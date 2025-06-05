شعار Mey Network

Mey Network السعر(MEY)

USD

مخطط أسعار Mey Network (MEY) المباشر

$0.02637
$0.02637$0.02637
-1.38%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول MEY

السعر الحالي لـ Mey Network (MEY) اليوم هو 0.02637 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من MEY إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Mey Network:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 9.30K USD
- تغير سعر Mey Network خلال اليوم هو -1.38%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MEY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MEY.

MEY أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Mey Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000369-1.38%
30 يوم$ -0.0036-12.02%
60 يوم$ +0.00137+5.48%
90 يوم$ +0.00137+5.48%
تغير سعر Mey Network اليوم

سجل اليوم MEY تغيرًا $ -0.000369 (-1.38%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Mey Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0036 (-12.02%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Mey Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MEY تغييرًا في $ +0.00137 (+5.48%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Mey Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00137 (+5.48%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

MEY معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Mey Network: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.026
$ 0.026$ 0.026

$ 0.02707
$ 0.02707$ 0.02707

$ 0.06421
$ 0.06421$ 0.06421

+0.87%

-1.38%

-11.57%

MEY معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

--
----

$ 9.30K
$ 9.30K$ 9.30K

--
----

ما هو Mey Network ( MEY )

شبكة Mey هي منظومة مبتكرة مدعومة بشبكتي MeyFi وMeychain، تُمكّن من ترميز الأصول بشكل آمن وقابل للتوسع وفعال، بالإضافة إلى التمويل اللامركزي. شبكة Mey هي منصة استثمار عقاري عالمية مُرمزة، تهدف إلى إحداث ثورة في الاستثمار العقاري وإدارته ومعاملاته.

متوفر Mey Network على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Mey Network الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين MEYلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Mey Network على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Mey Network سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Mey Network

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Mey Network، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ MEY؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارMey Network.

سجل أسعار Mey Network

يوفر تتبع مسار سعر MEY معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ MEY. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Mey Network.

كيفية شراء Mey Network ( MEY )

هل تبحث عن كيفية شراء Mey Network؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Mey Network على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة MEY إلى العملات المحلية

1 MEY إلى VND
693.92655
1 MEY إلى AUD
A$0.0403461
1 MEY إلى GBP
0.0192501
1 MEY إلى EUR
0.0229419
1 MEY إلى USD
$0.02637
1 MEY إلى MYR
RM0.1115451
1 MEY إلى TRY
1.0373958
1 MEY إلى JPY
¥3.7685367
1 MEY إلى RUB
2.0898225
1 MEY إلى INR
2.2636008
1 MEY إلى IDR
Rp432.2950128
1 MEY إلى KRW
35.7801345
1 MEY إلى PHP
1.4666994
1 MEY إلى EGP
￡E.1.3097979
1 MEY إلى BRL
R$0.1484631
1 MEY إلى CAD
C$0.0358632
1 MEY إلى BDT
3.2208318
1 MEY إلى NGN
41.6585349
1 MEY إلى UAH
1.0925091
1 MEY إلى VES
Bs2.55789
1 MEY إلى PKR
Rs7.43634
1 MEY إلى KZT
13.453974
1 MEY إلى THB
฿0.8583435
1 MEY إلى TWD
NT$0.7887267
1 MEY إلى AED
د.إ0.0967779
1 MEY إلى CHF
Fr0.0213597
1 MEY إلى HKD
HK$0.2067408
1 MEY إلى MAD
.د.م0.2423403
1 MEY إلى MXN
$0.5060403

Mey Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Mey Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Mey Network الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Mey Network

أهم الأخبار

كيفية مقاومة الخوف من فقدان الفرصة (FOMO) في تداول العملات المشفرة

تستكشف هذه المقالة كيفية التعرف على FOMO، وكيفية مقاومته، وكيفية تحسين ذكائك العاطفي واستراتيجياتك التجارية لتحقيق النجاح على المدى الطويل في العملات المشفرة.

June 5, 2025

الاستغلال في التعدين الخفي: المعنى، كيفية عمله، وكيفية اكتشافه

يوفر هذا المقال نظرة شاملة حول الاستغلال في التعدين الخفي، موضحًا ماهيته، وكيفية عمله، وعلامات العدوى الشائعة، وخطوات عملية للاكتشاف والوقاية.

June 5, 2025

أخطاء استثمار العملات المشفرة الشائعة التي يجب على المبتدئين تجنبها

منذ إنشاء البيتكوين في عام 2009 على يد الشخص الغامض ساتوشي ناكاموتو، أصبح سوق العملات المشفرة صناعة تقدر بمليارات الدولارات. ينجذب ملايين المستثمرين حول العالم إلى إمكانيات العوائد العالية ووعد التمويل اللامركزي. ومع ذلك، فإن الاستثمار في العملات المشفرة ليس خاليًا من المخاطر، خاصة بالنسبة للمبتدئين. يقع العديد من المستثمرين الجدد ضحية لأخطاء أساسية يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة أو الفرص الضائعة. تستكشف هذه المقالة أربع أخطاء حاسمة يرتكبها الوافدون الجدد: نقص المعرفة الأساسية حول العملات المشفرة، تجاهل رسوم المعاملات، التفكير على المدى القصير، والاحتفاظ بالعملات المشفرة في محافظ عبر الإنترنت. يفهم المستثمرون هذه النقاط السلبية وكيفية تجنبها

June 4, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

آلة حاسبة

المبلغ

MEY
MEY
USD

1 MEY = 0.02637 USD

تداول

USDTMEY
$0.02637
$0.02637$0.02637
-1.79%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة