سعر Pangolin اليوم

السعر المباشر لمشروع Pangolin (PNG) اليوم هو $ 0.01932، مع تغير بنسبة 1.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PNG الحالي إلى USD هو $ 0.01932 لكل PNG.

يحتل Pangolin حاليًا المرتبة #1195 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4.52M، مع عرض متداول قدره 233.96M PNG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PNG بين $ 0.01893 (أدنى) و$ 0.01973 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.98749156، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01087173967520263.

على المدى القصير، تحرك PNG بمقدار -0.21% خلال الساعة الماضية و-5.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.11K.

معلومات سوق Pangolin (PNG)

التصنيف No.1195 القيمة السوقية $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M الحجم (24 ساعة) $ 60.11K$ 60.11K $ 60.11K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.39M$ 10.39M $ 10.39M إمداد دورة التداول 233.96M 233.96M 233.96M الحد الأقصى للعرض 538,000,000 538,000,000 538,000,000 إجمالي العرض 230,000,000 230,000,000 230,000,000 معدل التداول 43.48% البلوكتشين العام AVAX_CCHAIN

القيمة السوقية الحالية لـ Pangolin هي $ 4.52M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.11K. العرض المتداول لـ PNG يبلغ 233.96M، مع إجمالي عرض 230000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.39M.