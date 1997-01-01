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روند قیمت ارزهای دیجیتال را دنبال کنید | صرافی MEXC

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#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Bitcoin
BitcoinBTC
$ 63,038.58
+0.02%
+0.18%
-3.03%
$ 1.26T
$ 5.21K
2
Ethereum
EthereumETH
$ 1,880.22
-0.02%
+0.01%
-2.15%
$ 226.81B
$ 43.86K
3
Binance Coin
Binance CoinBNB
$ 611.54
-0.10%
+0.93%
+1.15%
$ 82.37B
$ 12.43K
4
USDCoin
USDCoinUSDC
$ 1.00096
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 74.87B
$ 43.27M
5
XRP
XRPXRP
$ 1.0024
+0.11%
+0.01%
-3.18%
$ 62.25B
$ 13.99M
6
Solana
SolanaSOL
$ 75.28
+0.15%
-0.34%
-1.50%
$ 43.67B
$ 297.48K
7
Tron
TronTRX
$ 0.3322
-0.06%
-0.30%
+0.70%
$ 31.50B
$ 12.20M
8
Lido Staked ETH
Lido Staked ETHSTETH
$ 1,880.2
-0.01%
-0.03%
-2.20%
$ 16.89B
$ 28.59
9
Hyperliquid
HyperliquidHYPE
$ 55.9
-0.23%
-0.83%
+3.23%
$ 14.19B
$ 8.55K
10
DOGE
DOGEDOGE
$ 0.06999
-0.01%
+0.81%
-0.24%
$ 11.93B
$ 42.45M
11
Sky Dollar
Sky DollarUSDS
$ 1.0007
-0.01%
-0.02%
-0.03%
$ 10.58B
$ 58.01K
12
Zcash
ZcashZEC
$ 487.83
-0.01%
+0.59%
-6.47%
$ 8.17B
$ 2.41K
13
Monero
MoneroXMR
$ 405.46
+0.13%
+1.23%
+6.31%
$ 7.59B
$ 4.50K
14
Wrapped BTC
Wrapped BTCWBTC
$ 63,052.88
+0.01%
+0.21%
-3.04%
$ 7.34B
$ 1.75
15
Cardano
CardanoADA
$ 0.1791
+0.06%
-0.44%
-8.80%
$ 6.52B
$ 11.62M
16
Chainlink
ChainlinkLINK
$ 9.338
+1.11%
+5.89%
+12.66%
$ 6.14B
$ 82.37K
17
Stellar
StellarXLM
$ 0.1583
0.00%
-0.56%
-2.76%
$ 5.35B
$ 1.67M
18
Ethena USDe
Ethena USDeUSDE
$ 1.0009
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 4.49B
$ 2.67M
19
USD1
USD1USD1
$ 1.00001
0.00%
+0.01%
-0.03%
$ 4.39B
$ 1.67M
20
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash NodeBCH
$ 204.8
-0.24%
-0.15%
-5.22%
$ 4.11B
$ 5.36K
21
Canton Network
Canton NetworkCC
$ 0.09502
-0.02%
-1.10%
-1.56%
$ 3.70B
$ 2.61M
22
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)GRAM
$ 1.336
-0.15%
+0.53%
-0.67%
$ 3.58B
$ 413.04K
23
Litecoin
LitecoinLTC
$ 44.08
-0.02%
-1.19%
-4.72%
$ 3.40B
$ 62.73K
24
Wrapped eETH
Wrapped eETHWEETH
$ 2,072.28
+0.26%
+1.03%
-0.85%
$ 3.38B
$ 0.22
25
Hedera
HederaHBAR
$ 0.06574
+0.18%
+0.46%
-4.46%
$ 2.85B
$ 1.01M
26
Avalanche
AvalancheAVAX
$ 6.587
-0.21%
+3.41%
+1.72%
$ 2.84B
$ 59.18K
27
$ 0.6835
+0.25%
+1.05%
-1.14%
$ 2.76B
$ 1.04M
28
SHIBAINU
SHIBAINUSHIB
$ 0.000004577
-0.11%
+1.80%
-0.99%
$ 2.70B
$ 278.41B
29
Tether Gold
Tether GoldGOLD(XAUT)
$ 4,361.15
-0.02%
+0.30%
+0.59%
$ 2.67B
$ 236.53
30
OKB
OKBOKB
$ 108.513
+0.46%
+5.84%
+15.16%
$ 2.27B
$ 2.63K
31
Bittensor
BittensorTAO
$ 197.14
-0.09%
-0.95%
-3.87%
$ 2.17B
$ 4.44K
32
Cronos
CronosCRO
$ 0.04836
+0.10%
-0.06%
-1.14%
$ 2.17B
$ 1.92M
33
NEAR
NEARNEAR
$ 1.6393
+0.19%
+2.04%
+1.74%
$ 2.13B
$ 333.63K
34
UNISWAP
UNISWAPUNI
$ 3.267
-0.06%
+0.80%
-17.85%
$ 2.03B
$ 163.72K
35
PAX Gold
PAX GoldGOLD(PAXG)
$ 4,378
-0.03%
+0.30%
+0.59%
$ 2.00B
$ 307.98
36
WLFI
WLFIWLFI
$ 0.05706
+0.28%
+4.28%
+11.26%
$ 1.82B
$ 3.53M
37
HTX DAO
HTX DAOHTX
$ 0.000001801
-0.11%
-0.66%
+0.11%
$ 1.63B
$ 30.75B
38
Aster
AsterASTER
$ 0.6021
-0.18%
+0.15%
-0.07%
$ 1.62B
$ 563.57K
39
Ondo
OndoONDO
$ 0.32654
-0.13%
-0.41%
-6.22%
$ 1.59B
$ 487.71K
40
MemeCore
MemeCoreM
$ 1.11872
+0.43%
+0.17%
-0.94%
$ 1.46B
$ 58.62K
41
Mantle
MantleMNT
$ 0.4388
-0.05%
-1.26%
+3.13%
$ 1.45B
$ 212.14K
42
Decentralized USD
Decentralized USDUSDD
$ 1
0.00%
+0.06%
+0.03%
$ 1.36B
$ 200.14
43
AaveToken
AaveTokenAAVE
$ 87.03
-0.17%
+0.74%
-4.24%
$ 1.34B
$ 1.09K
44
Polkadot
PolkadotDOT
$ 0.7797
+0.72%
+3.32%
-2.95%
$ 1.32B
$ 1.01M
45
Falcon Finance
Falcon FinanceUSDF
$ 0.996
+0.01%
+0.01%
0.00%
$ 1.30B
$ 88.64K
46
Internet Computer
Internet ComputerICP
$ 2.269
-0.22%
+2.44%
+4.23%
$ 1.26B
$ 102.77K
47
Sky Protocol
Sky ProtocolSKY
$ 0.05157
+0.88%
-2.17%
-4.70%
$ 1.20B
$ 1.11M
48
Worldcoin
WorldcoinWLD
$ 0.3433
-0.43%
+2.99%
+10.85%
$ 1.17B
$ 1.20M
49
Bitget Token
Bitget TokenBGB
$ 1.66398
+0.06%
+0.60%
+1.43%
$ 1.16B
$ 42.32K
50
Pepe
PepePEPE
$ 0.000002643
-0.11%
+0.27%
-7.78%
$ 1.09B
$ 32.88B
51
United Stables
United StablesU
$ 1.0005
+0.01%
0.00%
+0.03%
$ 1.00B
$ 53.63K
52
MORPHO
MORPHOMORPHO
$ 1.9552
+0.45%
+1.81%
+1.64%
$ 987.08M
$ 31.32K
53
Ethereum Classic
Ethereum ClassicETC
$ 6.29
+0.16%
+2.61%
-3.09%
$ 986.64M
$ 7.62K
54
Pi Network
Pi NetworkPI
$ 0.0892
+0.07%
-0.27%
-1.06%
$ 961.34M
$ 1.20M
55
JUST
JUSTJST
$ 0.10641
+0.08%
-0.24%
+1.89%
$ 907.60M
$ 546.57K
56
KuCoin Token
KuCoin TokenKCS
$ 6.5663
-0.03%
-0.78%
-2.48%
$ 883.53M
$ 8.41K
57
Polygon Ecosystem
Polygon EcosystemPOL
$ 0.07563
-0.05%
+2.89%
-2.14%
$ 805.36M
$ 1.89M
58
Ethena
EthenaENA
$ 0.08493
+0.40%
+1.43%
-3.19%
$ 791.27M
$ 2.40M
59
COSMOS
COSMOSATOM
$ 1.484
0.00%
-4.43%
+8.52%
$ 765.47M
$ 423.30K
60
Algorand
AlgorandALGO
$ 0.07944
-0.11%
+0.52%
-7.70%
$ 709.39M
$ 750.02K
61
Quant
QuantQNT
$ 58.28
+0.17%
-0.09%
-1.17%
$ 704.08M
$ 575.93
62
Kaspa
KaspaKAS
$ 0.025571
-0.06%
+1.67%
-3.78%
$ 703.20M
$ 19.37M
63
Bitway
BitwayBTW
$ 0.306411
-1.57%
+4.68%
+81.49%
$ 677.12M
$ 2.29M
64
Beldex
BeldexBDX
$ 0.08362
+0.33%
-0.62%
-5.32%
$ 673.39M
$ 23.68M
65
Render
RenderRENDER
$ 1.267
-0.24%
+1.85%
-4.38%
$ 656.73M
$ 100.16K
66
Jupiter
JupiterJUP
$ 0.1699
+0.41%
+3.08%
-7.48%
$ 566.45M
$ 851.44K
67
Lighter
LighterLIT
$ 2.259
-0.21%
+1.51%
-3.46%
$ 564.90M
$ 842.95K
68
XDC Network
XDC NetworkXDC
$ 0.02687
+0.11%
-0.70%
-0.04%
$ 552.16M
$ 2.64M
69
VVV
VVVVVV
$ 11.7325
-0.05%
-1.34%
+1.14%
$ 550.85M
$ 5.30K
70
Filecoin
FilecoinFIL
$ 0.6916
+0.28%
+3.82%
-2.37%
$ 547.10M
$ 1.81M
71
$ 0.005933
0.00%
-1.07%
-2.18%
$ 507.35M
$ 9.82M
72
PancakeSwap
PancakeSwapCAKE
$ 1.432
0.00%
+1.20%
-1.18%
$ 502.81M
$ 159.44K
73
TrueUSD
TrueUSDTUSD
$ 0.9991
+0.01%
+0.01%
+0.32%
$ 494.12M
$ 5.55K
74
Binance Life
Binance Life币安人生
$ 0.4721
-0.24%
+0.44%
-7.86%
$ 472.45M
$ 122.94K
75
Velvet
VelvetVELVET
$ 1.10665
-1.67%
+7.63%
+139.21%
$ 465.73M
$ 3.14M
76
Arbitrum
ArbitrumARB
$ 0.07443
+0.03%
-0.19%
-4.04%
$ 464.68M
$ 2.13M
77
Nexo
NexoNEXO
$ 0.7089
+0.01%
-1.06%
-3.46%
$ 458.05M
$ 105.80K
78
Aptos
AptosAPT
$ 0.5409
-0.18%
+0.11%
-9.30%
$ 450.94M
$ 153.68K
79
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi FoundationETHFI
$ 0.4805
-0.54%
+11.63%
+24.56%
$ 425.19M
$ 10.69M
80
Injective
InjectiveINJ
$ 4.209
+0.12%
-5.23%
-5.34%
$ 420.08M
$ 408.11K
81
VeChain
VeChainVET
$ 0.004527
+0.22%
+1.75%
-5.15%
$ 389.68M
$ 8.62M
82
Aerodrome Finance
Aerodrome FinanceAERO
$ 0.4055
+0.07%
+0.65%
-4.37%
$ 385.53M
$ 1.34M
83
DASH
DASHDASH
$ 30.02
-0.13%
+0.03%
-5.51%
$ 382.07M
$ 6.99K
84
Pudgy Penguins
Pudgy PenguinsPENGU
$ 0.006028
-0.10%
-1.27%
-4.23%
$ 379.68M
$ 21.98M
85
Humanity
HumanityH
$ 0.13609
+2.12%
+18.55%
+68.50%
$ 375.51M
$ 7.77M
86
Virtuals Protocol
Virtuals ProtocolVIRTUAL
$ 0.5611
-0.04%
-0.67%
-0.07%
$ 369.79M
$ 223.56K
87
Curve
CurveCRV
$ 0.2422
+0.04%
-1.58%
+2.93%
$ 367.96M
$ 2.59M
88
SUN
SUNSUN
$ 0.018025
-0.07%
-0.78%
+0.12%
$ 346.64M
$ 5.41M
89
First Digital USD
First Digital USDFDUSD
$ 0.9979
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 336.81M
$ 26.21K
90
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMPTRUMP
$ 1.406
-0.14%
+1.95%
-4.60%
$ 334.99M
$ 885.33K
91
Pyth Network
Pyth NetworkPYTH
$ 0.03974
-0.58%
+1.71%
-5.43%
$ 312.95M
$ 5.99M
92
BitcoinSV
BitcoinSVBSV
$ 15.46
+0.39%
+2.87%
+4.97%
$ 309.26M
$ 5.53K
93
FET
FETFET
$ 0.1323
-0.08%
-2.71%
-2.78%
$ 299.98M
$ 2.86M
94
SPX6900
SPX6900SPX
$ 0.3188
+0.38%
+1.98%
-0.59%
$ 297.92M
$ 337.25K
95
SEI
SEISEI
$ 0.04011
-0.05%
-0.50%
-3.80%
$ 288.64M
$ 1.81M
96
TIA
TIATIA
$ 0.3076
-0.16%
+1.68%
-5.34%
$ 283.98M
$ 720.10K
97
JITO
JITOJTO
$ 0.5885
-0.61%
+7.63%
+15.70%
$ 283.52M
$ 112.46K
98
AINFT
AINFTNFT
$ 0.0000002804
+0.04%
-0.57%
+2.90%
$ 277.63M
$ 188.19B
99
Gnosis
GnosisGNO
$ 103.3
-1.80%
+0.06%
-2.82%
$ 273.35M
$ 669.68
100
LayerZero
LayerZeroZRO
$ 0.7886
-0.09%
+1.25%
-6.68%
$ 269.45M
$ 524.15K
101
Terra Classic
Terra ClassicLUNC
$ 0.0000476
+0.15%
-2.82%
-5.03%
$ 262.44M
$ 1.72B
102
BitTorrent
BitTorrentBTT
$ 0.0000002594
0.00%
-0.04%
-1.93%
$ 256.04M
$ 221.41B
103
Lido DAO
Lido DAOLDO
$ 0.3018
+0.30%
+0.40%
+5.61%
$ 255.46M
$ 567.31K
104
Monad
MonadMON
$ 0.02109
+0.38%
-0.42%
+0.62%
$ 249.63M
$ 7.35M
105
Cysic
CysicCYS
$ 1.4635
+1.11%
+39.09%
+56.98%
$ 238.19M
$ 4.01M
106
AKEDO
AKEDOAKE
$ 0.0099733
-5.78%
-6.96%
+156.40%
$ 233.61M
$ 486.55M
107
Pendle
PendlePENDLE
$ 1.324
+0.30%
0.00%
-3.78%
$ 226.24M
$ 196.67K
108
Stacks
StacksSTX
$ 0.1232
+0.81%
+2.15%
-6.00%
$ 224.47M
$ 446.72K
109
CONFLUX
CONFLUXCFX
$ 0.04283
-0.26%
+2.24%
+2.05%
$ 223.48M
$ 1.46M
110
Immutable X
Immutable XIMX
$ 0.1097
+1.20%
+2.23%
-0.90%
$ 219.60M
$ 491.34K
111
Tezos
TezosXTZ
$ 0.1985
0.00%
+2.53%
-2.12%
$ 216.38M
$ 365.60K
112
Decred
DecredDCR
$ 11.957
+0.23%
-0.14%
-6.32%
$ 208.99M
$ 5.28K
113
Bonk
BonkBONK
$ 0.000002354
+0.13%
+0.86%
-4.11%
$ 207.32M
$ 161.55B
114
Jasmy
JasmyJASMY
$ 0.003989
+0.23%
-2.91%
-2.24%
$ 196.05M
$ 22.60M
115
FLOKI
FLOKIFLOKI
$ 0.00002036
0.00%
+1.04%
-4.01%
$ 195.05M
$ 3.10B
116
APE and PEPE
APE and PEPEAPEPE
$ 0.0000009252
+0.06%
-0.01%
-1.29%
$ 194.25M
$ 188.35B
117
Falcon Finance
Falcon FinanceFF
$ 0.06593
-0.38%
+2.76%
+4.48%
$ 189.78M
$ 882.96K
118
OP
OPOP
$ 0.08608
-0.16%
+0.91%
-1.94%
$ 185.93M
$ 558.25K
119
Maple Finance
Maple FinanceSYRUP
$ 0.15083
-0.16%
-0.24%
+0.80%
$ 179.53M
$ 403.16K
120
DoubleZero
DoubleZero2Z
$ 0.04911
+0.10%
-11.37%
-11.84%
$ 171.90M
$ 1.74M
121
Ribbita by Virtuals
Ribbita by VirtualsTIBBIR
$ 0.17174
+1.07%
+15.27%
+70.67%
$ 170.60M
$ 1.73M
122
Trust Wallet
Trust WalletTWT
$ 0.3965
-0.30%
-1.37%
+1.54%
$ 170.48M
$ 179.05K
123
$ 781.59
0.00%
-0.14%
+0.53%
$ 169.18M
$ 74.93
124
Raydium
RaydiumRAY
$ 0.6204
-0.05%
-0.08%
-3.60%
$ 167.19M
$ 87.83K
125
ENS
ENSENS
$ 4.085
+0.10%
+1.69%
-4.87%
$ 165.03M
$ 12.94K
126
Compound
CompoundCOMP
$ 16.17
+0.19%
+1.69%
-2.47%
$ 162.00M
$ 3.65K
127
DEXE
DEXEDEXE
$ 1.924
-0.41%
+0.36%
-11.18%
$ 161.61M
$ 66.64K
128
Kaia
KaiaKAIA
$ 0.02524
+0.32%
+0.04%
-7.45%
$ 160.68M
$ 2.43M
129
Zebec Network
Zebec NetworkZBCN
$ 0.0015716
-0.11%
-1.20%
-10.37%
$ 157.30M
$ 130.01M
130
Convex Finance
Convex FinanceCVX
$ 1.588
+0.95%
-1.18%
-0.50%
$ 155.91M
$ 43.63K
131
Axie Infinity
Axie InfinityAXS
$ 0.8754
-0.01%
+1.83%
-3.09%
$ 151.82M
$ 73.65K
132
MX Token
MX TokenMX
$ 1.6233
+0.04%
-0.27%
+0.15%
$ 149.18M
$ 726.03K
133
BUILDon
BUILDonB
$ 0.15008
-0.88%
-3.48%
+4.06%
$ 148.88M
$ 748.90K
134
Graph Token
Graph TokenGRT
$ 0.01367
+0.29%
+1.71%
-6.76%
$ 148.13M
$ 4.20M
135
MIOTAC
MIOTACIOTA
$ 0.03276
0.00%
+0.09%
-7.04%
$ 147.54M
$ 1.73M
136
$ 225.08
-0.13%
-0.68%
+0.04%
$ 147.11M
$ 318.62
137
STRK
STRKSTRK
$ 0.02297
+0.04%
+2.17%
-7.25%
$ 146.42M
$ 5.41M
138
Telcoin
TelcoinTEL
$ 0.001493
-0.54%
+1.16%
-7.47%
$ 142.86M
$ 62.79M
139
THORChain
THORChainRUNE
$ 0.4191
+0.12%
+0.05%
-3.34%
$ 141.85M
$ 290.49K
140
FARTCOIN
FARTCOINFARTCOIN
$ 0.14086
-0.51%
+2.90%
+9.04%
$ 141.12M
$ 1.10M
141
$ 95.87
+0.22%
-3.53%
+1.78%
$ 141.03M
$ 579.66
142
Plasma
PlasmaXPL
$ 0.07824
+1.40%
+3.75%
+1.87%
$ 140.53M
$ 22.48M
143
$ 71.66
+0.15%
-5.15%
+5.12%
$ 139.41M
$ 833.84
144
dogwifhat sol
dogwifhat solWIF
$ 0.1383
0.00%
+2.75%
-2.40%
$ 138.24M
$ 1.28M
145
EigenLayer
EigenLayerEIGEN
$ 0.1704
-0.17%
+2.57%
-2.22%
$ 135.58M
$ 544.13K
146
$ 348.47
0.00%
+0.24%
-2.80%
$ 134.67M
$ 169.02
147
$ 342.31
+0.06%
-0.05%
+3.52%
$ 133.42M
$ 177.71
148
ZANO
ZANOZANO
$ 8.557
0.00%
-6.05%
+1.78%
$ 131.81M
$ 80.36K
149
Chiliz
ChilizCHZ
$ 0.01256
+0.56%
+3.20%
-5.56%
$ 130.99M
$ 8.54M
150
XEC
XECXEC
$ 0.000006461
+0.28%
0.00%
-4.13%
$ 130.25M
$ 10.05B
151
OriginTrail
OriginTrailTRAC
$ 0.259
+0.39%
-0.12%
-6.75%
$ 129.85M
$ 319.86K
152
Vision
VisionVSN
$ 0.03556
+0.11%
-1.34%
-3.77%
$ 128.86M
$ 1.78M
153
Decentraland
DecentralandMANA
$ 0.06456
+0.37%
+2.31%
-2.37%
$ 128.29M
$ 862.52K
154
Project Ailey
Project AileyALE
$ 0.2604
0.00%
+0.04%
-0.23%
$ 126.69M
$ 300.37K
155
ApeCoin
ApeCoinAPE
$ 0.1232
0.00%
+1.48%
-7.07%
$ 123.50M
$ 1.19M
156
Genius
GeniusGENIUS
$ 0.36485
+0.17%
-4.96%
+4.99%
$ 121.11M
$ 182.47K
157
AWE Network
AWE NetworkAWE
$ 0.06259
-1.26%
-0.66%
+4.92%
$ 120.55M
$ 1.42M
158
NEO
NEONEO
$ 1.696
+0.41%
+2.05%
-8.48%
$ 119.49M
$ 38.45K
159
1INCH
1INCH1INCH
$ 0.08289
-0.19%
+0.90%
-1.77%
$ 116.86M
$ 730.30K
160
SafePal
SafePalSFP
$ 0.2331
+1.17%
+1.04%
-2.46%
$ 116.85M
$ 219.01K
161
$ 0.03968
0.00%
+2.50%
-4.70%
$ 116.71M
$ 1.80M
162
GoMining
GoMiningGOMINING
$ 0.2885
-0.14%
+0.10%
-1.06%
$ 116.59M
$ 499.03K
163
Arweave
ArweaveAR
$ 1.785
+0.11%
+1.92%
-2.55%
$ 115.22M
$ 44.27K
164
ONYXCOIN
ONYXCOINXCN
$ 0.0029642
0.00%
+0.60%
-3.10%
$ 114.08M
$ 950.50K
165
SoSoValue
SoSoValueSOSO
$ 0.3291
-0.12%
-0.99%
-8.81%
$ 112.59M
$ 295.93K
166
Tagger
TaggerTAG
$ 0.0010911
-0.34%
-23.53%
-16.78%
$ 104.27M
$ 82.91M
167
SOON
SOONSOON
$ 0.1997
+0.25%
-1.04%
-9.37%
$ 102.51M
$ 385.21K
168
A
AA
$ 0.06153
+0.31%
-1.12%
-5.23%
$ 101.42M
$ 1.04M
169
$ 71.44
0.00%
-5.30%
+5.29%
$ 100.96M
$ 951.25
170
RealLink
RealLinkREAL
$ 0.07266
+0.07%
-0.01%
-4.57%
$ 99.81M
$ 2.88M
171
Zama Protocol
Zama ProtocolZAMA
$ 0.04365
-0.30%
-7.17%
-5.68%
$ 95.77M
$ 3.07M
172
Sentient
SentientSENT
$ 0.01315
-0.30%
+2.02%
-1.86%
$ 95.25M
$ 4.74M
173
Backpack
BackpackBP
$ 0.3809
-0.11%
-0.52%
-3.23%
$ 95.10M
$ 154.48K
174
Stargate Finance
Stargate FinanceSTG
$ 0.1438
+0.07%
+0.91%
+6.78%
$ 94.78M
$ 372.57K
175
dYdX
dYdXDYDX
$ 0.11115
+0.10%
+1.16%
-2.29%
$ 93.80M
$ 622.60K
176
Kaito
KaitoKAITO
$ 0.3878
-1.75%
-5.16%
-44.11%
$ 93.61M
$ 3.86M
177
Newton
NewtonAB
$ 0.000945
+0.11%
0.00%
-2.48%
$ 93.39M
$ 16.30M
178
$ 0.197
-0.46%
+0.56%
-3.10%
$ 90.93M
$ 293.24K
179
Cheems
CheemsCHEEMS
$ 0.0000004832
+0.19%
-0.88%
-6.19%
$ 90.69M
$ 104.79B
180
Instadapp
InstadappFLUID
$ 1.1492
+1.92%
+2.13%
-5.72%
$ 90.44M
$ 307.50
181
Centrifuge
CentrifugeCFG
$ 0.157
-1.78%
+4.69%
-6.72%
$ 88.94M
$ 552.04K
182
Kamino
KaminoKMNO
$ 0.01834
-0.49%
+0.66%
+4.62%
$ 88.80M
$ 3.27M
183
CoW Protocol
CoW ProtocolCOW
$ 0.1527
-11.83%
+53.11%
+41.48%
$ 88.48M
$ 919.97K
184
Banana
BananaBANANAS31
$ 0.008537
-0.87%
-0.24%
+3.11%
$ 86.30M
$ 8.77M
185
BAT
BATBAT
$ 0.05788
-0.19%
+2.85%
-14.75%
$ 86.24M
$ 1.02M
186
$ 591.53
-0.07%
-0.43%
-1.12%
$ 84.35M
$ 95.76
187
GEODNET
GEODNETGEOD
$ 0.1865
+0.05%
+1.80%
+1.53%
$ 82.38M
$ 535.00K
188
Gala
GalaGALA
$ 0.001667
+0.24%
+2.52%
-7.38%
$ 81.10M
$ 124.70M
189
MULTIVERSX
MULTIVERSXEGLD
$ 2.658
-0.78%
+3.94%
-1.04%
$ 80.39M
$ 27.07K
190
Audiera
AudieraBEAT
$ 0.49001
+4.85%
-22.03%
-84.96%
$ 80.26M
$ 3.63M
191
Plume Network
Plume NetworkPLUME
$ 0.01412
+4.46%
+3.94%
+17.12%
$ 80.11M
$ 63.68M
192
GRASS
GRASSGRASS
$ 0.3238
-0.22%
+1.80%
+7.30%
$ 78.56M
$ 232.90K
193
FORM
FORMFORM
$ 0.2059
+0.05%
-3.02%
-12.15%
$ 78.40M
$ 291.89K
194
Aethir
AethirATH
$ 0.003842
+1.13%
+5.06%
-6.56%
$ 77.76M
$ 21.27M
195
RaveDAO
RaveDAORAVE
$ 0.3079
+3.11%
-1.94%
-9.84%
$ 77.74M
$ 10.30K
196
DeepBook
DeepBookDEEP
$ 0.014202
+2.92%
+3.18%
-14.67%
$ 76.44M
$ 4.27M
197
ZKsync
ZKsyncZK
$ 0.007465
+0.28%
+4.03%
-4.85%
$ 74.19M
$ 11.62M
198
Comedian
ComedianBAN
$ 0.07372
+0.46%
-0.61%
+2.89%
$ 73.66M
$ 779.58K
199
Horizen
HorizenZEN
$ 4.013
-0.12%
+0.37%
-5.45%
$ 72.86M
$ 13.90K
200
$ 969.48
+0.07%
-0.84%
+10.09%
$ 72.10M
$ 58.54
201
XPR Network
XPR NetworkXPR
$ 0.0024584
+0.47%
-0.46%
-2.39%
$ 71.88M
$ 37.67M
202
AI Rig Complex
AI Rig ComplexARCSOL
$ 0.07152
-5.67%
-1.56%
+3.81%
$ 71.85M
$ 973.59K
203
Reserve Rights
Reserve RightsRSR
$ 0.001144
0.00%
+0.17%
-9.20%
$ 71.62M
$ 52.27M
204
RE
