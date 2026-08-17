سعر MASS اليوم

السعر المباشر لمشروع MASS (MASS) اليوم هو $ 0.0004128، مع تغير بنسبة 1.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MASS الحالي إلى USD هو $ 0.0004128 لكل MASS.

يحتل MASS حاليًا المرتبة #2913 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 40.47K، مع عرض متداول قدره 98.03M MASS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MASS بين $ 0.000403 (أدنى) و$ 0.0005447 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.89772986، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.000402891381281833.

على المدى القصير، تحرك MASS بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و-11.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.51K.

معلومات سوق MASS (MASS)

التصنيف No.2913 القيمة السوقية $ 40.47K$ 40.47K $ 40.47K الحجم (24 ساعة) $ 55.51K$ 55.51K $ 55.51K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 85.22K$ 85.22K $ 85.22K إمداد دورة التداول 98.03M 98.03M 98.03M الحد الأقصى للعرض 206,438,400 206,438,400 206,438,400 إجمالي العرض 98,026,147.05229937 98,026,147.05229937 98,026,147.05229937 معدل التداول 47.48% البلوكتشين العام MASS

القيمة السوقية الحالية لـ MASS هي $ 40.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.51K. العرض المتداول لـ MASS يبلغ 98.03M، مع إجمالي عرض 98026147.05229937. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 85.22K.