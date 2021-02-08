قیمت امروز SafePal

قیمت لحظه‌ ای SafePal (SFP) در حال حاضر برابر با $ 0.2343 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.46% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SFP به USD برابر با $ 0.2343 برای هر SFP می‌ باشد.

توکن SafePal در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #163 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 117.15M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 500.00M SFP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SFP در بازه‌ ای بین $ 0.2299 (حداقل) و $ 0.2357 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.38887661 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.21569230772450845 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SFP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان +1.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 51.66K رسیده است.

اطلاعات بازار SafePal (SFP)

رتبه No.163 ارزش بازار $ 117.15M$ 117.15M $ 117.15M حجم (24 ساعته) $ 51.66K$ 51.66K $ 51.66K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 117.15M$ 117.15M $ 117.15M سرمایه در گردش 500.00M 500.00M 500.00M حداکثر عرضه 500,000,000 500,000,000 500,000,000 عرضه کل 500,000,000 500,000,000 500,000,000 نرخ گردش 100.00% تاریخ صدور 2021-02-08 00:00:00 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی SafePal برابر است با $ 117.15M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 51.66K. عرضه در گردش SFP برابر است با 500.00M، و عرضه کل آن 500000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 117.15M است.