RERE
$ 0.4543
+0.44%
+0.75%
+10.71%
$ 71.58M
$ 357.07K
205
ORDI
ORDIORDI
$ 3.401
-0.15%
-0.64%
-0.32%
$ 71.42M
$ 23.74K
206
Qtum
QtumQTUM
$ 0.6743
+0.13%
-0.31%
+0.28%
$ 71.39M
$ 119.12K
207
Melania Meme
Melania MemeMELANIA
$ 0.07047
+0.20%
+3.39%
-6.76%
$ 70.84M
$ 862.87K
208
$ 786.57
-0.03%
+0.09%
-0.05%
$ 70.74M
$ 73.10
209
Beam
BeamBEAMX
$ 0.001357
+1.12%
+2.03%
-1.95%
$ 69.61M
$ 56.93M
210
RIF
RIFRIF
$ 0.06963
-0.27%
+0.64%
+5.27%
$ 69.47M
$ 1.13M
211
YearnFinance
YearnFinanceYFI
$ 1,932.5
+0.07%
+0.83%
-6.16%
$ 69.21M
$ 28.47
212
GMX
GMXGMX
$ 6.631
-0.05%
-0.78%
+2.63%
$ 69.04M
$ 8.80K
213
SNX
SNXSNX
$ 0.1996
+0.25%
+2.77%
-5.66%
$ 68.94M
$ 297.08K
214
Derive
DeriveDRV
$ 0.09272
-0.04%
-0.37%
-3.72%
$ 68.30M
$ 598.98K
215
FTX Token
FTX TokenFTT
$ 0.2078
-1.38%
+3.23%
+5.01%
$ 68.25M
$ 331.41K
216
$ 148.89
0.00%
-1.99%
-3.34%
$ 68.16M
$ 377.71
217
Walrus
WalrusWAL
$ 0.02704
+32.47%
+37.77%
+10.97%
$ 67.84M
$ 5.23M
218
Data Network
Data NetworkDATA
$ 0.1888
+0.90%
-1.55%
-9.57%
$ 67.70M
$ 507.71K
219
Safe Token
Safe TokenSAFE
$ 0.0885
+0.68%
-0.90%
-5.35%
$ 66.36M
$ 5.38K
220
SkyAI
SkyAISKYAI
$ 0.06477
+3.06%
-9.35%
-44.96%
$ 66.05M
$ 38.21M
221
0x
0xZRX
$ 0.07727
+0.48%
+0.69%
-5.76%
$ 65.62M
$ 730.77K
222
Huma Finance
Huma FinanceHUMA
$ 0.01996
-2.57%
+4.67%
-7.32%
$ 64.37M
$ 2.98M
223
Orca
OrcaORCA
$ 1.0468
+2.43%
+3.31%
-1.62%
$ 64.06M
$ 57.97K
224
XPIN Network
XPIN NetworkXPIN
$ 0.0017127
-0.01%
-6.22%
+1.17%
$ 63.96M
$ 45.15M
225
S
SS
$ 0.02221
-0.27%
-0.09%
-5.21%
$ 63.94M
$ 3.49M
226
BAS
BASBAS
$ 0.025306
+0.40%
-0.34%
-3.14%
$ 63.01M
$ 2.89M
227
Qubic
QubicQUBIC
$ 0.0000004444
+0.20%
+1.93%
-0.02%
$ 61.61M
$ 223.12B
228
Numeraire
NumeraireNMR
$ 8.166
+0.06%
+1.69%
-3.91%
$ 61.24M
$ 7.98K
229
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOONDOG
$ 0.000608
-0.02%
-1.95%
-4.09%
$ 60.80M
$ 97.59M
230
UnifAI
UnifAIUAI
$ 0.2494
-0.16%
-1.45%
+6.27%
$ 59.99M
$ 391.90K
231
Livepeer
LivepeerLPT
$ 1.195
+0.25%
+0.34%
-5.22%
$ 59.53M
$ 47.99K
232
$ 263.81
0.00%
-0.55%
-4.05%
$ 59.28M
$ 217.84
233
jellyjelly
jellyjellyJELLYJELLY
$ 0.05949
+0.62%
+1.43%
-1.08%
$ 58.75M
$ 1.42M
234
BabyDogeCoin
BabyDogeCoinBABYDOGE
$ 0.0000000003276
-0.30%
+0.40%
-2.06%
$ 58.72M
$ 222.25T
235
Holo Token
Holo TokenHOT
$ 0.0003284
+0.31%
+2.91%
-2.64%
$ 57.89M
$ 203.82M
236
Eurite
EuriteEURI
$ 1.1584
+0.18%
+0.14%
+0.25%
$ 57.47M
$ 7.07K
237
Bedrock
BedrockBR
$ 0.2204
-1.71%
-11.73%
+78.63%
$ 57.21M
$ 464.74K
238
VELO
VELOVELO
$ 0.003167
0.00%
-2.72%
-6.18%
$ 55.20M
$ 6.84M
239
BIO Protocol
BIO ProtocolBIO
$ 0.0247
-0.44%
+1.65%
-2.79%
$ 54.57M
$ 2.66M
240
Turbo
TurboTURBO
$ 0.0007949
-0.03%
+1.83%
-4.56%
$ 54.48M
$ 78.83M
241
DAPPOS
DAPPOSDOS
$ 0.27152
-3.59%
-2.02%
+28.29%
$ 54.35M
$ 43.28M
242
$ 225.65
+0.02%
-0.02%
+0.28%
$ 54.20M
$ 274.76
243
BOOK OF MEME
BOOK OF MEMEBOME
$ 0.0007907
-1.33%
+5.73%
+13.08%
$ 54.12M
$ 118.79M
244
NEXPACE
NEXPACENXPC
$ 0.1896
+1.12%
+3.78%
-19.35%
$ 53.92M
$ 387.53K
245
Orochi Network
Orochi NetworkON
$ 0.37141
-0.45%
+3.55%
-3.42%
$ 53.73M
$ 290.96K
246
ZIGCOIN
ZIGCOINZIG
$ 0.038087
-0.12%
-2.83%
-4.90%
$ 53.59M
$ 12.69M
247
Allora
AlloraALLO
$ 0.26309
+0.75%
-0.58%
-15.60%
$ 53.41M
$ 420.39K
248
Kusama
KusamaKSM
$ 2.905
-0.27%
+2.76%
-4.63%
$ 53.36M
$ 23.45K
249
ECOMI
ECOMIOMI
$ 0.0001893
-0.21%
-4.16%
+2.55%
$ 53.35M
$ 341.22M
250
TFUEL
TFUELTFUEL
$ 0.007232
-0.04%
+1.69%
-2.69%
$ 53.24M
$ 8.22M
251
Quantix Finance
Quantix FinanceQFI
$ 53.126
+0.09%
-0.10%
-4.39%
$ 53.13M
$ 1.85K
252
Keeta
KeetaKTA
$ 0.09525
-0.04%
+0.53%
-1.71%
$ 53.01M
$ 669.39K
253
SHX
SHXSHX
$ 0.003007
0.00%
-0.33%
-4.11%
$ 52.92M
$ 22.78M
254
Billions
BillionsBILL
$ 0.02161
+0.33%
-4.76%
-19.70%
$ 52.45M
$ 5.52M
255
River
RiverRIVER
$ 2.6877
-0.13%
+5.26%
-0.26%
$ 52.34M
$ 34.31K
256
FLOW
FLOWFLOW
$ 0.03103
+1.63%
-0.58%
+5.03%
$ 51.91M
$ 1.84M
257
Zilliqa
ZilliqaZIL
$ 0.002579
+0.04%
+3.00%
-9.02%
$ 51.53M
$ 22.71M
258
Mina Protocol
Mina ProtocolMINA
$ 0.03975
+0.28%
+1.27%
-3.37%
$ 51.30M
$ 1.46M
259
Wormhole
WormholeW
$ 0.008348
-0.15%
+4.04%
-1.49%
$ 50.46M
$ 18.07M
260
WIKI CAT
WIKI CATWKC
$ 0.00000009039
+0.08%
+3.87%
+11.17%
$ 48.30M
$ 1.02T
261
Enjin
EnjinENJ
$ 0.02414
+0.25%
+2.32%
-4.79%
$ 47.90M
$ 2.28M
262
GoPlus Security
GoPlus SecurityGPS
$ 0.010299
-0.30%
+2.32%
+5.38%
$ 47.61M
$ 5.98M
263
FUNToken
FUNTokenFUNTOKEN
$ 0.0043978
-0.03%
-3.07%
+2.99%
$ 47.55M
$ 15.92M
264
ELF
ELFELF
$ 0.05643
+0.16%
-4.58%
-3.75%
$ 46.63M
$ 992.25K
265
SUSHI
SUSHISUSHI
$ 0.1608
+1.19%
+4.74%
-1.89%
$ 46.27M
$ 385.03K
266
Subsquid
SubsquidSQD
$ 0.04363
+0.52%
+0.25%
+28.40%
$ 45.83M
$ 1.48M
267
Concordium
ConcordiumCCD
$ 0.0036
-0.28%
+11.96%
+13.90%
$ 45.58M
$ 44.60M
268
RavenCoin
RavenCoinRVN
$ 0.002772
+3.41%
+3.84%
-22.90%
$ 45.42M
$ 23.60M
269
G Coin
G CoinGCOIN
$ 0.0018117
+0.08%
+0.38%
+54.63%
$ 45.34M
$ 144.93M
270
Xphere
XphereXP
$ 0.016219
+0.90%
-1.57%
-1.12%
$ 44.90M
$ 3.55M
271
XUSD
XUSDXUSD
$ 1.0009
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 44.60M
$ 52.60K
272
Kava Labs
Kava LabsKAVA
$ 0.04079
+0.25%
+0.67%
-0.41%
$ 44.20M
$ 1.57M
273
ETHGAS
ETHGASGWEI
$ 0.02539
+0.08%
-4.29%
+5.53%
$ 44.12M
$ 2.14M
274
Sentism
SentismSENTIS
$ 0.22365
-0.10%
+0.25%
+4.00%
$ 43.89M
$ 158.42K
275
Venus
VenusXVS
$ 2.6839
+0.22%
+1.87%
-3.08%
$ 43.85M
$ 21.39K
276
$ 783.47
+0.03%
-0.09%
+0.41%
$ 43.39M
$ 76.96
277
Lorenzo Protocol
Lorenzo ProtocolBANK
$ 0.03687
-0.16%
+0.90%
-12.69%
$ 43.20M
$ 71.68M
278
$ 0.03604
+0.78%
+2.18%
-2.95%
$ 42.91M
$ 15.63K
279
Toshi
ToshiTOSHI
$ 0.0001
-0.10%
+0.91%
-5.03%
$ 42.07M
$ 545.19M
280
POPCAT
POPCATPOPCAT
$ 0.0425
-0.07%
+3.37%
-2.84%
$ 41.83M
$ 1.64M
281
Oasis
OasisROSE
$ 0.005365
-0.02%
+1.21%
-6.60%
$ 41.81M
$ 12.71M
282
Alchemy
AlchemyACH
$ 0.004186
+0.07%
+3.01%
-7.44%
$ 41.78M
$ 15.82M
283
SPACE ID
SPACE IDID
$ 0.02965
-1.36%
-0.60%
+5.78%
$ 41.57M
$ 3.37M
284
Pirate Chain
Pirate ChainARRR
$ 0.2107
+0.48%
-2.99%
-1.72%
$ 41.44M
$ 859.39K
285
Request
RequestREQ
$ 0.05154
+0.63%
+1.64%
-0.41%
$ 41.03M
$ 1.10M
286
XYO
XYOXYO
$ 0.00297
-0.34%
+0.68%
-0.34%
$ 40.99M
$ 17.64M
287
CASPER
CASPERCSPR
$ 0.002562
-0.82%
+4.30%
+34.94%
$ 40.87M
$ 32.52M
288
BERA
BERABERA
$ 0.1487
+1.86%
+6.12%
-5.93%
$ 40.83M
$ 465.82K
289
ZetaChain
ZetaChainZETA
$ 0.02785
+1.38%
+4.26%
-6.69%
$ 40.77M
$ 2.01M
290
Peanut the Squirrel
Peanut the SquirrelPNUT
$ 0.04063
-0.47%
-1.07%
+2.16%
$ 40.63M
$ 2.30M
291
Gravity
GravityG
$ 0.003757
+0.48%
+4.02%
+2.74%
$ 40.63M
$ 22.36M
292
Nervos Network
Nervos NetworkCKB
$ 0.0008272
+0.48%
+3.90%
-6.51%
$ 40.61M
$ 68.95M
293
Fabric
FabricROBO
$ 0.01866
+0.95%
+22.21%
+31.66%
$ 40.27M
$ 23.65M
294
IO
IOIO
$ 0.11478
-0.41%
+4.69%
-9.81%
$ 40.03M
$ 2.65M
295
Spark
SparkSPK
$ 0.0143
+0.56%
+2.74%
-3.19%
$ 39.95M
$ 4.89M
296
Prom
PromPROM
$ 2.1845
-0.40%
-18.39%
+2.60%
$ 39.82M
$ 27.42K
297
$ 0.00456
+0.22%
+2.52%
-7.95%
$ 39.75M
$ 12.14M
298
APRO
APROAT
$ 0.15636
-0.15%
+6.00%
+4.32%
$ 39.51M
$ 389.67K
299
Non-Playable Coin
Non-Playable CoinNPC
$ 0.005209
+0.42%
+1.13%
-8.03%
$ 39.45M
$ 15.40M
300
Purr
PurrPURR
$ 0.06593
-0.03%
-1.07%
+1.31%
$ 39.26M
$ 847.23K
301
ONEchain
ONEchainCROSS
$ 0.09208
+1.39%
-27.43%
-6.83%
$ 39.07M
$ 1.92M
302
USELESS COIN
USELESS COINUSELESS
$ 0.038924
-0.17%
+3.92%
+1.42%
$ 39.01M
$ 1.89M
303
Defi App
Defi AppHOME
$ 0.009589
+1.20%
-13.67%
+1.73%
$ 38.57M
$ 10.06M
304
$ 0.006006
-0.08%
+4.18%
+0.50%
$ 38.45M
$ 10.44M
305
Zerebro
ZerebroZEREBRO
$ 0.038404
-0.45%
+2.39%
+4.09%
$ 38.40M
$ 2.23M
306
Threshold
ThresholdT
$ 0.003428
+0.47%
+2.09%
-6.28%
$ 38.14M
$ 16.24M
307
MOG Coin
MOG CoinMOG
$ 0.00000009756
+0.51%
-0.61%
-7.52%
$ 38.03M
$ 900.83B
308
Espresso
EspressoESP
$ 0.07211
+0.08%
-4.40%
+1.42%
$ 37.87M
$ 1.17M
309
Notcoin
NotcoinNOT
$ 0.0003808
+0.29%
+2.20%
+2.20%
$ 37.86M
$ 244.15M
310
ConstitutionDAO
ConstitutionDAOPEOPLE
$ 0.007428
-0.08%
-3.05%
-7.01%
$ 37.59M
$ 7.60M
311
Blur
BlurBLUR
$ 0.0132
+0.61%
+2.40%
-4.68%
$ 37.35M
$ 4.20M
312
TROLL
TROLLTROLLSOL
$ 0.037454
+1.00%
+0.63%
-10.56%
$ 37.34M
$ 1.79M
313
Talus
TalusUS
$ 0.01697
+3.60%
-13.20%
-65.04%
$ 37.31M
$ 177.49M
314
peaq network
peaq networkPEAQ
$ 0.0166
+0.36%
-1.01%
-6.43%
$ 37.02M
$ 3.56M
315
$ 733.05
-0.01%
-0.46%
+1.11%
$ 36.94M
$ 86.01
316
Momentum
MomentumMMT
$ 0.1812
-1.26%
+1.98%
-16.07%
$ 36.88M
$ 548.98K
317
Babylon
BabylonBABY
$ 0.00991
-0.60%
-0.60%
-21.61%
$ 36.85M
$ 5.90M
318
BitDCA
BitDCABDCA
$ 0.449
-0.09%
-1.43%
-2.33%
$ 36.81M
$ 339.31K
319
Ontology Token
Ontology TokenONT
$ 0.03667
+0.27%
+5.28%
-5.51%
$ 36.72M
$ 1.67M
320
CELO
CELOCELO
$ 0.0608
+0.78%
+1.77%
-3.85%
$ 36.70M
$ 944.66K
321
RONIN
RONINRON
$ 0.04752
+0.06%
-3.40%
-9.74%
$ 36.66M
$ 1.91M
322
$ 0.06665
+2.82%
+3.11%
-3.95%
$ 36.43M
$ 758.85K
323
Alaya AI
Alaya AIAGT
$ 0.015748
-0.20%
-1.63%
+2.22%
$ 36.40M
$ 3.74M
324
RedStone
RedStoneRED
$ 0.08685
+0.72%
+1.53%
-3.20%
$ 36.30M
$ 684.45K
325
Fractal Bitcoin
Fractal BitcoinFB
$ 0.3474
-0.49%
-0.54%
+2.09%
$ 36.17M
$ 168.32K
326
Moo Deng
Moo DengMOODENG
$ 0.03617
0.00%
+2.34%
-5.10%
$ 35.89M
$ 1.75M
327
0G
0G0G
$ 0.1676
0.00%
+6.62%
+11.16%
$ 35.70M
$ 561.62K
328
ME
MEME
$ 0.06518
+0.75%
+2.31%
+2.60%
$ 35.40M
$ 1.30M
329
Mask Network
Mask NetworkMASK
$ 0.3531
+0.65%
+1.96%
-5.53%
$ 35.36M
$ 163.07K
330
GOHOME
GOHOMEGOHOME
$ 70.05
+0.11%
-0.55%
-0.50%
$ 34.99M
$ 285.96
331
SSV Token
SSV TokenSSV
$ 2.12
-0.05%
+2.96%
-1.94%
$ 34.64M
$ 25.51K
332
AnkrNetwork
AnkrNetworkANKR
$ 0.003407
+0.23%
+1.91%
-5.64%
$ 34.13M
$ 16.55M
333
Verge
VergeXVG
$ 0.002056
+0.49%
+1.38%
-3.52%
$ 33.97M
$ 29.90M
334
BSquared Network
BSquared NetworkB2
$ 0.4982
-0.25%
+0.98%
+6.14%
$ 33.57M
$ 137.08K
335
Amp
AmpAMP
$ 0.0003854
+0.57%
+1.10%
-1.10%
$ 33.56M
$ 161.61M
336
Aztec
AztecAZTEC
$ 0.0116
+0.35%
+0.43%
-17.17%
$ 33.49M
$ 5.19M
337
Propy
PropyPRO
$ 0.334
-0.24%
+0.82%
-4.30%
$ 33.38M
$ 170.02K
338
LINEA
LINEALINEA
$ 0.002154
+0.33%
+1.76%
-5.51%
$ 33.19M
$ 32.48M
339
Irys
IrysIRYS
$ 0.01658
-1.02%
-2.07%
+4.22%
$ 33.12M
$ 4.04M
340
Fogo
FogoFOGO
$ 0.008572
+0.61%
+2.14%
-2.12%
$ 32.95M
$ 6.81M
341
Magma Finance
Magma FinanceMAGMA
$ 0.17251
+0.67%
-7.19%
-20.55%
$ 32.95M
$ 521.32K
342
Dusk Network
Dusk NetworkDUSK
$ 0.06482
+0.05%
+6.96%
-0.14%
$ 32.25M
$ 1.16M
343
Avantis
AvantisAVNT
$ 0.0991
+0.16%
-1.04%
+8.37%
$ 32.24M
$ 2.20M
344
VeThor Token
VeThor TokenVTHO
$ 0.0003205
+0.44%
+1.92%
-7.05%
$ 32.17M
$ 221.25M
345
Smart Blockchain
Smart BlockchainSMART
$ 0.004799
+0.04%
+0.55%
+12.38%
$ 32.10M
$ 3.08M
346
Mocaverse
MocaverseMOCA
$ 0.007526
+0.04%
+5.19%
-2.25%
$ 32.02M
$ 7.42M
347
USDP
USDPUSDP
$ 1.0003
0.00%
+0.01%
-0.06%
$ 31.97M
$ 5.53K
348
Helium Network Token
Helium Network TokenHNT
$ 0.1711
0.00%
+0.35%
-8.79%
$ 31.90M
$ 340.58K
349
$ 276.75
-0.06%
+0.33%
-0.64%
$ 31.57M
$ 192.18
350
Rocket Pool
Rocket PoolRPL
$ 1.385
-0.07%
+2.82%
-9.76%
$ 31.26M
$ 45.21K
351
EDU Coin
EDU CoinEDU
$ 0.04053
-1.23%
-1.01%
+9.63%
$ 31.22M
$ 2.03M
352
POLYX
POLYXPOLYX
$ 0.0293
+1.04%
+1.74%
-10.98%
$ 30.84M
$ 33.30K
353
Memecoin
MemecoinMEME
$ 0.0004857
+0.46%
+2.53%
-4.01%
$ 30.84M
$ 121.18M
354
Giggle Fund
Giggle FundGIGGLE
$ 30.71
-0.58%
-2.58%
-10.01%
$ 30.58M
$ 7.79K
355
Terra
TerraLUNA
$ 0.04292
+0.94%
-0.05%
+0.61%
$ 30.34M
$ 1.68M
356
WINK
WINKWIN
$ 0.0000303
-0.17%
-2.42%
-3.14%
$ 30.04M
$ 1.73B
357
DEAPcoin
DEAPcoinDEP
$ 0.0009989
+0.19%
+0.38%
-1.23%
$ 29.89M
$ 56.11M
358
UMA
UMAUMA
$ 0.3272
+0.28%
+1.17%
-4.18%
$ 29.68M
$ 160.50K
359
TornadoCash
TornadoCashTORN
$ 5.581
+1.60%
-0.18%
-0.82%
$ 29.35M
$ 10.26K
360
HashKey Platform
HashKey PlatformHSK
$ 0.08365
+1.29%
-0.04%
+2.97%
$ 29.15M
$ 711.29K
361
Succinct
SuccinctPROVE
$ 0.148
+1.16%
+3.12%
-6.06%
$ 29.00M
$ 329.34K
362
Euler Finance
Euler FinanceEUL
$ 1.1991
+1.12%
+5.19%
+3.47%
$ 28.99M
$ 60.26K
363
cat in a dogs world
cat in a dogs worldMEW
$ 0.0003245
0.00%
+1.50%
-4.88%
$ 28.92M
$ 188.06M
364
deBridge
deBridgeDBR
$ 0.015
-0.53%
-1.44%
+5.40%
$ 28.91M
$ 3.65M
365
COTI
COTICOTI
$ 0.01014
+0.85%
-6.05%
-3.90%
$ 28.71M
$ 8.33M
366
Bancor
BancorBNT
$ 0.2646
+0.26%
+2.91%
-2.82%
$ 28.57M
$ 224.00K
367
Tutorial
TutorialTUT
$ 0.034895
-1.38%
-5.08%
-81.19%
$ 28.18M
$ 36.46M
368
CoinDepo
CoinDepoCOINDEPO
$ 0.11202
+0.04%
+0.32%
+0.20%
$ 28.10M
$ 3.69M
369
Solayer
SolayerLAYER
$ 0.06124
+0.95%
+2.74%
+0.62%
$ 28.08M
$ 940.86K
370
PlaysOut
PlaysOutPLAY
$ 0.03622
+0.08%
+3.16%
-5.55%
$ 27.93M
$ 2.11M
371
Rekt
RektREKTCOIN
$ 0.0000000988
0.00%
-0.10%
-9.19%
$ 27.84M
$ 48.94B
372
Anoma
AnomaXAN
$ 0.010986
+0.55%
+3.48%
-41.03%
$ 27.73M
$ 9.15M
373
$ 28.28
-0.04%
-2.44%
-10.20%
$ 27.57M
$ 2.02K
374
TerraClassicUSD
TerraClassicUSDUSTC
$ 0.0049
+0.72%
+0.02%
-2.90%
$ 27.41M
$ 21.29M
375
Block Street
Block StreetBSB
$ 0.12275
+2.06%
+0.32%
-16.90%
$ 27.30M
$ 5.67M
376
First Neiro on ETH
First Neiro on ETHNEIROCTO
$ 0.00006461
-0.38%
+1.84%
-1.02%
$ 27.30M
$ 1.16B
377
Manta Network
Manta NetworkMANTA
$ 0.0575
-0.33%
+5.25%
-2.92%
$ 27.28M
$ 992.24K
378
Victoria VR
Victoria VRVR
$ 0.00162
+0.06%
+7.21%
+8.65%
$ 27.22M
$ 202.05M
379
Uquid
UquidUQC
$ 2.7
0.00%
+0.07%
0.00%
$ 27.00M
$ 3.87K
380
SaharaAI
SaharaAISAHARA
$ 0.007898
+1.49%
+2.37%
-5.80%
$ 26.96M
$ 7.54M
381
Storepay Fintech
Storepay FintechSPCFIN
$ 0.0003813
0.00%
+2.86%
-6.52%
$ 26.94M
$ 243.52K
382
Undeads Games
Undeads GamesUDS
$ 0.2683
+0.07%
+1.55%
-8.70%
$ 26.75M
$ 77.72K
383
Gensyn
GensynAI
$ 0.02046
+0.44%
+3.12%
-6.31%
$ 26.72M
$ 3.59M
384
MANTRA
MANTRAMANTRA
$ 0.005027
+1.02%
+1.84%
-12.17%
$ 26.59M
$ 14.09M
385
LAB
LABLAB
$ 0.08572
+0.48%
-1.61%
-30.55%
$ 26.53M
$ 5.12M
386
Spacecoin
SpacecoinSPACE
$ 0.005008
+0.80%
+4.38%
-7.78%
$ 26.46M
$ 26.91M
387
Dogelon Mars
Dogelon MarsELON
$ 0.0000000265
-0.11%
+1.34%
-2.14%
$ 26.45M
$ 3.22T
388
$ 58.46
+0.03%
-0.31%
+0.97%
$ 26.40M
$ 1.15K
389
ApeX Protocol
ApeX ProtocolAPEX
$ 0.1894
+0.21%
-7.61%
-13.83%
$ 26.25M
$ 517.50K
390
$ 220.82
-0.28%
-2.50%
-1.07%
$ 26.17M
$ 280.79
391
MultiBank Group
MultiBank GroupMBG
$ 0.1053
0.00%
-1.68%
-1.50%
$ 26.13M
$ 19.29M
392
Movement
MovementMOVE
$ 0.006575
-0.88%
-2.57%
-8.13%
$ 26.09M
$ 11.30M
393
VANA
VANAVANA
$ 0.8603
+1.29%
+2.64%
+0.15%
$ 26.04M
$ 74.83K
394
Siacoin
SiacoinSC
$ 0.0004631
-0.30%
+0.87%
-8.40%
$ 25.96M
$ 119.67M
395
FRAX
FRAXFRAX
$ 0.2894
-0.03%
+0.73%
-5.93%
$ 25.48M
$ 199.74K
396
ETHW
ETHWETHW
$ 0.2355
-0.17%
+1.29%
-5.73%
$ 25.37M
$ 312.31K
397
Waves
WavesWAVES
$ 0.1947
+0.67%
+0.83%
-6.54%
$ 25.24M
$ 300.40K
398
IoTeX Network
IoTeX NetworkIOTX
$ 0.002666
-0.04%
-0.41%
-15.13%
$ 25.16M
$ 26.72M
399
WorldMobileToken
WorldMobileTokenWMTX
$ 0.02925
0.00%
+0.07%
-2.85%
$ 24.97M
$ 2.27M
400
Infinity Ground
Infinity GroundAIN
$ 0.07986
+0.47%
+1.04%
+5.51%
$ 24.73M
$ 1.80M
401
$ 350.57
-0.01%
+0.83%
-1.91%
$ 24.39M
$ 161.62
402
Acurast
AcurastACU
$ 0.11135
+1.02%
+7.19%
+25.87%
$ 24.21M
$ 936.86K
403
Core DAO
Core DAOCORE
$ 0.01947
+0.77%
+5.06%
-3.75%
$ 24.18M
$ 4.66M
404
MYX Finance
MYX FinanceMYX
$ 0.07328
+0.18%
+0.26%
-0.69%
$ 24.18M
$ 1.60M
405
ZEROBASE
ZEROBASEZBT
$ 0.08663
-0.69%
-7.48%
-17.14%
$ 24.18M
$ 851.87K
406
Synapse
SynapseSYN
$ 0.10631
+0.24%
+2.53%
-0.86%
$ 23.90M
$ 1.57M
407
iExec RLC
iExec RLCRLC
$ 0.2741
+0.29%
+3.90%
-1.15%
$ 23.87M
$ 236.53K
408
Renzo
RenzoREZ
$ 0.002786
+0.65%
+0.80%
-1.62%
$ 23.83M
$ 25.48M
409
BNKR
BNKRBNKR
$ 0.0002392
+0.97%
-1.32%
-23.21%
$ 23.75M
$ 238.20M
410
Lista DAO
Lista DAOLISTA
$ 0.05755
+0.85%
+2.75%
-6.00%
$ 23.65M
$ 1.03M
411
Nock
NockNOCK
$ 0.010715
-1.54%
+28.52%
+5.58%
$ 23.52M
$ 10.19M
412
Unipoly Coin
Unipoly CoinUNP
$ 0.10708
