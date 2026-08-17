سعر Yei Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Yei Finance (CLO) اليوم هو $ 0.1161، مع تغير بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLO الحالي إلى USD هو $ 0.1161 لكل CLO.

يحتل Yei Finance حاليًا المرتبة #602 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14.99M، مع عرض متداول قدره 129.10M CLO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLO بين $ 0.11569 (أدنى) و$ 0.11687 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.9109493178810242، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.05372445202247966.

على المدى القصير، تحرك CLO بمقدار -0.19% خلال الساعة الماضية و+16.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 70.66K.

معلومات سوق Yei Finance (CLO)

التصنيف No.602 القيمة السوقية $ 14.99M$ 14.99M $ 14.99M الحجم (24 ساعة) $ 70.66K$ 70.66K $ 70.66K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 116.10M$ 116.10M $ 116.10M إمداد دورة التداول 129.10M 129.10M 129.10M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 999,919,717.4101555 999,919,717.4101555 999,919,717.4101555 معدل التداول 12.91% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Yei Finance هي $ 14.99M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 70.66K. العرض المتداول لـ CLO يبلغ 129.10M، مع إجمالي عرض 999919717.4101555. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 116.10M.