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unstable coin السعر(USDUC)

USD

مخطط أسعار unstable coin (USDUC) المباشر

$0.005235
$0.005235$0.005235
-16.25%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول USDUC

السعر الحالي لـ unstable coin (USDUC) اليوم هو 0.005231 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من USDUC إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق unstable coin:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 57.86K USD
- تغير سعر unstable coin خلال اليوم هو -16.25%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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USDUC أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار unstable coin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00101575-16.25%
30 يوم$ +0.004231+423.10%
60 يوم$ +0.004231+423.10%
90 يوم$ +0.004231+423.10%
تغير سعر unstable coin اليوم

سجل اليوم USDUC تغيرًا $ -0.00101575 (-16.25%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر unstable coin لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.004231 (+423.10%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر unstable coin لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد USDUC تغييرًا في $ +0.004231 (+423.10%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر unstable coin لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.004231 (+423.10%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

USDUC معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار unstable coin: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.004818
$ 0.004818$ 0.004818

$ 0.006594
$ 0.006594$ 0.006594

$ 0.0095
$ 0.0095$ 0.0095

-0.40%

-16.25%

-15.11%

USDUC معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 57.86K
$ 57.86K$ 57.86K

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ما هو unstable coin ( USDUC )

يُعدّ USDUC وجهة نظر ساخرة حول العملات المستقرة التقليدية، متبنيًا عدم الاستقرار كسمة مميزة لها. ويبني سردًا سخيفًا ينتقد بسخرية الثقة العمياء بالاستقرار في عالم العملات المشفرة، مما يجعله محاكاة ساخرة وتعليقًا إبداعيًا على طبيعة العملات الرقمية.

متوفر unstable coin على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك unstable coin الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

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توقع سعر unstable coin

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل unstable coin، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ USDUC؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارunstable coin.

سجل أسعار unstable coin

يوفر تتبع مسار سعر USDUC معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ USDUC. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار unstable coin.

كيفية شراء unstable coin ( USDUC )

هل تبحث عن كيفية شراء unstable coin؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء unstable coin على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة USDUC إلى العملات المحلية

1 USDUC إلى VND
137.653765
1 USDUC إلى AUD
A$0.00800343
1 USDUC إلى GBP
0.00381863
1 USDUC إلى EUR
0.00455097
1 USDUC إلى USD
$0.005231
1 USDUC إلى MYR
RM0.02212713
1 USDUC إلى TRY
0.20563061
1 USDUC إلى JPY
¥0.74766683
1 USDUC إلى RUB
0.41455675
1 USDUC إلى INR
0.44923828
1 USDUC إلى IDR
Rp85.75408464
1 USDUC إلى KRW
7.10730739
1 USDUC إلى PHP
0.29100053
1 USDUC إلى EGP
￡E.0.25977146
1 USDUC إلى BRL
R$0.02945053
1 USDUC إلى CAD
C$0.00711416
1 USDUC إلى BDT
0.63891434
1 USDUC إلى NGN
8.26377687
1 USDUC إلى UAH
0.21672033
1 USDUC إلى VES
Bs0.507407
1 USDUC إلى PKR
Rs1.475142
1 USDUC إلى KZT
2.6688562
1 USDUC إلى THB
฿0.17037367
1 USDUC إلى TWD
NT$0.15645921
1 USDUC إلى AED
د.إ0.01919777
1 USDUC إلى CHF
Fr0.00423711
1 USDUC إلى HKD
HK$0.04101104
1 USDUC إلى MAD
.د.م0.04807289
1 USDUC إلى MXN
$0.10038289

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آلة حاسبة

المبلغ

USDUC
USDUC
USD

1 USDUC = 0.005231 USD

تداول

USDTUSDUC
$0.005231
$0.005231$0.005231
-4.15%

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