-0.03%
-0.04%
-0.03%
$ 23.47M
$ 360.38K
413
Osmosis
OsmosisOSMO
$ 0.02994
-0.83%
-1.51%
-2.16%
$ 23.27M
$ 1.95M
414
StatusNetwork
StatusNetworkSNT
$ 0.00481
+0.63%
-3.61%
-11.74%
$ 23.15M
$ 10.57M
415
BICONOMY
BICONOMYBICO
$ 0.02287
-0.99%
-13.74%
-53.22%
$ 23.11M
$ 8.74M
416
SwftCoin
SwftCoinSWFTC
$ 0.002309
+0.04%
-0.35%
-5.91%
$ 23.10M
$ 23.17M
417
Degen
DegenDEGEN
$ 0.0010005
-0.30%
-3.07%
-20.53%
$ 23.09M
$ 55.84M
418
Nil Token
Nil TokenNIL
$ 0.04987
+1.88%
+17.13%
+32.52%
$ 22.88M
$ 50.15M
419
SIREN
SIRENSIREN
$ 0.0313
+0.10%
-5.03%
-11.60%
$ 22.87M
$ 4.46M
420
Somnia
SomniaSOMI
$ 0.09286
-0.41%
+3.55%
+1.48%
$ 22.71M
$ 651.18K
421
SNEK
SNEKSNEK
$ 0.000304
-0.16%
-2.00%
-10.57%
$ 22.68M
$ 185.95M
422
Merlin Chain
Merlin ChainMERL
$ 0.01864
+0.17%
+0.46%
-4.23%
$ 22.52M
$ 4.46M
423
Catizen
CatizenCATI
$ 0.04924
+1.60%
+8.33%
+12.75%
$ 22.43M
$ 1.77M
424
Zora
ZoraZORA
$ 0.004951
+2.52%
+5.70%
-6.41%
$ 22.38M
$ 14.74M
425
HIVE
HIVEHIVE
$ 0.03971
+0.81%
+2.76%
-5.68%
$ 22.10M
$ 1.78M
426
Alchemist AI
Alchemist AIALCH
$ 0.02601
+0.78%
-2.70%
-6.52%
$ 22.06M
$ 1.98M
427
Illuvium
IlluviumILV
$ 2.996
+0.33%
+5.86%
-3.70%
$ 22.00M
$ 27.30K
428
Zest Protocol
Zest ProtocolZEST
$ 0.14938
+0.03%
+0.33%
-6.58%
$ 21.97M
$ 569.26K
429
Hyperlane
HyperlaneHYPER
$ 0.06477
+0.19%
+2.91%
-1.01%
$ 21.88M
$ 928.94K
430
SATS
SATSSATS
$ 0.000000010351
-0.73%
+2.34%
-2.31%
$ 21.71M
$ 6.50T
431
$ 342.32
+0.12%
+0.06%
+3.75%
$ 21.58M
$ 166.69
432
SKALE
SKALESKL
$ 0.003444
0.00%
+1.33%
-6.53%
$ 21.29M
$ 23.86M
433
DODO
DODODODO
$ 0.02054
0.00%
-1.44%
+4.26%
$ 21.28M
$ 6.15M
434
CyberConnect
CyberConnectCYBER
$ 0.3019
+0.20%
+1.98%
-5.04%
$ 21.01M
$ 189.35K
435
Kyber Network
Kyber NetworkKNC
$ 0.1001
+0.30%
+0.50%
-3.84%
$ 20.99M
$ 495.33K
436
Yooldo Games
Yooldo GamesESPORTS
$ 0.03555
+1.14%
+2.86%
-10.98%
$ 20.97M
$ 1.59M
437
Arkham
ArkhamARKM
$ 0.09257
+0.42%
+2.18%
-4.55%
$ 20.86M
$ 659.25K
438
Ontology Gas
Ontology GasONG
$ 0.04446
+0.39%
+2.97%
+1.71%
$ 20.83M
$ 1.67M
439
Freysa
FreysaFAI
$ 0.002484
-0.60%
+0.16%
-3.91%
$ 20.34M
$ 26.34M
440
Wojak
WojakWOJAK
$ 0.00000006144
+0.53%
-6.64%
+5.98%
$ 20.34M
$ 3.82T
441
Wootrade Network
Wootrade NetworkWOO
$ 0.01051
+0.19%
+2.43%
-11.43%
$ 19.91M
$ 5.20M
442
BounceToken
BounceTokenAUCTION
$ 2.863
+1.52%
+2.79%
-4.61%
$ 19.88M
$ 19.92K
443
STEPN
STEPNSTEPN
$ 0.006313
+0.16%
+1.64%
-7.50%
$ 19.70M
$ 11.21M
444
Fusionist
FusionistACE
$ 0.19983
-11.12%
-20.82%
+59.38%
$ 19.65M
$ 13.64M
445
ChainGPT
ChainGPTCGPT
$ 0.020871
+0.09%
+1.71%
+0.60%
$ 19.49M
$ 3.10M
446
CETUS
CETUSCETUS
$ 0.02065
+1.98%
+4.68%
+11.56%
$ 19.49M
$ 4.20M
447
Sapien
SapienSAPIEN
$ 0.07765
+0.30%
+2.27%
-6.76%
$ 19.37M
$ 899.03K
448
STEEM
STEEMSTEEM
$ 0.03505
+0.86%
+0.86%
-6.19%
$ 19.34M
$ 2.42M
449
B3 Base
B3 BaseB3
$ 0.000418
0.00%
+0.24%
-7.76%
$ 19.32M
$ 127.78M
450
Bless
BlessBLESS
$ 0.010031
-1.78%
-5.32%
-24.20%
$ 19.21M
$ 22.31M
451
Pundi X
Pundi XPUNDIX
$ 0.07473
+0.09%
+2.51%
-6.55%
$ 19.19M
$ 779.15K
452
Smooth Love Potion
Smooth Love PotionSLP
$ 0.0005249
+0.17%
-0.98%
-7.32%
$ 19.06M
$ 110.73M
453
Constellation
ConstellationDAG
$ 0.006626
+0.02%
-1.65%
-0.56%
$ 19.04M
$ 7.92M
454
ABEY
ABEYABEY
$ 0.01814
+0.06%
+0.83%
+15.96%
$ 18.96M
$ 545.45K
455
$ 85.52
-0.29%
-0.70%
+0.71%
$ 18.96M
$ 652.95
456
IOSToken
IOSTokenIOST
$ 0.0005557
+0.43%
+2.60%
-9.30%
$ 18.93M
$ 123.14M
457
$ 0.1969
+0.41%
+1.03%
+1.76%
$ 18.92M
$ 255.54K
458
OpenServ
OpenServSERV
$ 0.02401
+0.04%
-1.06%
-13.71%
$ 18.70M
$ 106.99K
459
Aleo
AleoALEO
$ 0.01561
+0.13%
+0.19%
-2.01%
$ 18.60M
$ 3.89M
460
Phala
PhalaPHA
$ 0.02197
+0.23%
+2.75%
-8.01%
$ 18.51M
$ 3.04M
461
CARV
CARVCARV
$ 0.03034
+0.26%
+4.02%
-5.82%
$ 18.46M
$ 1.91M
462
Public Masterpiece
Public MasterpiecePMT
$ 0.1007
+0.03%
-0.69%
-1.35%
$ 18.44M
$ 1.36M
463
Nosana
NosanaNOS
$ 0.2562
0.00%
+0.24%
+1.89%
$ 18.39M
$ 267.08K
464
Codatta
CodattaXNY
$ 0.007461
+0.99%
+5.26%
-0.45%
$ 18.36M
$ 10.67M
465
STORJ
STORJSTORJ
$ 0.04306
+0.16%
-1.37%
-5.79%
$ 18.33M
$ 2.03M
466
Chia Network
Chia NetworkXCH
$ 1.26
-0.24%
-1.33%
-5.53%
$ 18.20M
$ 58.37K
467
UPCX
UPCXUPC
$ 0.136
+1.80%
+0.15%
+0.67%
$ 18.19M
$ 31.50M
468
Aevo
AevoAEVO
$ 0.01973
-0.91%
+4.09%
-5.68%
$ 17.99M
$ 3.00M
469
Metis
MetisMETIS
$ 2.387
+0.38%
+2.26%
-6.18%
$ 17.96M
$ 30.71K
470
$ 105.02
+0.31%
+1.09%
+1.03%
$ 17.91M
$ 571.03
471
DOGS
DOGSDOGS
$ 0.00003447
-0.09%
+0.85%
-4.90%
$ 17.85M
$ 1.63B
472
Aixbt
AixbtAIXBT
$ 0.01778
+0.23%
+0.85%
-3.47%
$ 17.79M
$ 3.75M
473
ARK
ARKARK
$ 0.08997
+0.37%
+2.66%
-5.83%
$ 17.78M
$ 629.70K
474
OpenGradient
OpenGradientOPG
$ 0.09386
+0.16%
+0.43%
-3.30%
$ 17.72M
$ 685.78K
475
Based
BasedBASED
$ 0.07515
+0.65%
+1.95%
+1.17%
$ 17.70M
$ 2.10M
476
MEET48
MEET48IDOL
$ 0.01686
-0.18%
-2.61%
-1.35%
$ 17.55M
$ 3.78M
477
Power Protocol
Power ProtocolPOWER
$ 0.08257
+0.58%
-0.53%
-13.81%
$ 17.49M
$ 3.93M
478
Starpower
StarpowerSTAR
$ 0.0934
+0.75%
+17.46%
+5.29%
$ 17.40M
$ 558.36K
479
Bonfida
BonfidaFIDA
$ 0.01745
-0.17%
+1.28%
-5.78%
$ 17.29M
$ 3.57M
480
Symbol
SymbolXYM
$ 0.002642
-0.15%
+1.23%
-0.79%
$ 17.24M
$ 21.66M
481
Pippin
PippinPIPPIN
$ 0.017217
+0.06%
+6.56%
+0.16%
$ 17.21M
$ 6.28M
482
STBL
STBLSTBL
$ 0.02427
-0.85%
+6.86%
-0.89%
$ 17.12M
$ 4.79M
483
Ergo
ErgoERG
$ 0.203
+0.29%
+0.15%
-13.16%
$ 17.09M
$ 269.42K
484
CertiK
CertiKCTK
$ 0.10598
+0.62%
+4.39%
-7.46%
$ 17.04M
$ 533.77K
485
GIGACHAD
GIGACHADGIGA
$ 0.00183
+0.22%
-0.49%
-6.26%
$ 17.00M
$ 29.34M
486
API3
API3API3
$ 0.1952
+1.82%
+6.51%
+0.46%
$ 16.96M
$ 307.62K
487
WAX
WAXWAXP
$ 0.00367
+0.55%
+0.77%
-6.94%
$ 16.92M
$ 29.51M
488
Clearpool
ClearpoolCPOOL
$ 0.01722
+0.23%
+0.06%
-4.74%
$ 16.68M
$ 3.20M
489
HumidiFi
HumidiFiWET
$ 0.07316
-0.22%
+5.92%
+3.78%
$ 16.59M
$ 1.20M
490
Flux
FluxFLUX
$ 0.04017
+0.48%
+3.96%
-5.46%
$ 16.54M
$ 1.48M
491
USUAL
USUALUSUAL
$ 0.009017
+0.37%
+0.04%
-5.26%
$ 16.44M
$ 6.00M
492
Infinex
InfinexINX
$ 0.008288
-0.40%
+3.76%
+4.86%
$ 16.44M
$ 19.78M
493
MUBARAK
MUBARAKMUBARAK
$ 0.016521
-3.33%
+3.48%
-16.24%
$ 16.28M
$ 9.97M
494
IQ
IQIQ
$ 0.0006152
0.00%
-0.40%
-6.28%
$ 16.20M
$ 88.80M
495
dKargo
dKargoDKA
$ 0.003237
-0.15%
+1.00%
-1.79%
$ 16.19M
$ 19.27M
496
Recall
RecallRECALL
$ 0.0504
+0.58%
+3.73%
+7.81%
$ 16.05M
$ 1.83M
497
Celer Network
Celer NetworkCELR
$ 0.002052
-0.29%
+9.37%
+8.28%
$ 16.03M
$ 28.18M
498
Banana Gun
Banana GunBANANA
$ 4.049
-0.15%
+8.65%
+10.15%
$ 15.92M
$ 16.15K
499
BULLA
BULLABULLA
$ 0.015908
-0.63%
-0.03%
+8.13%
$ 15.90M
$ 17.20M
500
Tensor
TensorTNSR
$ 0.03252
+1.15%
+3.00%
-2.07%
$ 15.86M
$ 1.96M
501
Cobak Token
Cobak TokenCBK
$ 0.1571
-0.06%
+0.64%
-6.65%
$ 15.73M
$ 358.10K
502
Edge
EdgeEDGE1
$ 0.06207
-0.11%
+0.37%
+0.84%
$ 15.71M
$ 916.57K
503
Pocket Network
Pocket NetworkPOKT
$ 0.006705
-0.24%
-0.45%
-4.39%
$ 15.69M
$ 258.33K
504
Velodrome Finance
Velodrome FinanceVELODROME
$ 0.01683
+0.36%
-0.24%
-5.83%
$ 15.38M
$ 3.64M
505
NYM
NYMNYM
$ 0.01828
+0.11%
-0.97%
-1.61%
$ 15.32M
$ 3.07M
506
Pixels
PixelsPIXEL
$ 0.004539
-0.62%
-4.91%
-1.89%
$ 15.26M
$ 31.37M
507
CZ S DOG
CZ S DOGBROCCOLI
$ 0.01569
-0.19%
+2.01%
-19.31%
$ 15.23M
$ 4.97M
508
Blast
BlastBLAST
$ 0.0002361
+0.81%
+0.47%
-5.10%
$ 14.97M
$ 233.46M
509
Yei Finance
Yei FinanceCLO
$ 0.11612
+0.03%
-0.12%
-7.33%
$ 14.96M
$ 646.56K
510
Yield Guild Games
Yield Guild GamesYGG
$ 0.01965
0.00%
+5.78%
-2.97%
$ 14.93M
$ 2.88M
511
Sign
SignSIGN
$ 0.006475
+0.94%
+2.57%
-6.50%
$ 14.91M
$ 8.73M
512
$ 499.27
-0.01%
+0.21%
-0.93%
$ 14.60M
$ 113.81
513
WalletConnect
WalletConnectWCT
$ 0.03486
+6.83%
+8.74%
-1.30%
$ 14.58M
$ 2.02M
514
QuarkChain
QuarkChainQKC
$ 0.00201
+0.50%
-0.69%
-0.25%
$ 14.55M
$ 27.93M
515
$ 85.43
+0.53%
+1.57%
-7.20%
$ 14.55M
$ 674.95
516
AEON
AEONAEON
$ 0.07943
+2.43%
+19.62%
+34.96%
$ 14.52M
$ 4.88M
517
$ 101.39
+0.01%
-0.11%
+0.03%
$ 14.37M
$ 552.50
518
Coin98
Coin98C98
$ 0.01432
+0.78%
+5.31%
+0.99%
$ 14.28M
$ 4.22M
519
Zentry
ZentryZENT
$ 0.001764
-0.06%
+2.98%
-0.11%
$ 14.14M
$ 32.72M
520
Ava AI
Ava AIAVAAI
$ 0.014007
+0.09%
-1.34%
+64.87%
$ 14.03M
$ 6.04M
521
BounceBit
BounceBitBB
$ 0.01214
-3.68%
+2.38%
-10.48%
$ 14.01M
$ 22.85M
522
Lumia
LumiaLUMIA
$ 0.08086
+0.74%
+4.59%
+6.06%
$ 13.99M
$ 742.02K
523
MAGIC
MAGICMAGIC
$ 0.04117
+0.27%
+1.70%
-1.60%
$ 13.83M
$ 1.91M
524
Taiko
TaikoTAIKO
$ 0.0709
0.00%
+1.14%
-1.93%
$ 13.82M
$ 877.91K
525
Radicle
RadicleRAD
$ 0.2314
+0.09%
+1.00%
+10.08%
$ 13.75M
$ 380.90K
526
EVAA Protocol
EVAA ProtocolEVAA
$ 0.766
-0.77%
-2.97%
-10.59%
$ 13.72M
$ 159.02K
527
OKZOO
OKZOOAIOT
$ 0.045615
+1.07%
+12.54%
+28.91%
$ 13.62M
$ 2.00M
528
$ 307.51
-0.08%
+0.41%
-2.22%
$ 13.61M
$ 191.01
529
Animecoin
AnimecoinANIME
$ 0.002434
+1.16%
+3.47%
-5.49%
$ 13.53M
$ 20.96M
530
Spell Token
Spell TokenSPELL
$ 0.00007863
0.00%
+2.20%
-1.35%
$ 13.52M
$ 720.25M
531
Autonomi
AutonomiAUTONOMI
$ 0.04022
+0.05%
-5.55%
-1.74%
$ 13.46M
$ 2.00M
532
Test
TestTST
$ 0.014515
-0.40%
+1.79%
-14.91%
$ 13.44M
$ 11.46M
533
GCB TOKEN
GCB TOKENGCB
$ 0.01118
0.00%
-1.76%
+14.31%
$ 13.44M
$ 464.85K
534
Telos
TelosTLOS
$ 0.029758
+0.11%
-8.91%
+38.22%
$ 13.42M
$ 2.45M
535
CHR
CHRCHR
$ 0.01363
+0.88%
+5.78%
-2.49%
$ 13.37M
$ 3.95M
536
CORN
CORNCORN
$ 0.02544
+0.04%
0.00%
-0.39%
$ 13.35M
$ 6.64M
537
Apertum
ApertumAPTM
$ 0.13421
-0.06%
-2.38%
-6.95%
$ 13.35M
$ 368.96K
538
Xai
XaiXAI
$ 0.006498
-0.63%
-7.56%
-8.96%
$ 13.34M
$ 22.88M
539
HARRY
HARRYHARRY
$ 0.013348
+1.51%
+1.36%
-9.85%
$ 13.31M
$ 4.39M
540
$ 18.27
+0.27%
-1.29%
-0.11%
$ 13.26M
$ 2.97K
541
AVA
AVAAVA
$ 0.1797
+0.06%
+1.63%
-12.90%
$ 13.21M
$ 299.64K
542
JOE
JOEJOE
$ 0.02846
+0.10%
+1.20%
+0.81%
$ 13.13M
$ 2.22M
543
Heima
HeimaHEI
$ 0.1341
-0.51%
+0.47%
-25.29%
$ 13.08M
$ 12.31M
544
$ 82.04
+0.13%
+0.59%
+0.75%
$ 13.07M
$ 671.31
545
Goatseus Maximus
Goatseus MaximusGOAT
$ 0.01303
0.00%
+1.95%
-9.81%
$ 13.06M
$ 4.35M
546
ARPA
ARPAARPA
$ 0.008544
+0.69%
+1.61%
-1.48%
$ 13.01M
$ 7.63M
547
$ 172.69
+0.06%
-0.01%
+1.75%
$ 12.99M
$ 339.09
548
Electroneum
ElectroneumETN
$ 0.00072
+0.42%
+0.84%
-5.88%
$ 12.95M
$ 22.28M
549
Griffain.com
Griffain.comGRIFFAIN
$ 0.012956
+0.48%
+9.20%
+17.56%
$ 12.92M
$ 5.44M
550
Fluent
FluentBLEND
$ 0.0644
+0.14%
+2.93%
-0.55%
$ 12.91M
$ 1.01M
551
$ 102.64
+0.09%
-3.19%
+0.18%
$ 12.86M
$ 592.91
552
Simons Cat
Simons CatCAT
$ 0.000001677
+0.24%
+5.00%
-6.77%
$ 12.70M
$ 34.04B
553
Mey Network
Mey NetworkMEY
$ 0.04408
+0.02%
+6.06%
+5.86%
$ 12.64M
$ 1.57M
554
Radix
RadixXRD
$ 0.0009374
+1.61%
+1.45%
+1.41%
$ 12.61M
$ 62.23M
555
Atlético de Madrid
Atlético de MadridATM
$ 1.498
-1.66%
-9.60%
-5.51%
$ 12.61M
$ 40.30K
556
My Neighbor Alice
My Neighbor AliceALICE
$ 0.12657
-0.69%
-1.13%
+5.25%
$ 12.53M
$ 2.32M
557
Sonic SVM
Sonic SVMSONIC
$ 0.01896
+0.97%
+9.04%
-1.63%
$ 12.53M
$ 3.11M
558
Epic Chain
Epic ChainEPIC
$ 0.3623
-0.88%
+11.23%
-60.02%
$ 12.51M
$ 804.59K
559
Big Time
Big TimeBIGTIME
$ 0.005017
-0.14%
+4.12%
-8.35%
$ 12.49M
$ 11.53M
560
tokenbot
tokenbotCLANKER
$ 12.65
+0.08%
+0.96%
-5.24%
$ 12.48M
$ 7.25K
561
KAIO
KAIOKAIO
$ 0.01787
+4.63%
+0.66%
+0.11%
$ 12.47M
$ 3.59M
562
AO
AOAO
$ 1.762
+0.92%
-1.52%
+5.17%
$ 12.43M
$ 27.32K
563
Adventure Gold
Adventure GoldAGLD
$ 0.16
-0.50%
+1.84%
-3.02%
$ 12.39M
$ 526.63K
564
Gains Network
Gains NetworkGNS
$ 0.5246
+0.02%
+0.38%
-0.02%
$ 12.32M
$ 109.41K
565
Bubblemaps
BubblemapsBMT
$ 0.01944
+6.62%
+20.17%
-30.79%
$ 12.22M
$ 10.17M
566
HeyElsa
HeyElsaELSA
$ 0.04743
+0.32%
+3.38%
-14.81%
$ 12.19M
$ 1.66M
567
Particle Network
Particle NetworkPARTI
$ 0.02228
-0.79%
+2.32%
-16.68%
$ 12.12M
$ 3.10M
568
Loopring
LoopringLRC
$ 0.00879
-0.31%
-0.38%
-11.31%
$ 12.04M
$ 6.07M
569
SynFutures
SynFuturesF
$ 0.002823
+2.56%
+6.53%
-3.07%
$ 12.03M
$ 22.19M
570
OG
OGOG
$ 2.531
-0.24%
+3.27%
-7.33%
$ 11.90M
$ 27.14K
571
FIRO
FIROFIRO
$ 0.6305
-0.25%
+1.90%
+1.25%
$ 11.84M
$ 92.71K
572
Mira
MiraMIRA
$ 0.03963
-0.13%
+3.26%
-5.46%
$ 11.75M
$ 1.50M
573
Boundless
BoundlessZKC
$ 0.03825
+1.87%
+4.77%
-1.18%
$ 11.67M
$ 1.84M
574
$ 111.95
-0.44%
-0.89%
-0.09%
$ 11.64M
$ 509.55
575
FLock.io
FLock.ioFLOCK
$ 0.02988
0.00%
+2.61%
+4.04%
$ 11.64M
$ 125.95K
576
Orderly Network
Orderly NetworkORDER
$ 0.0297
+0.34%
+7.97%
+1.02%
$ 11.61M
$ 1.82M
577
Eesee
EeseeESE
$ 0.012218
-0.29%
+1.27%
+7.01%
$ 11.51M
$ 6.72M
578
Hamster Kombat
Hamster KombatHMSTR
$ 0.0001757
-0.11%
+0.28%
-19.32%
$ 11.37M
$ 346.34M
579
Moviebloc
MovieblocMBL
$ 0.0005848
+0.52%
-1.12%
-6.89%
$ 11.35M
$ 89.40M
580
ROGIN.AI
ROGIN.AIROG
$ 0.1689
-0.65%
-5.22%
-7.45%
$ 11.31M
$ 5.21K
581
$ 112.67
-0.14%
+0.30%
+2.39%
$ 11.28M
$ 497.21
582
zkPass
zkPassZKP
$ 0.04068
-0.29%
+0.49%
-10.38%
$ 11.21M
$ 1.47M
583
MGO
MGOMGO
$ 0.006967
+0.01%
-0.58%
-12.91%
$ 11.17M
$ 11.70M
584
SaucerSwap
SaucerSwapSAUCE
$ 0.01219
0.00%
0.00%
-6.66%
$ 11.05M
--
585
AriaAI
AriaAIARIA
$ 0.03218
-0.06%
+4.10%
+1.33%
$ 10.99M
$ 1.99M
586
Harmony
HarmonyONE
$ 0.0007435
+0.11%
+6.00%
-42.27%
$ 10.97M
$ 323.24M
587
INFINIT
INFINITIN
$ 0.0317
-0.41%
+3.36%
-6.90%
$ 10.94M
$ 2.37M
588
OLAXBT
OLAXBTAIO
$ 0.04722
+0.26%
+14.70%
+13.21%
$ 10.83M
$ 2.41M
589
Origin
OriginOGN
$ 0.0162
+0.25%
+1.12%
-2.23%
$ 10.75M
$ 3.44M
590
Just a chill guy
Just a chill guyCHILLGUY
$ 0.010828
+0.47%
+1.95%
-2.59%
$ 10.72M
$ 7.26M
591
$ 516.49
+0.01%
+6.50%
+7.53%
$ 10.66M
$ 112.28
592
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds TriliumTLM
$ 0.0015672
-0.47%
-4.31%
-2.21%
$ 10.62M
$ 56.51M
593
Chintai Network
Chintai NetworkCHEX
$ 0.008446
+0.26%
+5.72%
-18.97%
$ 10.54M
$ 7.20M
594
$ 429.56
-0.10%
-1.02%
+0.75%
$ 10.49M
$ 130.14
595
Prompt
PromptPROMPT
$ 0.02262
-0.31%
+4.39%
+0.13%
$ 10.45M
$ 4.52M
596
$ 0.01468
-0.14%
-1.28%
-7.34%
$ 10.44M
$ 3.79M
597
Diamante
DiamanteDIAM
$ 0.00523
+0.42%
-0.85%
+1.47%
$ 10.38M
$ 10.44M
598
Handy
HandyHANDY
$ 0.0015731
-3.22%
-3.62%
-13.63%
$ 10.38M
$ 34.42M
599
CMC 20 Index DTF
CMC 20 Index DTFCMC20
$ 127.57
0.00%
-1.22%
-3.20%
$ 10.35M
$ 1.63
600
Citrea
CitreaCTR
$ 0.008624
-0.43%
-0.16%
+5.52%
$ 10.33M
$ 7.32M
601
Vow
VowVOW
$ 0.02881
0.00%
+3.08%
+15.90%
$ 10.26M
$ 2.54M
602
Katana Network
Katana NetworkKAT
$ 0.004344
+0.32%
+3.22%
-5.07%
$ 10.22M
$ 29.44M
603
Gods Unchained
Gods UnchainedGODS
$ 0.0234
-1.51%
+6.61%
+10.40%
$ 10.21M
$ 2.58M
604
INIT
INITINIT
$ 0.05134
+0.63%
+2.08%
-4.61%
$ 10.18M
$ 1.10M
605
Superform
SuperformSUPERFORM
$ 0.05265
0.00%
-1.26%
-10.48%
$ 10.11M
$ 1.02M
606
4
44
$ 0.010139
-1.35%
-0.29%
-15.30%
$ 10.08M
$ 14.56M
607
Rizenet Token
Rizenet TokenRIZE
$ 0.005171
+0.06%
-10.28%
-8.79%
$ 10.06M
$ 7.86M
608
$ 82.33
+0.11%
+0.64%
+1.53%
$ 10.01M
$ 678.94
609
USAT
USATUSAT
$ 0.9994
+0.01%
+0.01%
+0.01%
$ 10.00M
$ 54.52K
610
Space and Time
Space and TimeSXT
$ 0.007024
-0.86%
+1.27%
-5.39%
$ 9.86M
$ 8.91M
611
IX Swap
IX SwapIXS
$ 0.0544
-0.18%
+0.37%
-16.41%
$ 9.81M
$ 1.03M
612
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAPBONE
$ 0.04258
+0.33%
+2.45%
-1.23%
$ 9.81M
$ 1.40M
613
SuperRare
SuperRareRARE
$ 0.01162
+0.17%
+1.57%
-12.11%
$ 9.64M
$ 5.63M
614
Aura
AuraAURASOL
$ 0.009958
+0.17%
+2.17%
-11.37%
$ 9.63M
$ 6.12M
615
Lagrange
LagrangeLA
$ 0.05005
-0.18%
+4.09%
-8.83%
$ 9.63M
$ 1.97M
616
$ 93.55
+0.18%
-2.63%
-8.43%
$ 9.62M
$ 701.55
617
yieldbasis
yieldbasisYB
$ 0.08007
-0.76%
+0.61%
+5.99%
$ 9.62M
$ 1.02M
618
Portal
PortalPORTAL
$ 0.011274
-0.42%
+7.11%
-3.48%
$ 9.61M
$ 8.57M
619
KernelDAO
KernelDAOKERNEL
$ 0.03334
+0.69%
+2.51%
-8.20%
$ 9.58M
$ 1.59M
620
Moonriver
MoonriverMOVR
$ 0.7768
+0.91%
+3.01%
-33.00%
$ 9.55M
$ 145.35K
621
ALI
ALIALI
$ 0.001046
0.00%
+0.77%
-1.04%
$ 9.54M
$ 7.14M
622
Sleepless AI
Sleepless AISLEEPLESSAI
$ 0.01724
+0.23%
-2.95%
-4.67%
