فقط، لذا يجب مراقبة ما إذا كان السعر سيتمكن من الاستقرار بقوة حول هذا المركز لتأكيد اتجاهه.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Yei Finance؟

تتأثر أسعار Yei Finance (CLO) بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة
2. حجم التداول والسيولة في البورصات
3. فائدة الرمز المميز واعتماده داخل منظومة Yei Finance
4. أداء قطاع DeFi والمنافسة فيه
5. تحديثات البروتوكول والشراكات والتقدم في التطوير
6. الأخبار المتعلقة باللوائح والقوانين التي تؤثر على مشاريع DeFi
7. مكافآت زراعة العائد وحوافز الحوكمة
8. مستوى المشاركة المجتمعية والضجة على وسائل التواصل الاجتماعي
9. تحركات أسعار البيتكوين والإيثريوم
10. ديناميات العرض والطلب في السوق

لماذا يريد الناس معرفة سعر Yei Finance اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر Yei Finance (CLO) اليوم لعدة أسباب: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء/البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، وتحليل اتجاهات الأسعار، وتقييم تقلبات السوق، والبقاء على اطلاع دائم بقيمة حيازاتهم.

توقعات أسعار Yei Finance

Yei Finance (CLO) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CLO في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرYei Finance (CLO) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Yei Finance نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Yei Finance الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CLO للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Yei Finance.

كيفية شراء واستثمار Yei Finance في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Yei Finance؟ شراء CLO سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Yei Finance. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Yei Finance (CLO).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Yei Finance فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Yei Finance (CLO)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Yei Finance

يسمح لك امتلاك Yei Finance بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Yei Finance ( CLO )

مشروع Yei Finance (Clovis) هو طبقة لسحب السيولة تُعيد توحيد رأس المال المُجزأ مع بورصة لامركزية (DEX) متعددة السلاسل جاهزة للاستخدام، وسوق نقدي، وربط سيولة عالمية عند الطلب لأي شبكة وأي أصول. تُوفر البنية المُطورة حديثًا عوائد أعلى (إقراض + رسوم مقايضة + ربط) لمُزودي السيولة، وسيولة ربط شبه فورية لمستخدمي الشبكات المُختلفة.

Yei Finance المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Yei Finance، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Yei Finance الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Yei Finance

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:41:19 (UTC+8)

تحديثات Yei Finance (CLO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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CLO USDT (تداول العقود الآجلة)

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تداول أسواق Yei Finance (CLO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Yei Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCLO
$0.11621
$0.11621$0.11621
0.00%
609.17K (USDT)

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