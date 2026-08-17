سعر VeriFarm اليوم

السعر المباشر لمشروع VeriFarm (VFARM) اليوم هو $ 0.0697، مع تغير بنسبة 0.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VFARM الحالي إلى USD هو $ 0.0697 لكل VFARM.

يحتل VeriFarm حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- VFARM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VFARM بين $ 0.06969 (أدنى) و$ 0.0706 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك VFARM بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و+4.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.74K.

معلومات سوق VeriFarm (VFARM)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 6.74K$ 6.74K $ 6.74K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 69.70M$ 69.70M $ 69.70M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ VeriFarm هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.74K. العرض المتداول لـ VFARM يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 69.70M.