$ 9.53M
$ 4.64M
623
$ 501.84
-0.12%
+0.06%
+2.11%
$ 9.53M
$ 110.16
624
Ninja Squad Token
Ninja Squad TokenNST
$ 1.11
-0.81%
-2.04%
-3.83%
$ 9.52M
$ 77.51K
625
Fartboy
FartboyFARTBOY
$ 0.009456
+0.15%
+16.48%
+9.91%
$ 9.47M
$ 9.60M
626
BENQI
BENQIBENQI
$ 0.001327
-0.15%
+2.67%
-2.39%
$ 9.42M
$ 40.85M
627
Newton Protocol
Newton ProtocolNEWT
$ 0.03845
-0.33%
+4.91%
-2.45%
$ 9.34M
$ 1.56M
628
MWX AI
MWX AIMWXT
$ 0.05554
-0.05%
+0.85%
-1.12%
$ 9.32M
$ 1.69M
629
The AI Prophecy
The AI ProphecyACT
$ 0.009844
-0.48%
+2.04%
-1.17%
$ 9.31M
$ 8.77M
630
Dolomite
DolomiteDOLO
$ 0.02118
-0.19%
-2.01%
-14.14%
$ 9.28M
$ 8.50M
631
VENOM
VENOMVENOM
$ 0.009344
-0.16%
-2.22%
-4.03%
$ 9.27M
$ 5.85M
632
SCRT
SCRTSCRT
$ 0.02707
+0.45%
-11.23%
-17.25%
$ 9.25M
$ 4.11M
633
KishuInu
KishuInuKISHU
$ 0.00000000009928
-0.14%
-1.56%
+0.99%
$ 9.23M
$ 563.79T
634
Everlyn AI
Everlyn AILYN
$ 0.03605
-0.08%
+3.21%
-0.25%
$ 9.21M
$ 2.51M
635
heyAura
heyAuraADX
$ 0.0619
+0.32%
+4.72%
-1.74%
$ 9.18M
$ 127.69K
636
ORIGYN
ORIGYNOGY
$ 0.0011615
+0.03%
+4.37%
+20.78%
$ 9.09M
$ 12.02M
637
QUAI
QUAIQUAI
$ 0.011584
-0.03%
+0.22%
-3.59%
$ 9.07M
$ 6.78M
638
ERA
ERAERA
$ 0.06128
-0.02%
+2.20%
-9.69%
$ 9.05M
$ 953.48K
639
StablR USD
StablR USDUSDR
$ 0.4231
0.00%
+0.67%
-6.56%
$ 9.03M
$ 157.62
640
Moonbeam
MoonbeamGLMR
$ 0.007585
+0.86%
+2.54%
-15.08%
$ 8.94M
$ 8.19M
641
Doodles
DoodlesDOOD
$ 0.001137
+0.97%
+1.42%
-19.20%
$ 8.93M
$ 50.95M
642
Unicorn Fart Dust
Unicorn Fart DustUFD
$ 0.008824
+0.33%
+1.20%
-4.02%
$ 8.89M
$ 6.51M
643
Cookie DAO
Cookie DAOCOOKIE
$ 0.011413
-0.81%
-4.30%
-15.46%
$ 8.86M
$ 7.84M
644
Opinion
OpinionOPN
$ 0.04896
-0.16%
+6.09%
-7.98%
$ 8.79M
$ 1.15M
645
Stakestone
StakestoneSTO
$ 0.03913
+0.08%
+3.86%
-3.15%
$ 8.79M
$ 1.56M
646
Toko Token
Toko TokenTKO
$ 0.05136
+0.66%
+4.57%
+0.49%
$ 8.74M
$ 1.13M
647
DeAgentAI
DeAgentAIAIA
$ 0.0684
-0.46%
+3.45%
+0.15%
$ 8.73M
$ 1.83M
648
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud NetworkACN
$ 0.004878
+0.23%
-0.39%
-6.88%
$ 8.71M
$ 41.59M
649
swarms
swarmsSWARMS
$ 0.00863
+1.60%
+4.09%
+6.55%
$ 8.66M
$ 8.20M
650
Boba
BobaBOBA
$ 0.01747
-0.17%
-2.29%
-8.25%
$ 8.62M
$ 3.31M
651
AI COMPANIONS
AI COMPANIONSAIC
$ 0.011399
+2.42%
-4.41%
-9.07%
$ 8.59M
$ 5.02M
652
FIGHT
FIGHTFIGHT
$ 0.004217
+1.36%
+4.45%
+16.13%
$ 8.56M
$ 22.04M
653
Maverick Protocol
Maverick ProtocolMAV
$ 0.009063
+0.92%
+4.41%
-0.50%
$ 8.55M
$ 6.29M
654
HP
HPHP
$ 0.006198
+0.36%
+0.29%
-10.61%
$ 8.52M
$ 3.83M
655
Bella
BellaBEL
$ 0.10514
-0.01%
+3.72%
-4.83%
$ 8.40M
$ 652.82K
656
Bert
BertBERT
$ 0.008606
-0.01%
-3.61%
-7.33%
$ 8.32M
$ 6.21M
657
Limitless
LimitlessLMTS
$ 0.06248
-0.10%
+0.32%
-3.95%
$ 8.19M
$ 893.53K
658
PONKE
PONKEPONKE
$ 0.01457
-0.74%
+3.02%
-7.04%
$ 8.14M
$ 3.93M
659
Dymension
DymensionDYM
$ 0.01487
+0.07%
+6.05%
-11.98%
$ 8.12M
$ 3.65M
660
Orchid
OrchidOXT
$ 0.008135
+0.23%
-1.30%
-21.06%
$ 8.12M
$ 8.37M
661
Koma Inu
Koma InuKOMA
$ 0.0138
-0.74%
-4.21%
-3.66%
$ 8.10M
$ 1.03M
662
THENA
THENATHE
$ 0.06085
+0.67%
+4.65%
-8.22%
$ 8.05M
$ 971.84K
663
BeatSwap
BeatSwapBTX
$ 0.03573
+0.01%
-3.26%
-9.35%
$ 8.05M
$ 1.56M
664
MyShell Token
MyShell TokenSHELL
$ 0.02027
0.00%
+4.48%
-3.38%
$ 7.98M
$ 3.76M
665
Decentrawood
DecentrawoodDEOD
$ 0.016901
-0.02%
-5.75%
-16.71%
$ 7.87M
$ 7.00M
666
Paris Saint-Germain
Paris Saint-GermainPSG
$ 0.4857
-0.16%
+0.75%
-7.96%
$ 7.84M
$ 116.19K
667
Forta
FortaFORT
$ 0.0123
0.00%
-2.54%
-5.02%
$ 7.81M
$ 4.30M
668
$ 278.33
-0.37%
-2.03%
-1.45%
$ 7.74M
$ 206.87
669
Energy Web
Energy WebEWT
$ 0.2562
-0.12%
-2.29%
-14.71%
$ 7.70M
$ 102.92K
670
Redbelly Network
Redbelly NetworkRBNT
$ 0.002897
+0.03%
+0.45%
-5.94%
$ 7.68M
$ 21.90M
671
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan TokenSANTOS
$ 0.4747
+0.21%
+1.11%
-3.16%
$ 7.64M
$ 140.24K
672
Heroes of Mavia
Heroes of MaviaMAVIA
$ 0.03066
+1.15%
+5.35%
+1.05%
$ 7.59M
$ 2.93M
673
PepeCoin
PepeCoinPEPECOIN
$ 0.07028
+0.04%
+1.16%
-10.44%
$ 7.57M
$ 792.21K
674
$ 67.61
+0.37%
-0.29%
+1.56%
$ 7.56M
$ 797.66
675
FirmaChain
FirmaChainFCT2
$ 0.00611
-0.16%
-2.70%
-8.93%
$ 7.47M
$ 1.10M
676
Abelian
AbelianABEL
$ 0.06335
+0.13%
+5.26%
-2.90%
$ 7.45M
$ 164.85K
677
Gitcoin
GitcoinGTC
$ 0.08465
-0.40%
+6.75%
-5.66%
$ 7.43M
$ 714.64K
678
balancer
balancerBAL
$ 0.10585
+1.31%
+1.40%
-1.86%
$ 7.42M
$ 530.39K
679
UCN
UCNUCN
$ 148.21
+0.51%
-0.75%
-3.29%
$ 7.42M
$ 466.69
680
AS Roma
AS RomaASR
$ 0.8546
+0.18%
+0.29%
-3.34%
$ 7.42M
$ 63.71K
681
Daddy Tate
Daddy TateDADDY
$ 0.012343
+0.30%
+0.83%
+1.07%
$ 7.39M
$ 4.32M
682
AVAIL
AVAILAVAIL
$ 0.001885
-0.37%
-6.58%
-9.06%
$ 7.31M
$ 30.35M
683
Bitlight Labs
Bitlight LabsLIGHT
$ 0.1684
-0.71%
0.00%
+8.30%
$ 7.25M
$ 466.51K
684
$ 264.42
+0.08%
-0.25%
-3.72%
$ 7.23M
$ 233.12
685
SOPH
SOPHSOPH
$ 0.003545
+1.16%
+4.82%
-11.96%
$ 7.13M
$ 17.43M
686
$ 76.5
+0.20%
-1.42%
+4.08%
$ 7.12M
$ 732.80
687
Broccoli
BroccoliBROCCOLIF3B
$ 0.007139
+0.62%
+1.44%
+12.95%
$ 7.11M
$ 9.67M
688
VERONA
VERONAVERONA
$ 0.1002
0.00%
-1.76%
-5.29%
$ 7.10M
$ 21.43K
689
Haedal Protocol
Haedal ProtocolHAEDAL
$ 0.01677
+0.54%
+4.84%
-3.08%
$ 7.08M
$ 4.46M
690
Fuel
FuelFUEL
$ 0.00085
0.00%
+1.19%
0.00%
$ 7.07M
$ 1.54M
691
Resistance Dog
Resistance DogREDO
$ 0.07038
+0.87%
-5.20%
-3.42%
$ 7.06M
$ 886.98K
692
GUNZ
GUNZGUN
$ 0.003018
-1.06%
+1.70%
-2.29%
$ 7.05M
$ 86.58M
693
Resolv
ResolvRESOLV
$ 0.01729
+0.12%
+5.18%
-2.04%
$ 7.01M
$ 3.35M
694
Stader
StaderSD
$ 0.0982
-0.10%
-1.90%
-10.88%
$ 6.96M
$ 549.70K
695
Drift Protocol
Drift ProtocolDRIFT
$ 0.01129
+0.27%
+3.56%
-12.77%
$ 6.93M
$ 5.04M
696
PEP
PEPPEP
$ 0.0000656
0.00%
+6.22%
+8.12%
$ 6.85M
$ 33.99M
697
$ 591.41
+0.07%
-0.26%
-0.22%
$ 6.80M
$ 99.72
698
$ 139.12
+0.08%
-2.45%
+2.40%
$ 6.79M
$ 750.53
699
Peercoin
PeercoinPPC
$ 0.2218
0.00%
+0.27%
-7.43%
$ 6.71M
$ 271.49
700
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanTokenALPINE
$ 0.3149
0.00%
+0.22%
-6.01%
$ 6.71M
$ 207.39K
701
Nimiq
NimiqNIM
$ 0.000474
0.00%
0.00%
+2.82%
$ 6.71M
$ 28.96M
702
TOWNS
TOWNSTOWNS
$ 0.002195
+0.18%
+5.48%
-13.49%
$ 6.69M
$ 45.08M
703
FC Barcelona FT
FC Barcelona FTBAR
$ 0.2631
+0.11%
+1.11%
-2.48%
$ 6.67M
$ 256.41K
704
Vine Coin
Vine CoinVINE
$ 0.006668
+0.11%
+1.11%
-11.78%
$ 6.63M
$ 10.43M
705
StablR Euro
StablR EuroEURR
$ 0.5561
0.00%
+4.39%
+1.27%
$ 6.61M
$ 103.60
706
Access Protocol
Access ProtocolACS
$ 0.0001283
-0.31%
+3.54%
+0.39%
$ 6.61M
$ 443.79M
707
Soil
SoilSOIL
$ 0.09467
-0.84%
-3.28%
-7.94%
$ 6.61M
$ 350.29K
708
$ 397.17
-0.03%
-5.47%
-8.11%
$ 6.58M
$ 147.69
709
WilderWorld
WilderWorldWILD
$ 0.01306
-0.15%
+2.51%
-5.91%
$ 6.52M
$ 4.47M
710
Apu Apustaja
Apu ApustajaAPU
$ 0.00001922
0.00%
-1.18%
-2.93%
$ 6.49M
$ 38.03M
711
$ 149.02
-0.55%
-2.44%
-3.38%
$ 6.44M
$ 392.53
712
Kekius Maximus
Kekius MaximusKEKIUS
$ 0.006507
+0.39%
-10.80%
+19.84%
$ 6.43M
$ 22.73M
713
Hashflow
HashflowHFT
$ 0.007843
-1.53%
-3.75%
-24.37%
$ 6.43M
$ 7.84M
714
ELA
ELAELA
$ 0.2765
0.00%
0.00%
-0.61%
$ 6.39M
$ 3.37K
715
$ 1,645.11
+0.03%
+0.39%
+35.05%
$ 6.34M
$ 37.58
716
OmiseGo
OmiseGoOMG
$ 0.04464
+0.07%
+1.52%
-0.58%
$ 6.29M
$ 1.24M
717
LUKSO
LUKSOLYX
$ 0.2062
-0.68%
-1.48%
-4.90%
$ 6.28M
$ 113.06K
718
Portal To Bitcoin
Portal To BitcoinPTB
$ 0.0008725
-0.75%
+4.97%
+3.28%
$ 6.27M
$ 68.84M
719
Quickswap
QuickswapQUICK
$ 0.008113
+0.80%
+0.12%
-2.31%
$ 6.17M
$ 6.92M
720
LimeWire
LimeWireLMWR
$ 0.013389
+0.03%
+3.18%
+5.25%
$ 6.11M
$ 4.20M
721
Puffer
PufferPUFFER
$ 0.0127
+0.80%
-0.79%
-3.82%
$ 6.10M
$ 4.53M
722
$ 151.88
+0.10%
-3.85%
+2.83%
$ 6.07M
$ 409.81
723
MindNetwork FHE
MindNetwork FHEFHE
$ 0.02446
+0.71%
-1.42%
-16.00%
$ 6.04M
$ 9.40M
724
Agoras
AgorasAGRS
$ 0.2022
+0.05%
-2.13%
+3.91%
$ 6.04M
$ 79.66K
725
TARS Protocol
TARS ProtocolTAI
$ 0.006819
+0.01%
+3.74%
-8.81%
$ 6.02M
$ 8.50M
726
MANSORY
MANSORYMNSRY
$ 0.006686
-0.54%
-0.94%
-1.86%
$ 5.99M
$ 4.67M
727
SYMM
SYMMSYMM
$ 0.0357
0.00%
-7.03%
+5.31%
$ 5.90M
$ 185.93K
728
MARBLEX
MARBLEXMBX
$ 0.02098
+0.05%
-5.29%
-6.10%
$ 5.82M
$ 2.67M
729
Marlin POND
Marlin PONDPOND
$ 0.000712
+0.20%
-2.03%
-4.90%
$ 5.81M
$ 77.58M
730
NAVI Protocol
NAVI ProtocolNAVX
$ 0.007029
-0.60%
-5.66%
-6.70%
$ 5.73M
$ 7.97M
731
$ 231.89
-0.03%
+0.05%
+1.96%
$ 5.72M
$ 241.41
732
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan TokenPORTO
$ 0.4334
+0.25%
+2.02%
-7.28%
$ 5.64M
$ 126.50K
733
MAPO
MAPOMAPO
$ 0.0009025
-0.23%
+1.11%
-1.32%
$ 5.63M
$ 29.76M
734
Upland
UplandSPARKLET
$ 0.021
0.00%
-5.79%
+5.11%
$ 5.61M
$ 983.91K
735
Radio Caca
Radio CacaRACA
$ 0.0000136
0.00%
+0.44%
-3.95%
$ 5.61M
$ 4.03B
736
Bitrise
BitriseBRISE
$ 0.00000001402
+0.36%
-0.50%
-3.45%
$ 5.54M
$ 4.00T
737
AUKI
AUKIAUKI
$ 0.004435
0.00%
-2.18%
-4.43%
$ 5.53M
$ 806.74K
738
Realio
RealioRIO
$ 0.03457
-0.43%
+1.65%
+2.89%
$ 5.52M
$ 662.61K
739
$ 139.26
+0.46%
-1.97%
+2.31%
$ 5.43M
$ 1.27K
740
Alltoscan
AlltoscanATS
$ 0.07236
+0.36%
+2.99%
+3.03%
$ 5.38M
$ 6.04M
741
X Empire
X EmpireXEMPIRE
$ 0.000007785
-0.13%
+1.67%
-16.70%
$ 5.37M
$ 7.10B
742
SAGA
SAGASAGA
$ 0.01301
-0.99%
+2.60%
-20.15%
$ 5.27M
$ 5.88M
743
COQ INU
COQ INUCOQ
$ 0.00000007552
-0.08%
-3.80%
-4.55%
$ 5.25M
$ 725.70B
744
Minswap
MinswapMIN
$ 0.003021
-1.15%
+1.34%
-6.77%
$ 5.23M
$ 6.08M
745
Pitbull
PitbullPIT
$ 0.0000000001297
0.00%
-1.29%
0.00%
$ 5.21M
$ 427.16T
746
Andy
AndyANDYETH
$ 0.000005198
0.00%
-2.39%
-3.56%
$ 5.20M
$ 10.05B
747
pumpBTC
pumpBTCPUMPBTC
$ 0.010308
+0.14%
-0.51%
-8.55%
$ 5.17M
$ 5.46M
748
ELYSIA
ELYSIAEL
$ 0.001057
0.00%
-1.31%
-2.58%
$ 5.17M
$ 3.75M
749
$ 1,186.15
-0.02%
-2.09%
-0.90%
$ 5.16M
$ 46.95
750
Hemi
HemiHEMI
$ 0.005304
-3.32%
+13.04%
-4.91%
$ 5.09M
$ 31.04M
751
Polkastarter
PolkastarterPOLS
$ 0.05103
-0.99%
+1.43%
+2.26%
$ 5.06M
$ 1.24M
752
SUPERFORTUNE
SUPERFORTUNEGUA
$ 0.0402
+1.48%
+3.62%
+13.35%
$ 5.05M
$ 4.06M
753
Supra
SupraSUPRA
$ 0.000174
+1.11%
+2.42%
-9.85%
$ 5.04M
$ 511.22M
754
ANyONe Protocol
ANyONe ProtocolANYONE
$ 0.0515
+1.18%
+0.98%
+1.38%
$ 5.02M
$ 19.37K
755
Delysium
DelysiumAGI
$ 0.002494
+0.24%
-2.73%
-20.40%
$ 5.01M
$ 24.10M
756
SmarDex
SmarDexSDEX
$ 0.000509
0.00%
-0.59%
-1.93%
$ 4.99M
$ 3.48M
757
Layer3
Layer3L3
$ 0.004028
-0.27%
+0.37%
-14.16%
$ 4.97M
$ 13.52M
758
SquidGrow
SquidGrowSQGROW
$ 0.005052
+2.69%
-7.42%
-19.28%
$ 4.93M
$ 99.30K
759
Mitosis
MitosisMITO
$ 0.02497
-0.60%
+4.08%
+3.09%
$ 4.91M
$ 2.62M
760
Brickken
BrickkenBKN
$ 0.06001
-0.07%
-0.05%
-5.39%
$ 4.90M
$ 1.73M
761
Paal AI
Paal AIPAAL
$ 0.004888
-0.27%
-0.92%
-14.30%
$ 4.85M
$ 12.10M
762
Partisia Blockchain
Partisia BlockchainMPC
$ 0.01034
0.00%
+0.29%
-8.33%
$ 4.82M
$ 105.63K
763
Nomina
NominaNOM
$ 0.001648
-0.12%
+11.03%
-1.60%
$ 4.82M
$ 38.03M
764
Manchester City Fan
Manchester City FanCITY
$ 0.3539
+0.06%
-0.28%
-5.58%
$ 4.79M
$ 160.26K
765
XMAQUINA
XMAQUINADEUS
$ 0.02376
0.00%
+0.13%
+24.20%
$ 4.78M
$ 284.51K
766
Pangolin
PangolinPNG
$ 0.02032
0.00%
+2.32%
+1.19%
$ 4.76M
$ 2.95M
767
$ 98.09
-0.13%
-1.66%
-0.64%
$ 4.76M
$ 571.87
768
Lava Network
Lava NetworkLAVA
$ 0.01802
0.00%
-2.82%
+7.68%
$ 4.75M
$ 3.26M
769
Hydranet
HydranetHDN
$ 0.02517
+0.24%
+1.17%
-3.71%
$ 4.73M
$ 2.17M
770
$ 616.31
+0.01%
+0.31%
+3.90%
$ 4.72M
$ 93.82
771
Quilibrium
QuilibriumWQUIL
$ 0.0053
+1.16%
-12.85%
-20.06%
$ 4.71M
$ 825.23K
772
Juventus
JuventusJUV
$ 0.3015
-0.17%
+0.70%
-6.05%
$ 4.71M
$ 180.36K
773
Phoenix
PhoenixPHNIX
$ 0.000008807
-0.70%
-0.92%
-11.99%
$ 4.68M
$ 6.44B
774
NetX
NetXNETX
$ 0.2014
+0.30%
-3.92%
-0.20%
$ 4.65M
$ 271.47K
775
LandWolf
LandWolfLWOLF
$ 0.000005131
+0.12%
-1.46%
-8.53%
$ 4.62M
$ 2.11B
776
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan TokenLAZIO
$ 0.3464
-0.06%
+1.23%
-6.04%
$ 4.57M
$ 151.45K
777
MORI COIN
MORI COINMORI
$ 0.005687
+0.14%
+1.30%
-1.51%
$ 4.53M
$ 11.54M
778
READY
READYREADY
$ 0.004554
+1.50%
-4.24%
-35.41%
$ 4.52M
$ 9.71M
779
FAR Labs
FAR LabsFAR
$ 0.000914
0.00%
+4.34%
-9.15%
$ 4.42M
$ 2.58M
780
$ 58.86
-0.02%
+0.96%
+6.08%
$ 4.36M
$ 964.86
781
RHEA
RHEARHEA
$ 0.011161
+0.31%
+0.19%
+0.43%
$ 4.36M
$ 4.76M
782
ZEPHYR
ZEPHYRZEPH
$ 0.3938
-0.25%
+0.18%
-2.84%
$ 4.29M
$ 145.80K
783
$ 95.79
+0.30%
-3.79%
+1.63%
$ 4.29M
$ 589.73
784
Milady Meme Coin
Milady Meme CoinLADYS
$ 0.00000000586
-0.93%
-0.21%
-2.54%
$ 4.29M
$ 9.71T
785
Autonolas
AutonolasOLAS
$ 0.01906
+0.11%
-1.65%
-27.81%
$ 4.25M
$ 3.37M
786
Roam
RoamROAM
$ 0.012076
+0.07%
+0.27%
+35.27%
$ 4.25M
$ 3.05M
787
SUNDOG
SUNDOGSUNDOG
$ 0.00414
+5.76%
+5.76%
+12.53%
$ 4.21M
$ 230.15K
788
$ 0.00167
0.00%
-3.45%
-16.83%
$ 4.17M
$ 10.13M
789
Lingo
LingoLINGO
$ 0.008541
+0.47%
-0.35%
-4.73%
$ 4.14M
$ 6.38M
790
DAO Maker
DAO MakerDAO
$ 0.01973
-0.65%
-2.52%
-9.65%
$ 4.14M
$ 2.93M
791
CRETA
CRETACRETA
$ 0.001389
+1.16%
+5.06%
+7.16%
$ 4.07M
$ 10.88M
792
Polyhedra Network
Polyhedra NetworkZKJ
$ 0.005453
+0.09%
-11.46%
-12.43%
$ 4.07M
$ 10.96M
793
$ 89.13
+0.10%
+0.72%
+0.52%
$ 4.05M
$ 613.24
794
$ 1.23
0.00%
-0.49%
-1.60%
$ 4.03M
$ 43.67K
795
$ 174.11
+0.12%
-2.14%
+1.77%
$ 3.98M
$ 310.01
796
FWOG
FWOGFWOG
$ 0.00396
-0.55%
-1.56%
-10.09%
$ 3.88M
$ 14.51M
797
Scroll
ScrollSCR
$ 0.02044
+1.75%
+7.15%
-4.90%
$ 3.87M
$ 2.81M
798
Sperax
SperaxSPA
$ 0.001885
-0.05%
-5.04%
-11.12%
$ 3.86M
$ 24.36M
799
VANRY
VANRYVANRY
$ 0.001594
+5.79%
+24.69%
-48.03%
$ 3.86M
$ 84.94M
800
DOGINME
DOGINMEDOGINME
$ 0.00005699
0.00%
-0.51%
-5.52%
$ 3.85M
$ 935.74M
801
Bluefin
BluefinBLUE
$ 0.007563
-0.22%
-1.21%
-9.09%
$ 3.82M
$ 7.05M
802
PlatON
PlatONLAT
$ 0.0005406
+0.15%
-1.43%
-9.91%
$ 3.77M
$ 109.50M
803
Lofi
LofiLOFI
$ 0.003753
0.00%
-1.47%
+2.29%
$ 3.75M
$ 209.18K
804
HOPR Token
HOPR TokenHOPR
$ 0.01096
+0.18%
-0.63%
-4.86%
$ 3.74M
$ 4.87M
805
Alephium
AlephiumALPH
$ 0.02795
-0.07%
-5.33%
-26.73%
$ 3.74M
$ 2.39M
806
Sport.Fun
Sport.FunFUN
$ 0.02103
+0.05%
-0.90%
-5.57%
$ 3.74M
$ 3.57M
807
ABBC Coin
ABBC CoinABBC
$ 0.0041
+9.71%
+2.50%
+7.92%
$ 3.71M
$ 122.11K
808
Major
MajorMAJOR
$ 0.04432
+0.05%
-0.99%
+3.51%
$ 3.68M
$ 1.95M
809
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan TokenAFC
$ 0.1627
-1.27%
+1.05%
-1.51%
$ 3.67M
$ 342.43K
810
Marina Protocol
Marina ProtocolBAY
$ 0.01807
+0.88%
+0.09%
-1.01%
$ 3.64M
$ 3.17M
811
Klever
KleverKLV
$ 0.0004088
-0.02%
+2.64%
-8.81%
$ 3.63M
$ 133.29M
812
PussFi
PussFiPUSS
$ 0.004118
-0.07%
-0.29%
-0.19%
$ 3.62M
$ 7.20M
813
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan TokenACM
$ 0.2653
+0.68%
+0.95%
-4.02%
$ 3.62M
$ 212.86K
814
$ 167.54
-0.33%
-0.93%
-0.48%
$ 3.59M
$ 338.95
815
BitShares
BitSharesBTS
$ 0.0011933
+0.30%
-4.18%
+9.21%
$ 3.59M
$ 79.76M
816
$ 1,845.82
+0.05%
-0.99%
+5.92%
$ 3.58M
$ 30.20
817
$ 306.27
-0.11%
+0.27%
+0.88%
$ 3.56M
$ 186.68
818
GROK
GROKGROK
$ 0.0005569
+0.20%
+0.23%
-6.20%
$ 3.52M
$ 100.00M
819
Axiome
AxiomeAXM
$ 0.00341
+4.17%
+9.03%
+101.15%
$ 3.48M
$ 48.35M
820
Messier
MessierM87
$ 0.00000393
0.00%
-2.72%
-8.60%
$ 3.48M
$ 6.69B
821
Harvest Finance
Harvest FinanceFARM
$ 5.182
+0.47%
-1.30%
-1.53%
$ 3.47M
$ 12.37K
822
Open Loot
Open LootOL
$ 0.004329
-0.85%
-2.74%
-13.07%
$ 3.43M
$ 13.39M
823
Giant Mammoth
Giant MammothGMMT
$ 0.001624
-0.43%
-1.10%
-8.35%
$ 3.41M
$ 12.63M
824
SIX
SIXSIX
$ 0.00399
0.00%
-0.99%
-5.44%
$ 3.40M
$ 47.03M
825
$ 28.52
+0.39%
+0.21%
+0.64%
$ 3.40M
$ 1.93K
826
PIBBLE
PIBBLEPIB
$ 0.0001132
-4.53%
+1.79%
-4.53%
$ 3.38M
$ 156.74M
827
$ 125.58
+0.37%
+1.53%
-4.19%
$ 3.37M
$ 438.42
828
Solv Protocol
Solv ProtocolSOLV
$ 0.002265
+0.75%
+3.84%
-12.35%
$ 3.37M
$ 26.04M
829
SuiNS
SuiNSNS
$ 0.01116
0.00%
+4.30%
-5.58%
$ 3.34M
$ 5.82M
830
$ 101.25
-0.15%
-1.13%
-0.17%
$ 3.33M
$ 554.17
831
Hey Anon
Hey AnonANON
$ 0.2391
+0.04%
-0.54%
-19.62%
$ 3.32M
$ 247.00K
832
Propchain
PropchainPROPC
$ 0.07634
