سعر Yei Finance (CLO)
السعر المباشر لمشروع Yei Finance (CLO) اليوم هو $ 0.1161، مع تغير بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLO الحالي إلى USD هو $ 0.1161 لكل CLO.
يحتل Yei Finance حاليًا المرتبة #602 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14.99M، مع عرض متداول قدره 129.10M CLO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLO بين $ 0.11569 (أدنى) و$ 0.11687 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.9109493178810242، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.05372445202247966.
على المدى القصير، تحرك CLO بمقدار -0.19% خلال الساعة الماضية و+16.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 70.66K.
No.602
12.91%
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ Yei Finance هي $ 14.99M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 70.66K. العرض المتداول لـ CLO يبلغ 129.10M، مع إجمالي عرض 999919717.4101555. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 116.10M.
-0.19%
-0.03%
+16.85%
+16.85%
تتبع تغيرات أسعار Yei Finance لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0000349
|-0.03%
|30 يوم
|$ -0.05495
|-32.13%
|60 يوم
|$ -0.09718
|-45.57%
|90 يوم
|$ +0.05747
|+98.02%
سجل اليوم CLO تغيرًا $ -0.0000349 (-0.03%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.05495 (-32.13%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CLO تغييرًا في $ -0.09718 (-45.57%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.05747 (+98.02%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Yei Finance الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق CLO: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
CLO_USDT في إطار زمني 4 ساعات، يتحرك السعر عند مستوى 0.1159، ضمن نطاق ضيق بين مستوى الدعم S1 والمركز المركزي 0.1161. تشير منظومة الترابط إلى أن مستوى المقاومة R1 يقع عند 0.1164، بينما يقع مستوى الدعم S2 عند 0.1153، مما يجعل السعر يتذبذب بالقرب من الحد الأدنى للمركز. تشير مؤشرات المتوسطات المتحركة MA وEMA إلى إشارة شراء، كما يظهر مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي، مما يعكس اتجاهًا قويًا نحو الجانب الصاعد على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة، ولا تُظهر قيم مؤشري KDJ وStochRSI أي حالة شراء مفرطة أو بيع مفرطة. كما تشير علامات انغلاق بولينجر باند إلى تقلص حجم التقلبات، فيما تسير المؤشرات السريعة والبطيئة في نفس الاتجاه دون تباعد واضح، مما يدل على تركّز قوة الزخم بشكل معتدل. تتمثل المستويات الرئيسية القريبة في المستوى العلوي 0.1164 (بفارق +0.43% عن السعر الحالي) والمستوى السفلي 0.1156 (بفارق -0.26% عن السعر الحالي). أما المستويات المرجعية البعيدة فتشمل المستوى العلوي 0.1169 والمستوى السفلي 0.1153. يبعد السعر الحالي عن المركز المركزي 0.1161 بمقدار 0.17% فقط، لذا يجب مراقبة ما إذا كان السعر سيتمكن من الاستقرار بقوة حول هذا المركز لتأكيد اتجاهه.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Yei Finance نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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مشروع Yei Finance (Clovis) هو طبقة لسحب السيولة تُعيد توحيد رأس المال المُجزأ مع بورصة لامركزية (DEX) متعددة السلاسل جاهزة للاستخدام، وسوق نقدي، وربط سيولة عالمية عند الطلب لأي شبكة وأي أصول. تُوفر البنية المُطورة حديثًا عوائد أعلى (إقراض + رسوم مقايضة + ربط) لمُزودي السيولة، وسيولة ربط شبه فورية لمستخدمي الشبكات المُختلفة.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Yei Finance، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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