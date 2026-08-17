شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر Pangolin المباشر اليوم هو 0.01932 USD. القيمة السوقية لـ PNG هي 4,520,033.06916 USD. تابع تحديثات أسعار PNG إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Pangolin المباشر اليوم هو 0.01932 USD. القيمة السوقية لـ PNG هي 4,520,033.06916 USD. تابع تحديثات أسعار PNG إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن PNG

معلومات سعر PNG

ما هو PNG

الوثيقة البيضاء لـ PNG

الموقع الرسمي لـ PNG

اقتصاد توكن PNG

توقعات سعر PNG

سجل PNG

دليل شراء PNG

محول عملة PNG إلى الفيات

عقود PNG الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Pangolin

سعر Pangolin (PNG)

السعر المباشر لـ 1 PNG إلى USD:

$0.01933
$0.01933$0.01933
-1.77%1D
USD
مخطط أسعار Pangolin (PNG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:40:31 (UTC+8)

سعر Pangolin اليوم

السعر المباشر لمشروع Pangolin (PNG) اليوم هو $ 0.01932، مع تغير بنسبة 1.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PNG الحالي إلى USD هو $ 0.01932 لكل PNG.

يحتل Pangolin حاليًا المرتبة #1195 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4.52M، مع عرض متداول قدره 233.96M PNG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PNG بين $ 0.01893 (أدنى) و$ 0.01973 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.98749156، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01087173967520263.

على المدى القصير، تحرك PNG بمقدار -0.21% خلال الساعة الماضية و-5.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.11K.

معلومات سوق Pangolin (PNG)

No.1195

$ 4.52M
$ 4.52M$ 4.52M

$ 60.11K
$ 60.11K$ 60.11K

$ 10.39M
$ 10.39M$ 10.39M

233.96M
233.96M 233.96M

538,000,000
538,000,000 538,000,000

230,000,000
230,000,000 230,000,000

43.48%

AVAX_CCHAIN

القيمة السوقية الحالية لـ Pangolin هي $ 4.52M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.11K. العرض المتداول لـ PNG يبلغ 233.96M، مع إجمالي عرض 230000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.39M.

سجل سعر Pangolin بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01893
$ 0.01893$ 0.01893
24 ساعة منخفض
$ 0.01973
$ 0.01973$ 0.01973
24 ساعة مرتفع

$ 0.01893
$ 0.01893$ 0.01893

$ 0.01973
$ 0.01973$ 0.01973

$ 4.98749156
$ 4.98749156$ 4.98749156

$ 0.01087173967520263
$ 0.01087173967520263$ 0.01087173967520263

-0.21%

-1.77%

-5.58%

-5.58%

سجل سعر Pangolin (PNG) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Pangolin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0003483-1.77%
30 يوم$ -0.00187-8.83%
60 يوم$ -0.00171-8.14%
90 يوم$ -0.00885-31.42%
تغير سعر Pangolin اليوم

سجل اليوم PNG تغيرًا $ -0.0003483 (-1.77%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Pangolin لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00187 (-8.83%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Pangolin لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PNG تغييرًا في $ -0.00171 (-8.14%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Pangolin لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00885 (-31.42%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Pangolin (PNG)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Pangolin.

تحليل Pangolin

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Pangolin الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Pangolin؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز Pangolin (PNG):

1. حجم التداول: تزيد حركة التداول المرتفعة على منصة Pangolin DEX من الطلب على رمز PNG.
2. نمو نظام Avalanche: يستفيد رمز PNG من اعتماد شبكة AVAX.
3. مكافآت توفير السيولة: تؤثر عوائد الرهان على فائدة الرمز.
4. معنويات السوق: تُحدِّد اتجاهات قطاع DeFi والعملات المشفرة بشكل عام.
5. عمليات حرق الرموز: تعمل آليات الانكماش على خفض المعروض من الرموز.
6. الشراكات: تسهم عمليات الدمج والتكامل الجديدة في تعزيز اعتماد الرمز.
7. المنافسة: تؤثر منصات DEX الأخرى في الحصة السوقية.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Pangolin اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر بانغولين (PNG) اليوم لعدة أسباب رئيسية:

1. اتخاذ قرارات التداول: يحتاج المتداولون النشطون إلى الأسعار الحالية لشراء أو بيع الأصول في الأوقات المثلى.
2. تتبع المحافظ الاستثمارية: يراقب المستثمرون قيمة وأداء حيازاتهم.
3. تحديد توقيت السوق: تساعد تحركات الأسعار في تحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات.
4. البحث الاستثماري: تُعَدّ الأسعار الحالية أداةً مهمة لتقييم إمكانات PNG.
5. إدارة المخاطر: تساعد الأسعار في الوقت الفعلي على تقييم أحجام المراكز وتحديد نقاط وقف الخسائر.

يُعَدّ PNG رمز الحوكمة الخاص بمنصة Pangolin DEX على شبكة Avalanche، مما يجعل تتبع السعر أمرًا ضروريًا للمشاركين في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) ولمستثمري منظومة AVAX.

توقعات أسعار Pangolin

Pangolin (PNG) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PNG في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرPangolin (PNG) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Pangolin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Pangolin الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار PNG للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Pangolin.

كيفية شراء واستثمار Pangolin في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Pangolin؟ شراء PNG سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Pangolin. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Pangolin (PNG).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Pangolin فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Pangolin (PNG)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Pangolin

يسمح لك امتلاك Pangolin بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء Pangolin (PNG) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو Pangolin ( PNG )

Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche.

Pangolin المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Pangolin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Pangolin الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Avalanche EcosystemDecentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Pangolin

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:40:31 (UTC+8)

تحديثات Pangolin (PNG) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Pangolin

PNG USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع PNG باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود PNG USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Pangolin (PNG) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Pangolin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPNG
$0.01936
$0.01936$0.01936
-1.67%
3.09M (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.6386
$0.6386$0.6386

+2,028.66%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01610
$0.01610$0.01610

+302.50%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.041771
$0.041771$0.041771

+151.64%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06733
$0.06733$0.06733

-5.40%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.6386
$0.6386$0.6386

+2,028.66%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.041771
$0.041771$0.041771

+151.64%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.1335
$1.1335$1.1335

+49.14%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002361
$0.0002361$0.0002361

+56.35%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.00896
$0.00896$0.00896

+27.81%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة PNG إلى USD

المبلغ

PNG
PNG
USD
USD

1 PNG = 0.01932 USD