-0.21%
-5.53%
-0.20%
$ 3.28M
$ 638.50K
833
Neon EVM
Neon EVMNEON
$ 0.01365
0.00%
-2.43%
-7.20%
$ 3.27M
$ 4.00M
834
Trustswap
TrustswapTRUSTSWAP
$ 0.03222
-0.12%
-2.83%
-11.03%
$ 3.23M
$ 162.64K
835
NEXA
NEXANEXA
$ 0.0000005496
0.00%
-2.45%
+4.27%
$ 3.22M
$ 3.86B
836
$ 79.11
-0.08%
-0.43%
+1.36%
$ 3.21M
$ 722.11
837
GamerCoin
GamerCoinGHX
$ 0.004924
+0.26%
-0.96%
-2.10%
$ 3.21M
$ 11.03M
838
$ 240.48
0.00%
-0.66%
+1.18%
$ 3.14M
$ 232.95
839
Electra Protocol
Electra ProtocolXEP
$ 0.0001697
+0.06%
+2.53%
+1.31%
$ 3.13M
$ 378.77M
840
Hyperion
HyperionRION
$ 0.1644
+0.12%
+0.61%
+0.12%
$ 3.13M
$ 341.80K
841
Gochujang Coin
Gochujang CoinGOCHU
$ 0.0000002803
-0.21%
+2.53%
+18.88%
$ 3.13M
$ 232.39B
842
Oraichain
OraichainORAI
$ 0.2258
+0.18%
-0.13%
-5.24%
$ 3.12M
$ 236.19K
843
Destra Network
Destra NetworkDSYNC
$ 0.003201
+0.06%
-0.19%
-6.68%
$ 3.12M
$ 17.30M
844
Minutes Networ
Minutes NetworMNTX
$ 0.0398
+2.04%
-2.37%
-9.67%
$ 3.10M
$ 815.28K
845
$ 370.83
+0.01%
+0.10%
+2.06%
$ 3.10M
$ 153.42
846
Swell Network
Swell NetworkSWELL
$ 0.0006231
+0.08%
+1.92%
-1.71%
$ 3.09M
$ 91.83M
847
Star Atlas
Star AtlasATLAS
$ 0.000122
0.00%
-0.81%
-4.69%
$ 3.03M
$ 4.09M
848
$ 0.0176
+0.28%
-7.07%
-16.31%
$ 3.00M
$ 87.53K
849
Gems
GemsGEMS
$ 0.00491
0.00%
+0.08%
-5.73%
$ 2.94M
$ 20.94M
850
Rainbow
RainbowRNBW
$ 0.01364
0.00%
-2.08%
-7.70%
$ 2.87M
$ 3.96M
851
Nakamoto Games
Nakamoto GamesNAKA
$ 0.02967
0.00%
-2.13%
+12.95%
$ 2.86M
$ 2.66M
852
$ 112.41
+0.04%
-1.89%
-8.58%
$ 2.84M
$ 497.18
853
$ 205.8
+0.45%
+1.90%
+5.84%
$ 2.83M
$ 273.51
854
$ 384
-0.16%
-3.31%
+4.73%
$ 2.82M
$ 149.09
855
Goldfinch
GoldfinchGFI
$ 0.03164
-2.16%
+6.93%
+0.70%
$ 2.78M
$ 1.91M
856
$ 621.56
+0.03%
-2.70%
+0.13%
$ 2.70M
$ 88.42
857
unstable coin
unstable coinUSDUC
$ 0.002694
+0.22%
-16.96%
-13.25%
$ 2.70M
$ 20.31M
858
$ 148.18
-0.23%
+0.27%
-0.78%
$ 2.68M
$ 373.78
859
GAIB
GAIBGAIB
$ 0.01299
-0.23%
+0.47%
-0.38%
$ 2.65M
$ 4.47M
860
$ 280.48
+0.07%
+1.06%
+0.47%
$ 2.65M
$ 194.78
861
Altura
AlturaALU
$ 0.002661
+0.08%
+0.23%
-10.68%
$ 2.64M
$ 17.39M
862
VOOI
VOOIVOOI
$ 0.008306
+0.02%
-0.70%
-2.09%
$ 2.62M
$ 6.26M
863
InterMilanFanToken
InterMilanFanTokenINTER
$ 0.2062
+0.05%
+0.73%
-3.55%
$ 2.56M
$ 260.64K
864
$ 47.02
+0.23%
-2.29%
-2.02%
$ 2.55M
$ 1.22K
865
FEG Token
FEG TokenFEG
$ 0.0000292
0.00%
-0.68%
-1.25%
$ 2.52M
$ 977.92M
866
Rayls
RaylsRLS
$ 0.001683
0.00%
+0.84%
-12.61%
$ 2.52M
$ 43.98M
867
PeiPei
PeiPeiPEIPEI
$ 0.000000005973
0.00%
+1.22%
-1.14%
$ 2.51M
$ 970.24B
868
$ 0.001426
+0.19%
+0.14%
-2.25%
$ 2.51M
$ 42.06M
869
League of Traders
League of TradersLOT
$ 0.006303
+0.08%
+13.11%
+14.79%
$ 2.51M
$ 10.79M
870
Dimitra Token
Dimitra TokenDMTR
$ 0.005098
+0.06%
+0.85%
-14.21%
$ 2.48M
$ 11.86M
871
daGama
daGamaDGMA
$ 0.01898
-0.16%
0.00%
-4.90%
$ 2.47M
$ 3.95M
872
$ 124.8
-0.13%
-0.52%
+5.41%
$ 2.45M
$ 453.53
873
GME
GMEGME
$ 0.0003541
-0.54%
+0.40%
-6.27%
$ 2.43M
$ 156.49M
874
PaLM AI
PaLM AIPALMAI
$ 0.0313
0.00%
-6.01%
-11.58%
$ 2.41M
$ 16.09K
875
NATIX Network
NATIX NetworkNATIX
$ 0.00005913
0.00%
+0.82%
-10.23%
$ 2.40M
$ 102.68M
876
Dingocoin
DingocoinDINGO
$ 0.00002065
+0.05%
-0.15%
-19.41%
$ 2.37M
$ 899.48M
877
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYRPYR
$ 0.05216
-0.13%
-8.75%
-15.12%
$ 2.37M
$ 1.43M
878
Mysterium
MysteriumMYST
$ 0.1174
-0.17%
-0.44%
+5.26%
$ 2.35M
$ 904.30K
879
Aleph Zero
Aleph ZeroAZERO
$ 0.008713
-0.23%
-1.31%
-12.02%
$ 2.33M
$ 6.78M
880
Ancient8
Ancient8A8
$ 0.004268
-0.85%
-7.25%
-13.04%
$ 2.32M
$ 10.41M
881
$ 115.74
+0.02%
-0.11%
+2.21%
$ 2.32M
$ 475.96
882
Wen
WenWEN
$ 0.000003189
-0.09%
+4.05%
-9.44%
$ 2.32M
$ 17.69B
883
Alephim
AlephimALEPH
$ 0.00935
+0.01%
-1.68%
-5.79%
$ 2.31M
$ 5.64M
884
$ 84.97
0.00%
-0.99%
-1.51%
$ 2.31M
$ 678.63
885
BlackFort
BlackFortBXN
$ 0.0005121
+1.03%
+14.31%
+85.88%
$ 2.30M
$ 63.97M
886
Bellscoin
BellscoinBELLS
$ 0.03731
+2.50%
-5.26%
-10.98%
$ 2.29M
$ 47.74K
887
MINIMA
MINIMAMINIMA
$ 0.00409
+0.74%
+1.73%
+1.73%
$ 2.27M
$ 11.10M
888
MATH
MATHMATH
$ 0.01973
-0.30%
+2.33%
-13.84%
$ 2.26M
$ 12.94K
889
$ 143.58
-0.04%
-1.12%
-0.22%
$ 2.25M
$ 390.67
890
Tectum EmissionToken
Tectum EmissionTokenTET
$ 0.2253
-0.22%
-0.22%
-19.50%
$ 2.24M
$ 237.82K
891
PX
PXPX
$ 0.0114
-1.72%
-3.39%
-11.63%
$ 2.23M
$ 516.06K
892
CEEK
CEEKCEEK
$ 0.002712
-0.04%
+2.48%
-2.29%
$ 2.20M
$ 20.92M
893
Viction
VictionVIC
$ 0.01719
-8.07%
-21.22%
-41.87%
$ 2.18M
$ 3.39M
894
Highstreet
HighstreetHIGH
$ 0.022
+0.98%
+10.94%
+4.82%
$ 2.18M
$ 3.81M
895
$ 110.32
+0.27%
+0.21%
+2.89%
$ 2.17M
$ 510.19
896
DeLorean
DeLoreanDMC
$ 0.0003144
-0.19%
-1.50%
-9.00%
$ 2.17M
$ 149.61M
897
Forest Protocol
Forest ProtocolFOREST
$ 0.01931
-0.97%
+1.04%
+0.73%
$ 2.16M
$ 2.40M
898
$ 18.38
+0.05%
-0.92%
-1.76%
$ 2.14M
$ 3.03K
899
CreatorBid
CreatorBidBID
$ 0.005555
+0.04%
+0.49%
+0.13%
$ 2.14M
$ 10.59M
900
$ 39.78
0.00%
-0.45%
+24.51%
$ 2.12M
$ 1.50K
901
Coupon Assets
Coupon AssetsCA
$ 0.21771
+0.01%
-0.19%
+0.48%
$ 2.11M
$ 363.86K
902
GAMESTOP
GAMESTOPGAMESTOP
$ 0.00000506
+0.20%
0.00%
-1.17%
$ 2.09M
$ 1.18B
903
Niza
NizaNIZA
$ 0.001288
0.00%
+4.72%
-5.01%
$ 2.08M
$ 157.67K
904
$ 1,194.69
+0.06%
+1.10%
+3.30%
$ 2.08M
$ 47.78
905
B-Lucky
B-LuckyLUCKY
$ 0.002046
0.00%
+3.23%
-5.21%
$ 2.08M
$ 5.73M
906
swarm
swarmBZZ
$ 0.03938
-0.13%
-3.05%
-1.23%
$ 2.07M
$ 1.38M
907
Allo
AlloRWA
$ 0.001149
+0.09%
-1.88%
+0.26%
$ 2.07M
$ 45.59M
908
Zeus Network
Zeus NetworkZEUS
$ 0.002215
+0.59%
+1.65%
-12.86%
$ 2.06M
$ 26.83M
909
Shido
ShidoSHIDO
$ 0.0001202
+0.92%
-3.75%
-0.49%
$ 2.06M
$ 417.77M
910
World of Dypians
World of DypiansWOD
$ 0.00388
+1.30%
-1.02%
-8.69%
$ 2.06M
$ 10.07M
911
BRN Metaverse
BRN MetaverseBRN
$ 0.0741
-1.21%
-3.01%
-6.91%
$ 2.04M
$ 835.70K
912
$ 365.54
+0.03%
-0.60%
+0.10%
$ 2.01M
$ 152.27
913
$ 329.3
-0.17%
-2.23%
+0.76%
$ 1.99M
$ 163.41
914
Symbiosis
SymbiosisSIS
$ 0.02042
-0.34%
-1.21%
+1.04%
$ 1.98M
$ 3.93M
915
Asteroid
AsteroidASTEROID1
$ 0.001965
-1.25%
-14.09%
+29.01%
$ 1.97M
$ 29.30M
916
ELIZAOS
ELIZAOSELIZAOS
$ 0.0002186
+0.29%
-13.96%
-8.43%
$ 1.96M
$ 468.71M
917
Laqira Protocol
Laqira ProtocolLQR
$ 0.022042
-0.01%
+2.69%
+4.62%
$ 1.96M
$ 1.11M
918
DOWGE
DOWGEDJI6930
$ 0.001948
-0.87%
-2.84%
-1.81%
$ 1.95M
$ 22.30M
919
Reef
ReefREEF
$ 0.0000529
-1.07%
+0.06%
-7.75%
$ 1.93M
$ 1.03B
920
Foxsy AI
Foxsy AIFOXSY
$ 0.0016743
-0.23%
+2.77%
-8.19%
$ 1.92M
$ 16.88M
921
Parcl
ParclPRCL
$ 0.00462
-0.85%
-4.91%
-18.42%
$ 1.92M
$ 531.94K
922
PinLink
PinLinkPIN
$ 0.02127
0.00%
+5.93%
-3.84%
$ 1.88M
$ 4.81M
923
OCTA
OCTAOCTA
$ 0.04699
+0.77%
-2.70%
-2.92%
$ 1.87M
$ 1.36M
924
Myro
MyroMYRO
$ 0.001978
+0.10%
+7.16%
+0.51%
$ 1.87M
$ 29.98M
925
$ 1,119.15
0.00%
+1.64%
+5.09%
$ 1.86M
$ 49.65
926
$ 308.06
+0.34%
+0.66%
-1.58%
$ 1.85M
$ 183.22
927
Trac Network
Trac NetworkTNK
$ 0.11731
+0.16%
+17.84%
-8.71%
$ 1.83M
$ 597.66K
928
XSwap
XSwapXSWAP
$ 0.006058
0.00%
-0.33%
-0.48%
$ 1.81M
$ 12.65K
929
Vexanium
VexaniumVEX
$ 0.002444
0.00%
+0.04%
+3.65%
$ 1.79M
$ 21.19M
930
Streamflow
StreamflowSTREAM
$ 0.007355
+0.01%
+0.20%
+0.08%
$ 1.78M
$ 7.63M
931
Moodeng on Eth
Moodeng on EthMOODENGETH
$ 0.00000434
-0.46%
0.00%
+4.16%
$ 1.77M
$ 12.17B
932
Nodle
NodleNODL
$ 0.0002926
-0.14%
-1.46%
-11.80%
$ 1.77M
$ 25.72M
933
$ 368.5
+0.15%
+1.70%
-2.15%
$ 1.77M
$ 148.88
934
$ 176.77
+0.17%
+0.45%
+9.40%
$ 1.73M
$ 320.02
935
TokenFi
TokenFiTOKEN
$ 0.001726
+0.06%
+2.61%
-7.84%
$ 1.73M
$ 36.46M
936
Numbers Protocol
Numbers ProtocolNUM
$ 0.001904
-3.72%
+0.26%
-10.23%
$ 1.72M
$ 32.59M
937
AIDOGE
AIDOGEAIDOGE
$ 0.000000000009726
+0.43%
-1.09%
-3.90%
$ 1.69M
$ 5,704.59T
938
$ 44.11
-0.23%
-2.77%
+4.09%
$ 1.69M
$ 1.34K
939
Propbase
PropbasePROPS
$ 0.003412
+1.07%
-0.64%
+2.40%
$ 1.67M
$ 58.80M
940
Holdstation
HoldstationHOLDSTATION
$ 0.2113
-0.09%
-0.71%
-1.59%
$ 1.66M
$ 16.97K
941
TROLL
TROLLTROLL
$ 0.000000001708
0.00%
+1.78%
-4.67%
$ 1.65M
$ 31.89T
942
TRWA
TRWATRWA
$ 0.0002337
+0.17%
+2.22%
-0.47%
$ 1.64M
$ 256.83M
943
$ 183.67
+0.28%
-0.29%
+4.13%
$ 1.62M
$ 294.35
944
RocketX exchange
RocketX exchangeRVF
$ 0.0196
0.00%
+0.77%
+1.34%
$ 1.62M
$ 318.44K
945
Xterio
XterioXTER
$ 0.008092
-0.05%
+1.04%
-0.42%
$ 1.59M
$ 7.85M
946
$ 484.91
-0.10%
-0.17%
-2.87%
$ 1.58M
$ 113.68
947
Nobody Sausage
Nobody SausageNOBODY
$ 0.001635
+0.61%
-4.51%
-2.13%
$ 1.55M
$ 34.26M
948
iMe Lab
iMe LabLIME
$ 0.00205
-0.49%
-1.06%
-3.21%
$ 1.55M
$ 5.12M
949
$ 112.41
+0.20%
-0.30%
+4.65%
$ 1.54M
$ 492.81
950
$ 63.51
+1.87%
+3.98%
+9.52%
$ 1.49M
$ 953.84
951
Polytrade
PolytradeTRADE
$ 0.03554
+0.14%
+1.80%
-5.42%
$ 1.47M
$ 1.53M
952
Rebel Cars
Rebel CarsRC
$ 0.007022
0.00%
+0.21%
+126.96%
$ 1.45M
$ 1.09M
953
Ctomorrow Platform
Ctomorrow PlatformCTP
$ 0.0008833
+1.31%
+4.84%
+5.79%
$ 1.44M
$ 69.75M
954
Syscoin
SyscoinSYS
$ 0.001603
-0.31%
-6.87%
-27.98%
$ 1.44M
$ 47.05M
955
HAI
HAIHAI
$ 0.001707
+0.23%
+4.07%
+20.94%
$ 1.43M
$ 13.28M
956
DAR Open Network
DAR Open NetworkD
$ 0.001945
+0.42%
+0.21%
+2.57%
$ 1.43M
$ 28.93M
957
$ 231.94
+0.02%
+0.02%
-1.40%
$ 1.43M
$ 246.87
958
$ 409.85
-0.03%
+1.02%
-0.87%
$ 1.41M
$ 138.85
959
Donotfomoew
DonotfomoewMOEW
$ 0.0002214
-0.09%
-1.64%
-3.53%
$ 1.37M
$ 192.17M
960
SwissCheese
SwissCheeseSWCH
$ 0.03135
-0.03%
+0.32%
-0.85%
$ 1.37M
$ 1.58M
961
PIVX
PIVXPIVX
$ 0.01418
-1.55%
-24.02%
-43.89%
$ 1.36M
$ 4.07M
962
$ 89.65
-0.11%
-0.17%
+1.77%
$ 1.36M
$ 623.36
963
Argentine Football
Argentine FootballARG
$ 0.07313
+1.06%
-1.94%
-11.52%
$ 1.36M
$ 747.03K
964
$ 1,039.5
-0.45%
-0.90%
-1.33%
$ 1.34M
$ 54.75
965
EVDC Network
EVDC NetworkEVDC
$ 0.00002116
0.00%
+0.09%
-1.86%
$ 1.34M
$ 3.18B
966
$ 263.77
-0.03%
-2.56%
-1.98%
$ 1.33M
$ 208.47
967
$ 41.7
+0.26%
-1.49%
-3.43%
$ 1.31M
$ 1.32K
968
OVR
OVROVR
$ 0.02546
-0.12%
-0.89%
-2.41%
$ 1.30M
$ 2.70M
969
$ 567.96
+0.22%
-0.62%
-0.71%
$ 1.30M
$ 96.88
970
OneFootball Credits
OneFootball CreditsOFC
$ 0.008062
-1.40%
-5.80%
-19.39%
$ 1.29M
$ 13.05M
971
XDB CHAIN
XDB CHAINXDB
$ 0.0000725
-1.32%
-1.19%
+14.59%
$ 1.28M
$ 71.77M
972
Real Briefly
Real BrieflyREALTOKEN
$ 0.001947
-0.36%
-5.73%
+14.85%
$ 1.28M
$ 10.80M
973
LBRY Credits
LBRY CreditsLBC
$ 0.001921
0.00%
+15.72%
-8.52%
$ 1.26M
$ 102.15K
974
OpenVPP
OpenVPPOVPP
$ 0.00159
-0.83%
-0.70%
-8.66%
$ 1.26M
$ 186.99M
975
$ 104.33
+0.25%
+0.16%
-4.62%
$ 1.25M
$ 544.80
976
$ 970.31
+0.02%
+0.83%
+3.11%
$ 1.24M
$ 58.46
977
XL1
XL1XL1
$ 0.0002166
0.00%
+1.17%
+21.01%
$ 1.24M
$ 1.19M
978
GemHUB
GemHUBGHUB
$ 0.002454
+0.33%
+0.20%
-1.04%
$ 1.24M
$ 29.14M
979
Astroon
AstroonAST
$ 0.002002
-0.69%
-13.47%
-14.64%
$ 1.24M
$ 10.54M
980
OORT
OORTOORT
$ 0.0015646
-0.08%
-3.53%
+23.85%
$ 1.22M
$ 44.00M
981
My Lovely Planet
My Lovely PlanetMLC
$ 0.01161
-0.86%
-5.62%
+0.43%
$ 1.22M
$ 929.83K
982
Handshake
HandshakeHNS
$ 0.0018
0.00%
-9.46%
-2.54%
$ 1.22M
$ 29.39K
983
ChainSwap
ChainSwapCSWAP
$ 0.001317
0.00%
+0.30%
-15.20%
$ 1.22M
$ 596.35K
984
$ 197.18
-0.22%
-3.10%
+2.16%
$ 1.22M
$ 280.18
985
$ 9.224
-0.05%
-0.36%
+2.25%
$ 1.21M
$ 6.66K
986
$ 18
-0.22%
-1.43%
-4.42%
$ 1.20M
$ 3.27K
987
Sudeng
SudengHIPPO
$ 0.0001165
-0.59%
+0.51%
-5.75%
$ 1.18M
$ 474.04M
988
Napoli Fan Token
Napoli Fan TokenNAP
$ 0.2043
-0.05%
-0.73%
-6.29%
$ 1.18M
$ 278.91K
989
LinqAI
LinqAILNQ
$ 0.003306
+0.18%
-4.77%
-18.95%
$ 1.18M
$ 15.53M
990
$ 29.92
-0.83%
+1.88%
-11.73%
$ 1.17M
$ 1.94K
991
The Official 67 Coin
The Official 67 Coin67
$ 0.00118
0.00%
+2.01%
-20.52%
$ 1.17M
$ 48.47M
992
HTR
HTRHTR
$ 0.002227
+0.86%
+2.15%
+37.48%
$ 1.15M
$ 27.13M
993
HAROLD
HAROLDHAROLD
$ 0.001459
-0.07%
+0.90%
-2.15%
$ 1.15M
$ 7.96M
994
Tales X
Tales XX
$ 0.007526
-1.64%
-20.73%
+52.59%
$ 1.14M
$ 8.28M
995
BEAM
BEAMBEAM
$ 0.007527
0.00%
-3.89%
-15.81%
$ 1.13M
$ 66.42K
996
The White Whale
The White WhaleWHITEWHALE
$ 0.001128
-0.44%
-1.74%
-7.99%
$ 1.13M
$ 1.42M
997
AstraAI
AstraAIASTRAAI
$ 0.11255
-0.17%
-4.69%
-11.51%
$ 1.12M
$ 219.44K
998
Cypherium
CypheriumCPH
$ 0.00288
-0.14%
+4.81%
+6.12%
$ 1.10M
$ 19.16M
999
Dtec
DtecDTEC
$ 0.006341
-0.08%
+0.33%
+3.59%
$ 1.10M
$ 9.87M
1000
MarsDAO
MarsDAOMDAO
$ 0.015639
-0.34%
-14.70%
-32.29%
$ 1.10M
$ 197.37K
1001
Storm Trade
Storm TradeSTORM
$ 0.004261
-0.12%
-0.95%
-3.90%
$ 1.10M
$ 18.04M
1002
$ 180.81
+0.07%
-1.71%
+8.50%
$ 1.10M
$ 315.81
1003
ShareToken
ShareTokenSHR
$ 0.000299
+2.99%
-1.72%
+1.99%
$ 1.09M
$ 121.27M
1004
Welf
WelfWELF
$ 0.084
+0.36%
+0.71%
-3.64%
$ 1.07M
$ 650.75K
1005
$ 294.22
-0.18%
+1.72%
+7.43%
$ 1.07M
$ 189.88
1006
HyperGPT
HyperGPTHGPT
$ 0.001148
0.00%
-0.51%
-6.22%
$ 1.07M
$ 103.32M
1007
MAGA
MAGAMAGATRUMP
$ 0.02415
+0.04%
-1.75%
-3.36%
$ 1.06M
$ 2.23M
1008
Prosper
ProsperPROSPER
$ 0.02044
-0.05%
-0.39%
-2.48%
$ 1.05M
$ 2.76M
1009
$ 79.56
-0.54%
-0.72%
-0.45%
$ 1.04M
$ 711.76
1010
$ 182.09
-0.10%
-1.11%
+2.06%
$ 1.04M
$ 306.32
1011
$ 107.57
+0.16%
+1.41%
-3.96%
$ 1.04M
$ 528.81
1012
Cellframe
CellframeCELL
$ 0.03641
-0.19%
+1.76%
-1.30%
$ 1.04M
$ 2.56M
1013
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeamPOR
$ 0.07908
+0.62%
-1.19%
-4.49%
$ 1.03M
$ 683.30K
1014
$ 33.64
-0.33%
+1.95%
+1.30%
$ 1.02M
$ 1.68K
1015
$ 0.001679
+1.32%
+2.00%
-10.03%
$ 1.02M
$ 50.99M
1016
3ULL
3ULL3ULL
$ 0.00006963
+0.14%
+7.48%
+2.16%
$ 1.01M
$ 120.71M
1017
TOP Network
TOP NetworkTOP
$ 0.0000696
0.00%
+0.14%
+0.14%
$ 1.00M
$ 575.58M
1018
Nietzschean Penguin
Nietzschean PenguinPENGUIN
$ 0.0009912
-0.47%
-7.00%
-1.69%
$ 998.73K
$ 61.90M
1019
Areon Network
Areon NetworkAREA
$ 0.00831
+4.07%
+0.36%
-7.36%
$ 993.57K
$ 3.62M
1020
Verasity
VerasityVRA
$ 0.000010488
+1.02%
+0.13%
+7.49%
$ 976.44K
$ 5.94B
1021
$ 779.46
+0.09%
-1.03%
+4.92%
$ 970.95K
$ 72.59
1022
NuNet
NuNetNTX
$ 0.001925
-0.10%
-3.46%
-6.78%
$ 970.36K
$ 11.95M
1023
Particl
ParticlPART
$ 0.0609
+1.66%
+1.82%
+36.44%
$ 959.80K
$ 32.78K
1024
$ 345.78
-0.32%
-0.42%
-0.02%
$ 959.39K
$ 158.79
1025
SOLVEX
SOLVEXSOLVEX
$ 0.0193
0.00%
+0.52%
-0.52%
$ 955.96K
$ 426.29K
1026
Saros
SarosSAROS
$ 0.0002873
+0.38%
-0.59%
-8.01%
$ 954.87K
$ 194.28M
1027
$ 108.83
+0.60%
+1.75%
+3.22%
$ 951.14K
$ 507.41
1028
XFI
XFIXFI
$ 0.01348
0.00%
+2.42%
-19.22%
$ 950.75K
$ 1.13M
1029
XELIS
XELISXEL
$ 0.174
+2.96%
-1.14%
-13.86%
$ 949.93K
$ 39.86K
1030
$ 155.17
-0.08%
-1.10%
+4.01%
$ 949.26K
$ 341.21
1031
Arowana
ArowanaARW
$ 0.0423
-2.68%
-8.66%
+31.34%
$ 933.16K
$ 157.34K
1032
VAIOT
VAIOTVAI
$ 0.00234
0.00%
-0.84%
+17.50%
$ 932.01K
$ 6.67M
1033
V Systems
V SystemsVSYS
$ 0.0002506
+0.04%
-2.11%
+0.64%
$ 931.14K
$ 172.02M
1034
$ 21.26
+0.38%
+1.78%
+1.97%
$ 929.22K
$ 2.64K
1035
HELLO
HELLOHELLO
$ 0.0012651
+0.87%
-1.36%
-4.68%
$ 925.52K
$ 73.26M
1036
$ 441.63
+0.05%
-0.37%
+2.16%
$ 920.01K
$ 128.47
1037
XRP Healthcare
XRP HealthcareXRPH
$ 0.01277
-0.16%
+0.55%
+3.82%
$ 902.24K
$ 1.16M
1038
$ 551.25
+0.26%
-0.19%
+0.47%
$ 889.01K
$ 101.96
1039
$ 76.04
-0.07%
-0.37%
+2.60%
$ 876.54K
$ 733.24
1040
Energi
EnergiNRG
$ 0.00844
+0.24%
-0.12%
-4.30%
$ 867.86K
$ 1.34M
1041
$ 71.35
+0.54%
-2.08%
-0.68%
$ 863.70K
$ 844.77
1042
$ 0.001335
+0.53%
-0.89%
-8.76%
$ 857.09K
$ 16.03M
1043
GOAT Network
GOAT NetworkGOATED
$ 0.008173
+0.05%
+0.71%
+4.12%
$ 853.46K
$ 6.84M
1044
BANX Network
BANX NetworkBXE
$ 0.002798
+0.07%
-3.60%
-4.75%
$ 845.00K
$ 3.95M
1045
$ 44.34
-0.52%
-6.36%
-8.90%
$ 842.57K
$ 1.24K
1046
$ 349.43
-0.09%
-2.86%
+5.32%
$ 838.38K
$ 158.14
1047
PointPay
PointPayPXP
$ 0.02789
0.00%
+0.18%
+5.00%
$ 837.60K
$ 6.51M
1048
Swarm Markets
Swarm MarketsSMT
$ 0.009
0.00%
-5.21%
-20.18%
$ 837.17K
$ 5.58M
1049
Reality Metaverse
Reality MetaverseRMV
$ 0.00373
+9.97%
+12.59%
-12.89%
$ 827.15K
$ 7.02M
1050
Vita Inu
Vita InuVINU
$ 0.0000000009155
+0.09%
-6.29%
-9.30%
$ 820.40K
$ 66.21T
1051
RWA Inc.
RWA Inc.RWAINC
$ 0.001647
+1.23%
-7.73%
-25.61%
$ 809.61K
$ 10.16M
1052
$ 400.57
+0.09%
+0.41%
+0.72%
$ 783.53K
$ 135.95
1053
NODE
NODENODE
$ 0.005868
0.00%
+0.12%
-0.64%
$ 782.47K
$ 10.53M
1054
$ 1,848.38
-0.01%
+0.69%
+2.17%
$ 772.52K
$ 29.51
1055
OGPU
OGPUOGPU
$ 0.0388
+4.30%
-0.51%
-3.00%
$ 762.00K
$ 409.12K
1056
Blocksquare Token
Blocksquare TokenBST
$ 0.01247
+0.24%
+0.57%
-8.51%
$ 759.82K
$ 2.08M
1057
$ 144.88
+0.33%
-1.61%
+1.17%
$ 749.39K
$ 386.85
1058
$ 283.76
+0.03%
+2.55%
-1.64%
$ 746.26K
$ 196.83
1059
Sentio
SentioST
$ 0.0132
-0.08%
-1.35%
-4.21%
$ 738.64K
$ 4.19M
1060
Matrix AI Network
Matrix AI NetworkMAN
$ 0.00154
-0.65%
+2.00%
-7.83%
$ 730.85K
$ 6.41M
1061
Warden
WardenWARD
$ 0.002926
+0.14%
-1.22%
-4.00%
$ 726.93K
$ 28.56M
1062
$ 45.95
+0.19%
+2.87%
+2.71%
$ 724.73K
$ 1.21K
1063
Pepe 2.0
Pepe 2.0PEPE2
$ 0.000000001525
-0.59%
+4.17%
+2.97%
$ 714.76K
$ 37.01T
1064
Whitebridge Network
Whitebridge NetworkWBAI
$ 0.001679
0.00%
-1.12%
+10.53%
$ 713.79K
$ 34.26M
1065
NodeAI
NodeAIGPU
$ 0.007099
-0.34%
-13.45%
-4.57%
$ 695.51K
$ 7.77M
1066
Piggycell
PiggycellPIGGY
$ 0.01634
+0.06%
0.00%
-4.22%
$ 693.84K
$ 997.56K
1067
$ 454.44
+0.13%
-0.46%
+0.35%
$ 685.25K
$ 121.65
1068
Mochi
MochiMOCHI
$ 0.0000007148
0.00%
-0.91%
-2.14%
$ 670.22K
$ 20.18M
1069
Shiro Neko
Shiro NekoSHIRO
$ 0.0000000010148
+0.56%
-0.79%
-10.04%
$ 665.31K
$ 50.96T
1070
Dione Protocol
Dione ProtocolDIONE
$ 0.0000556
+3.49%
+0.41%
-7.02%
$ 659.15K
$ 40.80M
1071
Ethervista
EthervistaVISTA
$ 0.6812
+0.22%
+2.01%
-4.56%
$ 642.23K
$ 80.07K
1072
Hive Intelligence
Hive IntelligenceHINT
$ 0.0013698
-0.03%
-0.20%
-2.89%
$ 630.44K
$ 36.40M
1073
MEZO
MEZOMEZO
$ 0.007321
-0.69%
-4.60%
-2.96%
$ 629.10K
$ 7.57M
1074
Optimus
OptimusOPTIMUS
$ 0.00659
0.00%
-2.23%
+6.29%
$ 626.28K
$ 8.56K
1075
New XAI gork
New XAI gorkGORK
$ 0.0006191
+1.66%
+0.39%
-43.96%
$ 625.10K
$ 106.98M
1076
xMoney
xMoneyXMN
$ 0.00062
0.00%
-4.62%
-18.42%
$ 620.35K
$ 18.49M
1077
AllianceBlock Nexera
AllianceBlock NexeraNXRA
$ 0.000593
0.00%
-4.51%
-62.13%
$ 620.27K
$ 8.28M
1078
Artrade
ArtradeATR
$ 0.0004874
-0.06%
-0.29%
-2.77%
$ 615.56K
$ 55.70M
1079
Fluence
FluenceFLT
$ 0.0021375
+2.60%
+9.88%
+16.26%
$ 607.63K
$ 27.36M
1080
MCNCOIN
MCNCOINMCN
$ 0.0502
+1.40%
-0.20%
+1.40%
$ 607.20K
$ 4.53M
1081
Clore AI
Clore AICLORE
$ 0.0009439
+0.06%
-0.29%
+6.79%
$ 599.93K
$ 59.21M
1082
Rubic
RubicRBC
$ 0.003526
-0.11%
+0.11%
-0.79%
$ 582.96K
$ 10.11M
1083
Neurai
NeuraiXNA
$ 0.00003386
0.00%
-0.32%
+4.73%
$ 578.26K
$ 898.25M
1084
Acala Token
Acala TokenACA
$ 0.000427
+29.21%
+11.21%
+63.53%
$ 577.50K
$ 147.59M
1085
LOBO.THE.WOLF.PUP
LOBO.THE.WOLF.PUPLOBO
$ 0.00003277
-5.07%
-1.83%
+5.74%
$ 573.61K
$ 68.93M
1086
Katana Inu
Katana InuKATA
$ 0.00001523
0.00%
-0.20%
-4.15%
$ 568.44K
$ 1.42B
1087
$ 284.81
-0.06%
+1.38%
+6.36%
$ 568.02K
$ 205.64
1088
Bitcoin Bam
Bitcoin BamBTCBAM
$ 0.05523
+0.11%
-0.04%
-0.70%
$ 567.69K
$ 766.90K
1089
$ 509.44
-0.08%
+2.08%
+2.87%
$ 566.84K
$ 104.95
1090
ARC
ARCARC
$ 0.000548
0.00%
+4.78%
-3.01%
$ 564.44K
$ 852.28K
1091
Portuma
PortumaPORTUMA
$ 0.0001459
-0.07%
+4.13%
-6.82%
$ 552.95K
$ 851.47M
1092
GT Protocol
GT ProtocolGTAI
$ 0.008025
+0.01%
-0.16%
-2.08%
$ 552.86K
$ 6.41M
1093
Pepe Unchained
Pepe UnchainedPEPU
$ 0.00005171
-0.04%
-3.22%
-15.22%
$ 546.21K
$ 1.61B
1094
Bifrost
BifrostBNC
$ 0.014509
-0.06%
-1.41%
-2.62%
$ 543.44K
$ 1.87M
1095
U2U Network
U2U NetworkU2U
$ 0.0003454
-0.56%
+3.80%
+9.76%
$ 537.16K
$ 172.52M
1096
Matchain
MatchainMAT
$ 0.03321
-0.75%
+0.06%
-11.03%
$ 535.83K
$ 1.67M
1097
Asentum
AsentumASE
$ 0.001785
+1.46%
-10.00%
-3.78%
$ 535.46K
$ 24.55M
1098
Baanx
BaanxBXX
$ 0.002148
+0.84%
-2.57%
-28.43%
$ 533.98K
$ 26.74K
1099
$ 13.411
-0.27%
+0.98%
-0.54%
$ 476.22K
$ 4.98K
1100
QORPO
QORPOQORPO
$ 0.000752
+0.13%
-2.21%
+4.30%
$ 469.28K
$ 19.73M
1101
Chirp
ChirpCHIRP
$ 0.004435
-0.09%
+1.23%
-3.69%
$ 467.41K
$ 4.82M
1102
AI Avatar
AI AvatarSGT
$ 0.0453
-0.88%
-0.66%
+0.44%
$ 455.40K
$ 1.98M
1103
$ 9.953
-0.50%
-1.23%
+1.80%
$ 454.45K
$ 5.74K
1104
DeFi
DeFiDEFI
$ 0.0001209
-0.08%
-2.58%
-4.65%
$ 438.75K
$ 253.54M
1105
Creo Engine
Creo EngineCREO
$ 0.00063
-0.14%
+0.85%
-1.42%
$ 433.86K
$ 52.25M
1106
Xeleb Protocol
Xeleb ProtocolXCX
$ 0.0039735
-2.70%
-4.43%
-20.50%
$ 430.16K
$ 15.24M
1107
$ 19.159
+0.22%
-1.06%
-7.91%
$ 426.94K
$ 3.03K
1108
JetTon Game
JetTon GameJETTON
$ 0.02121
+0.05%
0.00%
-3.94%
$ 425.98K
$ 3.37M
1109
$ 58.64
-0.54%
+4.13%
+13.86%
$ 423.70K
$ 959.73
1110
SwarmNode.ai
SwarmNode.aiSNAI
$ 0.0004219
-0.02%
-0.24%
+4.69%
$ 420.00K
$ 129.76M
1111
myDid
myDidSYL
$ 0.0000539
-0.04%
+3.12%
+25.34%
$ 416.25K
$ 442.58M
1112
Everton FC Fan Token
Everton FC Fan TokenEFC
$ 0.0536
+0.19%
+1.14%
-0.39%
$ 410.35K
$ 1.08M
1113
Radiant
RadiantRXD
$ 0.00002425
-3.85%
+21.18%
-56.14%
$ 397.50K
$ 479.63M
1114
$ 0.00605
0.00%
-0.16%
-1.14%
$ 389.04K
$ 4.94M
1115
AS Monaco
AS MonacoASM
$ 0.05997
+0.42%
+0.07%
-5.09%
$ 386.76K
$ 878.08K
1116
Bazaars
BazaarsBZR
$ 62.04
-0.02%
+0.01%
-2.15%
$ 386.19K
$ 3.26K
1117
XELS
XELSXELS
$ 0.018248
-0.31%
-3.37%
-10.95%
$ 383.40K
$ 3.74M
1118
GraphLinq
GraphLinqGLQ
$ 0.001121
-0.09%
-14.31%
-45.39%
$ 380.80K
$ 51.53M
1119
Luckycoin
LuckycoinLKY
$ 0.01976
0.00%
-3.94%
-0.50%
$ 379.49K
$ 33.79K
1120
Shardeum
ShardeumSHM
$ 0.0000295
0.00%
+1.73%
+15.75%
$ 379.39K
$ 993.08M
1121
Vertus
VertusVERT
$ 0.0007188
-0.04%
-0.21%
-1.38%
$ 377.32K
$ 26.21M
1122
MILLI
MILLIMILLI
$ 0.000001421
-0.42%
-1.51%
-6.03%
$ 376.88K
$ 17.30B
1123
Fuse Network
Fuse NetworkFUSE
$ 0.001676
+4.91%
+12.13%
-39.04%
$ 376.00K
$ 39.24M
1124
Phoenic
PhoenicPNIC
$ 0.00142
-0.21%
-0.07%
-0.14%
$ 362.98K
$ 75.41M
1125
$ 18.96
+0.32%
+0.80%
-1.55%
$ 362.62K
$ 2.92K
1126
$ 6.22
-0.27%
-1.87%
-2.44%
$ 356.43K
$ 8.72K
1127
Artyfact
ArtyfactARTY
$ 0.0182
+0.11%
+2.42%
+4.97%
$ 353.96K
$ 3.11M
1128
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan TokenMENGO
$ 0.01923
+0.10%
-1.89%
-8.59%
$ 346.93K
$ 2.92M
1129
DevvE
DevvEDEVVE
$ 0.003631
+0.60%
-5.57%
-39.40%
$ 341.60K
$ 14.75M
1130
Factor
FactorFACT
$ 0.2874
-3.75%
-4.20%
-7.41%
$ 340.06K
$ 2.30K
1131
$ 9.21
+0.11%
-0.11%
-8.07%
$ 334.09K
$ 6.11K
1132
$ 25.28
+0.12%
-3.50%
+9.18%
$ 326.67K
$ 2.23K
1133
Aipocalypto
AipocalyptoAIPO
$ 0.002304
+0.04%
+5.69%
-4.04%
$ 321.55K
$ 3.00M
1134
$ 18.74
+0.48%
+1.77%
+5.28%
$ 320.48K
$ 2.94K
1135
$ 160.69
-0.04%
-0.66%
+4.28%
$ 319.87K
$ 352.87
1136
Biometric Financial
Biometric FinancialBIOFI
$ 0.00008014
+0.02%
-3.24%
+1.08%
$ 313.77K
$ 674.96M
1137
Mobox
MoboxMBOX
$ 0.0005697
+0.02%
-0.37%
-7.23%
$ 312.91K
$ 98.51M
1138
BlackCardCoin
BlackCardCoinBCCOIN
$ 0.0312
-0.10%
-0.92%
-11.55%
$ 311.80K
$ 1.75M
1139
Sensay
SensaySNSY
$ 0.00005952
+0.32%
-0.63%
-2.51%
$ 309.80K
$ 3.24B
1140
Humanode
HumanodeHMND
$ 0.001353
+0.45%
-6.43%
+3.99%
$ 307.01K
$ 20.91M
1141
Sauber FT
Sauber FTSAUBER
$ 0.1071
+0.19%
+0.75%
-1.74%
$ 306.41K
$ 502.21K
1142
Rabi
RabiRABI
$ 0.0004977
-0.04%
+0.06%
-3.15%
$ 304.09K
$ 66.35M
1143
Unizen
UnizenZCX
$ 0.0004437
-0.18%
-0.85%
-5.83%
$ 301.78K
$ 140.51M
1144
NFPrompt
NFPromptNFP
$ 0.000504
+0.52%
+0.06%
-10.62%
$ 295.17K
$ 117.68M
1145
PLEARN
PLEARNPLEARN
$ 0.003338
+0.06%
-1.65%
-2.62%
$ 287.45K
$ 19.48M
1146
Alvara Protocol
Alvara ProtocolALVA
$ 0.00322
-8.06%
+33.51%
+41.01%
$ 287.25K
$ 1.59M
1147
XRADERS
XRADERSXR
$ 0.004285
0.00%
-0.97%
-4.44%
$ 285.22K
$ 4.20M
1148
EstateX
EstateXESX
$ 0.0002976
-0.27%
-4.62%
-50.40%
$ 282.39K
$ 6.69M
1149
Dynex
DynexDNX
$ 0.002605
-2.03%
-1.81%
-24.39%
$ 279.43K
$ 4.02M
1150
SENSORIUM
SENSORIUMSENSO
$ 0.003952
0.00%
+0.61%
-1.10%
$ 278.05K
$ 9.77M
1151
TENUP
TENUPTUP
$ 0.00258
+4.40%
+10.13%
+13.48%
$ 275.02K
$ 1.20M
1152
CUDIS
CUDISCUDIS
$ 0.00105
+1.94%
-1.31%
-13.20%
$ 260.37K
$ 52.97M
1153
Atlas Navi
Atlas NaviNAVI
$ 0.001589
+0.06%
+2.19%
-3.81%
$ 256.95K
$ 15.38M
1154
$ 119.99
+0.38%
+0.18%
-3.47%
$ 249.10K
$ 464.11
1155
Tajir Tech Hub
Tajir Tech HubTJRM
$ 0.0003656
+0.17%
+0.50%
-0.66%
$ 234.38K
$ 117.96M
1156
Carnomaly
CarnomalyCARR
$ 0.0001333
+4.96%
+4.22%
-18.82%
$ 233.28K
$ 15.31M
1157
ORBOFI
ORBOFIOBI
$ 0.0001613
0.00%
-14.06%
-10.39%
$ 231.30K
$ 3.81M
1158
$ 17.39
+0.29%
+1.64%
-6.46%
$ 225.51K
$ 3.58K
1159
Cosplay Token
Cosplay TokenCOT
$ 0.000565
0.00%
+1.61%
-1.90%
$ 224.00K
$ 13.11M
1160
$ 198.2
+0.26%
-3.00%
+4.63%
$ 222.57K
$ 276.72
1161
Choise.com
Choise.comCHO
$ 0.0004109
+2.57%
+19.18%
+19.04%
$ 219.26K
$ 38.63M
1162
$ 55.91
-0.02%
+3.02%
+1.99%
$ 202.69K
$ 1.02K
1163
$ 964.1
-0.06%
+2.08%
+19.63%
$ 201.42K
$ 57.14
1164
BABB
BABBBAX
$ 0.000002414
-11.29%
+106.80%
-63.85%
$ 197.73K
$ 35.08B
1165
CYBRO
CYBROCYBRO
$ 0.001339
+0.07%
-0.30%
-4.42%
$ 177.55K
$ 14.16M
1166
enfineo
enfineoENF
$ 0.004231
0.00%
+1.44%
+13.34%
$ 171.91K
$ 10.33M
1167
Taraxa Coin
Taraxa CoinTARA
$ 0.00002501
-0.04%
-5.80%
-7.20%
$ 152.83K
$ 2.26B
1168
Sekuya
SekuyaSKYA
$ 0.0002856
+0.62%
+0.43%
-18.30%
$ 152.66K
$ 48.76M
1169
Azuro
AzuroAZUR
$ 0.0007305
+0.41%
+2.42%
-1.21%
$ 146.94K
$ 3.37M
1170
$ 149.7
-0.04%
+1.23%
+6.22%
$ 146.21K
$ 372.00
1171
Bull
BullBULL
$ 0.0001431
+0.49%
-6.32%
-7.71%
$ 142.39K
$ 392.65M
1172
Fruits
FruitsFRTS
$ 0.000006735
+0.13%
-2.06%
-5.04%
$ 141.99K
$ 9.27B
1173
LETSTOP
LETSTOPSTOP
$ 0.001851
+0.27%
+0.05%
-1.23%
$ 139.24K
$ 9.76M
1174
$ 508.01
-0.04%
+0.38%
-6.72%
$ 136.16K
$ 115.00
1175
PLAYZAP
PLAYZAPPZP
$ 0.001187
+0.17%
-5.56%
+20.10%
$ 132.29K
$ 29.54M
1176
S.C. Corinthians FT
S.C. Corinthians FTSCCP
$ 0.01865
-0.75%
+0.76%
-7.74%
$ 130.18K
$ 2.91M
1177
$ 688.62
+0.03%
+2.01%
+2.15%
$ 126.13K
$ 84.13
1178
Coldstack
ColdstackCLS
$ 0.004977
0.00%
+0.50%
-5.58%
$ 117.08K
$ 1.70M
1179
Paysenger
PaysengerEGO
$ 0.0005791
0.00%
+0.12%
-4.20%
$ 116.17K
$ 93.54M
1180
AME Chain
AME ChainAME
$ 0.0002296
+0.39%
-0.48%
-4.61%
$ 114.75K
$ 263.08M
1181
$ 234.33
+0.01%
-2.53%
+5.46%
$ 113.96K
$ 252.90
1182
$ 2,037.56
+0.06%
-2.59%
+2.42%
$ 112.99K
$ 27.39
1183
$ 18.72
+0.64%
+5.43%
+14.76%
$ 112.12K
$ 4.22K
1184
Eclipse
EclipseES
$ 0.0008249
-0.45%
+0.55%
-29.16%
$ 109.00K
$ 70.48M
1185
Medieval Empires
Medieval EmpiresMEE
$ 0.0001931
+0.05%
+0.05%
-2.23%
$ 108.02K
$ 46.12M
1186
OpenxAI Network
OpenxAI NetworkOPENX
$ 0.01061
+0.09%
-2.48%
+5.78%
$ 106.23K
$ 1.91M
1187
Octo Gaming
Octo GamingOTK
$ 0.0002079
-1.42%
-9.09%
+5.59%
$ 101.77K
$ 29.59M
1188
Kaizen Finance
Kaizen FinanceKZEN
$ 0.0002354
+0.21%
0.00%
-0.34%
$ 100.93K
$ 26.56M
1189
Sharpe AI
Sharpe AISAI
$ 0.0008467
-0.02%
-2.00%
-5.78%
$ 94.67K
$ 49.49M
1190
$ 331
-0.04%
-0.67%
+5.71%
$ 85.73K
$ 158.47
1191
Leeds United FC
Leeds United FCLUFC
$ 0.01694
+0.36%
+4.70%
-21.90%
$ 85.54K
$ 3.26M
1192
$ 863.52
+0.04%
+0.14%
+1.00%
$ 80.77K
$ 64.03
1193
Zero1 Labs
Zero1 LabsDEAI
$ 0.0008625
-0.40%
-1.77%
-13.43%
$ 78.65K
$ 62.95M
1194
$ 66.99
-0.18%
-1.61%
-4.18%
$ 74.31K
$ 816.77
1195
Crystal Palace FT
Crystal Palace FTCPFC
$ 0.02214
+0.36%
-0.90%
-11.26%
$ 73.08K
$ 2.46M
1196
Zelwin
ZelwinZLW
$ 0.000997
0.00%
-0.30%
+1.12%
$ 71.97K
$ 6.66M
1197
$ 224.04
-0.17%
+1.28%
+0.12%
$ 71.37K
$ 239.04
1198
$ 4.071
+0.62%
+0.89%
-2.77%
$ 70.81K
$ 13.81K
1199
$ 15.35
-0.13%
-3.15%
-4.30%
$ 69.49K
$ 3.58K
1200
Overlay Protocol
Overlay ProtocolOVL
$ 0.006221
-0.03%
-0.78%
-5.53%
$ 67.92K
$ 9.76M
1201
$ 50.15
-0.16%
+0.48%
+3.72%
$ 67.18K
$ 1.10K
1202
$ 396.55
-0.07%
-1.70%
+3.81%
$ 66.27K
$ 142.39
1203
$ 567.06
+0.13%
-0.01%
+2.51%
$ 63.01K
$ 97.27
1204
$ 868.32
-0.05%
-3.63%
+1.70%
$ 62.52K
$ 65.21
1205
Wicrypt
WicryptWNT
$ 0.002213
-0.29%
-0.68%
+0.05%
$ 57.85K
$ 8.62M
1206
COMAI
COMAICOMAI
$ 0.00075
0.00%
0.00%
-2.60%
$ 53.37K
$ 4.09M
1207
$ 20.22
+0.79%
+2.35%
-3.08%
$ 50.73K
$ 2.65K
1208
$ 6.614
-0.57%
-5.69%
+18.15%
$ 47.10K
$ 8.80K
1209
$ 3.289
-0.15%
-3.00%
+0.21%
$ 44.98K
$ 16.49K
1210
MASS
MASSMASS
$ 0.0004507
+1.69%
+10.64%
-3.10%
$ 44.74K
$ 128.41M
1211
$ 50.83
-0.12%
-0.90%
-1.07%
$ 44.25K
$ 1.06K
1212
$ 417.65
+0.11%
-0.60%
+1.40%
$ 41.41K
$ 131.90
1213
$ 189.07
-0.37%
-3.34%
-6.62%
$ 38.70K
$ 311.36
1214
$ 2.33
+0.52%
+2.27%
+6.41%
$ 38.44K
$ 23.23K
1215
Spain National Fan
Spain National FanSNFT
$ 0.001642
-0.84%
-4.86%
-18.65%
$ 37.65K
$ 32.59M
1216
$ 319.9
-0.09%
-1.75%
-4.40%
$ 36.25K
$ 168.22
1217
$ 135.9
-0.54%
+0.08%
+5.47%
$ 35.78K
$ 433.67
1218
Brazil National Fan
Brazil National FanBFT
$ 0.0012175
-0.47%
-11.52%
-4.47%
$ 34.85K
$ 43.50M
1219
Hivello
HivelloHVLO
$ 0.00003007
+0.40%
-0.56%
-7.92%
$ 32.66K
$ 772.76M
1220
CRTAI NETWORK
CRTAI NETWORKCRTAI
$ 0.0000834
-0.12%
0.00%
-0.12%
$ 29.43K
$ 97.46M
1221
Units.Network
Units.NetworkUNIT0
$ 0.005729
-0.05%
-1.02%
-4.29%
$ 29.21K
$ 1.31M
1222
$ 182.91
-0.48%
-0.11%
+1.71%
$ 28.91K
$ 291.04
1223
$ 253.87
+0.47%
-0.82%
+0.35%
$ 28.90K
$ 218.97
1224
$ 25.47
+0.24%
+0.31%
-0.97%
$ 26.49K
$ 2.29K
1225
$ 22.37
-0.53%
+8.24%
+9.84%
$ 26.15K
$ 2.45K
1226
$ 128.04
+0.15%
+0.61%
+7.95%
$ 24.89K
$ 422.60
1227
Dexlab
DexlabXLAB
$ 0.00000006422
-0.13%
+6.95%
+28.80%
$ 23.50K
$ 940.94B
1228
$ 7.41
+0.13%
-1.20%
-7.02%
$ 22.62K
$ 7.39K
1229
$ 227.74
-0.11%
+0.19%
+0.36%
$ 21.43K
$ 243.99
1230
$ 50.21
+0.22%
+0.32%
-0.08%
$ 17.79K
$ 1.10K
1231
$ 65.02
0.00%
+0.31%
+1.44%
$ 17.20K
$ 863.29
1232
$ 14.74
-0.07%
+3.08%
+4.32%
$ 16.39K
$ 3.74K
1233
$ 593.88
-0.06%
-0.18%
+1.16%
$ 13.82K
$ 93.46
1234
$ 389.02
+0.20%
+1.12%
-0.62%
$ 13.59K
$ 143.87
1235
$ 292.61
-0.01%
-0.93%
-0.89%
$ 13.45K
$ 183.40
1236
$ 251.66
+0.16%
+0.70%
+0.84%
$ 12.74K
$ 226.40
1237
$ 582.74
-0.10%
+0.42%
+3.20%
$ 10.13K
$ 98.70
1238
$ 14.84
+0.07%
-1.46%
-6.37%
$ 8.22K
$ 3.76K
1239
$ 506.76
-0.03%
-2.52%
+1.21%
$ 7.75K
$ 106.47
1240
$ 98.56
-0.34%
-0.91%
+1.87%
$ 7.51K
$ 581.19
1241
$ 25.56
+0.79%
+1.63%
+4.57%
$ 6.02K
$ 2.13K
1242
$ 261.9
+0.01%
+0.19%
-0.85%
$ 5.91K
$ 223.00
1243
$ 166.32
-0.14%
-0.23%
-1.76%
$ 5.31K
$ 333.95
1244
$ 375.89
-0.18%
+2.16%
+6.29%
$ 5.05K
$ 145.23
1245
$ 229.34
-0.09%
+1.69%
+2.81%
$ 4.96K
$ 241.27
1246
$ 159.23
-0.20%
+1.86%
+0.57%
$ 3.14K
$ 355.89
1247
$ 118.63
+0.21%
+2.43%
+5.25%
$ 2.23K
$ 473.28
1248
$ 140.35
-0.23%
+0.24%
+3.42%
$ 1.87K
$ 397.78
1249
$ 137.43
+0.11%
+3.92%
+5.29%
$ 1.83K
$ 411.98
1250
$ 98.05
-0.43%
-0.22%
+1.26%
$ 1.31K
$ 588.73
1251
$ 16.1
-0.19%
-1.53%
-2.37%
$ 1.27K
$ 3.21K
1252
$ 810.91
+0.05%
+1.18%
+4.99%
$ 1.02K
$ 72.95
1253
$ 360.3
+0.14%
+0.90%
+4.43%
$ 928.19
$ 156.90
1254
$ 481.11
+0.10%
-1.20%
+0.04%
$ 258.23
$ 115.81
1255
Nexus
NexusNEX
$ 0.000001501
-0.07%
-4.15%
+4.89%
--
$ 39.97B
1256
Catecoin
CatecoinCATE
$ 0.015454
+3.76%
+1.01%
-32.38%
--
$ 8.35M
1257
CarFi
CarFiCARFI
$ 0.6013
+0.02%
+0.02%
+0.03%
--
$ 83.21K
1258
xPayLink
xPayLinkXPLK
$ 0.01061
+1.88%
-25.40%
-83.57%
--
$ 12.06M
1259
Bitlayer
BitlayerBTR
$ 0.02869
+1.78%
-1.65%
+27.48%
--
$ 2.59M
1260
Tatsu
TatsuTATSU
$ 0.543
-1.10%
-0.92%
-7.89%
--
$ 3.00K
1261
Grvt
GrvtGRVT
$ 0.2972
+0.30%
-13.92%
+3.89%
--
$ 10.65M
1262
Metti Token
Metti TokenMTT
$ 9.72
0.00%
-0.21%
+1.14%
--
$ 39.04
1263
UNC
UNCUNC
$ 0.0003752
+0.16%
-3.63%
-23.24%
--
$ 168.95M
1264
XTM
XTMXTM
$ 0.000313
-1.26%
-4.28%
-24.21%
--
$ 14.34M
1265
TradingRazor
TradingRazorRAZOR
$ 0.00171
+8.43%
-5.26%
-80.00%
--
$ 158.37M
1266
o1.exchange
o1.exchangeO
$ 0.4439
+0.84%
+0.11%
-4.18%
--
$ 136.37K
1267
Swarm Network
Swarm NetworkTRUTH
$ 0.012923
-0.15%
-2.94%
-3.67%
--
$ 12.79M
1268
Hoodrat
HoodratHOODRAT
$ 0.0022214
-5.08%
-21.19%
+177.17%
--
$ 46.37M
1269
$ 64.53
+0.12%
+2.24%
+2.93%
--
$ 895.98
1270
NEET
NEETNEET
$ 0.0269
+0.04%
+11.01%
+24.28%
--
$ 2.26M
1271
GoldFinger
GoldFingerGF
$ 0.0078909
+0.12%
-1.96%
-1.60%
--
$ 260.14K
1272
XEN Crypto
XEN CryptoXEN
$ 0.000000003877
-0.03%
+2.10%
-4.41%
--
$ 14.51T
1273
KlipAI
KlipAIKLIP
$ 0.002125
+0.05%
+1.97%
-28.22%
--
$ 26.92M
1274
dovu
dovuDOVU
$ 0.0020366
0.00%
+1.46%
-1.48%
--
$ 147.02K
1275
up
upUPROBINHOOD
$ 0.2703
-1.10%
-5.14%
-34.71%
--
$ 217.52K
1276
KiiChain
KiiChainKII
$ 0.06435
0.00%
--
--
--
$ 125.96M
1277
Turingbitchain
TuringbitchainTBC
$ 6.871
+0.03%
+0.79%
+3.40%
--
$ 14.77K
1278
Bana Protocol
Bana ProtocolBANA
$ 1.9
+82.56%
+134.66%
+133.86%
--
$ 5.44K
1279
Dexsport
DexsportDESU
$ 0.013626
-0.13%
-0.72%
-2.57%
--
$ 1.52M
1280
Vidaio
VidaioSN85
$ 1.046
0.00%
-7.19%
-8.33%
--
$ 2.69K
1281
Luxury Travel Token
Luxury Travel TokenLTT
$ 0.001691
+0.09%
-0.57%
+9.41%
--
$ 13.98M
1282
xx network
xx networkXX
$ 0.0035
-6.67%
-7.65%
-0.28%
--
$ 277.35K
1283
SOEX
SOEXSOEX
$ 0.010076
+0.07%
+7.48%
-3.82%
--
$ 994.44K
1284
$ 24.55
-1.25%
-2.15%
+3.20%
--
$ 2.26K
1285
Love Earn Enjoy
Love Earn EnjoyLEE
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
--
$ 183.14K
1286
$ 31.15
+0.81%
+1.03%
+4.76%
--
$ 1.78K
1287
ONI
ONIONI
$ 0.005827
-0.41%
-1.50%
-6.68%
--
$ 1.84M
1288
Bull Coming
Bull Coming牛来
$ 0.00498
+6.85%
+6.85%
+6.85%
--
$ 940.24K
1289
Cattoverse
CattoverseCS
$ 0.000014
+7.69%
-12.50%
-84.44%
--
$ 310.73M
1290
$ 166.83
+0.11%
+2.90%
-0.45%
--
$ 346.02
1291
TICS
TICSTICS
$ 0.0159
-0.25%
+2.91%
-15.37%
--
$ 10.23M
1292
Solstice Finance
Solstice FinanceSLX
$ 0.07593
+0.08%
-2.87%
-7.40%
--
$ 2.16M
1293
$ 19.46
+0.10%
-0.15%
+4.85%
--
$ 2.80K
1294
$ 0.01112
0.00%
-10.25%
+22.47%
--
$ 66.07K
1295
Mixin
MixinXIN
$ 50.65
+0.02%
-1.75%
-1.17%
--
$ 128.03
1296
STONK
STONKSTONK
$ 0.010151
-2.16%
+12.26%
+48.18%
--
$ 7.19M
1297
Stability World AI
Stability World AIAIW
$ 0.0005039
0.00%
+4.98%
+43.89%
--
$ 34.96M
1298
Ready to Fight
Ready to FightRTF
$ 0.002848
0.00%
-0.45%
-5.44%
--
$ 21.43M
1299
LiveArt
LiveArtART
$ 0.0002276
-0.74%
-0.70%
+16.68%
--
$ 245.13M
1300
Spring Dev Bank
Spring Dev BankSDB
$ 0.001255
+2.35%
+2.85%
+0.08%
--
$ 9.14M
1301
RUJI
RUJIRUJI
$ 0.1697
0.00%
-0.82%
-7.77%
--
$ 811.77
1302
Nexum
NexumNEXM
$ 0.0038
0.00%
-4.43%
-3.63%
--
$ 212.09K
1303
$ 333.81
+0.08%
-5.85%
+6.20%
--
$ 166.91
1304
PUBLIC
PUBLICPUBLIC
$ 0.004334
0.00%
-1.90%
-4.64%
--
$ 12.89M
1305
Medifakt
MedifaktFAKT
$ 0.0005458
+0.02%
-0.04%
+0.15%
--
$ 29.84M
1306
BUTTCOIN
BUTTCOINBUTTCOIN
$ 0.009512
0.00%
-1.89%
-12.91%
--
$ 5.86M
1307
PayAI Network
PayAI NetworkPAYAI
$ 0.00427
+0.49%
+4.01%
+2.81%
--
$ 13.90M
1308
QBX
QBXQBX
$ 0.0007199
-2.07%
-2.86%
-19.72%
--
$ 3.28M
1309
Goldfish Gold
Goldfish GoldGGBR
$ 4.36
+0.14%
+3.98%
+0.60%
--
$ 13.65K
1310
Love Bit
Love BitLB
$ 0.000000082
0.00%
+1.00%
+1.00%
--
$ 76.24B
1311
MarsCoin
MarsCoinMARSCOIN
$ 0.04971
-0.34%
-8.83%
-18.63%
--
$ 1.70M
1312
XEFFY
XEFFYXEF
$ 0.0059237
+0.14%
-0.27%
-9.12%
--
$ 28.72M
1313
TOFU Story
TOFU StoryTOFU
$ 0.0001346
-3.15%
-42.28%
-76.91%
--
$ 1.82B
1314
SedraCoin
SedraCoinSDR
$ 0.00000934
0.00%
+29.72%
+77.90%
--
$ 70.02M
1315
VPEPE
VPEPEVPEPE
$ 0.02925
-0.07%
+0.07%
+41.34%
--
$ 663.49K
1316
Dragonswap
DragonswapDRG
$ 0.00785
0.00%
-0.25%
-2.36%
--
$ 1.47M
1317
XP8
XP8XP8
$ 0.00305
-38.44%
+76.87%
+178.82%
--
$ 18.19M
1318
Palcoin Ventures
Palcoin VenturesPALCOIN
$ 0.01698
-0.72%
+8.15%
+44.17%
--
$ 105.58K
1319
USD.AI
USD.AICHIP
$ 0.02404
+0.21%
+5.90%
+4.80%
--
$ 3.75M
1320
TrueBit
TrueBitTRU1
$ 0.008044
-0.39%
-4.69%
+10.49%
--
$ 6.90M
1321
Immunefi
ImmunefiIMU
$ 0.002675
+0.70%
-14.45%
-32.28%
--
$ 36.20M
1322
Naoris Protocol
Naoris ProtocolNAORIS
$ 0.03248
-0.58%
+0.97%
+0.78%
--
$ 2.54M
1323
RealEstateMetaverse
RealEstateMetaverseREM
$ 0.000807
0.00%
-1.70%
-10.62%
--
$ 9.42M
1324
Shiba Inu Treat
Shiba Inu TreatTREAT
$ 0.0001644
-0.72%
-2.49%
-17.03%
--
$ 348.84M
1325
Nesa
NesaNES
$ 0.21125
+0.05%
-0.41%
+1.85%
--
$ 329.48K
1326
Red Horse
Red HorseRH
$ 0.005717
+0.23%
-0.30%
+8.08%
--
$ 9.55M
1327
Songbird
SongbirdSGB
$ 0.0009497
+0.08%
-0.23%
-5.48%
--
$ 56.89M
1328
$ 208.08
+0.09%
-1.74%
+1.03%
--
$ 259.89
1329
Unibase
UnibaseUB
$ 0.12684
+0.27%
-2.15%
-5.09%
--
$ 608.39K
1330
Immortal Rising 2
Immortal Rising 2IMT
$ 0.0004575
0.00%
+1.22%
-4.37%
--
$ 134.32M
1331
Wolf Pack
Wolf PackPACK
$ 0.001895
-5.66%
-0.90%
--
--
$ 24.77M
1332
Plumber
PlumberPLUMBER
$ 0.000479
+8.48%
+7.32%
-82.09%
--
$ 148.74M
1333
NEXST
NEXSTNXT
$ 0.09695
-0.18%
-3.79%
+3.73%
--
$ 2.70M
1334
Kuvi
KuviKUVI
$ 0.007818
+0.14%
0.00%
-47.86%
--
$ 1.85M
1335
Collector Crypt
Collector CryptCARDS
$ 0.17165
+0.43%
+7.25%
+21.99%
--
$ 625.28K
1336
$ 20.09
-0.25%
+5.14%
+1.16%
--
$ 2.77K
1337
TonCapy
TonCapyTCAPY
$ 0.00000025
0.00%
+0.16%
-9.75%
--
$ 85.60B
1338
$ 105.6
+0.67%
-1.52%
+14.68%
--
$ 627.21
1339
Trading Payment
Trading PaymentTPTU
$ 0.05838
-0.30%
-2.40%
-2.84%
--
$ 293.86K
1340
Hippius
HippiusSN75
$ 3.757
-0.61%
-0.34%
-4.64%
--
$ 4.61K
1341
Amocucinare
AmocucinareAMORE
$ 0.0004957
+0.04%
-0.02%
-0.18%
--
$ 21.83M
1342
PUNKVISM
PUNKVISMPVT
$ 0.0001341
-1.47%
+0.22%
-4.08%
--
$ 260.79M
1343
gitlawb
gitlawbGITLAWB
$ 0.00001842
-5.62%
-10.03%
-17.79%
--
$ 2.82B
1344
Boyz N The Hood
Boyz N The HoodBOYZ
$ 0.0001766
+0.17%
-12.95%
-90.16%
--
$ 288.37M
1345
ATLA
ATLAATLA
$ 139.6585
-1.09%
-6.48%
-7.12%
--
$ 3.31K
1346
Iron Fish
Iron FishIRON
$ 0.07899
-0.34%
-0.13%
-5.43%
--
$ 753.84K
1347
MXN
MXNMXN
$ 0.0555
0.00%
-0.63%
+0.09%
--
$ 974.84K
1348
Pons
PonsPONS
$ 0.037708
-0.03%
-2.93%
+24.66%
--
$ 3.85M
1349
UDAO
UDAOUDAO
$ 0.06413
-0.03%
+0.11%
+0.17%
--
$ 124.33K
1350
Effect AI
Effect AIEFFECT
$ 0.002539
+0.20%
-1.55%
-1.74%
--
$ 17.28M
1351
Aether Network
Aether NetworkAET
$ 0.003402
-0.03%
-45.33%
-91.27%
--
$ 53.72M
1352
Isekai Blade
Isekai BladeISEK
$ 0.000464
-16.07%
-20.09%
-82.11%
--
$ 890.34M
1353
DIN
DINDIN
$ 0.003897
+0.65%
+5.36%
-9.65%
--
$ 3.35M
1354
GRAM Ecosystem
GRAM EcosystemGRAMPUS
$ 0.0005272
+0.09%
+12.80%
+13.75%
--
$ 16.65M
1355
Capybobo
CapyboboPYBOBO
$ 0.0007703
-0.50%
-1.44%
+4.29%
--
$ 65.63M
1356
$ 40.63
+0.57%
-1.31%
-1.91%
--
$ 1.38K
1357
KET
KETKET
$ 0.004392
+6.44%
+3.06%
+4.67%
--
$ 14.59M
1358
Force
ForceFRC
$ 0.0002166
+0.05%
0.00%
-0.51%
--
$ 20.69M
1359
TENDIES
TENDIESTENDIES
$ 0.01456
-0.21%
-10.91%
-21.33%
--
$ 4.28M
1360
Play AI
Play AIPLAI
$ 0.001746
+0.17%
-0.06%
-1.47%
--
$ 35.64M
1361
Quantum R. Ledger
Quantum R. LedgerQRL
$ 0.80545
0.00%
-4.76%
+5.78%
--
$ 18.77K
1362
$ 920.43
+0.01%
+2.76%
+1.01%
--
$ 64.89
1363
KulaDAO
KulaDAOKULA
$ 0.05465
0.00%
-0.87%
-10.04%
--
$ 293.20K
1364
QAIT
QAITQAIT
$ 0.003269
0.00%
-0.70%
-8.05%
--
$ 1.76M
1365
MBOOM
MBOOMMBOOM
$ 0.0022089
-0.06%
-0.96%
-0.08%
--
$ 17.52M
1366
COCA
COCACOCA
$ 1.52035
+0.21%
+1.60%
-2.70%
--
$ 177.05K
1367
TOWER Ecosystem
TOWER EcosystemTOWER
$ 0.0001378
+0.22%
+0.07%
-0.15%
--
$ 89.96M
1368
Collect on Fanable
Collect on FanableCOLLECT
$ 0.06022
-3.41%
+4.78%
+10.75%
--
$ 1.96M
1369
$ 490.77
-0.02%
-1.10%
+8.60%
--
$ 116.29
1370
Mame Inu
Mame InuMAME
$ 0.005839
+0.74%
+0.12%
+8.24%
--
$ 11.66M
1371
Brevis
BrevisBREV
$ 0.06876
+1.35%
+2.92%
-6.10%
--
$ 864.29K
1372
MOVA
MOVAMOVA
$ 0.3898
0.00%
+15.36%
+11.12%
--
$ 1.66K
1373
The Final Form Bull
The Final Form BullCZ
$ 0.004321
-0.82%
+5.46%
-23.70%
--
$ 17.72M
1374
Moongate
MoongateMGT
$ 0.00045348
+0.50%
+0.09%
-0.11%
--
$ 5.61M
1375
Pieverse
PieversePIEVERSE
$ 0.8371
+2.12%
+1.84%
+5.56%
--
$ 100.19K
1376
Janction
JanctionJCT
$ 0.002315
-3.38%
-31.10%
-36.00%
--
$ 56.06M
1377
The Bull
The BullBULLCOIN
$ 0.001712
-0.05%
-32.67%
-58.53%
--
$ 33.05M
1378
Stupid Faces
Stupid FacesUPID
$ 0.01341
+1.20%
-25.00%
-80.65%
--
$ 38.94M
1379
Tradeleaf
TradeleafTLF
$ 0.010522
+0.02%
+0.19%
-3.03%
--
$ 10.37M
1380
KGEN
KGENKGEN
$ 0.1785
+0.62%
-2.41%
-10.58%
--
$ 608.62K
1381
ProximaX
ProximaXXPX
$ 0.00009963
0.00%
-0.56%
-9.15%
--
$ 557.76M
1382
iUP
iUPIUP
$ 0.003261
-0.06%
-0.28%
-0.12%
--
$ 2.87M
1383
Solaxy
SolaxySOLAXY
$ 0.00004176
-0.05%
+0.77%
-2.45%
--
$ 1.17B
1384
Manadia
ManadiaUMXM
$ 0.1371
-0.22%
-3.42%
-35.15%
--
$ 656.47K
1385
CREPE
CREPECREPE
$ 0.0001514
0.00%
-0.07%
+0.07%
--
$ 36.72M
1386
Orta Chain
Orta ChainORTA
$ 0.0456
0.00%
-8.80%
-2.56%
--
$ 380.43
1387
mETHProtocol
mETHProtocolCOOK
$ 0.002401
-0.21%
-1.32%
-2.91%
--
$ 23.92M
1388
AI Router Protocol
AI Router ProtocolAIR
$ 0.00274
-4.91%
-33.09%
--
--
$ 2.61M
1389
Ai Xovia
Ai XoviaAIX
$ 0.471877
-0.83%
-0.54%
+14.73%
--
$ 1.21M
1390
$ 220.05
+0.20%
-4.02%
-1.44%
--
$ 281.59
1391
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBAASTEROID
$ 0.00006115
-0.16%
-1.18%
+9.48%
--
$ 2.76B
1392
$ 135.1
+0.30%
+1.58%
+32.12%
--
$ 421.81
1393
Bityuan
BityuanBTY
$ 0.02388
-0.17%
-1.57%
-16.11%
--
$ 1.52M
1394
Anvil
AnvilANVL
$ 0.0008444
+0.13%
+4.33%
+5.39%
--
$ 82.31M
1395
DDMTOWN
DDMTOWNDDMT
$ 0.08347
-0.05%
+0.22%
+1.85%
--
$ 1.54M
1396
JGGL
JGGLJGGL
$ 4.5084
-0.02%
+0.24%
-13.88%
--
$ 98.68K
1397
PMG
PMGPMG
$ 0.0011271
0.00%
-0.83%
-2.15%
--
$ 2.55K
1398
WEEX Token
WEEX TokenWXT
$ 0.01538
+0.09%
-0.24%
-1.22%
--
$ 337.08M
1399
Flying Tulip
Flying TulipFT
$ 0.09824
-0.26%
+0.05%
+0.45%
--
$ 557.15K
1400
$ 426.78
-0.09%
-4.93%
+1.55%
--
$ 134.00
1401
Minto
MintoBTCMT
$ 0.6591
-0.06%
+0.15%
+0.95%
--
$ 64.81K
1402
Myros
MyrosMY
$ 0.005635
0.00%
+10.49%
-56.65%
--
$ 5.58M
1403
frong
frongFRONG
$ 0.004844
+0.96%
+1.83%
-25.12%
--
$ 24.31M
1404
TronBank
TronBankTBK
$ 0.3971
-1.48%
-36.04%
-37.12%
--
$ 295.55K
1405
Roboton
RobotonDCT
$ 0.005847
-0.05%
-0.10%
-0.12%
--
$ 4.48M
1406
Polish Zloty
Polish ZlotyPLN
$ 0.2681
-0.04%
+0.15%
--
--
$ 207.09K
1407
PermawebDAO
PermawebDAOPERM
$ 0.000016
0.00%
-39.29%
-81.32%
--
$ 43.06M
1408
MongolNFT
MongolNFTMNFT
$ 0.000016671
+0.08%
-0.69%
-3.25%
--
$ 1.94B
1409
CKUSDT
CKUSDTCKUSDT
$ 1.0001
+0.03%
+0.04%
+0.01%
--
$ 55.43K
1410
Nolus Protocol
Nolus ProtocolNLS
$ 0.002086
-0.05%
-3.83%
-3.47%
--
$ 25.43M
1411
Paladeum
PaladeumPLB
$ 0.3082
0.00%
+0.82%
-23.90%
--
$ 701.19K
1412
FUSD
FUSDFUSD
$ 1
+0.01%
+0.01%
0.00%
--
$ 183.32K
1413
The White Bull
The White BullLEVI
$ 0.0002148
-1.19%
-12.03%
-40.23%
--
$ 253.74M
1414
SBTC
SBTCSBTC
$ 63,066.36
+0.01%
+0.14%
-2.83%
--
$ 0.39
1415
$ 10.81
+0.09%
+1.22%
+14.38%
--
$ 5.14K
1416
$ 262.96
-0.08%
-2.74%
+2.81%
--
$ 216.92
1417
REAL
REALASSET
$ 0.26464
-0.03%
-0.93%
0.00%
--
$ 1.76M
1418
Echelon
EchelonECHELON
$ 0.0651
+3.95%
+6.31%
+4.00%
--
$ 953.37K
1419
The Index
The IndexINDEX
$ 0.007007
-0.75%
-5.45%
-42.25%
--
$ 12.09M
1420
VeriFarm
VeriFarmVFARM
$ 0.07015
+0.07%
+0.31%
+5.88%
--
$ 84.70K
1421
Kaskad
KaskadKSKD
$ 0.001451
-0.35%
+2.12%
+6.49%
--
$ 23.55M
1422
$ 326.97
+0.11%
-1.07%
-14.59%
--
$ 169.74
1423
Snapmuse.io
Snapmuse.ioSMX
$ 0.001133
+0.09%
-0.35%
-1.65%
--
$ 16.17M
1424
MicroVisionChain
MicroVisionChainSPACEMVC
$ 0.016519
+0.75%
-1.15%
+18.19%
--
$ 3.47M
1425
BRL
BRLBRL
$ 0.1909
0.00%
-0.78%
-2.40%
--
$ 1.35M
1426
Trusta.AI
Trusta.AITA
$ 0.05974
-0.10%
-0.10%
-6.46%
--
$ 1.01M
1427
Bitsolara
BitsolaraBTSLR
$ 0.000009899
0.00%
-0.02%
-0.02%
--
$ 1.01B
1428
Overtake
OvertakeTAKE
$ 0.04601
+2.75%
+5.18%
-27.01%
--
$ 4.02M
1429
$ 57.43
-0.57%
-1.90%
+11.55%
--
$ 928.33
1430
Thinking Cat
Thinking CatHMM
$ 0.01024
+3.50%
-17.11%
-41.65%
--
$ 10.57M
1431
Fefer
FeferFEFER
$ 0.001399
+2.64%
+3.94%
-41.38%
--
$ 55.79M
1432
Unitas
UnitasUP
$ 0.43264
+0.32%
+11.40%
+21.34%
--
$ 203.85K
1433
LIF3
LIF3LIF3
$ 0.000382
-0.26%
-2.80%
-32.98%
--
$ 134.53M
1434
ADLUNAM INC
ADLUNAM INCLUNAM
$ 0.00023627
+0.05%
-0.05%
+7.21%
--
$ 37.86M
1435
2u2
2u22U2
$ 0.00303
+0.33%
-7.32%
-39.56%
--
$ 1.92M
1436
Meteora
MeteoraMET
$ 0.1636
-0.12%
+0.92%
-1.08%
--
$ 494.95K
1437
AntFun
AntFunANTFUN
$ 0.042458
-0.16%
+0.23%
-1.14%
--
$ 164.16M
1438
WISHBONE
WISHBONEWISHBONE
$ 0.001551
-5.67%
-21.08%
-22.06%
--
$ 38.69M
1439
$ 79.5
-0.21%
-1.92%
-6.61%
--
$ 746.60
1440
SongbirdFinanceToken
SongbirdFinanceTokenSFIN
$ 67.03
+0.07%
-0.13%
-1.59%
--
$ 264.92
1441
SQUID MEME
SQUID MEMEGAME
$ 22.7563
+0.05%
-0.23%
+12.59%
--
$ 1.27K
1442
YachtingVerse
YachtingVerseYACHT
$ 0.01031
-0.01%
+0.45%
+0.62%
--
$ 974.14K
1443
Data Ownership
Data OwnershipDOP2
$ 0.0005886
-0.03%
-0.14%
-1.79%
--
$ 237.52M
1444
Tradoor
TradoorTRADOOR
$ 0.6407
+0.08%
+2.65%
+0.88%
--
$ 110.85K
1445
WhiteBIT Token
WhiteBIT TokenWBT
$ 54.57
-0.08%
+0.13%
-2.86%
--
$ 1.09K
1446
All on Binance
All on Binance币有
$ 0.005181
+0.74%
-4.56%
-60.35%
--
$ 14.04M
1447
Perle
PerlePRL
$ 0.3387
+3.61%
+16.63%
+18.24%
--
$ 639.59K
1448
Avalaunch
AvalaunchXAVA
$ 0.1915
+0.05%
+3.12%
-1.59%
--
$ 333.86K
1449
Emblem Vault
Emblem VaultEMBLEM
$ 0.004369
-0.25%
+3.04%
-0.77%
--
$ 18.78M
1450
$ 315.86
-0.36%
-4.79%
+5.23%
--
$ 189.72
1451
ForU AI
ForU AIFORU
$ 0.00871
0.00%
+0.93%
+0.69%
--
$ 6.81M
1452
YOM
YOMYOM
$ 0.10364
-0.11%
-0.27%
-4.56%
--
$ 538.97K
1453
utility token
utility tokenUTILITY
$ 0.0041
-2.55%
-36.92%
+26.93%
--
$ 20.54M
1454
QIE Blockchain
QIE BlockchainQIE
$ 0.15381
-0.50%
-3.62%
+13.68%
--
$ 22.16K
1455
AurumX
AurumXUMX
$ 0.09481
0.00%
-0.50%
-58.81%
--
$ 272.92K
1456
Bitcastle
BitcastleBCE
$ 0.110542
-0.12%
+0.20%
-4.83%
--
$ 318.74K
1457
BELUGA
BELUGABELUGA
$ 100.4072
+0.04%
+1.41%
+10.96%
--
$ 153.29
1458
XRP Healthcare AI
XRP Healthcare AIXRPHAI
$ 0.00465
+0.21%
+5.63%
-22.86%
--
$ 4.78M
1459
The Top Floor Boss
The Top Floor BossTJR
$ 0.0001365
-0.15%
+8.79%
+2.71%
--
$ 413.16M
1460
Turtle
TurtleTURTLE
$ 0.04235
-0.49%
+2.05%
-10.13%
--
$ 1.46M
1461
Enso
EnsoENSO
$ 0.7672
-2.19%
-0.12%
-23.65%
--
$ 117.23K
1462
Changer
ChangerCNG
$ 0.004163
0.00%
0.00%
-3.19%
--
$ 1.66M
1463
STOC
STOCSTOC
$ 0.5698
+0.05%
+0.02%
+0.05%
--
$ 19.67K
1464
c0mpute
c0mputeZERO
$ 0.002258
+1.80%
-6.63%
-21.48%
--
$ 24.78M
1465
Waltonchain Autonomy
Waltonchain AutonomyWTA
$ 0.00013314
0.00%
+0.68%
+0.68%
--
$ 261.79K
1466
NSGP Governance
NSGP GovernanceNSG
$ 0.008618
+0.01%
-0.05%
+1.01%
--
$ 723.99K
1467
Cupsey
CupseyCUPSEY
$ 0.008653
-2.04%
-13.90%
-30.35%
--
$ 7.97M
1468
SN64
SN64SN64
$ 16.81
0.00%
-2.26%
-6.33%
--
$ 165.12
1469
Crepe
CrepeCREPE1
$ 0.000011186
-0.77%
+0.81%
-0.48%
--
$ 5.52B
1470
TRIA
TRIATRIA
$ 0.00835
0.00%
-2.00%
+5.04%
--
$ 3.62M
1471
$ 139.75
+0.04%
-0.81%
-0.29%
--
$ 390.95
1472
ShareX
ShareXSHARE
$ 0.3406
-0.12%
+0.03%
-0.03%
--
$ 212.66K
1473
$ 42.58
-0.56%
+0.07%
+4.65%
--
$ 1.27K
1474
GamePad
GamePadGPAD
$ 0.08015
-0.05%
-0.47%
-1.77%
--
$ 364.49K
1475
NOMOEX TOKEN
NOMOEX TOKENNOMOX
$ 0.000781
0.00%
-0.77%
+23.33%
--
$ 66.93K
1476
Ice Open Network
Ice Open NetworkION
$ 0.000089
-2.22%
-7.37%
+51.72%
--
$ 79.37M
1477
Holoworld AI
Holoworld AIHOLO
$ 0.06258
+0.13%
-9.82%
-11.17%
--
$ 1.96M
1478
Verified Emeralds
Verified EmeraldsVEREM
$ 5.93
0.00%
+3.13%
+37.91%
--
$ 19.24K
1479
AIXDROP
AIXDROPAIXDROP
$ 0.00018585
-0.04%
+0.27%
+3.61%
--
$ 2.20B
1480
EUR
EUREUR
$ 1.1576
+0.01%
-0.02%
+0.14%
--
$ 495.77K
1481
OKAMI Project
OKAMI ProjectOKM
$ 0.000007539
-0.41%
+6.95%
+11.50%
--
$ 8.05B
1482
STABLE
STABLESTABLE
$ 0.031437
-0.25%
-1.59%
-3.50%
--
$ 2.66M
1483
$ 275.35
-0.04%
+5.52%
+43.21%
--
$ 260.04
1484
$ 502.43
-0.03%
-0.57%
+13.81%
--
$ 117.92
1485
Blum
BlumBLUM
$ 0.001585
+0.76%
0.00%
-3.94%
--
$ 35.44M
1486
Ozone Chain
Ozone ChainOZO
$ 0.131
0.00%
-0.08%
+0.08%
--
$ 737.98K
1487
NTHChain
NTHChainNTH
$ 0.009947
-0.11%
+1.11%
+10.15%
--
$ 3.06M
1488
ULTIMA
ULTIMAULTIMA
$ 2,279.73
+0.32%
-0.17%
-4.76%
--
$ 187.64
1489
Metal Blockchain
Metal BlockchainMETAL
$ 0.09644
0.00%
+1.75%
-4.50%
--
$ 83.33K
1490
SNPIT
SNPITSNPT
$ 0.00114
0.00%
+0.26%
-0.52%
--
$ 16.00M
1491
Edel
EdelEDEL
$ 0.00752
-0.53%
-23.89%
+30.33%
--
$ 12.91M
1492
KiteAI
KiteAIKITEAI
$ 0.00000006078
-0.07%
-0.56%
+0.69%
--
$ 132.27B
1493
Wodo Gaming
Wodo GamingXWGT
$ 0.012427
+1.14%
+4.88%
+10.19%
--
$ 754.68K
1494
HandlPay
HandlPayHANDL
$ 0.0027815
-0.22%
-0.66%
-10.23%
--
$ 62.55M
1495
Cash Cat
Cash CatCASHCAT
$ 0.11793
-2.59%
-16.48%
+6.65%
--
$ 13.65M
1496
Quack AI
Quack AIQ
$ 0.022649
-3.37%
+0.02%
+3.66%
--
$ 3.89M
1497
JMDT
JMDTJMDT
$ 0.7706
-0.86%
-4.67%
-27.19%
--
$ 723.89K
1498
Cap
CapCAP
$ 0.0677
+5.77%
-1.51%
+74.57%
--
$ 30.62M
1499
Aspecta
AspectaASP
$ 0.00946
+0.21%
-14.67%
-18.23%
--
$ 5.18M
1500
Divo
DivoDVO
$ 0.0046998
-0.05%
+0.12%
-2.20%
--
$ 7.95M
1501
AustralianShepherd
AustralianShepherdASS
$ 0.0000000006171
+0.15%
+1.04%
+8.03%
--
$ 87.91T
1502
TOYOW
TOYOWTTN
$ 0.06698
+0.19%
+0.19%
-1.18%
--
$ 5.29M
1503
SN51
SN51SN51
$ 14.93
0.00%
-0.07%
-2.18%
--
$ 267.30
1504
sato
satoSATO
$ 0.1904
+0.27%
-7.50%
-28.84%
--
$ 330.99K
1505
DPIN
DPINDPN
$ 2.005
0.00%
-2.86%
-7.18%
--
$ 6.98
1506
Laika
LaikaLAIKAL2
$ 0.02687
0.00%
+1.09%
+0.07%
--
$ 469.07K
1507
OHO PLUS
OHO PLUSOHO
$ 0.48617
0.00%
+0.24%
+0.25%
--
$ 190.37
1508
SEDA
SEDASEDA
$ 0.02039
+0.35%
-1.41%
-1.02%
--
$ 13.70M
1509
$ 54.94
-0.15%
+2.94%
+2.42%
--
$ 1.06K
1510
Nebula3
Nebula3SN3
$ 0.0002441
+2.07%
-5.73%
-17.56%
--
$ 225.57M
1511
SAL
SALSAL
$ 0.0065
-0.15%
+12.44%
+55.66%
--
$ 670.06K
1512
Advanced
AdvancedAUC
$ 0.0001339
0.00%
-1.03%
-1.18%
--
$ 150.52M
1513
NERO
NERONERO
$ 0.001304
-0.08%
-0.46%
-1.59%
--
$ 22.56M
1514
RICE AI
RICE AIRICE
$ 0.003109
0.00%
-0.66%
-17.94%
--
$ 18.60M
1515
OroBit
OroBitXRB
$ 1.8035
0.00%
-0.09%
+0.89%
--
$ 140.33K
1516
CoinZoom
CoinZoomZOOM
$ 0.008159
+3.92%
+23.07%
+47.84%
--
$ 841.70K
1517
龙虾
龙虾龙虾
$ 0.020452
+0.54%
+5.01%
+7.39%
--
$ 12.06M
1518
ZenChain
ZenChainZTC
$ 0.0005509
+0.13%
+1.59%
+1.49%
--
$ 89.58M
1519
Pharos
PharosPROS
$ 0.3694
0.00%
-0.40%
-6.10%
--
$ 2.45K
1520
A Hunters Dream
A Hunters DreamCAW
$ 0.000000023338
+0.53%
-0.67%
-7.94%
--
$ 2.81T
1521
WOLFTON
WOLFTONWOLFTON
$ 0.0004557
-0.02%
+0.29%
+10.05%
--
$ 39.15M
1522
$ 151.89
-0.26%
+14.00%
+12.81%
--
$ 383.41
1523
StorX Network
StorX NetworkSRX
$ 0.0514
-0.25%
-0.08%
-0.52%
--
$ 129.30K
1524
Tonny
TonnyTONNY
$ 0.05302
-0.09%
+0.36%
-0.79%
--
$ 290.91K
1525
alon
alonALON
$ 0.00352
-0.14%
-5.39%
--
--
$ 18.00M
1526
Akita
AkitaAKITA
$ 0.0093
0.00%
+0.81%
+0.28%
--
$ 519.01K
1527
Squid
SquidQUID
$ 0.07247
+0.81%
-1.20%
-19.06%
--
$ 1.14M
1528
three.ws
three.wsTHREE
$ 0.001852
-0.32%
+5.85%
+4.32%
--
$ 32.42M
1529
Qitmeer Network
Qitmeer NetworkMEER
$ 0.002706
-0.07%
-0.88%
-2.87%
--
$ 3.56M
1530
Neptune
NeptuneXNT
$ 0.189
0.00%
+2.33%
+1.07%
--
$ 119.26K
1531
GoldBrick
GoldBrickGBCK
$ 0.002801
+0.36%
+0.25%
-1.27%
--
$ 15.57M
1532
Treehouse
TreehouseTREE
$ 0.03396
-8.86%
+2.36%
-10.68%
--
$ 1.79M
1533
Mumu the Bull
Mumu the BullMUMU
$ 0.00065
0.00%
-0.87%
-0.67%
--
$ 397.28K
1534
HeliChain
HeliChainHELI
$ 0.00000471
0.00%
+12.09%
+23.95%
--
$ 40.33M
1535
Midnight
MidnightNIGHT
$ 0.01739
-0.63%
+2.05%
-5.17%
--
$ 3.41M
1536
OpenLedger
OpenLedgerOPEN
$ 0.18396
+1.28%
+1.28%
-12.39%
--
$ 338.57K
1537
Mancer
MancerMANCER
$ 0.002737
+0.22%
+3.92%
-31.41%
--
$ 21.15M
1538
EverValue Coin
EverValue CoinEVA
$ 33.57
-0.03%
+1.82%
-1.27%
--
$ 3.50K
1539
PigToken
PigTokenPIG
$ 0.00000001181
+1.10%
-6.14%
-4.25%
--
$ 4.44T
1540
Lombard
LombardBARD
$ 0.1039
+0.48%
-1.98%
-6.80%
--
$ 626.04K
1541
RollX
RollXROLL
$ 0.13371
-0.04%
-1.49%
-6.17%
--
$ 398.33K
1542
SILVER
SILVERKAG
$ 48.51
-0.10%
+0.77%
-5.87%
--
$ 1.91K
1543
$ 165.73
-0.87%
-2.63%
+19.87%
--
$ 335.82
1544
B3TR
B3TRB3TR
$ 0.00559
+0.36%
+0.18%
-3.29%
--
$ 2.85M
1545
SafeMars
SafeMarsSMARS
$ 0.000000003533
+0.11%
-0.25%
+0.48%
--
$ 16.05T
1546
Uranium.io
Uranium.ioXU3O8
$ 5.485
+0.20%
+1.85%
+1.52%
--
$ 9.22K
1547
ARCS
ARCSARCS
$ 0.01017
-0.20%
+0.39%
+6.15%
--
$ 3.53M
1548
TEH EPIK DUCK
TEH EPIK DUCKEPIK
$ 0.004936
+0.88%
+0.33%
-8.87%
--
$ 11.72M
1549
Slash Vision Labs
Slash Vision LabsSVL
$ 0.003403
-0.20%
+6.18%
+6.47%
--
$ 13.50M
1550
Dora Factory
Dora FactoryDORAFACTORY
$ 0.002326
+2.17%
-18.58%
-19.00%
--
$ 22.53M
1551
DiemLibre
DiemLibreDLB
$ 0.000101
-0.69%
-0.14%
-0.31%
--
$ 142.10M
1552
VaporFund
VaporFundVPR
$ 0.0004996
-0.18%
-2.76%
-7.66%
--
$ 183.53M
1553
ProjectVex
ProjectVexVEXAI
$ 0.002794
+1.60%
+3.01%
+10.68%
--
$ 23.29M
1554
Kite AI
Kite AIKITE
$ 0.09629
-0.23%
-0.82%
-1.90%
--
$ 601.51K
1555
Mavryk Network
Mavryk NetworkMVRK
$ 0.01341
0.00%
-4.85%
-12.14%
--
$ 388.84K
1556
$ 59.76
+0.96%
+1.40%
+9.52%
--
$ 939.32
1557
Kommunitas
KommunitasKOM
$ 0.00045794
0.00%
+3.18%
+21.40%
--
$ 226.49K
1558
Griffin AI
Griffin AIGAIN
$ 0.0008516
0.00%
+0.18%
-10.88%
--
$ 11.65M
1559
Hana
HanaHANA
$ 0.033167
-0.38%
+0.72%
+3.53%
--
$ 2.78M
1560
Artificial Inu
Artificial InuAIINU
$ 0.008812
-5.67%
-26.58%
+185.27%
--
$ 10.01M
1561
Jimothy The Raccoon
Jimothy The RaccoonJIMOTHY
$ 0.007446
-2.09%
-10.00%
-9.33%
--
$ 18.14M
1562
Owlto Finance
Owlto FinanceOWL
$ 0.0008033
+0.06%
-1.55%
+0.68%
--
$ 75.36M
1563
Echo
EchoECHO
$ 0.003333
+0.03%
-0.30%
+0.76%
--
$ 16.67M
1564
Kodexa
KodexaKDX
$ 0.0088
0.00%
+0.23%
-0.34%
--
$ 24.81M
1565
ChainOpera AI
ChainOpera AICOAI
$ 0.332
-0.12%
+1.69%
-11.00%
--
$ 435.38K
1566
DeepNode
DeepNodeDN
$ 0.02745
-1.17%
-11.15%
-20.75%
--
$ 2.75M
1567
Moonbirds
MoonbirdsBIRB
$ 0.05443
+1.14%
+6.08%
+1.81%
--
$ 1.06M
1568
$ 85.36
+0.68%
+12.16%
+13.28%
--
$ 696.23
1569
Ultiland
UltilandARTX
$ 0.07934
-0.06%
+2.23%
-9.10%
--
$ 739.00K
1570
GPU
GPUGPUBSC
$ 0.000588
+0.17%
-24.78%
-73.21%
--
$ 83.73M
1571
Nodewaves
NodewavesNWS
$ 0.0000085
0.00%
+2.64%
-8.94%
--
$ 5.27M
1572
$ 45.07
-0.20%
-0.86%
-0.16%
--
$ 1.22K
1573
The Toad Pepe
The Toad PepeTOAD
$ 0.00776
+0.08%
-19.96%
-51.21%
--
$ 10.97M
1574
SPACEX(PRE)
SPACEX(PRE)SPACEX(PRE)
$ 139.05
-0.16%
-1.50%
+3.75%
--
$ 495.85
1575
SWGT
SWGTSWGT
$ 0.004664
-0.11%
+0.09%
-6.22%
--
$ 13.87M
1576
ZKcandy
ZKcandyZAY
$ 1.0152
+1.73%
-30.33%
-51.90%
--
$ 467.39K
1577
Camp Network
Camp NetworkCAMP
$ 0.0002745
-0.51%
-4.02%
-3.61%
--
$ 143.96M
1578
StonkBroker
StonkBrokerSTONKBROKER
$ 0.031321
+1.41%
+8.82%
+1.68%
--
$ 3.37M
1579
The Black Bull
The Black BullANSEM
$ 0.2685
+2.29%
+31.46%
+44.61%
--
$ 2.16M
1580
Programmable
ProgrammableV4
$ 0.001237
+0.08%
-7.28%
+12.88%
--
$ 44.91M
1581
ONFA Token
ONFA TokenOFT
$ 0.09
0.00%
-12.83%
-29.92%
--
$ 12.05K
1582
Confidential Layer
Confidential LayerCLONE
$ 0.005294
+0.02%
-0.28%
-2.32%
--
$ 18.60M
1583
Folks Finance
Folks FinanceFOLKS
$ 1.9827
+0.90%
+11.29%
+6.73%
--
$ 152.71K
1584
USDGO
USDGOUSDGO
$ 1.0009
0.00%
-0.01%
+0.01%
--
$ 1.41M
1585
edgeX
edgeXEDGE
$ 0.3165
-0.48%
-2.20%
-19.66%
--
$ 392.45K
1586
COP
COPCOP
$ 0.0002981
-0.44%
+0.10%
+3.05%
--
$ 178.64M
1587
USAD
USADUSAD
$ 0.9904
0.00%
0.00%
-5.29%
--
$ 7.19
1588
GameStop (GME)
GameStop (GME)GMEROBINHOOD
$ 0.00001507
-0.98%
-3.67%
-38.75%
--
$ 5.99B
1589
ELIS
ELISXLS
$ 0.010999
0.00%
-3.52%
+4.96%
--
$ 188.79K
1590
MLXC
MLXCMLXC
$ 0.000000852
0.00%
-0.12%
-2.29%
--
$ 34.82B
1591
Coinbase Man
Coinbase ManBRIAN
$ 0.0002206
+3.87%
+12.05%
+3.82%
--
$ 685.43M
1592
$ 1,059.82
-0.02%
+0.75%
+6.22%
--
$ 52.77
1593
USD Mapped Token
USD Mapped TokenUSDM
$ 0.9934
-0.54%
-0.45%
+0.15%
--
$ 53.71K
1594
Capinfra
CapinfraCAPINFRA
$ 0.09432
+0.06%
+0.51%
-0.30%
--
$ 960.90K
1595
Infrared
InfraredIR
$ 0.010238
-0.29%
-0.18%
-9.85%
--
$ 5.31M
1596
PrivateAI.com
PrivateAI.comPGPT
$ 0.001538
+0.07%
-0.06%
-4.89%
--
$ 15.84M
1597
BULLS
BULLSBULLS
$ 293.61
-0.02%
+0.30%
+1.73%
--
$ 180.33
1598
TAP Protocol
TAP ProtocolTAP
$ 0.0982
-4.92%
+48.30%
+39.57%
--
$ 667.53K
1599
Rain Protocol
Rain ProtocolRAIN
$ 0.0127713
+0.02%
-1.23%
+0.87%
--
$ 309.45M
1600
Sardis Network
Sardis NetworkSRDS
$ 0.01108
0.00%
+2.78%
-2.03%
--
$ 2.82K
1601
$ 19.34
+0.16%
+0.42%
+3.63%
--
$ 2.82K
1602
NatGold Digital
NatGold DigitalNATG
$ 2,510
0.00%
+0.64%
-0.46%
--
$ 10.27
1603
Panther Protocol
Panther ProtocolPANTHER
$ 0.00157
-0.06%
+0.06%
-44.06%
--
$ 32.90M
1604
R0AR TOKEN
R0AR TOKEN1R0R
$ 0.0004135
+0.07%
0.00%
-3.86%
--
$ 76.40M
1605
Rubix
RubixRBT
$ 23.18
0.00%
-3.98%
+30.30%
--
$ 3.20
1606
Astra Nova
Astra NovaRVV
$ 0.00007123
-0.08%
-0.50%
-10.90%
--
$ 842.32M
1607
EarnPark
EarnParkPARK
$ 0.01488
-0.07%
+5.02%
+10.16%
--
$ 7.90M
1608
P2P
P2PP2P
$ 0.00003161
0.00%
-4.85%
-3.33%
--
$ 57.47M
1609
Whalebit
WhalebitCES
$ 0.4027
+0.15%
+0.17%
-0.62%
--
$ 326.61K
1610
Massa
MassaMAS
$ 0.0032
0.00%
+0.31%
0.00%
--
$ 14.43M
1611
pipedog
pipedogPIPEDOG
$ 0.002577
+0.23%
-8.72%
-0.53%
--
$ 21.73M
1612
MACHINA
MACHINAMXNA
$ 0.00697
+1.16%
+5.34%
+14.27%
--
$ 8.88M
1613
Bobo
BoboBOBO
$ 0.007932
0.00%
-2.21%
-12.95%
--
$ 91.35K
1614
Chainbase
ChainbaseC
$ 0.06697
+0.25%
+7.46%
+8.13%
--
$ 899.18K
1615
Terraport
TerraportTERRA
$ 0.001358
0.00%
-12.05%
-31.83%
--
$ 280.15K
1616
Agro Global Token V2
Agro Global Token V2AGRO
$ 0.0002839
+0.04%
-0.42%
-2.55%
--
$ 538.95M
1617
Palio
PalioPAL
$ 0.0007126
+0.13%
+0.06%
-0.50%
--
$ 81.88M
1618
CRYPGPT
CRYPGPTCRYPGPT
$ 0.05279
0.00%
+1.11%
+0.57%
--
$ 536.14K
1619
ARS
ARSARS
$ 0.0006327
-0.05%
+0.65%
+0.54%
--
$ 87.34M
1620
Manyu
ManyuMANYU
$ 0.000000003916
-0.76%
-1.93%
-21.74%
--
$ 18.26T
1621
Real World Services
Real World ServicesRWS
$ 0.00785
+0.13%
+0.13%
-6.20%
--
$ 1.47M
1622
Wo Ta Ma Lai Le
Wo Ta Ma Lai Le我踏马来了
$ 0.008893
-0.07%
+3.10%
-6.00%
--
$ 6.45M
1623
ADI
ADIADI
$ 6.8644
0.00%
0.00%
-0.30%
--
$ 82.61K
1624
IMO Invest
IMO InvestIMO
$ 0.4267
+0.19%
+0.47%
+3.19%
--
$ 39.38K
1625
FOGNET Token
FOGNET TokenFOG
$ 0.00879
0.00%
-0.45%
+0.11%
--
$ 876.14K
1626
Brainedge
BrainedgeLEARN
$ 0.009812
-0.21%
+4.71%
+21.43%
--
$ 769.14K
1627
Mexc Staked SOL
Mexc Staked SOLMXSOL
$ 80.96
+0.14%
-0.32%
-1.35%
--
$ 708.64
1628
GoldZip
GoldZipXGZ
$ 140.69
+0.06%
+0.37%
+0.70%
--
$ 1.37K
1629
Silencio
SilencioSLC
$ 0.000066598
+0.02%
+2.09%
+0.88%
--
$ 846.08M
1630
BluWhale AI
BluWhale AIBLUAI
$ 0.012901
+0.53%
-1.13%
-22.50%
--
$ 27.16M
1631
The Juggernaut
The JuggernautJUGGERNAUT
$ 0.002258
-0.62%
-15.98%
+8.23%
--
$ 24.62M
1632
TCOM Global
TCOM GlobalTCOM
$ 0.008471
-0.37%
+1.93%
-0.82%
--
$ 10.18M
1633
CF Large Cap Index
CF Large Cap IndexLCAP
$ 5.231
0.00%
+0.04%
-1.54%
--
$ 5.45
1634
Railgun
RailgunRAIL
$ 1.388
-0.03%
-1.55%
-3.86%
--
$ 40.56K
1635
$ 3.704
-0.19%
+10.73%
-4.10%
--
$ 15.77K
1636
Kintara
KintaraKINS
$ 0.002908
-0.47%
+13.58%
+2.80%
--
$ 22.48M
1637
AI Network
AI NetworkAINETWORK
$ 0.009419
+0.13%
-0.29%
-2.29%
--
$ 6.09M
1638
Xrp Classic
Xrp ClassicXRPC
$ 0.00017696
0.00%
0.00%
+10.56%
--
--
1639
Intuition
IntuitionTRUST
$ 0.04993
+0.10%
+0.89%
-6.77%
--
$ 1.37M
1640
$ 81.41
+0.33%
+2.76%
-10.88%
--
$ 704.83
1641
Avici
AviciAVICI
$ 0.4603
+0.33%
-0.37%
-6.15%
--
$ 124.43K
1642
SCARCITY
SCARCITYSCARCITY
$ 0.007119
-0.01%
+0.15%
-0.43%
--
$ 836.77K
1643
Contentos
ContentosCOS
$ 0.0001587
+0.13%
-1.36%
-9.56%
--
$ 356.99M
1644
CESS Network
CESS NetworkCESS
$ 0.001512
+3.10%
+2.20%
+2.68%
--
$ 49.33M
1645
Gode Chain
Gode ChainGODE
$ 0.00009822
+0.26%
+0.03%
-1.53%
--
$ 63.32M
1646
Checkmate
CheckmateCHECK
$ 0.013807
-0.01%
-1.41%
-11.95%
--
$ 6.21M
1647
MIU
MIUMIU
$ 0.00000000188
-0.53%
-1.05%
-3.09%
--
$ 23.93T
1648
Stake Vault Network
Stake Vault NetworkSVN
$ 0.00027296
+0.12%
+0.08%
-0.25%
--
$ 80.33M
1649
114514
114514114514
$ 0.0005087
-0.87%
-1.66%
-23.25%
--
$ 109.98M
1650
RYO Token
RYO TokenRYO
$ 3.839
-0.29%
-0.16%
-3.86%
--
$ 11.76K
1651
PEPPER
PEPPERPEPPER
$ 0.0000000004399
-0.68%
+0.73%
-3.25%
--
$ 2.74T
1652
FIT
FITFIT
$ 0.00004823
-0.04%
-0.04%
-0.33%
--
$ 114.04M
1653
ZETRIX
ZETRIXZETRIX
$ 8.496
-0.01%
-0.07%
-2.96%
--
$ 21.06K
1654
Zylo Ecosystem
Zylo EcosystemZYLO
$ 0.03215
+0.09%
-1.59%
+2.09%
--
$ 2.31M
1655
Chonketha Wet Beaver
Chonketha Wet BeaverCHONKETHA
$ 0.006128
+0.82%
-8.90%
-34.10%
--
$ 8.76M
1656
ResearchHub
ResearchHubRSC
$ 0.05448
-0.76%
-4.55%
-18.86%
--
$ 1.38M
1657
Rats
RatsRATS
$ 0.00003841
+0.16%
-2.78%
-16.15%
--
$ 1.73B
1658
DEB
DEBDEB
$ 0.0023
0.00%
-8.73%
-16.36%
--
$ 282.44K
1659
Asteroid Shiba
Asteroid ShibaASTEROIDBSC
$ 0.0009751
+10.57%
+85.45%
+20.26%
--
$ 118.17M
1660
AASToken
AASTokenAAST
$ 0.000465
-5.56%
-24.38%
-40.16%
--
$ 29.36M
1661
Sherwood Protocol
Sherwood ProtocolWOOD
$ 0.005294
+0.93%
-23.61%
+24.68%
--
$ 9.47M
1662
Frankencoin
FrankencoinZCHF
$ 1.2316
+0.11%
+0.11%
-0.61%
--
$ 477.43
1663
KASPY
KASPYKASPY
$ 0.000001272
-0.24%
-1.32%
-6.40%
--
$ 4.69B
1664
COCO BSC
COCO BSCCOCO
$ 0.17676
+0.04%
+0.32%
-9.81%
--
$ 158.01K
1665
Arcium
ArciumARX
$ 0.1142
-0.96%
+3.36%
-11.09%
--
$ 1.03M
1666
The Gamestop Bull
The Gamestop BullGMEBULL
$ 0.00001305
-8.01%
-12.21%
-44.17%
--
$ 3.77B
1667
$ 0.031114
+0.01%
+0.05%
-0.34%
--
$ 6.08M
1668
SPCM
SPCMSPCM
$ 0.0003768
+0.21%
-1.59%
+9.37%
--
$ 618.63M
1669
OOB
OOBOOB
$ 0.009203
+0.02%
-0.36%
+22.66%
--
$ 13.93K
1670
AixPlay
AixPlayAIXPLAY
$ 0.0001083
0.00%
+0.46%
-3.56%
--
$ 1.24B
1671
GAG Token
GAG TokenGAG
$ 0.003704
-0.03%
+2.96%
+2.30%
--
$ 3.22M
1672
Gram
GramGRM
$ 0.0008332
+0.40%
+0.08%
+5.62%
--
$ 66.85M
1673
AIVIVE
AIVIVEAVV
$ 0.009402
-0.01%
+0.45%
+1.30%
--
$ 8.08M
1674
TCryptochicks
TCryptochicksTCC
$ 0.000766
+6.22%
-3.03%
-27.82%
--
$ 83.34M
1675
ShotsAI
ShotsAISHOT
$ 0.0000634
+1.18%
-30.22%
-77.54%
--
$ 10.47B
1676
MapNode
MapNodeMAP
$ 0.00288
0.00%
-5.57%
+35.85%
--
$ 29.93M
1677
Shibinhood
ShibinhoodWOOF
$ 0.000002387
+2.52%
+1.78%
-41.91%
--
$ 25.73B
1678
MegaETH
MegaETHMEGA
$ 0.03242
-0.88%
+3.47%
-10.12%
--
$ 2.24M
1679
$ 100.3
-0.88%
-1.34%
-1.86%
--
$ 565.25
1680
CYGNUS
CYGNUSCGN
$ 0.00213
-0.05%
-0.56%
+6.87%
--
$ 28.10M
1681
LoopNetwork
LoopNetworkLOOP
$ 0.002786
0.00%
+5.97%
-8.33%
--
$ 9.37K
1682
Doom
DoomDOOM
$ 0.0003341
-1.89%
+14.63%
-56.12%
--
$ 225.40M
1683
Jotchua
JotchuaJOTCHUA
$ 0.000838
-0.35%
-7.24%
-43.90%
--
$ 71.02M
1684
YURU COIN
YURU COINYURU
$ 0.325
0.00%
-6.20%
+11.88%
--
$ 6.96K
1685
METANIA GAMES
METANIA GAMESMETANIA
$ 0.01759
+0.11%
+1.15%
+2.57%
--
$ 2.37M
1686
BCAT
BCATBCAT
$ 0.00004694
-0.02%
+0.41%
-1.28%
--
$ 720.83M
1687
OpenEden
OpenEdenEDEN
$ 0.04652
-2.34%
-14.06%
+11.41%
--
$ 11.80M
1688
Seeker
SeekerSKR
$ 0.007226
+0.81%
+4.47%
-7.22%
--
$ 8.99M
1689
$ 34.39
+0.79%
+3.86%
+7.93%
--
$ 1.69K
1690
Singularry AI
Singularry AISINGULARRY
$ 0.00939
0.00%
+5.52%
-14.27%
--
$ 386.02K
1691
pump.fun
pump.funPUMP
$ 0.002769
+0.40%
-3.11%
+9.61%
--
$ 1.53B
1692
TAC
TACTAC
$ 0.002709
+2.37%
+3.58%
-11.41%
--
$ 41.26M
1693
aPriori
aPrioriAPR
$ 0.18946
-2.51%
-65.19%
-3.07%
--
$ 3.64M
1694
The9bit
The9bit9BIT
$ 0.050082
-0.12%
+0.03%
-0.06%
--
$ 15.84M
1695
qONE Token
qONE TokenQONE
$ 0.005421
+0.15%
-0.06%
+1.82%
--
$ 18.68M
1696
Amnis Finance
Amnis FinanceAMI
$ 0.001109
+0.09%
0.00%
+11.07%
--
$ 46.16M
1697
Just a jacket
Just a jacketJACKET
$ 0.0003697
+1.52%
+10.49%
+61.61%
--
$ 152.08M
1698
BOB
BOBBOB
$ 0.003848
+0.36%
-0.46%
-3.19%
--
$ 15.24M
1699
Robinhood Dog
Robinhood DogBRODIE
$ 0.001028
+2.47%
-10.32%
+128.95%
--
$ 83.30M
1700
Battery
BatteryBATTERY
$ 0.0003723
-0.19%
-11.58%
-14.79%
--
$ 56.38M
1701
BOBER
BOBERBOBER
$ 0.0000481
0.00%
+1.48%
+7.37%
--
$ 163.58M
1702
Impossible Cloud Net
Impossible Cloud NetICNT
$ 0.1359
+0.64%
+0.69%
+1.89%
--
$ 565.56K
1703
D. Energy
D. EnergyWATT
$ 0.0405
0.00%
-2.25%
-2.22%
--
$ 41.40K
1704
Splendor
SplendorSPLD
$ 0.2023
+0.10%
+0.35%
+50.30%
--
$ 158.72K

سؤالات متداول

صفحه قیمت ارز دیجیتال MEXC چیست؟
صفحه قیمت ارز دیجیتال MEXC به‌ روز رسانی‌ های لحظهدای قیمت، نمودارها و داده‌ ها برای 9,833 ارز دیجیتال را ارائه می‌ دهد. این صفحه به شما این امکان را می‌ دهد که حرکت‌ های قیمت در زمان واقعی، حجم، ارزش بازار و سایر معیارهای کلیدی را برای دریافت بینش دقیق از بازار پیگیری کنید.
چند ارز دیجیتال در MEXC موجود است؟
پلتفرم MEXC دسترسی به بیش از 1,446 جفت معاملاتی اسپات و -- جفت معاملاتی فیوچرز را ارائه می‌ دهد و آن را به یکی از صرافی‌ هایی تبدیل می‌ کند که بیشترین تنوع در انتخاب ارزهای دیجیتال را دارد. این تنوع گسترده به کاربران این امکان را می‌ دهد که توکن‌ های محبوب مانند بیت‌ کوین و اتریوم و همچنین توکن‌ های جدید و در حال ظهور را معامله کنند.
"نوسان قیمت ارز دیجیتال" به چه معناست؟
نوسان قیمت ارز دیجیتال به تغییرات سریع و غیرقابل پیش‌ بینی در قیمت ارزهای دیجیتال اشاره دارد. نوسان بالا می‌ تواند منجر به نوسانات قابل توجه قیمت‌ ها در یک بازه زمانی کوتاه شود، که بازارهای ارز دیجیتال را پرخطر می‌ کند اما همچنین پتانسیل بازدهی بالا را نیز ارائه می‌ دهد.
ردیاب قیمت ارز دیجیتال در زمان واقعی چیست؟
یک ردیاب قیمت ارز دیجیتال در زمان واقعی ابزاری است که به‌ روز رسانی‌ های زنده از قیمت‌ های مختلف ارزهای دیجیتال را ارائه می‌ دهد. این ابزار به کاربران این امکان را می‌ دهد که حرکت‌ های قیمت، روندهای بازار و سایر معیارهای مهم مانند حجم و ارزش بازار را در زمان واقعی پیگیری کنند.

سلب مسئولیت

اطلاعات مربوط به قیمت رمزارزها، داده‌های بازار، نمودارها و سایر محتواهای مرتبط که در این صفحه نمایش داده می‌شوند، صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده‌اند و به‌هیچ‌وجه به‌عنوان توصیه مالی، سرمایه‌گذاری یا معاملاتی تلقی نمی‌شوند. در حالی که MEXC تلاش می‌کند دقت و به‌روز بودن داده‌ها را حفظ کند، بخشی از این اطلاعات ممکن است از منابع مستقل ثالث تأمین شده یا با تأخیر زمانی همراه باشد. بر این اساس، MEXC هیچ‌گونه تضمین یا تعهدی نسبت به دقت مطلق، کامل بودن یا قابلیت اتکای این داده‌ها ارائه نمی‌دهد. قیمت رمزارزها ذاتاً با نوسانات قابل‌توجه بازار همراه است و می‌تواند در بازه‌های زمانی کوتاه دستخوش تغییرات شدید شود. بنابراین، پیش از هرگونه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین ارزیابی سطح تحمل ریسک شخصی امری ضروری است. MEXC در قبال هرگونه زیان مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اتکا به اطلاعات ارائه‌شده در این صفحه، هیچ‌گونه مسئولیتی را بر عهده نمی‌گیرد.